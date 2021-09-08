Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:41  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Осужденным за педофилию угрожают пожизненной слежкой

В США и Европе для контроля вышедших из-за решетки преступников применяют цифровые браслеты Елена Нагорных/ТАСС
Расследование жестокого убийства двух девочек в Кузбассе выявило печальный факт: предполагаемый педофил уже отбывал срок по похожей статье. Статистика гласит: уровень рецидива среди осужденных за сексуальные преступления против детей высок. Что надо изменить в практике надзора за вышедшими на свободу педофилами, использовать какой иностранный опыт, чтобы не допустить повторения подобных трагедий? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал. Подробности...

Вакцинация – это новый фундаментализм

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Твое тело не является твоим делом. А значит и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нужно ли России признавать талибов?

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Победа «Талибана» – это не частный случай, а важный эпизод общей борьбы Китая и России за более справедливое по отношению к их интересам устройство мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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День уничтожения военной игрушки

Обсуждение: 4 комментария

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
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    Дмитрий Ольшанский

    Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		8 сентября 2021, 10:32

    В России очень много разводов. И очень много разведенных женщин с детьми – под сорок или за сорок, – на которых обрушивается гора проблем. Им приходится одновременно работать, бороться с возрастом, поддерживая форму, заниматься ребенком, а то и двумя, на которых бывший муж, конечно же, наплевал, забыл о них, стоило ему уйти – и даже алиментов платить не хочет, а в то же время стареют родители, да и к тому же родители живут далеко, а она в мегаполисе, а если еще ипотека...

    Так вот, всем известный шаблон насчет того, что Россия – это женская страна с дефицитом мужчин, – относится именно и только к вышеописанной ситуации. И гендерный перевес – существует тем более явно, чем старше становятся люди. В двадцать или двадцать пять лет нет никакого засилья девочек и нехватки мальчиков. И в том числе – красивых, ярких, талантливых, сильных или каким-то иным образом заметных мальчиков.

    Ближе к сорока годам дисбаланс начинает проявляться. Одни мальчики уже умерли, другие деградировали или просто завяли, а третьи, те самые, что состоялись и хорошо сохранились, превращаются в объект чуть ли не гаремного интереса. Ну а ближе к пенсии на сцене и вовсе остаются одни женщины. Таким образом, женщина у нас живет долго, женщина живет сложно, и женщине много чего нужно и хочется. А мужчины шагают с ней в ногу только первые километры этой длинной дороги.

    Так что мужской вопрос в России сводится более-менее к тому, собираетесь ли вы быть первым мужем кому-нибудь – или уже вторым. И если вторым, располагайтесь поудобнее и чувствуйте себя османским султаном из мыльного сериала. Вас хорошо встретят, накормят, уложат, выслушают, поймут и потерпят, – и все, что для этого нужно, это быть психически адекватным, трудоустроенным, малопьющим, добрым, любить детей и быть похожим на человека, среднего человека, а не монстра из кунсткамеры.

    Но если первым – готовьтесь, месье, драться с Атосом, Портосом и Арамисом одновременно. А прежде них – с самой этой вашей избранницей, которая вовсе не мыслит свою жизнь в жанре советской деревни 1946 года, когда хоть и плохонький, но мой, и пока еще верит в самое лучшее, мечтает об идеале, и совсем не всегда, честно говоря, хочет, чтобы «он» вообще был хорошим. Ей чаще хочется, чтобы он был плохим, но увлекательно, заманчиво плохим. Как пират. Вы пират? Или у вас залысина, лишний вес, простатит и лекция о Курской битве в YouTube, а не Курская битва в глазах?

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    В таком случае записывайтесь сразу вторым мужем. Ведь тот пират сначала женится, потом кого-нибудь произведет, потом начнет обижать, игнорировать, изменять, забывать о своем отцовстве, увлекаться новенькими и помладше, а то даже и рукоприкладствовать, запивать, разрушаться, словом, его унесет река жизни, – и тут-то вы и сделаетесь принцем и дефицитом. Картина недостаточно романтическая, согласен. Но что поделать, если мир устроен именно так: сначала жаркое, и в том числе с ударением на первом слоге, – а потом уже компот.

    И если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла – сели бы смотреть сериал.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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