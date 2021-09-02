Русское небо способно породить новых людей

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2 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Европа зря ждет падения цен на газ

Европа в панике от газовых цен Stefan Sauer/DPA/Picture alliance/ТАСС
Европейцы все лето жили в ожидании, когда же цены на газ на бирже пойдут вниз. Вместо этого они продолжили расти и установили очередной исторический рекорд, достигнув 640 долларов за тысячу кубометров. В Газпроме окончательно разрушили надежды европейцев, заявив, что объективных причин для снижения цен нет. Неужели даже «Северный поток – 2» не поможет Европе? Подробности...
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Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Земля и дети: Как в Северной Осетии добиваются справедливости

Беслан. Школа №1. Через год на этом месте должен быть воздвигнут мемориал Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Многие годы с деньгами здесь происходили очень разные вещи», и поэтому «придется резать по живому». А еще потому, что «у людей очень остро стоит запрос на справедливость». Такими словами и. о. главы Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло описывает то, что ему приходится делать каждый день. Ключевые объекты и стройки с и. о. главы региона посетил спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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США меняют инструмент давления на весь мир

Поражение в Афганистане заставляет Америку делать глобальные выводы DoD/Global Look Press
Шок, растерянность и недоумение – такой в основном стала реакция мировых СМИ и политологов на сенсационное заявление президента США. Байден провозгласил «окончание великих войн Америки», отказ от насаждения в других странах демократии с помощью бомбардировщиков. Почему Вашингтон принял такое решение и что американцы станут делать взамен? Подробности...
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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
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Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...

США не понимают мир, который находится за их пределами

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Надежды, что американцы «поймут» и «осознают», насколько сложен мир и насколько аккуратно следует с ним обращаться, что возьмутся за ум и сделают наконец-то правильные выводы, перестанут наступать на грабли – все эти надежды напрасны. Подробности...

Америка – королева государственного лицемерия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Верх идиотизма – предупреждения перед началом фильмов об опасности курения. А ничего, что у вас потом весь фильм убивают десятки людей самыми извращенными способами? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев
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В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
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Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
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Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
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Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
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    Евгений Фатеев

    Русское небо способно породить новых людей

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		2 сентября 2021, 12:02

    Школу я заканчивал на газовом Севере в последние годы СССР. В наш поселок летом можно было попасть только на вертолете. Причем происходило это невероятно просто. Достаточно было появиться людям на «вертолетке» – деревянной, а потом бетонной вертолетной площадке. Завидев людей, пролетавший мимо вертолет, если в нем было свободное место, обязательно садился и забирал всех. Как на трассе, мы ловили вертолет и летели туда, куда нам было надо. Причем совершенно бесплатно. А потому сибирское небо я не могу воспринимать отстраненно, ритуально, официально. Для меня оно родное.

    Еще помню, как к нам в поселок перебиралось для достройки газопровода какое-то особенное бродячее СУ (строительное управление). Вагончики перетаскивали прекраснейшие вертолеты Ми-10. И я, пацан, напросился к пилотам одного вертолета «полетать». И полетал. Все посмотрел, про все расспросил. Я могу по звуку отличить Ми-8 от Ми-6, Ми-2 от Ми-10. Так было в моем странном поздне-советском северном детстве. И очень жалко, что сейчас далеко не так.

    Это какая-то невероятная роскошь – лететь по собственной стране 10 и более часов! И более того – лететь над невероятным океаном суши. 11 часовых поясов! 11 разновидностей света и цвета. Свет и цвет звучат у нас очень по-разному в Крыму и на Камчатке, в Забайкалье и Смоленске, на Урале и в Хибинах.

    Наша история – это бурный деятельный роман с пространством. Наша империя двигалась по огромному сухопутному океану. Наше цивилизационное любопытство раскалывало арктические и антарктические льды. Мы научились жить в лесах и степях, тундре и в горах. Мы – великие флибустьеры суши.

    Наш роман с таким уж доставшимся нам пространством постоянно сталкивался с неумолимостью физических законов. Мы находимся в нескончаемой мистерии преодоления. Прежде всего преодоления тягучего, твердого, чреватого многочисленными преградами пространства.

    Фото: Виталий Невар/ТАСС

    Мы всегда мечтали как-то поженить пространство и время. Причем времени нам всегда как-то жалко. Может именно поэтому именно Россия, крестьянская страна, на входе в авиационно-космический ХХ век, вышла из него великой авиационной и космической державой. И даже погром 90-х не смог этого изменить. Мы продолжаем строить самолеты и ракеты.

    Но у нас роман с небом остается уделом очень немногих. Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать.

    И сегодняшних бедных или небогатых можно было бы увлечь мечтой о воздухоплавании. И беспилотники летательные должны предназначаться для широкой публики. Ведь нищая, истерзанная Советская Россия заболела небом в 1920–1930-е годы. Уверен, это можно сделать и сегодня.

    Наше огромное домашнее небо могло бы стать проходным двором для малой авиации – каких-то самолетиков, вертолетов, еще всякого летающего, парящего. А сколько же у нас пространств и полян для обустройства простеньких аэродромов! Безусловно, приватизация и демократизация нашего родного и домашнего неба – это большая и очень непростая история, многотрудная работа.

    Тут надо разобраться с правилами, ответственностью, квалификацией, умениями, ценообразованием на летательные аппараты, обеспечением и поддержкой полетов с земли. Но это очень красивая проблема. И мы могли бы стать настоящими первопроходцами в освоении домашнего неба самыми широкими слоями наших сограждан. И это была бы прекрасная страница нового русского романа с самими собой. Чем черт не шутит, у нас вполне мог бы появиться авиашеринг – по аналогии с автомобилями.

    Нам сегодняшним очень нужен роман с собственной страной. Нашу страну можно любить за очень многое. Русские, собственно, еще и не начинали любить свою страну. Постоянно приходилось ее защищать, убегать от не всегда разумного начальства и т. п. А сейчас можно. Есть и время, есть и силы. И наш роман с собственной страной может начаться с романа с нашим домашним небом. Люди там, в воздухе, в полете, даже друг к другу как-то по-другому относятся. Умеющие летать – они какие-то другие. Самое забавное – умеющие летать ближе к людям, чем к птицам.

    Мне могут возразить – все это очень дорого. Вон у нас до сих пор еще многое на земле не успели обустроить. Очень жаль. На самом деле, проект демократизации малой авиации может стать новым стилем потребления, новым безынфляционным поводом к стоимости, а именно вязь таких поводов к стоимости и толкает вверх пресловутый ВВП. Нашему государству пора переставать зарабатывать деньги, пора их учреждать, а это учреждение будет возможно только при условии появления способности к созданию поводов к стоимости. А поводы к стоимости – это невероятно увлекательная работа, которая является смесью институционального творчества в социальной сфере, в маркетинге, в вещном мире.

    А еще мы можем пригласить летать в нашем домашнем небе всевозможных современных кочевников и номад. Кто знает, но может именно в нашем домашнем небе эти люди найдут себя. Может в нашем небе витает их не найденная самость. В нашем небе можно даже заблудиться – настолько оно огромное и не хоженое простыми людьми.

    Может, у нас даже появится какая-то особенная небесная этика. И это будет какая-то особенная этика. И русское небо вполне способно породить каких-то новых людей. Небесных людей.

    В нашем русском домашнем небе может зародиться новая русская эксцентричность. Например, вполне можно было бы возродить дирижаблестроение. А почему бы и нет? Это милая и весьма экологически чистая разновидность воздухоплавания. Как-то тепло вспоминается то, что в Свердловске до войны даже существовал настоящий дирижаблепорт. Само имя «дирижаблепорт» уже будит воображение. Дирижабли, как огромные киты, могли бы бесшумно проплывать над нашей страной.

    В конце концов, мы придумали вертолет. Мы первыми полетели в космос, мы много чего удивительного летающего придумали. Включая удивительный летательно-плавательный аппарат – экраноплан. Благодаря широкому освоению нашего домашнего неба, мы сделаем нашу страну чуть более уютной, чуть более обжитой и освоенной, чуть более единой. Разве этого мало? 

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