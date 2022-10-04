Задача театра – быть со страной

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4 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:54  |  vz.ru
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США дают Европе опасные советы о зимовке без российского газа

США дают Европе бесполезные советы Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство учит Евросоюз, что надо делать при обнулении поставок российского трубопроводного газа. Совет один и очень простой – снижать потребление. О том, какие катастрофические последствия за этим стоят для европейцев и их жизни не только этой зимой, а на годы вперед, МЭА молчит. Подробности...
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Россия переходит к освободительной борьбе против украинской оккупации

Город Запорожье с точки зрения права – часть России t.me/zpvgorode
Процесс воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожской области с Россией почти завершен – Госдума и Совфед единогласно утвердили договоры о вхождении новых территорий в состав нашей страны. Но очевидно, что граница РФ по закону не будет совпадать с границей в реальности. Значительная часть страны оккупирована иностранным государством – Украиной. Что еще потребуется возвратить и что для этого необходимо сделать? Подробности...
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Как Сталин боролся с расстрелами в Красной армии

История Великой Отечественной до сих пор содержит малоизвестные страницы Ольга Ландер/РИА Новости
4 октября исполняется годовщина одному из самых знаковых, но малоизвестных приказов Сталина. В Красной армии во время Великой Отечественной происходили массовые случаи «незаконных расстрелов и рукоприкладства». Сталин решил лично положить конец этим репрессиям. За что и почему советские командиры лично расстреливали подчиненных? Подробности...
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«Курильский вопрос» убивает руководство Японии

Мун Сон Мён (слева) знаменит проведением пышных церемоний массовых свадеб AP/ТАСС
Япония выразила желание продолжать с Россией переговоры о судьбе Южных Курил. Почему сегодня Москва в этом совершенно не заинтересована, каким образом «курильский вопрос» потряс в свое время основы японской политики и почему все это оказалось связано с деятельностью знаменитой тоталитарной секты? Подробности...
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Трагедию в Ижевске связали с украинским неонацизмом

Стрелявший по детям мужчина носил толстовку со свастикой EPA/Andrey Korotov/ТАСС
Напавший на ижевскую школу Артем Казанцев был одет в толстовку со свастикой. Убийца не сможет рассказать следователям о своих мотивах – во время штурма он покончил с собой. Но ответственность за трагедию взяло на себя сообщество, предположительно, связанное с Украиной. Насколько правдоподобна версия об украинском следе и какие меры необходимо принять для предотвращения таких трагедий? Подробности...
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Задача театра – быть со страной

Кирилл Крок
Кирилл Крок, директор театра им. Евгения Вахтангова
Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа, 120 человек, никуда не уехал. Подробности...

Началось великое ограбление Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Процессы деиндустриализации несут в себе даже большую угрозу, чем вероятный дефицит газа текущей зимой. Европейский бизнес, в отличие от европейских политиков, не мыслит категориями «день простоять да ночь продержаться» и уже сейчас принимает болезненные, но неизбежные решения. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Ядерное оружие применить ограниченно невозможно

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Да, ядерная катастрофа будет выглядеть не так, как нам ее рисуют. Но после нее за звание супердержав смогут бороться разве что Новая Зеландия с Мадагаскаром. Подробности...
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Сербы за русофила, болгары – как обычно

Каковы новые границы России

Ответ Киева и НАТО на речь Путина

Обсуждение: 9 комментариев
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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В школе № 88 Ижевска неонацист застрелил 13 человек

Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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На бывшей Украине проходят референдумы о вступлении в состав России

В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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    Кирилл Крок

    Задача театра – быть со страной

    Кирилл Крок
    директор театра им. Евгения Вахтангова
    		4 октября 2022, 14:14

    «Спусковым механизмом» к этому сообщению стал переданный на днях в дар осколок от фугасной бомбы, которая была сброшена фашистами на Театр Вахтангова при авианалете 24 июля 1941 года. Здание тогда было полностью разрушено. Погибли артисты, сотрудники театра...

    Этот осколок более 80 лет хранился в семье Александра Газиева – первого директора музея театра. Он изъял его из стены разрушенного здания. Александр Павлович – человек, который сберег для нас все, что связано с именем Евгения Багратионовича и первыми вахтанговцами.

    После того как здание театра было разрушено, часть вахтанговцев уехала в эвакуацию в Омск. Холодные, голодные, живущие первое время в нечеловеческих условиях, артисты продолжали играть и ставить спектакли в Омском театре драмы. Омичи приняли их как родных. Делили свое здание. Наши артисты ездили с концертами по госпиталям, помогали раненым, собранные от продажи билетов деньги направили на строительство самолета. Вторая часть труппы создала Фронтовой филиал и вместе с Красной армией дошла до Берлина. Никто из них не сбежал, никто не предал. Как бы им ни было тяжело, они всегда помогали товарищам, незнакомым людям, зрителям, а как итог – своей стране. Они были едины в эти страшные годы. Такими были они – те вахтанговцы!

    Мой дедушка… Он родился в Донбассе. В 1941 году ушел на фронт, освобождал города Украины от фашистских захватчиков. Был ранен в горло, не мог дышать… Чудом выжил в госпитале. Жизнь была непростая, но он ни минуты не сомневался в верности своего выбора. Таким был мой дедушка.

    Я часто говорю, что театр должен быть вне политики, театр должен заниматься своим делом – продолжать со сцены говорить о главном: о любви, гармонии, мире, великой истории своей страны. Говорить о человеке и про человека. Помогать людям почувствовать плечо соседа, дать понять, что человек не одинок в своих бедах. Поэтому я всегда осторожно комментировал ту или иную новость, дабы не вступать в споры, не вносить распри. Считаю я так и сегодня, но этот осколок фугасной бомбы, а также вызванные им воспоминания и размышления навели меня на грустные мысли о малодушии. И еще на более печальные о том, что сегодня своим разобщением мы в некотором роде предаем память наших близких, в которых непоколебимыми были понятия о чести, достоинстве, любви к ближнему, любви к своей Родине.

    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Поэтому сегодня я хочу еще раз сказать о том, что задача театра – быть со своей страной, быть со своим зрителем. Особенно в сложные времена. Мы понимаем возложенную на нас историей миссию.

    И я рад, что и сегодня все вахтанговцы едины в этом мнении. Ни я, ни артисты Театра Вахтангова никогда не подписывали коллективные письма против проведения спецоперации. Никто из артистов, а это труппа, 120 человек, никуда не уехал. Более того, несколько человек из театра были мобилизованы для защиты людей, живущих в ДНР и ЛНР. Кто-то решил уехать сам, чтобы восстанавливать инфраструктуру разрушенных городов.

    Мы двигаемся дальше, готовим новые премьеры. Как федеральный театр, мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помочь нашим коллегам на освобожденных территориях. Мы ждем в творческую командировку 14 артистов из Донецкого областного драмтеатра, здание которого в Мариуполе было взорвано. Они будут жить в нашей театральной гостинице, ходить на все спектакли. Мы организуем для них мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, встречи с ведущими вахтанговцами, сделаем обзорную экскурсию по Москве. Мы помним все то добро, которое сделали для вахатанговцев омичи, теперь наш черед платить той же монетой.

    Сейчас мы обсуждаем с директором Донецкого музыкально-драматического театра Натальей Волковой возможность привезти их новую премьеру в Москву и показать спектакль на сцене Вахтанговского театра. Мы будем продолжать играть благотворительные спектакли для детей из ДНР и ЛНР, для детей наших военнослужащих, которые защищают людей и каждый день рискуют жизнью.

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