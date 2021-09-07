Второго шанса у чудовищ быть не должно

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7 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Автомобилей не хватает на всех желающих Артем Геодакян/ТАСС
Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Крупнейший проект способен привлечь людей на Дальний Восток

Мост на Сахалин пока еще не строится – но есть надежда, что все же будет построен Юрий Смитюк/ТАСС
Весьма амбициозный и еще более дорогостоящий проект – строительство моста на Сахалин – вновь вспомнили на самом высоком уровне. Возражения против его строительства очевидны: гигантская стоимость и небольшое количество грузов для транспортировки. Почему же тогда вот уже почти сто лет идея построить мост на Сахалин обсуждается руководством страны? Подробности...
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Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Железную дорогу Ташкент – Пешавар предлагается провести через афганский «эмират» талибов Jalil Rezayee/EPA/ТАСС
Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан. Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров». Станет ли Узбекистан первой из бывших республик СССР, которая пойдет на сотрудничество с «Исламским эмиратом»? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Второго шанса у чудовищ быть не должно

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Зачем вообще освобождать осуждённых за педофилию? Почему таких нельзя просто утилизировать, как дрянь? Педофилия не лечится, не исправляется. Такого можно или сразу и навсегда запереть, или утилизировать. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Все эти игры с мирным атомом происходят буквально у границ России. И стоило бы за ними приглядывать. Не только нам, но и финнам, шведам и всем прочим соседям. Если долбанет – мало не покажется никому. Подробности...
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Наука бессильна перед картами Таро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
«Борьба науки и религии» была и остается мифом. Наука выросла в лоне Церкви. Науке угрожают светские – и при этом решительно антихристианские идеологии. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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День уничтожения военной игрушки

Каких животных потеряла Россия

Провал Зеленского в Вашингтоне

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Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нейи-сюр-Сен, пригороде Парижа, в семье художницы Сары Рейно-Ришар и скульптора Поля Бельмондо, чьи статуи украшают многие парижские парки
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Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
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Обсуждение: 9 комментариев

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
  • Высокая зарплата

  • Хорошие жилищные условия

  • Перспективы карьерного роста

  • Таежная романтика

  • Ни при каких условиях не перееду

  • Я уже живу в Сибири
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
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    Андрей Манчук: Для жителей Южных Курил вопроса: чьи острова – не существует

    на ваш взгляд


    Что вас может побудить переехать жить в Сибирь из западной части России?
    Общественное мнение

    Второго шанса у чудовищ быть не должно

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		7 сентября 2021, 16:30

    Маргарита СИМОНЬЯНглавный редактор RT и МИА «Россия сегодня»: Двух похищенных педофилом десятилетних девочек нашли изнасилованными и мертвыми. Опять. Их насильник и убийца уже отсидел десять лет за похожее преступление и недавно вышел. Опять. Он должен был где-то там отмечаться, но не отмечался и вообще пропадал. Опять.

    В этом деле гораздо больше детоубийц. Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов – детоубийцы. Полиция нашла кузбасского педофила за одну ночь. И дайте всем причастным премию, пожалуйста. Потому что еще день-два – и он обязательно напал бы на новую девочку. Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы. Источник

    Сергей МАРДАН, публицист: Снова убийца детей. Снова – рецидивист. Мразь, отсидевшая десять лет за педофилию, выходит на свободу и снова насилует и убивает детей. Был Саратов. Был Ярославль. Теперь – в Кемерове. Сколько еще детей должно погибнуть, прежде чем российское государство перестанет корчить из себя добропорядочного «члена Совета Европы», торговать своей фальшивой толерантностью, изображать «нормальное цивилизованное государство» образца 90-х годов и отменит наконец мораторий на смертную казнь? Источник

    Евгений ПРИМАКОВ, руководитель Россотрудничества: Зачем вообще освобождать осуждённых за педофилию? Почему таких нельзя просто утилизировать, как дрянь? Педофилия не лечится, не исправляется. Такого можно или сразу и навсегда запереть, или утилизировать.

    Я писал давно уже – тогда случилась трагедия в Саратове – что смертная казнь для таких преступников должна быть восстановлена. Мне отвечали (кроме того, что я кровожадный убийца), что неотвратимость наказания лучше смертной казни. Где именно эта неотвратимость? Человек вышел на свободу и убил детей. Почему люди, включая родных его жертв, должны из своих налогов теперь кормить его, отапливать его камеру, следить за его здоровьем, чтобы он не заболел бронхитом и поносом? Почему у такого чудовища должен быть «второй шанс», шанс – на что именно? Вот у этой твари был именно «второй шанс», его подарило наше законодательство и суд. Это разве справедливо? Источник

    Екатерина ВИНОКУРОВА, журналист: Если по случаю освобождения Мохова вы писали про «развратных школьниц, взявших от незнакомых алкоголь» – вы поддерживаете педофилию. Если вы пишете, что «многие 13-летние девочки выглядят как взрослые и сами вешаются на взрослых» – вы поддерживаете педофилию.

    Если вы тусовались с «настоящим мужиком», экс-топ-менеджером одной нефтяной компании, который публично жил с 14-летней девочкой, развратил ее, посадил на наркоту и выгнал – вы поддерживаете педофилию. Если вы пишете, что «13-летняя школьница беременна, у них любовь со взрослым дядей, совет да любовь молодой семье» – вы поддерживаете педофилию. Никаких разночтений тут не может быть.

    И да, когда вы пишете «государство не имеет права вмешиваться в семью», подумайте о маме одной из погибших девочек, которая узнала о ее исчезновении и смерти одновременно. Потому что вчера вечером была пьяна и не знала о том, что идет поиск и что ребенок пропал. И когда вы пишете «ой, ну ударили ребенка, наше семейное это дело», вы помогаете педофилам получить больше жертв в виде детей, которые сидят на улице, потому что боятся идти домой. Источник


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