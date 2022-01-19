Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

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19 января, среда  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
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Талибы решили усилить свою власть газопроводом

Афганистан назвал дату старта работ по газопроводу из Туркменистана в Индию VASSIL DONEV/EPA/ТАСС
Организация «Талибан», признанная ООН террористической, может совершить геополитический и экономический прорыв, если сумеет добиться строительства по своей территории газопровода из Туркменистана в Индию и Пакистан. Проект обсуждался десятилетиями, но так и не реализован, хотя выгоден каждой из сторон. Свои дивиденды от этого газопровода могла бы получить даже не имеющая к нему отношения Россия. Подробности...
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Вероятность новой войны на Украине резко выросла

В последний раз новую войну Донбасс ожидал прошлой весной, тогда обошлось Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы внешнеполитических ведомств России и США провели телефонные переговоры о требованиях стран друг к другу и эскалации ситуации вокруг Украины. О высоком риске возобновления вооруженного конфликта в Донбассе твердят мировые СМИ, включая СМИ самого Донбасса. Таким образом, Сергей Лавров и Энтони Блинкен в буквальном смысле решают вопрос войны и мира. Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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Как Южная Осетия сбежала в Россию из Грузии

Независимость республики Южная Осетия досталась с большим трудом Александр Вильф/РИА Новости
Ровно 30 лет назад, 19 января 1992 года в Южной Осетии прошел референдум, повлиявший на судьбу всего Кавказа и всей России. По итогам голосования было принято решение о независимости региона - и одновременно о его вступлении в состав Российской Федерации. Как объяснить этот парадокс - и почему референдум проходил в режиме спецоперации? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза. Подробности...

Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Похоже, российской стороне удалось не только перехватить инициативу из рук турок на постсоветском пространстве, руководствуясь давними конструктивными связями со своими соседями, но даже в некоторой степени убедить в этом саму Турцию. Подробности...
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Как прорывали блокаду Ленинграда

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
18 января 1943 года в ходе операции «Искра» была прорвана блокада Ленинграда. Враг все еще стоял под стенами города, но снабжение жителей продовольствием стало куда лучше. Почему удачей закончилась именно «Искра», что ее отличало от попыток 1941 и 1942 годов? Подробности...
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Вырос риск новой войны на Украине

ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

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Обвиняемый в терроризме Порошенко вернулся в Киев

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Ковид закончится, а людям надо остаться людьми

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		19 января 2022, 09:08

    Тук-тук. Не хотите ли поговорить о плоской Земле? Сейчас нет ничего важнее понимания – все-таки она сферическая или плоская. Нет, я не могу вам сказать, верю ли я в то, что она плоская или наоборот. Потому что мои личные убеждения по данному вопросу – не ваше дело.  Ровно настолько же, насколько не ваше дело – моя конфессия, за кого я голосовал и, тем более, мой статус вакцинации.

    Этому меня учили когда-то давным-давно мои либеральные друзья в Финляндии, когда на дворе еще был СССР. Они были активными деятелями Amnesty International. Почему? Потому что это неприлично – тыкать другим людям в лицо своими верованиями, электоральными убеждениями и вылеченным триппером. Потому что это разрушает социум, семью и человека как такового.

    А что вдруг – плоская Земля? А это прекрасный полигон для понимания того, что с нами стало. Вот просто – идеальный. Потому что показывает, как так называемое «правильное большинство» автоматически превращается в погромную банду.

    Вот, скажем были времена, когда большинство считало, что Земля – плоская и какой-нибудь Аристотель был конкретным изгоем по данному вопросу.  Аристотель такой: «Земля – шар», а ему в местных соцсетях: «Да как ты можешь, идиот, невежда, ведь всем известно, что она плоская!». Соцсети, можете не сомневаться, были и до нашей эры, только устные. И все радостно угорают от осознания своей правоты, подкрепленной счастливой общностью массовой убежденности.

    Теперь выходит, сажем, Юрий Лоза и говорит: «Земля плоская», и все такие в соцсетях и газетах: «Да как ты можешь, идиот, невежда, ведь всем известно, что Земля круглая!». Хотя, конечно, и плоская Земля – она тоже круглая, но погромной толпе вечно правых это невдомек. Как и многое другое. Дело в том, что громкий голос «большинства» вечно безграмотен. Потому что ни один из его отдельных членов не может выдвинуть ни одного реально ценного доказательства в подтверждение своего «убеждения», которым он тычет другим в глаза. 

    Фото: wikipedia.org

    Ну скажем, не считать же доказательством чудные компьютерные рендеры от NASA. Плоскоземельщики – будь они правы или неправы – задают вопросы и часть из них достаточно любопытные. Например, почему на первой (и, похоже, единственной) фотографии Земли с Луны, сделанной американцами в 1969 году, континенты выглядят в точности так же, как на проекции Меркатора, которая не имеет практически никакого отношения к реальности? Но погромное большинство не знает и слова-то такого – «проекция». А уж тем более у них бы мозг взорвался от количества существующих на сегодня проекций – Гаусса-Крюгера, стереографическая, Тоблера, Бонне, Вагнера, Ван Дер Гринтена, Хобо-Дайера, Каврайского, Эккерта, Миллера и три штуки одного только Ламберта – все равно не упомните.

    А уж когда увидят азимутальную проекцию – вообще крыша отъедет, потому как она и есть – проекция плоской земли с центром – Северным полюсом – и ледяной стеной по краям диска, которую сторонники сферической теории называют континентом Антарктида. Что не мешает, впрочем, NASA пользоваться в расчетах именно азимутальной проекцией. Или красоваться ей на гербе ООН. Но ведь для этого нужно понимать, что такое «азимутальный», а это уже выше интеллектуальных сил вечно правого большинства. Совершенно так же вели себя убежденные в плоскости земного диска а-ля Пратчетт, когда в защиту сферы звучали одинокие голоса. Просто полюса, простите за каламбур, поменялись местами.

    A propos Юрий Лоза – он же не в первый раз демонстрирует вот этот эффект погромной вечно правой толпы. Больше всего мне запомнилось, когда он сказал, что Джими Пейдж с Кейтом Ричардсом лажают. Ух, чего только про него ни орали! Ну, примерно, как про Аристотеля. Толпе всезнаек невдомёк же, что нет музыкантов, которые не лажают, и разум их замутнён брендами. И уж, тем более, никто из них никогда не читал интервью, например, Пейджа газете Melody Maker, в котором он говорит, что придется многое чистить на записи живого альбома The Song Remain The Same, потому что он там наиграл целую кучу всякой лажи. Просто необразованная, но уверенная в себе, толпа, в силу своей серости не в состоянии понять, где у Пейджа лажа. А Юра, как музыкант – слышит и видит. Так же, как Соколов точно скажет, где у Гоулда лажа в «Хорошо темперированном клавире». Но толпе неизвестно имя Гоулда или Соколова. А чтобы понять, что такое «темперированный», придется долго шарить в интернете. Зато у толпы есть особо важное мнение, которое оно довольно почёсывает, урча.

    И вот тут я наблюдаю не великую битву ваксеров и антиваксеров. Что-то это мне напоминает. А именно – битву плоскоземельщиков с круглоземельщиками. И сегодня антиваксеры (как их унизительно называют в газетах и соцсетях) в том самом меньшинстве, которое нужно унижать, распинать необразованной толпой, которая точно так же не отличает «азимутальный» от «спайкового», как это и было всегда. Но у толпы есть то самое ощущение сладостной правоты, которая универсально в истории приводит к трагедиям. (Тут принято вспоминать про немцев).

    Но Бог с ним. Проблема в другом – противоборствующие толпы забывают в оскорбительном раже, что завтра ковид закончится, а граждане – друзья, соотечественники и даже члены семьи – останутся. И им придется взглянуть друг другу в глаза. И лучше, чтобы не пришлось при этом думать: «господи, что же мы такого наговорили-то друг другу?». А плоская Земля так и будет лететь в космосе, стоя на слонах, а слоны – на черепахе, а людям лучше оставаться людьми.

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