Украине необходимо вторжение здравого смысла

Взгляд
16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
Разделы

В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
Перейти в раздел…

«Мы не понимаем, что у Путина в голове»

Западные спецслужбы жалуются на неспособность просчитать действия президента Путина Patrick Semansky/AP/ТАСС
«Путин заставляет Запад гадать о своем следующем шаге. Рассвет над Украиной взошел без единого выстрела и падения первых ракет, но атмосфера остается напряженной». Такими словами в западных СМИ комментируют несостоявшееся «вторжение» России на Украину, назначенное Байденом на 16 февраля. Несмотря на несбывшийся прогноз, американские и британские аналитики продолжают называть новые даты войны. Подробности...
Перейти в раздел…

Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
Перейти в раздел…

Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Украине необходимо вторжение здравого смысла

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией. Подробности...

Амнезия Европы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории. Подробности...

Россия обязана защитить Донбасс

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

США предали Украину

Обсуждение: 4 комментария

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Бронетехника РФ покидает Белоруссию после учений «Союзная решимость – 2022»

Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...

Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...

Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
Вы боитесь заболеть коронавирусом?
  • Да, ещё не болели

  • Да, уже болели

  • Нет, ещё не болели

  • Нет, уже болели
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
    В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России Эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост ЕС закупился рекордным количеством сжиженного газа
    В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России В Совфеде пообещали ответить Киеву на вторжение Украины в Донбасс США заявили о «причастности» России к кибератакам на Украину Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
    Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» в личных целях На Украине заявили о готовности Запада закрыть глаза на атаку ВСУ на Донбасс В НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины Гоблин оценил планы властей ввести «патриотические» сборы с международных игровых платформ

    Главная тема


    "Мы не понимаем, что у Путина в голове"

    «неготовность армии»


    Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину

    «атаки не будет»


    Постпред России при ЕС: Войны в Европе редко начинаются в среду

    западные сми


    В «ночь вторжения» на Майдане в Киеве Reuters включило гимн СССР

    Видео

    информационная паника


    Зачем США предали Украину

    «Страна топит кизяком»


    Как Молдавия становится жертвой «энергомора»

    Русско-японская война


    Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

    Мировая экономика


    Над миром нависла угроза продуктового голода

    страна НАТО


    Афины не заступятся за убитых ВСУ греков в Донбассе

    «неминуемое вторжение»


    Игорь Лесев: Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

    умение выживать


    Фархад Ибрагимов: Иран начал побеждать США

    защита предпринимателей


    Андрей Колесник: Иностранные агенты кошмарят российский бизнес

    на ваш взгляд


    При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
    Игорь Караулов

    Украине необходимо вторжение здравого смысла

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		16 февраля 2022, 13:42

    Карнавализация украинской политической жизни достигла предела. Президент Зеленский своим указом учредил новый национальный праздник 16 февраля – День российского вторжения, иначе именуемый День единения. В этот день на всех зданиях должны быть вывешены государственные флаги, ровно в 10.00 каждый гражданин, независимо от наличия слуха и голоса, обязан исполнить государственный гимн «Ще не вмерла». Предполагается, что все украинцы наденут жёлто-синие ленты, чтобы показать свою непреклонность перед лицом неминуемой – хотя теперь понятно, что миновавшей – агрессии.

    Вероятно, парубки облачатся в вышиванки, а дивчины наденут венки из искусственных цветов, реквизированных в погребальных конторах. По улицам пройдут колонны патриотических бабушек с деревянными автоматами. Но без барабанов праздник будет неполон. Голые депутаты Верховной рады в коротких юбочках из пальмовых листьев обязательно должны бить в барабаны, чтобы отпугнуть злых духов. Уж если начали копировать общественную жизнь племени мумбо-юмбо, надо идти до конца.

    Правда, с депутатами проблемы. Разъехались они кто куда, разлетелись рейсами регулярными и чартерными. Теперь приказано вернуть их в 24 часа, чтобы успеть к Дню вторжения, но куда там! Попрыгали депутаты, что блохи, в разные стороны, да и их патронов, банкиров и олигархов, след простыл. Остались рядовые патриоты, им-то и отрабатывать программу праздничных мероприятий.

    Случай и в самом деле неординарный. Наверное, никогда ещё в мировой истории информационный фейк не служил поводом для национального праздника. Это все равно что учредить памятный день в честь слухов о денежной реформе (которая не состоялась) или о столкновении Земли с астероидом (который пролетел мимо). Тем более, что, согласно некоторым подсчетам, различные западные источники в разное время объявляли более тридцати «вероятных» дат российского вторжения. Непонятно, почему украинское руководство выбрало именно 16 февраля, ведь все эти даты одинаково лживы и высосаны из пальца. Видимо, оно посчитало, что канал CNN – более солидный, более респектабельный врун, чем, скажем, агентство Bloomberg. При этом к моменту объявления праздника CNN уже перенёс дату вторжения на 22 февраля, так что при желании можно и дальше устраивать патриотические гуляния минимум раз в неделю.   

    Но, может быть, лидеры «свободного мира» и вслед за ними мировые СМИ лгут во спасение Украины, лгут ей на пользу и в её интересах? Но ведь и это тоже не так. В Киеве нынче празднуют фейк, созданный исключительно во внутриполитических интересах США. У правящей Демократической партии на носу промежуточные выборы, а рана, нанесённая её репутации позорным бегством из Афганистана, до сих пор не затянулась. Пора замазать этот позор пиар-триумфом. Помните «Звездные войны», эпизод первый? Пока в Голливуде ещё были сценаристы, они нам многое успели рассказать. Задача поставлена такая: создать воображаемую угрозу, а потом выставить сенатора Палпатина, то есть президента Байдена, спасителем Галактики.

    Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

    А тем временем у украинских хлопцев, заботой о которых вся эта суета прикрывается, натурально трещат чубы. Бегут не только люди. Бегут капиталы. Прекращают летать самолёты. Того и гляди, в одесский порт перестанут приходить торговые суда. Люди скупают оружие, вовсе не деревянное, но не для того, чтобы до последней капли крови сражаться с предполагаемыми вторженцами. Просто граждане, наученные опытом Майдана, знают, как быстро может потерять человеческий облик сосед, сослуживец или заезжий патриот. Нагнетание страха приводит к озверению.

    Тем временем США и Великобритания, большие друзья Украины, переводят дипломатов на запад, во Львов. А вот посольство Китая остаётся на месте, как будто ничего не происходит. Неудивительно, ведь китайцы знают, что на самом деле не происходит ничего. Тут бы и включить голову, начать разбираться: кто настоящий друг, а кто просто манипулятор? Но нет, украинская власть зачем-то предпочитает праздновать свой досрочный День дурака.

    Впрочем, есть и положительный момент. Ведь если тревожное ожидание вторжения превращается в забавный карнавал, значит, на самом деле украинские власти прекрасно понимают, что никакого вторжения не будет, и хотя бы таким экзотическим способом хотят донести эту правду до населения. В принципе Владимир Зеленский не один раз пытался сказать об этом открытым текстом, но что такое слово украинского президента против мощи западной пропаганды? Пришлось вспоминать искусство шоумена и устраивать представление.

    Вся эта история ещё раз оставляет нас в недоумении: нам вроде бы надо как-то улаживать ссору с нашим ближайшим соседом, но как договариваться с этим цирковым коллективом, который там работает вместо правительства? Спустя восемь лет после Майдана мы видим всё тот же чудовищный зазор между поведением властей и объективным габитусом страны. Украина – страна размером с Францию, которая вошла в независимую жизнь с громадным промышленным и интеллектуальным потенциалом, а между тем украинская политическая, да и культурная идея рассчитана на условную «Руританию», захолустную восточноевропейскую страну, которая практически ничего, кроме песен-плясок и веночков-цветочков, предложить миру не может и не хочет.

    Я вижу тут две причины, каждая из которых налагает на украинское общество надуманные ограничения. Во-первых, очень хочется в ЕС. Между тем, ЕС был бы более склонен принять в свои ряды страну маленькую, непритязательную, которая не нарушила бы сложившегося баланса. Вот и приходится прикидываться белочкой или зайчиком – хотя пока что всё равно без толку. Во-вторых, всякая большая идея на Украине так или иначе связана с Россией, с деяниями единого народа, которым мы были когда-то. Поиск чисто украинской идентичности закономерно приводит к самокастрации народа, и неудивительно, что кастрат поёт тоненьким голоском.

    Вторжение, конечно, необходимо Украине, но только не вторжение танковых клиньев, а вторжение здравого смысла. Вторжение свежего воздуха, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул бы Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл бы ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.

    Другие материалы автора

        


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •