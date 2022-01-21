От глобализации пора переходить к глокализации

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21 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Как россиянам защититься от запрета долларовых операций

Джо Байден угрожает отключить Россию от доллара Владимир Трефилов/РИА Новости
Американский президент угрожает запретить российским банкам проводить операции в долларах. На фоне геополитической напряженности риски нового санкционного удара усилились. Как именно они затронут простых россиян и можно ли к ним подготовиться заранее?  Подробности...
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Чем Россия еще может давить на США

Россия и США еще могут договориться Максим Блинов/РИА Новости
Москва и Вашингтон продолжают важнейшие для обеих стран переговоры о гарантиях безопасности для России. На этот раз министр иностранных дел Сергей Лавров в пятницу встретится в Женеве с госсекретарем Энтони Блинкеном. Но что произойдет, если переговоры в итоге сорвутся? Какими будут дальнейшие военно-политические действия России, если США откажутся идти навстречу? Подробности...
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Россия избежала абсурда в борьбе с пандемией

За рубежом продолжают усердствовать в антиковидных запретах, но они уже не срабатывают Paco Freire/SOPA Images/Reuters
Новый штамм коронавируса привел к росту заболеваемости по всему миру. На этом фоне растет тревожность россиян подхватить «омикрон». Но опыт других стран показывает, что чрезмерные карантинные меры подрывают экономику государств, перегружают систему здравоохранения и снижают качество жизни граждан. Может ли Россия без локдаунов и засилия QR-кодов пережить новую волну коронавируса?  Подробности...
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Демократы взбунтовались против Байдена

Сенатор от Западной Виргинии Джо Мэнчин и сенатор от Аризоны Кирстен Синема Mandel Ngan/Tasos KatopodisCNP/
Global Look Press
Демократическая партия и администрация Джо Байдена зависли в шаге от того, чтобы провалить свой грандиозный план по захвату Америки. Из-за непопулярности 79-летнего президента несколько сенаторов-однопартийцев отказали ему в поддержке особо важных инициатив – тех самых, которые могли превратить США в диктатуру. Это грандиозный провал для партии и для Байдена лично. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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От глобализации пора переходить к глокализации

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы видим мир через глобалистские очки общества потребления. Глядя через них, мы видим картину мира, в которой невозможно равномерное расселение людей, и локальное всегда проиграет глобальному. А если снять эти очки? Можно ли строить мир иначе? Подробности...

Подвиг Флоренского защитил нас всех

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
140 лет назад родился Павел Александрович Флоренский, «русский Леонардо». Его личности был присущ воистину Возрожденческий размах. Однако о главном духовном подвиге Флоренского нашему современнику, как правило, ничего не известно. Подробности...

К войне на Украине может привести любая провокация

Игорь Гужва
Игорь Гужва, журналист
Означает ли крайне малая вероятность начала войны по инициативе России то, что войны не будет? К сожалению, нет. Инициаторы могут быть с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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За врагами России в ФРГ пришел прокурор

Байден: год провалов и позора

Порошенко унизил Зеленского

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Британия с помощью авиации завозит тонны оружия на Украину

Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Олег Степанов

    От глобализации пора переходить к глокализации

    Олег Степанов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		21 января 2022, 12:00

    В XIX веке в маленьком уездном городке Тотьме жило всего около 3000 человек. В XVII и XVIII веках этот город был знаменит богатыми купцами-путешественниками и солеварами, но в XIX веке все промышленные предприятия закрылись, глобальная торговля схлопнулась до локального масштаба, Тотьма стала обычным уездным городком, но не захирела и не исчезла. Почему в этом городке продолжали строиться красивые дома, церкви, современные образовательные и культурные учреждения?

    Удивительный бизнес-кейс: в этом городе именно в это время мещанин, владелец двух скобяных лавок, построил на свои деньги церковь и большой каменный дом для семьи (до сих пор украшающий Тотьму). Откуда деньги? Сейчас в Тотьме живет 3500 человек, мы можем представить бизнесмена, владеющего двумя-тремя продовольственными магазинами, магазинами хозтоваров – малого предпринимателя. При всей щедрости души денег у него не хватит – не только на церковь, но и, скорее всего, на дом. А почему?

    В XIX веке житель Тотьмы пришел в магазин и купил хлеб. Магазин принадлежит тотьмичу, хлеб выпечен в пекарне в Тотьме, мука смолота в Тотьме, рожь местная – все деньги, которые потратил тотьмич, остались в Тотьме и обогатили тотьмичей.

    Современный житель Тотьмы пришел в магазин купить хлеб. Магазин – скорее всего, «Пятерочка» или «Магнит», основные финансовые потоки которых идут через глобальные финансовые центры, находящиеся за пределами не только Тотемского района, но и Вологодской области, а в значительной степени и за пределами России. Хлеб точно выпечен не в Тотьме, мука не из Тотьмы, зерно, скорее всего, тоже. 99% денег, потраченных тотьмичом, ушло за пределы района и региона в глобальные финансовые центры.

    Но чтобы тотьмич опять смог купить хлеб, он должен опять заработать на хлеб! Значит, ушедшие деньги должны опять вернуться в Тотьму из глобальных центров. Отчасти это происходит бюрократическим путем в размерах именно «на хлеб» – в виде зарплат работников «пятерочек» и «магнитов», в виде федеральных и региональных субсидий, дотаций местному бюджету и пенсий, в виде зарплат работников госсектора. А что про сверх того, что «на хлеб»?

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    В этот момент озвучивается панацея и мантра развития в глобальной экономике потребления – привлечь инвестиции и кредиты из глобальных финансовых центров! Но даже если придут инвестпроекты и банки одобрят кредиты, они не оставят на территории денег больше, чем «на хлеб». Они используют ресурсы территории: человеческие, природные, пространственные, культурные – и выведут денежные потоки опять в глобальные центры. Инвесторов никогда не хватит на все территории, да и инвесторам не нужна значительная часть территорий. За счет интенсификации экономической деятельности в глобальные экономические цепочки производства-продажи включается всё меньше территорий, всё меньше людей.

    В глобальной экономике добавленная стоимость стремится быть произведенной в глобальных финансовых и интеллектуальных центрах и там же остаться. Добавленная стоимость уходит из самого производства, поэтому глобальное «богатство» никак не касается людей, живущих на месте. Но еще хуже то, что экономика не умеет описывать модели такого масштаба, где видны взаимодействия между физическими и юридическими лицами. Нет экономических моделей муниципальной экономики, поэтому вся экономика превращается в большую фантасмагорию про создание ценности в глобальных цепочках производства и продажи. Мы ничего не знаем о реальном рынке труда, о том, где и как зарабатывают деньги люди, не занятые в глобальных цепочках. Не знаем, но ориентируемся на мифологические шаблоны, созданные либеральными экономистами-глобалистами.

    Исследование сельских муниципалитетов РФ, проведенное АНО «Большая земля» в 2020 году, выявило несколько парадоксов. Например: есть общепринятый взгляд, что крупные инвестиционные проекты улучшают экономические показатели территории, в том числе повышают уровень жизни населения. Это не так. На «больших данных» о движении денежных средств между счетами физических и юридических лиц от Сбера и МТС, было установлено, что реальные доходы жителей удаленных сельских районов, где нет крупного и среднего бизнеса, выше, чем в районах, тесно связанных с большими городами и инвестициями. Почему? Да просто – малый бизнес деньги не выводит за пределы территории, он «местный» от макушки до пяток, от первого рубля до последней копейки.

    Отменяет ли это глобальный уровень в экономике? Нисколько. Глобальные инвестиции в масштабные проекты есть и будут. Но без актуализации, без осознанного развития местного уровня экономики – без придания местным активам глобального значения, без «глокализации» экономики, невозможно достичь гармоничного ее состояния, ее будут потрясать всё более глубокие кризисы.

    Отчасти это соответствует логике нового течения в международной экономической мысли – «муниципализму», где построение локальных цепочек обращения денег и нулевая рента с капитала являются важнейшими элементами «новой экономики». Экономисты проводят параллели с физикой. Есть физика тел и физика элементарных частиц, из которых тела состоят. Первая подчиняется законам ньютоновой механики, вторая совершенно иным законам – стохастическим законам квантовой механики, их взаимосвязь только учатся описывать. Так и в экономике – необходимо описать законы взаимодействия, отличные от глобальных, в масштабе, где видны «элементарные частицы» – физические и юридические лица, и понять, как этот локальный уровень связан с глобальным. Это неочевидно.

    Важным направлением трансформации экономики является децентрализация платежных средств и инструментов образования их стоимости. Примером могут служить появление местных территориальных криптовалют, которые капитализируют потенциалы локальных территорий. Например – Майами-коин, местная городская криптовалюта, выпущенная городом Майами (США). Понятно, что эта тема деликатная и неоднозначная. Полная децентрализация выпуска платежных средств приведет к негативным последствиям. Но возможно существование центральных государственных платформ, на которых происходит капитализация местных активов.

    В целом, если мы хотим преодолеть тотальный экономический кризис общества потребления, то нас ждет фундаментальная глокализация экономики. Фундаментальная – в двух смыслах. Глокализация как один из важнейших факторов, определяющих ценность и стоимость. Локальность как фундаментальный и базовый уровень, формирующий экономические модели наряду с глобальными факторами, а не находящийся целиком под их влиянием. Пирамида глобальной экономики опирается на свою узкую вершину – несколько мировых финансовых центров, поэтому всё время падает. А ее надо перевернуть, с головы поставить на ноги – на диверсифицированную и широкую основу местной муниципальной экономики.

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