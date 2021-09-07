Второго шанса у чудовищ быть не должно

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Двух похищенных педофилом десятилетних девочек нашли изнасилованными и мертвыми. Опять. Их насильник и убийца уже отсидел десять лет за похожее преступление и недавно вышел. Опять. Он должен был где-то там отмечаться, но не отмечался и вообще пропадал. Опять.

В этом деле гораздо больше детоубийц. Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов – детоубийцы. Полиция нашла кузбасского педофила за одну ночь. И дайте всем причастным премию, пожалуйста. Потому что еще день-два – и он обязательно напал бы на новую девочку. Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы. Источник

Сергей МАРДАН, публицист: Снова убийца детей. Снова – рецидивист. Мразь, отсидевшая десять лет за педофилию, выходит на свободу и снова насилует и убивает детей. Был Саратов. Был Ярославль. Теперь – в Кемерове. Сколько еще детей должно погибнуть, прежде чем российское государство перестанет корчить из себя добропорядочного «члена Совета Европы», торговать своей фальшивой толерантностью, изображать «нормальное цивилизованное государство» образца 90-х годов и отменит наконец мораторий на смертную казнь? Источник

Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества: Зачем вообще освобождать осуждённых за педофилию? Почему таких нельзя просто утилизировать, как дрянь? Педофилия не лечится, не исправляется. Такого можно или сразу и навсегда запереть, или утилизировать.

Я писал давно уже – тогда случилась трагедия в Саратове – что смертная казнь для таких преступников должна быть восстановлена. Мне отвечали (кроме того, что я кровожадный убийца), что неотвратимость наказания лучше смертной казни. Где именно эта неотвратимость? Человек вышел на свободу и убил детей. Почему люди, включая родных его жертв, должны из своих налогов теперь кормить его, отапливать его камеру, следить за его здоровьем, чтобы он не заболел бронхитом и поносом? Почему у такого чудовища должен быть «второй шанс», шанс – на что именно? Вот у этой твари был именно «второй шанс», его подарило наше законодательство и суд. Это разве справедливо? Источник

Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Если по случаю освобождения Мохова вы писали про «развратных школьниц, взявших от незнакомых алкоголь» – вы поддерживаете педофилию. Если вы пишете, что «многие 13-летние девочки выглядят как взрослые и сами вешаются на взрослых» – вы поддерживаете педофилию.

Если вы тусовались с «настоящим мужиком», экс-топ-менеджером одной нефтяной компании, который публично жил с 14-летней девочкой, развратил ее, посадил на наркоту и выгнал – вы поддерживаете педофилию. Если вы пишете, что «13-летняя школьница беременна, у них любовь со взрослым дядей, совет да любовь молодой семье» – вы поддерживаете педофилию. Никаких разночтений тут не может быть.

И да, когда вы пишете «государство не имеет права вмешиваться в семью», подумайте о маме одной из погибших девочек, которая узнала о ее исчезновении и смерти одновременно. Потому что вчера вечером была пьяна и не знала о том, что идет поиск и что ребенок пропал. И когда вы пишете «ой, ну ударили ребенка, наше семейное это дело», вы помогаете педофилам получить больше жертв в виде детей, которые сидят на улице, потому что боятся идти домой. Источник