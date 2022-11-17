Сейчас особенно важна информационная гигиена

Современный человек живет в условиях одновременного переизбытка и дефицита информации. Человеку постоянно сообщают все мировые новости обо всех экономических кризисах, террористических актах, стихийных бедствиях, эпидемиях, забастовках и прочих проблемах, обо всех движениях на фронтах всех войн, а также о научных открытиях и технологических новшествах, не забывая, однако, и про тайны монархических дворов, интриги политиков, закулисную жизнь актеров, певцов и звезд спорта.

Кажется, человека идеально готовят к принятию решений на посту Генерального секретаря ООН, лидера Китая, главы ВОЗ и Олимпийского комитета, руководителя одного из 15 Генштабов самых больших армий мира, а также члена жюри Нобелевской премии. Но человек работает, как правило, учителем в средней школе, водителем автобуса или индивидуальным предпринимателем – арендатором торговой точки. И что ему делать с сотней «папочек» конфиденциальной информации обо всем на свете, которые с утра до вечера услужливо подсовывают ему «референты» из медиасферы, совершенно не понимает. Чаще всего он просто переживает, злится, иногда (очень редко) радуется, но никогда ни на что не может повлиять, ничего не может исправить и не способен даже ни в чем поучаствовать. Это переизбыток общей информации.

Например, индивидуальный предприниматель может найти очень глубокий прогноз о том, почему и как скоро Европа замерзнет без газа, в Нигерии произойдет переворот, а Китай введет войска на Тайвань (но это не точно). Вместе с тем человек зачастую не может найти конкретной информации, которая нужна именно ему, здесь и сейчас. Тот же индивидуальный предприниматель будет часами обрывать телефоны, пытаясь узнать, кто ответственен за починку электропроводки в торговом центре, где он арендует точку, ему неизвестно, повысят ли арендную плату в следующем квартале, а еще будет ли спрос на глиняные свистульки. Все это смешно, ха-ха, но нет, не смешно, потому что от этого зависит его личное планирование и его жизнь. А от Нигерии, конечно, тоже зависит, потому что эффект бабочки и все такое, но все же не так сильно. Это дефицит конкретной информации.

Приведу пример. Курсы валют. Каждый из нас может найти тонны литературы о том, как и почему колеблются курсы, чем был вызван тот или иной финансовый кризис, а также увидеть графики и прогнозы. Очень много информации. Но когда мы задаем простой вопрос: так что делать? Доллар покупать или продавать? В декабре доллар будет, как сейчас, около 60? Или поднимется до 70? Или опустится до 50? Точного ответа на этот вопрос ни у кого нет. Конечно, мы как патриоты посоветуем свои сбережения хранить в рублях, потому что тратить все равно в рублях, но мы не можем дать гарантии, что рубль не смягчится вниз. Или, если кто-то все же сдуру решил держать сэкономленные с зарплаты деньги в иностранной валюте, мы не можем сказать: купить ли ему сто евро или сто долларов? Вроде бы, согласно куче аналитических статей, Америка закабалила Европу и уничтожила европейскую экономику, так что доллар должен расти, а евро падать. Но это не точно.

За годы ковидной истерии я так и не смог получить внятный ответ: мне, диабетику и гипертонику, нужно вакцинироваться? Или опасно? Тонны сведений о пандемии, статистика заболевших, умерших – все есть. А мне что делать? Неизвестно.

А вот еще один, гораздо более интересный пример. Биржа и курсы акций. На бирже можно играть, «инвестировать», покупая и продавая акции. Для того чтобы понять, акции каких компаний будут расти в цене, а какие дешеветь, нужно изучать статистику, аналитику, графики и прогнозы по развитию отраслей мирового хозяйства. И тогда, может быть, ты угадаешь и выиграешь. Знаний о мировой экономике очень много, миллиарды томов, сайтов, статей и прочего. Есть миллионы обучающих курсов, платных и бесплатных, о том, как инвестировать. Учись, познавай. И тебе повезет. Но это не точно.

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В то же самое время зять топ-менеджера рейтингового агентства, по совместительству брокер, получает эсэмэску о том, что завтра рейтинг такой-то компании существенно повысят, следовательно, акции ее взлетят, скупает акции по дешевке, на следующий день продает очень дорого, выходит в кэш и делится с тестем. Потом он еще и книгу напишет о том, как он с помощью своих гениальных аналитических способностей предугадал рост цен на вот эти акции, и откроет школу и будет за деньги обучать дурачков и дурочек, которые верят в свободу знаний и информации. О чудесной эсэмэске он никому не расскажет.

Это называется инсайдерская информация. Такая информация не свободна. Она очень закрыта. И на самом деле почти никто не может ее получить. Но только она и важна. Только она и решает. А значительная часть информации, доступной в открытых источниках, – это мусор. И очень часто не просто мусор, а намеренная дезинформация. Обман. Не только война, но и экономика, и политика в «информационном обществе» часто основана на обмане. Не обманешь – не продашь. Поэтому человек, чтобы выжить в информационных джунглях, должен обучиться правилам информационной гигиены. Во-первых, отделять правду ото лжи. Понимать, что информация, идущая от врагов, – всегда ложь. Сведения, сообщаемые твоими соперниками и конкурентами, – попытка сбить тебя с толку. Независимых источников не бывает. Мы можем доверять только проверенным источникам и только своим, родне, в узком и широком смысле. Например, всё, что рассказывает западная пропагандистская машина о себе, о нас, о мире, о здоровье, о планете, о котиках, о енотах, о Луне и Марсе, о вакцинах и эпидемиях, – ложь. Тем более абсолютная ложь, ложь в квадрате – всё, что они сообщают о специальной военной операции. Западная пропагандистская машина не заинтересована в том, чтобы давать нам правильное знание, которое мы могли бы использовать (как эсэмэску от тестя). Инсайдерскую информацию она сохраняет для себя и для своих. А нас кормят либо мусором, либо дезинформацией.

Во-вторых, надо соблюдать правильный баланс в «информационном питании» между «углеводами» общей информации и «белками» конкретного знания. Общая политическая, военная, экономическая информация в каком-то количестве, конечно, нужна: чтобы понимать, что происходит в стране и в мире; чтобы определиться, на чьей ты стороне, кто свои, а кто чужие; чтобы быть социализированным индивидом и видеть контуры современности. Но гораздо больше нужно очень конкретных и индивидуальных знаний: как заботиться о своем здоровье, как воспитывать и обучать детей, как строить отношения с близкими и далекими людьми, как улучшить свой бизнес и свою работу. Даже в военном и политическом плане. Интересно, конечно, о чем Байден говорил с Эрдоганом (или не говорил?), но лично для меня важнее знать, где в моем районе бомбоубежище. Планы Генштаба нам не раскроют, но при желании можно пройти курсы начальной военной подготовки (не дожидаясь мобилизации) и первой медицинской помощи.

В-третьих, для сохранения психического здоровья важно не забывать о формуле «информация – реакция». Информация нужна нам не просто так, не ради себя самой. Сведения о реальности нужны нам для того, чтобы а) принять правильное решение, и б) совершить правильное действие. Такими нас сделала эволюция. Если мы нарушаем формулу, то у нас всё внутри ломается. В современном цифровом информационном мире мы получаем очень много мусорной информации, которую мы никак не можем применить в жизни, на которую мы не можем отреагировать никаким решением и никаким действием. Такая информация, подобно неистраченным калориям, откладывается в психических структурах как «жир» и создает наркотическую зависимость от новых, новых, новых доз информации. Мы просто на игле, на крючке, мы потребляем мусорную информацию как мусорную еду, все больше и больше, мы толстеем и становимся все более и более грузными, неповоротливыми и неспособными на реакцию, на решения, на действия.

Поэтому в выборе информации нужно абсолютный приоритет отдавать тем знаниям, которые мы можем применить в принятии решений и совершении поступков. Это знание – очень редкое и труднодоступное! В отличие от мусора бесполезной информации. Но его надо искать, находить и использовать. И к получаемой общей информации нужно подходить с активных позиций, чтобы не стать заложником информационного террора и жертвой информационной войны.

Например, мы знаем, что идет СВО, что жители прифронтовых территорий нуждаются в помощи. Что мы делаем? Мы жертвуем средства, вещи, собираем, отправляем гуманитарные грузы, сами идем и едем волонтерами в свой отпуск в Донбасс вместо Турции. Это нужно не только жителям Донбасса, это нужно нам самим, чтобы сохранить в целости свои психические структуры. Человек, который поступает так, формирует активное отношение к знанию и к жизни, он не заложник, он не жертва. Информация – реакция, знание – действие – вот база морального и психического здоровья.

Сегодня, прежде чем начать читать бесконечную ленту новостей, задайте себе простой гигиенический вопрос: что именно я хочу узнать и зачем? Что я буду с этой информацией делать? И может быть тогда надоевший и сто раз обсмеянный школьный чат, где обсуждают домашнее задание, форму и питание ваших детей, на минуточку покажется вам важнее.