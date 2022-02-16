Украине необходимо вторжение здравого смысла

Карнавализация украинской политической жизни достигла предела. Президент Зеленский своим указом учредил новый национальный праздник 16 февраля – День российского вторжения, иначе именуемый День единения. В этот день на всех зданиях должны быть вывешены государственные флаги, ровно в 10.00 каждый гражданин, независимо от наличия слуха и голоса, обязан исполнить государственный гимн «Ще не вмерла». Предполагается, что все украинцы наденут жёлто-синие ленты, чтобы показать свою непреклонность перед лицом неминуемой – хотя теперь понятно, что миновавшей – агрессии.

Вероятно, парубки облачатся в вышиванки, а дивчины наденут венки из искусственных цветов, реквизированных в погребальных конторах. По улицам пройдут колонны патриотических бабушек с деревянными автоматами. Но без барабанов праздник будет неполон. Голые депутаты Верховной рады в коротких юбочках из пальмовых листьев обязательно должны бить в барабаны, чтобы отпугнуть злых духов. Уж если начали копировать общественную жизнь племени мумбо-юмбо, надо идти до конца.

Правда, с депутатами проблемы. Разъехались они кто куда, разлетелись рейсами регулярными и чартерными. Теперь приказано вернуть их в 24 часа, чтобы успеть к Дню вторжения, но куда там! Попрыгали депутаты, что блохи, в разные стороны, да и их патронов, банкиров и олигархов, след простыл. Остались рядовые патриоты, им-то и отрабатывать программу праздничных мероприятий.

Случай и в самом деле неординарный. Наверное, никогда ещё в мировой истории информационный фейк не служил поводом для национального праздника. Это все равно что учредить памятный день в честь слухов о денежной реформе (которая не состоялась) или о столкновении Земли с астероидом (который пролетел мимо). Тем более, что, согласно некоторым подсчетам, различные западные источники в разное время объявляли более тридцати «вероятных» дат российского вторжения. Непонятно, почему украинское руководство выбрало именно 16 февраля, ведь все эти даты одинаково лживы и высосаны из пальца. Видимо, оно посчитало, что канал CNN – более солидный, более респектабельный врун, чем, скажем, агентство Bloomberg. При этом к моменту объявления праздника CNN уже перенёс дату вторжения на 22 февраля, так что при желании можно и дальше устраивать патриотические гуляния минимум раз в неделю.

Но, может быть, лидеры «свободного мира» и вслед за ними мировые СМИ лгут во спасение Украины, лгут ей на пользу и в её интересах? Но ведь и это тоже не так. В Киеве нынче празднуют фейк, созданный исключительно во внутриполитических интересах США. У правящей Демократической партии на носу промежуточные выборы, а рана, нанесённая её репутации позорным бегством из Афганистана, до сих пор не затянулась. Пора замазать этот позор пиар-триумфом. Помните «Звездные войны», эпизод первый? Пока в Голливуде ещё были сценаристы, они нам многое успели рассказать. Задача поставлена такая: создать воображаемую угрозу, а потом выставить сенатора Палпатина, то есть президента Байдена, спасителем Галактики.

А тем временем у украинских хлопцев, заботой о которых вся эта суета прикрывается, натурально трещат чубы. Бегут не только люди. Бегут капиталы. Прекращают летать самолёты. Того и гляди, в одесский порт перестанут приходить торговые суда. Люди скупают оружие, вовсе не деревянное, но не для того, чтобы до последней капли крови сражаться с предполагаемыми вторженцами. Просто граждане, наученные опытом Майдана, знают, как быстро может потерять человеческий облик сосед, сослуживец или заезжий патриот. Нагнетание страха приводит к озверению.

Тем временем США и Великобритания, большие друзья Украины, переводят дипломатов на запад, во Львов. А вот посольство Китая остаётся на месте, как будто ничего не происходит. Неудивительно, ведь китайцы знают, что на самом деле не происходит ничего. Тут бы и включить голову, начать разбираться: кто настоящий друг, а кто просто манипулятор? Но нет, украинская власть зачем-то предпочитает праздновать свой досрочный День дурака.

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Впрочем, есть и положительный момент. Ведь если тревожное ожидание вторжения превращается в забавный карнавал, значит, на самом деле украинские власти прекрасно понимают, что никакого вторжения не будет, и хотя бы таким экзотическим способом хотят донести эту правду до населения. В принципе Владимир Зеленский не один раз пытался сказать об этом открытым текстом, но что такое слово украинского президента против мощи западной пропаганды? Пришлось вспоминать искусство шоумена и устраивать представление.

Вся эта история ещё раз оставляет нас в недоумении: нам вроде бы надо как-то улаживать ссору с нашим ближайшим соседом, но как договариваться с этим цирковым коллективом, который там работает вместо правительства? Спустя восемь лет после Майдана мы видим всё тот же чудовищный зазор между поведением властей и объективным габитусом страны. Украина – страна размером с Францию, которая вошла в независимую жизнь с громадным промышленным и интеллектуальным потенциалом, а между тем украинская политическая, да и культурная идея рассчитана на условную «Руританию», захолустную восточноевропейскую страну, которая практически ничего, кроме песен-плясок и веночков-цветочков, предложить миру не может и не хочет.

Я вижу тут две причины, каждая из которых налагает на украинское общество надуманные ограничения. Во-первых, очень хочется в ЕС. Между тем, ЕС был бы более склонен принять в свои ряды страну маленькую, непритязательную, которая не нарушила бы сложившегося баланса. Вот и приходится прикидываться белочкой или зайчиком – хотя пока что всё равно без толку. Во-вторых, всякая большая идея на Украине так или иначе связана с Россией, с деяниями единого народа, которым мы были когда-то. Поиск чисто украинской идентичности закономерно приводит к самокастрации народа, и неудивительно, что кастрат поёт тоненьким голоском.

Вторжение, конечно, необходимо Украине, но только не вторжение танковых клиньев, а вторжение здравого смысла. Вторжение свежего воздуха, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул бы Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл бы ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.