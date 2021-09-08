Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

В России очень много разводов. И очень много разведенных женщин с детьми – под сорок или за сорок, – на которых обрушивается гора проблем. Им приходится одновременно работать, бороться с возрастом, поддерживая форму, заниматься ребенком, а то и двумя, на которых бывший муж, конечно же, наплевал, забыл о них, стоило ему уйти – и даже алиментов платить не хочет, а в то же время стареют родители, да и к тому же родители живут далеко, а она в мегаполисе, а если еще ипотека...

Так вот, всем известный шаблон насчет того, что Россия – это женская страна с дефицитом мужчин, – относится именно и только к вышеописанной ситуации. И гендерный перевес – существует тем более явно, чем старше становятся люди. В двадцать или двадцать пять лет нет никакого засилья девочек и нехватки мальчиков. И в том числе – красивых, ярких, талантливых, сильных или каким-то иным образом заметных мальчиков.

Ближе к сорока годам дисбаланс начинает проявляться. Одни мальчики уже умерли, другие деградировали или просто завяли, а третьи, те самые, что состоялись и хорошо сохранились, превращаются в объект чуть ли не гаремного интереса. Ну а ближе к пенсии на сцене и вовсе остаются одни женщины. Таким образом, женщина у нас живет долго, женщина живет сложно, и женщине много чего нужно и хочется. А мужчины шагают с ней в ногу только первые километры этой длинной дороги.

Так что мужской вопрос в России сводится более-менее к тому, собираетесь ли вы быть первым мужем кому-нибудь – или уже вторым. И если вторым, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя османским султаном из мыльного сериала. Вас хорошо встретят, накормят, уложат, выслушают, поймут и потерпят, – и все, что для этого нужно, это быть психически адекватным, трудоустроенным, малопьющим, добрым, любить детей и быть похожим на человека, среднего человека, а не монстра из кунсткамеры.

Но если первым – готовьтесь, месье, драться с Атосом, Портосом и Арамисом одновременно. А прежде них – с самой этой вашей избранницей, которая вовсе не мыслит свою жизнь в жанре советской деревни 1946 года, когда хоть и плохонький, но мой, и пока еще верит в самое лучшее, мечтает об идеале, и совсем не всегда, честно говоря, хочет, чтобы «он» вообще был хорошим. Ей чаще хочется, чтобы он был плохим, но увлекательно, заманчиво плохим. Как пират. Вы пират? Или у вас залысина, лишний вес, простатит и лекция о Курской битве в YouTube, а не Курская битва в глазах?

В таком случае записывайтесь сразу вторым мужем. Ведь тот пират сначала женится, потом кого-нибудь произведет, потом начнет обижать, игнорировать, изменять, забывать о своем отцовстве, увлекаться новенькими и помладше, а то даже и рукоприкладствовать, запивать, разрушаться, словом, его унесет река жизни, – и тут-то вы и сделаетесь принцем и дефицитом. Картина недостаточно романтическая, согласен. Но что поделать, если мир устроен именно так: сначала жаркое, и в том числе с ударением на первом слоге, – а потом уже компот.

И если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла – сели бы смотреть сериал.

Источник: блог Дмитрия Ольшанского