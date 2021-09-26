Как уберечь детей от суицида

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Высокие цены на газ использовали для атаки на «Северный поток – 2»

США обеспокоились возможной нехваткой газа в Европе зимой Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Госдеп США призвал Россию увеличить транзит газа через Украину на фоне высоких цен на голубое топливо в Европе. С аналогичным требованием выступили и в ряде стран ЕС, а в западных СМИ развернулась кампания с обвинениями в адрес России в провоцировании дефицита газа перед зимой. При этом Газпром отказывается бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, строго выполняя ранее подписанные контракты. Как воспринимать требования Вашингтона и чем они могут обернуться для Газпрома? Подробности...
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Байдена толкают на ухудшение отношений с Москвой

Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
«Дух саммита в Женеве» под угрозой, предупредили в Москве. Поводом стал пакет антироссийских санкций, одобренный в нижней палате Конгресса. На этот раз в черный список внесли не только политиков, но и телеведущих – например, Владимира Соловьева. Впрочем, Белый дом наверняка смягчит предложенные меры. Иначе под угрозой окажутся достигнутые двумя президентами в Женеве договоренности. Подробности...
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Зачем Россия покоряла Кавказ

Борьба с горцами затянулась на десятилетия Ф. Рубо
Ровно 220 лет назад Россия сделала один из важнейших шагов в экспансии на Кавказе – присоединение Грузии (в ее тогдашних границах). 24 сентября 1801 года рескриптом императора Александра I в состав России было включено Картли-Кахетинское царство. Что дали в итоге нашей стране десятилетия войн, последовавших вслед за этим, и почему иначе было бы куда хуже? Подробности...
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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Как уберечь детей от суицида

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нужно объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. Подробности...

Боксер Усик как символ нормальности

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Феномен Александра Усика не как спортсмена, но как публичной фигуры, идущей наперекор мощной пропагандистской машине, во многом объясняется его успехом, от которого отскакивает и травля, и откровенное хамство. Подробности...
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Коммерческий альпинизм – зло

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Я пишу эту колонку у подножия Эльбруса. Сегодня начинается моя шестая экспедиция на высочайшую вершину Европы. На одном из моих карабинов есть гравировка: «Главное – спуститься». Подробности...
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Кто покусился на Шефира

Обсуждение: 4 комментария
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Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
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На испанском острове Пальма в Атлантическом океане продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Есть опасения, что потоки лавы достигнут побережья и смешаются с водой, что может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов. На данный момент лава покрыла 154 гектара земли, разрушены сотни зданий
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Стрельба в Пермском госуниверситете унесла жизни шести человек

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Анна Долгарева

    Как уберечь детей от суицида

    Анна Долгарева
    журналист, поэт, военный корреспондент
    		26 сентября 2021, 12:30

    Среди подростков 15–19 лет самоубийство – третья по частоте причина смерти. Это данные Всемирной организации здравоохранения. По данным российского центра им. Г.Е. Сухаревой, каждый день один-два подростка погибают, пять-шесть пытаются покончить с собой. В России гоняются за «группами смерти», запрещают аниме, но что в действительности приводит детей к краю?

    Только в 2021 году прогремело сразу несколько случаев, получивших огласку в медиа. В феврале две 12-летние школьницы из Самары, гимнастка и фотомодель из хороших семей, были найдены на асфальте у подъезда многоэтажки. За день до этого покончили с собой десятиклассница из Магнитогорска и шестнадцатилетний подросток из Челябинска. Потом в Красноярском крае девятилетний мальчик – тоже из достаточно обеспеченной семьи. А в Москве сразу три девочки 13 лет попытались одновременно уйти из жизни, но их откачали.

    Между этим нет связи, не установлено существование каких-то «групп смерти», которые привели детей к трагическому исходу. Просто человеческие судьбы, человеческое горе и, возможно, отсутствие своевременной поддержки.

    Потому что куда идти ребенку, когда он находится в затруднительной ситуации и ему надо посоветоваться с мудрым взрослым? Почему-то предполагается, что он пойдет к школьному психологу и откроет ему душу. Но как работает школьный психолог?

    Это специалист, который работает со множеством детей. В первую очередь на нем лежит задача нормальной интеграции ребенка в общество, в том числе школьное. То есть школьному психологу приходится иметь дело с жертвами травли, которых немало в любой школе, с теми детьми, у кого есть сложности с адаптацией, с «инклюзивными» детьми. Говоря в целом – с большим количеством детей. Есть ли у него в этих условиях время, чтобы распознать потенциального самоубийцу? Вряд ли.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Пока ситуация складывается следующим образом: с подростками, с хрупкими и нервными существами с ломкой психикой, имеют дело люди, зачастую вообще плохо представляющие, что такое работа в кризисной ситуации.

    Формально ребенок имеет возможность обратиться к школьному психологу. Но если смотреть неформально, то дети к школьному психологу не обращаются. Подростки в открытую говорят, что психолог – это представитель администрации, никакой тайны обращения там нет. То, что ему скажут, скорее всего, станет известно и учителям, и родителям, и реакция может быть совсем не та, которую он ожидает. Поэтому к школьному психологу дети обращаются очень редко. Также ребенок может пойти к частному психологу, но здесь возникает другая сложность.

    По закону ребенок, начиная с 14 лет, имеет право самостоятельно обратиться к психологу или психиатру. Но на деле они зачастую отказываются принимать подростка без родителей, потому что психологи просто боятся проблем. Боятся, что родители потом придут, устроят какой-нибудь скандал. Обращение же обычно идет в коммерческую клинику... У нас недавно был случай, когда девочка обращалась к психиатрам со случаем насилия, но ее отказывались принимать без родителей, а родителям она не могла признаться в том, что с ней произошло. То есть, положа руку на сердце, подростку особо некуда пойти, кроме интернета, говорит мне Александра Славянская, президент фонда «Плюс Р», который помогает подросткам получить психологическую и психиатрическую помощь.

    Не всегда получается и найти поддержку у родителей. Часто дети просто боятся рассказать матери или отцу о своих проблемах. И даже если разговор получился, то родители могут не знать, чем помочь ребенку, если тот, например, страдает от несовершенств собственной внешности или его травят в школе.

    Возникает сакраментальный вопрос: что делать? А непонятно. Есть горячие линии, на которые может позвонить подросток. Есть кризисные центры для социальной помощи. Естественно, подростки туда не звонят – попросту по той причине, что не знают об их существовании. Эта информация размещена на государственных ресурсах, но сложно представить себе ребенка, который в предсуицидальной горячке будет искать информацию о ресурсах психологической помощи на «Госуслугах».

    Единственный ответ, который напрашивается, это объяснять на государственном уровне детям, что обратиться к психологу – это не страшно и не стыдно. За это не посадят в психоневрологический диспансер навечно и никто не будет смеяться. И информация о центрах помощи должна быть доступна для любого ребенка, не только для того, который будет специально искать. Есть ведь социальная реклама для разных государственных проектов – отчего же так мало людей знают о программах помощи для подростков?

    Вероятно, потому что у нас до сих пор обращение к психологу, а тем более к психиатру, считается чем-то постыдным?

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