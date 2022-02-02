Миру нужен универсальный нравственный закон

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2 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Киев начал покупать газ из «Турецкого потока»

Газпром вдвое увеличил транзит газа в Европу через Украину Станислав Красильников/ТАСС
С 1 февраля в украинской газотранспортной системе произошли существенные изменения. Во-первых, транзит российского газа подскочил почти в два раза после провала в январе. Во-вторых, Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку». Почему вырос транзит через Украину, а Киев стал покупать топливо из ненавистного ему газопровода? Подробности...
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Белый дом поймали на откровенной лжи о России

Джен Псаки снова отличилась некомпетентным высказыванием в адрес России Oliver Contreras/Global Look Press
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призвала не сравнивать действия России и НАТО вокруг Украины, подкрепив тезис аллегорией о лисе, «которая кричит с крыши курятника о том, что она боится кур». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство. Как следует реагировать на откровенно лживые публичные заявления официального представителя властей США? Подробности...
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Как Россия силой и хитростью подчинила Польшу

Петр Великий смог укротить и Швецию, и Польшу Жан-Марк Натье
Ровно 305 лет назад, 1 февраля 1717 года, польский Сейм принял судьбоносное решение, которое по сути превращало Польшу в русский протекторат. Этому событию предшествовала тяжелейшая Северная война. Каким образом поражение Карла XII под Полтавой повлияло на то, что Польша попала под власть России? Подробности...
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Литва и Белоруссия теряют из-за США миллиарды долларов

Такие вагоны теперь невозможно увидеть в Литве Karolis Kavolelis/Reuters
С 1 февраля Белоруссия и Литва совместно начинают нести гигантские убытки – например, речь идет даже о возможном банкротстве Литовской железной дороги. Все дело в прекращении транзита белорусских удобрений через литовскую территорию из-за санкций США. А ведь если бы Лукашенко еще несколько лет назад забыл свои старые обиды на Россию, его страна сегодня не теряла бы миллиарды долларов. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Миру нужен универсальный нравственный закон

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. Подробности...

Вместо войны в Европе начнется долгий кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Пандемия вроде бы схлынула, и на передний план выходит конфликт России и США, который также может исправить множество искажений, накопленных за несколько десятилетий после холодной войны. Подробности...
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Зачем украинцы плюют в Германию

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украине все должны: русские должны поставлять газ и не строить больше никаких трубопроводов, немцы должны гнать газ обратно и платить компенсацию за ввод СП–2. А ещё лучше, чтобы все заткнулись и только платили и платили Киеву, и не задавали вопросов, куда делись деньги. Подробности...
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Учебник истории перепишут в пользу Китая

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Кто такой Такер Карлсон

Зеленский отступил в Донбассе

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Умер сценарист и режиссер Виктор Мережко

В Петербурге в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, умер сценарист, режиссер, народный артист России Виктор Мережко. Он был сооснователем киноакадемии «Ника» и ее первым президентом, вел популярные телепередачи «Кинопанорама» и «Моё кино»
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Умер актер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Куравлев страдал от деменции и цереброваскулярной болезни
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Аэромобиль AirCar получил разрешение на полеты в Евросоюзе

Словацкая компания Klein Vision завершила сертификацию в ЕС летной годности своего первого аэромобиля AirCar и может приступать к массовому производству новинки. Особенностью автомобиля являются складывающиеся крылья, которые позволяют ему передвигаться не только по дорогам, но и по воздуху
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Миру нужен универсальный нравственный закон

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		2 февраля 2022, 17:34

    Публикация проекта «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» вызвала ряд довольно ехидных отзывов: «Минкультуры возвращает россиян во времена СССР», «Моральный кодекс строителя консерватизма», «В России собираются внедрять нравственные ценности с помощью указа президента» и тому подобные.

    С точки зрения критиков, государственное продвижение каких-либо ценностей невозможно и неуместно. Вернее, оно неуместно со стороны именно российского государства – политические элиты США или стран Евросоюза свои ценности могут и должны продвигать, причем не только в своих границах, но и по всему миру, включая Россию. Россия же не только не имеет права на свои ценности, но и не должна возражать против продвижения чужих ценностей внутри нее самой.

    Это можно было бы счесть традиционным для части нашего образованного класса горячим патриотизмом заграницы – но ситуация сложнее, чем привычная картина «Россия против Запада». Нынешние США (и Запад вообще) глубоко расколоты – есть находящиеся главным образом в обороне хранители христианского наследия нашей цивилизации, есть горячие адепты новой тоталитарной идеологии с глобальными притязаниями – которую ее противники на самом Западе определяют как «культурный марксизм».

    Эта идеология радикально пересматривает самые фундаментальные для человеческой жизни понятия – такие, как брак, или даже сама природа человека, как мужчины или женщины. Она носит резко антисемейный и антинаталистский (то есть враждебный чадородию) характер, и решительно предпочитает бесплодные извращения – браку, а аборты – детям. Предполагается, что людей рождается слишком много, и для спасения планеты от катастрофических последствий перенаселения уместны любые меры.

    Причем эти меры должны носить всемирный характер – и вообще для преодоления стоящих перед человечеством угроз национальные суверенитеты должны уступить место глобальному управлению. На это, конечно, можно возразить, что если планета и перенаселена, то уж точно не русскими (Россия, напротив, страдает от нехватки населения и низкой рождаемости), а глобалистские проекты предсказуемо оборачиваются властью чужеродных элит над населением, перед которым они не несут никакой ответственности.

    Фото: Ольга Мальцева/ТАСС

    При этом, как мы видим на примере самих США, приход к власти глобалистской идеологии совершился не путем быстрого кровавого переворота, как это было с большевиками – а путем «долгого марша через институты», постепенной инфильтрации в культурные, образовательные, политические и даже религиозные структуры. Мы оказываемся перед необходимостью противодействовать такой инфильтрации в нашей стране.

    Противостояние глобальному тоталитаризму разворачивается в условиях, когда национальные границы совершенно прозрачны для идеологий и в высокой степени проницаемы для денежных потоков – так что глобалистская элита, располагающая огромными финансовыми возможностями, может оказывать серьезное, если не сказать определяющее, влияние на развитие событий в суверенных странах. Это влияние может оказываться на систему образования, на законодательство, на культуру, на конкретных государственных служащих, которые принимают решения.

    Для того, чтобы сопротивляться этому идеологическому и пропагандистскому давлению, мы должны как-то сформулировать наши собственные ценности, что и делают авторы документа. Часть из этих ценностей носит, что называется, «общечеловеческий» характер – как, например, «высокие нравственные идеалы» или «справедливость». Но есть и те, которые прямо противопоставлены глобалистскому натиску – «служение Отечеству», то есть нежелание отказываться от национального суверенитета в пользу глобальных центров управления, «институт брака как союз мужчины и женщины», который культурный марксизм делает своей первой мишенью, и «продолжение рода», что тоже вызывает у глобалистов скрежет зубовный.

    Однако это «нет» – «мы не будем сходить с ума, как вы, мы будем любить семью, детей и Родину» – будучи совершенно справедливым, несколько повисает в воздухе из-за того, что авторам трудно сформулировать мировоззрение, из которого мы исходим. У России, как страны, есть вполне определенная культурная идентичность – мы принадлежим к христианской европейской цивилизации, разделяя с ней такие общие корни, как библейское откровение, греческую традицию философской мысли и римский опыт государственного строительства. Исторически и культурно мы – православная страна.

    Нежелание авторов документа конкретизировать это понятно – государственная политика должна охватывать всех граждан, и поэтому не может быть конфессиональной. Она должна быть приемлема для людей различных религиозных – и безрелигиозных – убеждений. Однако мы можем найти общую философскую почву для большинства людей – которая уже подразумевается ценностями, о которых говорится в документе. Это концепция естественного закона, восходящая к античности, но получившая развитие в христианской Европе. Чтобы пояснить ее суть, можно воспользоваться аналогией. Мы знаем, что человеческий организм требует определенного обращения – мы повредим своему здоровью, проявляя неумеренность в пище (особенно фастфуде) или в алкоголе. Таковы законы нашей биологической природы.

    Естественный закон говорит о том, что мы обладаем не только биологической, но и нравственной природой; некоторые вещи – такие, как брак мужчины и женщины, в котором супруги хранят верность друг другу, производят на свет и воспитывают детей – сообразны этой природе и способствуют благополучию личности и общества. Некоторые другие – например, изъятие сексуальности из контекста брака, поощрение неверности или извращений – ведут к пагубным последствиям. Человек не создан как атомарный индивидуум – и не может полноценно существовать в таком качестве. Он органически связан с другими людьми – семьей, друзьями, соседями, соработниками и согражданами.

    Естественный закон соответствует представлению об обществе как об организме, который растет и развивается исходя из своей внутренней идентичности, опираясь на прошлое, а не порывая с ним. В этом отношении он противостоит революционному подходу, который видит в обществе механизм, который надо сломать, чтобы заменить на другой, созданный по чьим-то идеологическим чертежам. Хотя представление о естественном законе очень хорошо сочетается с верой в Бога, создателя этого закона, чтобы разделять его, не обязательно принадлежать к какому-то конкретному вероисповеданию – или быть верующим вообще.

    Вера в универсальный нравственный закон может быть общим знаменателем не только для россиян, но для и здравомыслящих людей во всем мире. Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас. И в этом отношении «основы» являются очень своевременным документом.

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