Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

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19 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Почему про «Северные потоки» можно забыть

России проще построить новый газопровод, чем ремонтировать подорванные трубы Blueye/Reuters
Опубликованы фото и видео разрушенных участков газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Тем временем российских следователей отказываются допускать к расследованию, а специалистов Газпрома – к месту подрывов. Встает закономерный вопрос: а стоит ли вообще рассматривать возможность восстановления этих газопроводов? Подробности...
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В мечтах о разделе России украинцы вернулись к Чечне

Заявление о признании террористического государства-покойника Верховная рада снабдила особыми гнусностями Игорь Михалев/РИА Новости
Власти Украины продолжают отрезать от России территорию, но только в своих документах. Ранее суверенитет над Курилами был «передан» Японии президентом Владимиром Зеленским, теперь Верховная рада «отделила» от России Чечню, признав ее «суверенной Ичкерией». Это повод вспомнить, с чего на самом деле начался новейший русско-украинский конфликт и чем он, скорее всего, закончится. Подробности...
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Генерал Суровикин обозначил приоритеты российской армии в СВО

«Будем действовать своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», – сказал Суровикин Скриншот из видео
Недавно назначенный командующий нашими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин дал первое интервью в новом качестве. Генерал, отвечающий за ход спецоперации, продемонстрировал принципиально новый подход к ее освещению. Суровикин прямо указал на самые проблемные участки фронта, оценил планы и тактику противника и рассказал, как будет действовать Россия. Подробности...
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Киев тянет Израиль к войне с Россией

Израильские системы ПВО «Железный купол» очень хочет заполучить Украина imago images/Global Look Press
Украина намерена официально обратиться к Израилю с просьбой о поставках вооружений. Какие именно виды оружия нужны Киеву от Израиля, кто именно в руководстве еврейского государства выступает в поддержку таких поставок, почему реализация подобных намерений станет для Москвы пересечением «красных линий» и чем на это может ответить Россия? Подробности...
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Две причины трагедии с крушением Су-34 в Ейске

Трагедия с крушением Су-34 связана с проблемой урбанизации вблизи аэродромов Виталий Тимкив/РИА Новости
СК рассматривает в качестве основной версии крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность военного самолета. Однако, по мнению экспертов, большую роль в трагедии сыграла опасно близкая к аэродрому городская застройка. Был ли у летчиков шанс увести самолет от жилых домов и как следует решать проблему плотного соседства аэродромов и городов? Подробности...
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Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Политическое управление, государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Подробности...

Доверие к Европе потеряно, но не окончательно

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Спасти Европу может не евроатлантическое партнерство, а континентальное сотрудничество, о котором когда-то мечталось. Общее пространство от Владивостока до Лиссабона. Подробности...

Москва и Анкара ставят на развал Евросоюза

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемое падение экономики локомотива ЕС – Германии – сведет на нет дотации менее развитым государствам из союзного бюджета. Диктовать свою политическую волю и навязывать экономические решения Брюсселю станет намного сложнее. Подробности...
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Украина признала Ичкерию

Атака дронов на Киев

Франция прозрела и нищает

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Швеция показала кадры разрушенного участка «Северного потока»

В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом

Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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Экоактивистки в Лондоне облили консервированным супом шедевр Винсента ван Гога «Подсолнухи»

Две участницы британского экологического движения облили томатным супом картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Акция была направлена против реализации в стране проектов по добыче нефти и газа. Картина стоимостью более 84 млн долларов защищена стеклом, поэтому пострадала только деревянная рама
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
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    Глеб Кузнецов

    Почему элиты из Засраненбурга управляют Европой

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		19 октября 2022, 10:26

    Одна из самых странных для меня надежд момента – это какая-то инфантильная надежда на то, что «Европа одумается» и «повернется к миру». Либо сама. Либо «народные массы» сметут свои неадекватные элиты. Причем надежда эта имеет кучу прочтений и измерений (от «пусть они сами сдохнут без газа, ха-ха-ха» до «хорошо бы они вспомнили о своем настоящем интересе»).

    Это все непонимание нескольких простых вещей, помноженное на веру: «ну, мы-то здесь понятно как подкручиваем свои выборА, но там-то демократия – власть народа».

    Работа во власти в Европе – это корпоративизм прежде всего.

    Широко известно, что высшие руководители – часто дети крупных политиков. Шарль Мишель, Каллас, ван дер Ляйен, Трюдо – это только навскидку «наследственные руководители». Но за хедлайнерами на самом деле – бездны. Больше половины биографий – сын/дочь депутата/мэра/министра/главы аппарата комиссара по тому и сему.

    Оставшиеся – в основном дети представителей гуманитарной и предпринимательской элиты. Типа Могерини – дочери режиссера, или Метсолы – дочери одного из самых известных мальтийских офшорных бухгалтеров. Кстати, Метсола любит в своих интервью подчеркивать, какая она вся не из политической семьи и селф-мейд. То есть то, что у тебя батя не из начальства политического, для политика становится опорной точкой позиционирования, буквально «диво дивное и чудо чудное» для привлечения избирателей. А то, что батя поколениям начальников деньги в мальтийский песок зарывал до полной неузнаваемости – так это совсем другое дело. Совершенно ж очевидно, что батины клиенты тебе не помогали и помочь не могли. Талантище себе дорогу пробил сам.

    Второе. «Работать в политике» – это не решение взрослого состоявшего человека, абстрактного профессионала хоть в чем-то. Это карьерная траектория «из детства». Стандарт: «до того, как стать самым молодым депутатом, NN возглавлял школьную/институтскую организацию партии «Никакущие умеренные центристы за все хорошее (NUCVH)».

    Итак, наш NN – сын/дочь политика, продвигаемый на скучные для любого нормального человека посты в унылых официозных молодежках унылых нейтральных партий, заканчивает университет. Что с ним происходит потом? Потом он отправляется доучиваться/жить/работать куда? В родной Засраненбург, где его семья семь поколений держит городской совет? Нет. Едет он в США. Где обрастает жизненным опытом и связями.

    Фото: Bernd von Jutrczenka

    Затем возвращается. Работает, как правило, в консалтинге (либо основывает свою компанию, либо в какой-нибудь международной корпорации подвизается в HR, юротделе или документообороте). Потом вдруг осознает всю несправедливость мира и решает ее исправить, отправляясь на выборы от папочкиной партии. И вот он уже депутат, а потом министр и снова министр, но по другой теме, а потом и по третьей, и наконец – становится каким-то ключевым дядькой/теткой в правительстве. С перспективой «на Европу».

    Очень важно, что он не является профессионалом ни в одной области, которой формально управляет. Он «политический администратор», которому все равно, по какой теме выступать на фуршетах с проникновенными речами. Сегодня ты в социальной помощи, завтра в гендерном равноправии, послезавтра – в климатическом переходе, а потом в медицине, обороне или иностранных делах.

    Есть ли альтернативные траектории? Безусловно. Если NN ленив, то он может по возвращении из США стать колумнистом каким-нибудь, медийщиком или работать в области культуры – в издательстве или фонде благотворительном. Или компенсировать отсутствие хорошей семьи может принадлежность к меньшинству – сексуальному, национальному, «по здоровью». Но это все, скорее, виньетки.

    Магистральный путь один – семья, раннее (буквально школьное) начало политкарьеры, примат «широких административных компетенций» над «узким профессиональным опытом», связи с и в США.

    В каждом новом послевоенном поколении количество «случайных людей» в политическом классе вымывалось. Пока таковых не осталось совсем. Глядя на прыщавого студента среднего европейского вуза, можно заранее сказать, будет ли он даже не крупным, а просто политиком или нет. И если да – то до каких высот он сможет взлететь.

    Надежда на то, что «замороженные массы» сметут свое начальство – это сродни призывам самой неадекватной части ковидоскептиков «захватывать больницы» и «брать управление здравоохранением в свои руки» в 2020-2021 годах. Все как бы и недовольны, и дома не хотят сидеть, и на маски обижаются, но «следуют рекомендациям» или попадают в страту «неадекватных сторонников теории заговора» с соответствующими карьерными перспективами и позиционированием в СМИ.

    Политическое управление/государственное администрирование в ЕС полностью герметичный, закрытый от влияния снизу процесс, снабженный пятью уровнями защиты «от дурака». Поэтому даже в самом малореалистичном апокалиптическом сценарии, когда в нашем Засраненбурге все вымерзнет к свиньям, закроют больницу (как вчера Лаутербах обещал) и всех до одного отправят в неоплачиваемый отпуск, в холодное время граждане дисциплинированно соберутся в «тепловых убежищах» в спортзалах школ, проявят там «солидарность» и «истинный засраненбургский дух» (о чем нам напишут с умилением СМИ), возможно, попоют песни даже (об этом мы узнаем из роликов в соцсетях).

    Когда потеплеет, граждане (мы же об апокалиптическом сценарии), может, даже выйдут на площади и путем крайне маловероятных скоординированных действий (их же будут СМИ травить и в соцсетях банить – но как-то они скоординируются, ок) вынудят правительство Шольца уйти в отставку.

    Будут назначены новые выборы, призванные «все изменить». И засраненбуржцы отправят в Бундестаг уже не господина NN, а госпожу XX, двоюродную сестру NN, как раз вернувшуюся после окончания Yong Leader Programme фонда «Атлантический мост» к знаменитой местной ливерной колбасе.

    И будет это уже май 2023-го.

    Источник (организация Meta* запрещена в России). 

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