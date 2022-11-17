Сейчас особенно важна информационная гигиена

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17 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Польша строит газовую империю за счет грабежа России

«Ямал – Европа» строился русскими, а использовать газопровод будут поляки Mateusz Wlodarczyk/Reuters
Польша заявила о национализации российских газовых активов на своей территории. В частности, Варшава экспроприирует пролегающую по польской земле часть газопровода «Ямал – Европа». Построенную россиянами газотранспортную структуру Польша намеревается использовать в интересах собственной «энергетической мини-империи». Подробности...
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Ради Украины власти Болгарии пошли против народа

Более 70% болгар выступают против поставок оружия ВСУ Христо Владев/РИА Новости
Количество болгар, которые против членства их страны в НАТО, превысило количество сторонников альянса. Опросы также показывают, что население Болгарии всё чаще и охотнее соглашается с российским видением конфликта на Украине. Но парламент абсолютным большинством принял решение о поставках оружия ВСУ.  Подробности...
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Уничтожение военной техники ВСУ принесет материальное удовлетворение

Практика платить деньги за подбитый самолет или танк пошла с Великой Отечественной Минобороны РФ/ТАСС
Стали известны размеры выплат участникам спецоперации за уничтожение украинской техники. Они составляют от 300 тыс. рублей за самолет до 50 тысяч за БТР или САУ. Если оценить все потери ВСУ с начала СВО, то сумма премий за них составила бы уже около 1,5 млрд рублей. Подобная поощрительная практика существовала в годы Великой Отечественной войны. Станет ли нынешнее премирование дополнительным стимулом для участников СВО? Подробности...
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Дональд Трамп стал «чемоданом без ручки»

«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США» Andrew Harnik/AP/ТАСС
Бывший президент США Дональд Трамп объявил об участии в президентской кампании 2024 года. После обескураживающих для республиканцев выборов в Конгресс 76-летнего миллиардера стали считать главной причиной их поражений. Некоторые бывшие соратники даже намекают, что Трамп просто хочет спастись от ФБР. Почему однопартийцы его разлюбили? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Сейчас особенно важна информационная гигиена

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? Подробности...

Торжество киевских клоунов в Херсоне временно

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хочется верить в то, что в Херсоне будет организовано настоящее пророссийское подполье. Херсонцы должны знать, что за их словами и делами наблюдают. Подробности...
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Россия добилась успеха не грабежом, а трудом

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Главная заслуга в национальном успехе России принадлежит российскому народу. Мы, россияне, пахали, как немцы и японцы после Второй мировой войны и примерно за аналогичный срок отстроили успешную страну. Подробности...
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Трамп пошел на реванш. Зря

Удар по Польше как повод для войны

Украина додавила Болгарию

Обсуждение: 4 комментария
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Теракт в Стамбуле обострил отношения между Турцией и США

В воскресенье мощный взрыв прозвучал на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле. Жертвами взрыва стали шесть человек, более 80 человек пострадали, среди них – трое российских гражданина. В теракте подозревается женщина, которая оставила на месте теракта сумку. При этом Турция отвергла соболезнования США в связи со взрывом
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Британцы сожгут гигантское чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс в Ночь Гая Фокса

Чучело бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс будет сожжено в субботу во время традиционного в стране празднования ночи костров, также известной как Ночь Гая Фокса. Трасс проработала на своем посту всего 44 дня, став первым политиком, который так мало продержался на этой должности
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В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названы размеры поощрений за уничтожение украинской военной техники в ходе СВО. Как вы их оцениваете?
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    Герман Садулаев

    Сейчас особенно важна информационная гигиена

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		17 ноября 2022, 09:08

    Современный человек живет в условиях одновременного переизбытка и дефицита информации. Человеку постоянно сообщают все мировые новости обо всех экономических кризисах, террористических актах, стихийных бедствиях, эпидемиях, забастовках и прочих проблемах, обо всех движениях на фронтах всех войн, а также о научных открытиях и технологических новшествах, не забывая, однако, и про тайны монархических дворов, интриги политиков, закулисную жизнь актеров, певцов и звезд спорта.

    Кажется, человека идеально готовят к принятию решений на посту Генерального секретаря ООН, лидера Китая, главы ВОЗ и Олимпийского комитета, руководителя одного из 15 Генштабов самых больших армий мира, а также члена жюри Нобелевской премии. Но человек работает, как правило, учителем в средней школе, водителем автобуса или индивидуальным предпринимателем – арендатором торговой точки. И что ему делать с сотней «папочек» конфиденциальной информации обо всем на свете, которые с утра до вечера услужливо подсовывают ему «референты» из медиасферы, совершенно не понимает. Чаще всего он просто переживает, злится, иногда (очень редко) радуется, но никогда ни на что не может повлиять, ничего не может исправить и не способен даже ни в чем поучаствовать. Это переизбыток общей информации.

    Например, индивидуальный предприниматель может найти очень глубокий прогноз о том, почему и как скоро Европа замерзнет без газа, в Нигерии произойдет переворот, а Китай введет войска на Тайвань (но это не точно). Вместе с тем человек зачастую не может найти конкретной информации, которая нужна именно ему, здесь и сейчас. Тот же индивидуальный предприниматель будет часами обрывать телефоны, пытаясь узнать, кто ответственен за починку электропроводки в торговом центре, где он арендует точку, ему неизвестно, повысят ли арендную плату в следующем квартале, а еще будет ли спрос на глиняные свистульки. Все это смешно, ха-ха, но нет, не смешно, потому что от этого зависит его личное планирование и его жизнь. А от Нигерии, конечно, тоже зависит, потому что эффект бабочки и все такое, но все же не так сильно. Это дефицит конкретной информации.

    Приведу пример. Курсы валют. Каждый из нас может найти тонны литературы о том, как и почему колеблются курсы, чем был вызван тот или иной финансовый кризис, а также увидеть графики и прогнозы. Очень много информации. Но когда мы задаем простой вопрос: так что делать? Доллар покупать или продавать? В декабре доллар будет, как сейчас, около 60? Или поднимется до 70? Или опустится до 50? Точного ответа на этот вопрос ни у кого нет. Конечно, мы как патриоты посоветуем свои сбережения хранить в рублях, потому что тратить все равно в рублях, но мы не можем дать гарантии, что рубль не смягчится вниз. Или, если кто-то все же сдуру решил держать сэкономленные с зарплаты деньги в иностранной валюте, мы не можем сказать: купить ли ему сто евро или сто долларов? Вроде бы, согласно куче аналитических статей, Америка закабалила Европу и уничтожила европейскую экономику, так что доллар должен расти, а евро падать. Но это не точно.

    За годы ковидной истерии я так и не смог получить внятный ответ: мне, диабетику и гипертонику, нужно вакцинироваться? Или опасно? Тонны сведений о пандемии, статистика заболевших, умерших – все есть. А мне что делать? Неизвестно.

    А вот еще один, гораздо более интересный пример. Биржа и курсы акций. На бирже можно играть, «инвестировать», покупая и продавая акции. Для того чтобы понять, акции каких компаний будут расти в цене, а какие дешеветь, нужно изучать статистику, аналитику, графики и прогнозы по развитию отраслей мирового хозяйства. И тогда, может быть, ты угадаешь и выиграешь. Знаний о мировой экономике очень много, миллиарды томов, сайтов, статей и прочего. Есть миллионы обучающих курсов, платных и бесплатных, о том, как инвестировать. Учись, познавай. И тебе повезет. Но это не точно.

    В то же самое время зять топ-менеджера рейтингового агентства, по совместительству брокер, получает эсэмэску о том, что завтра рейтинг такой-то компании существенно повысят, следовательно, акции ее взлетят, скупает акции по дешевке, на следующий день продает очень дорого, выходит в кэш и делится с тестем. Потом он еще и книгу напишет о том, как он с помощью своих гениальных аналитических способностей предугадал рост цен на вот эти акции, и откроет школу и будет за деньги обучать дурачков и дурочек, которые верят в свободу знаний и информации. О чудесной эсэмэске он никому не расскажет.

    Это называется инсайдерская информация. Такая информация не свободна. Она очень закрыта. И на самом деле почти никто не может ее получить. Но только она и важна. Только она и решает. А значительная часть информации, доступной в открытых источниках, – это мусор. И очень часто не просто мусор, а намеренная дезинформация. Обман. Не только война, но и экономика, и политика в «информационном обществе» часто основана на обмане. Не обманешь – не продашь. Поэтому человек, чтобы выжить в информационных джунглях, должен обучиться правилам информационной гигиены. Во-первых, отделять правду ото лжи. Понимать, что информация, идущая от врагов, – всегда ложь. Сведения, сообщаемые твоими соперниками и конкурентами, – попытка сбить тебя с толку. Независимых источников не бывает. Мы можем доверять только проверенным источникам и только своим, родне, в узком и широком смысле. Например, всё, что рассказывает западная пропагандистская машина о себе, о нас, о мире, о здоровье, о планете, о котиках, о енотах, о Луне и Марсе, о вакцинах и эпидемиях, – ложь. Тем более абсолютная ложь, ложь в квадрате – всё, что они сообщают о специальной военной операции. Западная пропагандистская машина не заинтересована в том, чтобы давать нам правильное знание, которое мы могли бы использовать (как эсэмэску от тестя). Инсайдерскую информацию она сохраняет для себя и для своих. А нас кормят либо мусором, либо дезинформацией.

    Во-вторых, надо соблюдать правильный баланс в «информационном питании» между «углеводами» общей информации и «белками» конкретного знания. Общая политическая, военная, экономическая информация в каком-то количестве, конечно, нужна: чтобы понимать, что происходит в стране и в мире; чтобы определиться, на чьей ты стороне, кто свои, а кто чужие; чтобы быть социализированным индивидом и видеть контуры современности. Но гораздо больше нужно очень конкретных и индивидуальных знаний: как заботиться о своем здоровье, как воспитывать и обучать детей, как строить отношения с близкими и далекими людьми, как улучшить свой бизнес и свою работу. Даже в военном и политическом плане. Интересно, конечно, о чем Байден говорил с Эрдоганом (или не говорил?), но лично для меня важнее знать, где в моем районе бомбоубежище. Планы Генштаба нам не раскроют, но при желании можно пройти курсы начальной военной подготовки (не дожидаясь мобилизации) и первой медицинской помощи.

    В-третьих, для сохранения психического здоровья важно не забывать о формуле «информация – реакция». Информация нужна нам не просто так, не ради себя самой. Сведения о реальности нужны нам для того, чтобы а) принять правильное решение, и б) совершить правильное действие. Такими нас сделала эволюция. Если мы нарушаем формулу, то у нас всё внутри ломается. В современном цифровом информационном мире мы получаем очень много мусорной информации, которую мы никак не можем применить в жизни, на которую мы не можем отреагировать никаким решением и никаким действием. Такая информация, подобно неистраченным калориям, откладывается в психических структурах как «жир» и создает наркотическую зависимость от новых, новых, новых доз информации. Мы просто на игле, на крючке, мы потребляем мусорную информацию как мусорную еду, все больше и больше, мы толстеем и становимся все более и более грузными, неповоротливыми и неспособными на реакцию, на решения, на действия.

    Поэтому в выборе информации нужно абсолютный приоритет отдавать тем знаниям, которые мы можем применить в принятии решений и совершении поступков. Это знание – очень редкое и труднодоступное! В отличие от мусора бесполезной информации. Но его надо искать, находить и использовать. И к получаемой общей информации нужно подходить с активных позиций, чтобы не стать заложником информационного террора и жертвой информационной войны.

    Например, мы знаем, что идет СВО, что жители прифронтовых территорий нуждаются в помощи. Что мы делаем? Мы жертвуем средства, вещи, собираем, отправляем гуманитарные грузы, сами идем и едем волонтерами в свой отпуск в Донбасс вместо Турции. Это нужно не только жителям Донбасса, это нужно нам самим, чтобы сохранить в целости свои психические структуры. Человек, который поступает так, формирует активное отношение к знанию и к жизни, он не заложник, он не жертва. Информация – реакция, знание – действие – вот база морального и психического здоровья.

    Сегодня, прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? И может быть тогда надоевший и сто раз обсмеянный школьный чат, где обсуждают домашнее задание, форму и питание ваших детей, на минуточку покажется вам важнее.

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