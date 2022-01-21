От глобализации пора переходить к глокализации

В XIX веке в маленьком уездном городке Тотьме жило всего около 3000 человек. В XVII и XVIII веках этот город был знаменит богатыми купцами-путешественниками и солеварами, но в XIX веке все промышленные предприятия закрылись, глобальная торговля схлопнулась до локального масштаба, Тотьма стала обычным уездным городком, но не захирела и не исчезла. Почему в этом городке продолжали строиться красивые дома, церкви, современные образовательные и культурные учреждения?

Удивительный бизнес-кейс: в этом городе именно в это время мещанин, владелец двух скобяных лавок, построил на свои деньги церковь и большой каменный дом для семьи (до сих пор украшающий Тотьму). Откуда деньги? Сейчас в Тотьме живет 3500 человек, мы можем представить бизнесмена, владеющего двумя-тремя продовольственными магазинами, магазинами хозтоваров – малого предпринимателя. При всей щедрости души денег у него не хватит – не только на церковь, но и, скорее всего, на дом. А почему?

В XIX веке житель Тотьмы пришел в магазин и купил хлеб. Магазин принадлежит тотьмичу, хлеб выпечен в пекарне в Тотьме, мука смолота в Тотьме, рожь местная – все деньги, которые потратил тотьмич, остались в Тотьме и обогатили тотьмичей.

Современный житель Тотьмы пришел в магазин купить хлеб. Магазин – скорее всего, «Пятерочка» или «Магнит», основные финансовые потоки которых идут через глобальные финансовые центры, находящиеся за пределами не только Тотемского района, но и Вологодской области, а в значительной степени и за пределами России. Хлеб точно выпечен не в Тотьме, мука не из Тотьмы, зерно, скорее всего, тоже. 99% денег, потраченных тотьмичом, ушло за пределы района и региона в глобальные финансовые центры.

Но чтобы тотьмич опять смог купить хлеб, он должен опять заработать на хлеб! Значит, ушедшие деньги должны опять вернуться в Тотьму из глобальных центров. Отчасти это происходит бюрократическим путем в размерах именно «на хлеб» – в виде зарплат работников «пятерочек» и «магнитов», в виде федеральных и региональных субсидий, дотаций местному бюджету и пенсий, в виде зарплат работников госсектора. А что про сверх того, что «на хлеб»?

В этот момент озвучивается панацея и мантра развития в глобальной экономике потребления – привлечь инвестиции и кредиты из глобальных финансовых центров! Но даже если придут инвестпроекты и банки одобрят кредиты, они не оставят на территории денег больше, чем «на хлеб». Они используют ресурсы территории: человеческие, природные, пространственные, культурные – и выведут денежные потоки опять в глобальные центры. Инвесторов никогда не хватит на все территории, да и инвесторам не нужна значительная часть территорий. За счет интенсификации экономической деятельности в глобальные экономические цепочки производства-продажи включается всё меньше территорий, всё меньше людей.

В глобальной экономике добавленная стоимость стремится быть произведенной в глобальных финансовых и интеллектуальных центрах и там же остаться. Добавленная стоимость уходит из самого производства, поэтому глобальное «богатство» никак не касается людей, живущих на месте. Но еще хуже то, что экономика не умеет описывать модели такого масштаба, где видны взаимодействия между физическими и юридическими лицами. Нет экономических моделей муниципальной экономики, поэтому вся экономика превращается в большую фантасмагорию про создание ценности в глобальных цепочках производства и продажи. Мы ничего не знаем о реальном рынке труда, о том, где и как зарабатывают деньги люди, не занятые в глобальных цепочках. Не знаем, но ориентируемся на мифологические шаблоны, созданные либеральными экономистами-глобалистами.

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Исследование сельских муниципалитетов РФ, проведенное АНО «Большая земля» в 2020 году, выявило несколько парадоксов. Например: есть общепринятый взгляд, что крупные инвестиционные проекты улучшают экономические показатели территории, в том числе повышают уровень жизни населения. Это не так. На «больших данных» о движении денежных средств между счетами физических и юридических лиц от Сбера и МТС, было установлено, что реальные доходы жителей удаленных сельских районов, где нет крупного и среднего бизнеса, выше, чем в районах, тесно связанных с большими городами и инвестициями. Почему? Да просто – малый бизнес деньги не выводит за пределы территории, он «местный» от макушки до пяток, от первого рубля до последней копейки.

Отменяет ли это глобальный уровень в экономике? Нисколько. Глобальные инвестиции в масштабные проекты есть и будут. Но без актуализации, без осознанного развития местного уровня экономики – без придания местным активам глобального значения, без «глокализации» экономики, невозможно достичь гармоничного ее состояния, ее будут потрясать всё более глубокие кризисы.

Отчасти это соответствует логике нового течения в международной экономической мысли – «муниципализму», где построение локальных цепочек обращения денег и нулевая рента с капитала являются важнейшими элементами «новой экономики». Экономисты проводят параллели с физикой. Есть физика тел и физика элементарных частиц, из которых тела состоят. Первая подчиняется законам ньютоновой механики, вторая совершенно иным законам – стохастическим законам квантовой механики, их взаимосвязь только учатся описывать. Так и в экономике – необходимо описать законы взаимодействия, отличные от глобальных, в масштабе, где видны «элементарные частицы» – физические и юридические лица, и понять, как этот локальный уровень связан с глобальным. Это неочевидно.

Важным направлением трансформации экономики является децентрализация платежных средств и инструментов образования их стоимости. Примером могут служить появление местных территориальных криптовалют, которые капитализируют потенциалы локальных территорий. Например – Майами-коин, местная городская криптовалюта, выпущенная городом Майами (США). Понятно, что эта тема деликатная и неоднозначная. Полная децентрализация выпуска платежных средств приведет к негативным последствиям. Но возможно существование центральных государственных платформ, на которых происходит капитализация местных активов.

В целом, если мы хотим преодолеть тотальный экономический кризис общества потребления, то нас ждет фундаментальная глокализация экономики. Фундаментальная – в двух смыслах. Глокализация как один из важнейших факторов, определяющих ценность и стоимость. Локальность как фундаментальный и базовый уровень, формирующий экономические модели наряду с глобальными факторами, а не находящийся целиком под их влиянием. Пирамида глобальной экономики опирается на свою узкую вершину – несколько мировых финансовых центров, поэтому всё время падает. А ее надо перевернуть, с головы поставить на ноги – на диверсифицированную и широкую основу местной муниципальной экономики.