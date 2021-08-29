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Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
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Российским школьникам предложили новую традицию

Путин поддержал введение традиции поднятия флага России в школах Нина Зотина/РИА Новости
В российских школах могут ввести церемонию торжественного поднятия флага. Такое предложение общественников поддержал Владимир Путин. Однако эксперты предупреждают ответственных за реализацию идеи: столь важная для патриотического воспитания процедура не должна превратиться в формальность и казенщину. Как внедрить в школы новую для современной России традицию? Подробности...
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Теракт в Кабуле нанес серьезный урон репутации Байдена

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Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

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    Система оценок в школах подвергается изменениям

    Школам разрешили отказаться от пятибалльной системы в оценках по ряду предметов    29 августа 2021, 18:10
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Анастасия Куликова

    С текущего года родители могут повлиять на изменение системы оценок по целому ряду предметов. Также появляется возможность отказаться от пятибалльной шкалы в пользу системы «зачет-незачет». О каких предметах идет речь, в чем заключаются преимущества и недостатки таких изменений и кого они затронут?

    В субботу в ходе Общероссийского родительского собрания руководству Минпросвещения был задан вопрос об оценках по изобразительному искусству (ИЗО), физкультуре и музыке, которые привязаны к пятибалльной шкале. В частности, чиновников спросили: почему нельзя сделать эти предметы факультативными, так как не всем дано хорошо рисовать, петь и выполнять нормативы, передает РИА Новости.

    «Все предметы важны, в том числе и те предметы, о которых вы сказали: труд, изобразительное искусство, музыка, физкультура. Несмотря на то, что этих предметов нет в итоговой аттестации, они дают возможности для всестороннего развития школьников. Обозначено в одной из национальных целей развития страны гармоничное всестороннее развитие личности. Поэтому я, честно говоря, не считаю необходимым выводить их в факультатив, они у нас есть в расписании», – пояснил министр Сергей Кравцов.

    При этом стоит обратить внимание на современные подходы к преподаванию этих дисциплин и сделать уроки более интересными и «живыми». «Рособрнадзор проводил в свое время такие исследования оценки качества образования по этим предметам. Было очень много предложений по совершенствованию, в том числе и физкультуры», – сказал министр.

    В свою очередь замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова отметила, с 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по ИЗО, музыке и физической культуре может выставляться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы «зачет-незачет». По ее словам, решение, по какой системе оценивать, находится в компетенции образовательной организации – то есть конкретной школы. Однако эти предметы все равно остаются в базовой программе и не выводятся в факультатив.

    Дискуссия об отмене оценок или сокращении их количества ведется не первый год, особенно в преддверии 1 сентября. «Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы: я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа... Мы из школы выпускаем людей уже с инвалидностью, что его всю жизнь будут оценивать... Одна из моих личных целей – убить экзамены», – признавался в 2019 году глава Сбербанка Герман Греф.

    «У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок», – говорила в 2018 году экс-министр Ольга Васильева. Тогда же она подчеркнула, что для средней и старшей школы систему оценок нужно сохранить, так как «они четко показывают объективный уровень знаний того или иного ученика». Но уже с 2021 года школьников все же ожидают послабления как минимум по трем предметам.

    «С позиций своего опыта, а это 53 года стажа работы, могу сказать, что «зачет-незачет» – это замечательная идея. Не каждому ребенку дано великолепно рисовать и петь. Это правда. Я, например, всегда страдала от того, что не могла петь. И у меня только по музыке была низкая оценка. Поэтому, как мне кажется, это здравая идея, потому что заниматься музыкой или рисованием ради оценки не стоит», – считает председатель Московского совета ветеранов педагогического труда Надежда Брагинская.

    «Но вопрос о факультативности предметов имеет подводные камни. Если ИЗО, музыка и физкультура не будут обязательными, их спустя какое-то время могут перевести на платную основу. Во-вторых, есть риск того, что ребенок не получит какой-то важной для себя информации в области культуры и спорта», – добавляет собеседница.

    «При этом уроки пения можно заменить прослушиванием и изучением классической музыки, а физкультура должна оставаться обязательным предметом с оценкой. Ребенок должен быть физически развит», – уверена педагог.

    «Поэтому, если в аттестате об окончании школы будет «зачет-незачет» – это нормально. Но желательно сохранить обязательное посещение этих уроков для всестороннего развития ребенка. Особенно это касается детей из неблагополучных семей, у которых нет возможности развиваться за пределами школы. Кроме того, можно попробовать ввести смежную систему и предоставить ребенку выбор: если он уверен в своих силах и хочет сдать предмет на оценку – у него должна быть такая возможность», – подчеркнула Брагинская.

    Между тем сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что школы должны сами определять порядок оценивания успеваемости, потому что для каждого коллектива существует «своя идеальная система организации учебного процесса».

    «Есть заведения, где если детям не будут ставить оценки – родители просто разнесут школу,

    крича о том, что их деток не готовят к ЕГЭ. И неважно, в каком классе учится ребенок. А есть школы, где родители, наоборот, призывают отказаться от оценок. Поэтому здесь все зависит от того, о какой школе мы говорим, какая миссия у нее и в чем заключается смысл работы учителей», – добавил собеседник.

    «Кроме того, прекрасно известно об отсутствии прямой связи между уроками физкультуры и реальным физическим развитием ребенка. Также нельзя сказать, что ребенок, имея двойку по музыке из-за каких-то дисциплин, обязательно музыкально неграмотный. Такой зависимости нет», – считает Луховицкий.

    В то же время заслуженный учитель РФ, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург напомнил, что «в наших школах рано начинается профилизация», и если с первого класса дети тяготеют, например, к математике – они получают повышенные знания по этому предмету.

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    Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?



    «В первом классе вообще никому не ставят оценки. Но это не значит, что им не ставят отметки. Их работу оценивают солнышками, кружочками разных цветов. А дальше по таким предметам, как изобразительное искусство, мы ставим «зачет-незачет». Для тех, кто идет на определенную специализацию, выставляются оценки. Потому что дети сами хотят знать, насколько они соответствуют тому или иному уровню знаний. Здесь одного решения для всех нет и быть не может. Все дети – разные», – подчеркнул собеседник.

    «Также существует такая вещь, как формирующее оценивание. Дети получают задания и могут бесконечно их «прорешивать», пока не достигнут высшего уровня. Фактически они сами себя оценивают с помощью независимого тестирования. На мой взгляд, это самая эффективная система. Но и здесь, конечно, не стоит впадать в крайности», – резюмировал Ямбург.

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