Человечество сознательно сажают на траву

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17 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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В Европе появилась первая жертва газового кризиса

Великобритания показала, к чему доведет Европу энергокризис Christoph Hardt/Geisler
Fotopres/Global Look Press
Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего. В Великобритании остановлено два завода по производству удобрений. Простой при таких ценах на газ – лучшее из двух зол. И это только начало – дальше снежный ком будет нарастать. Это яркий пример того, к чему надо готовиться европейскому континенту этой зимой при сохранении энергетического кризиса.  Подробности...
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Apple и Google заставят исполнять законы России

Откликнуться на зов российских депутатов Apple и Google вынудила угроза подвергнуться оборотным штрафам REUTERS/Dado Ruvic
У американских IT-гигантов остался последний шанс избежать крупных штрафов в наказание за вмешательство во внутренние дела России. С такой угрозой выступили на заседании в Совфеде, причем впервые угроза прозвучала в присутствии представителей обеих компаний. Ранее представители Google и Apple игнорировали приглашения в парламент нашей страны. Подробности...
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Наследие СССР прощается с родиной Ильича

Ульяновск. Инфраструктура советского времени требует обновления Serguei Fomine/Global Look Press
То, что сгнило, обветшало и не обновлялось в Ульяновской области еще с советских времен – от мостов и дорог до водоснабжения – наконец начало получать приличное финансирование. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД вместе с и. о. губернатора разбирался, как нужно решать самые больные проблемы этого региона. Подробности...
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Возвращение Трампа погубит Америку

Возвращаясь на большую арену, Трамп руководствуется обидами, а не рассудком Jose Luis Magana/AP/ТАСС
Дональд Трамп намерен вернуться в Белый дом после выборов 2024 года как спаситель Соединенных Штатов. Это следует из его последних заявлений и информации от «ближнего круга». По-прежнему многочисленных сторонников экс-президента это наверняка обрадует, однако Трамп сильно рискует стать не спасителем, а могильщиком консервативной Америки.  Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
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Человечество сознательно сажают на траву

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам. Подробности...

Современный мир – это война

Денис Фисенко
Денис Фисенко, Ветеран Группы «А»
Война сейчас – это не удар ядерных ракет, а взрыв смертника в метро. Это не танковые клинья, а религиозный фанатик, который фурой давит прохожих. Современная война – это не массы пехоты, а массы нелегалов. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Украинский спецназ вполне боеспособен и даже опасен

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
По мнению ряда украинских экспертов, «силы специальных операций становятся очень важным фактором силового варианта решения вопроса деоккупации территории Украины от российских захватчиков». Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Трамп и ядерная война с Китаем

Перевести Украину на латиницу

Как отравиться арбузом

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С территории Украины обстрелян белорусский погранзнак

С территории Украины неизвестные открыли огонь по белорусскому пограничному знаку на участке Пинского погранотряда. Повреждение столба первыми обнаружили пограничники заставы «Сварынь». Дробь буквально изрешетила щиток с изображением белорусского герба. По всей видимости, стрельба велась из охотничьего ружья
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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Игорь Мальцев

    Человечество сознательно сажают на траву

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		17 сентября 2021, 12:04

    Я не знаю, куда там бегает американка ШаКарри Ричардсон, зато я теперь знаю, что она пыхает. Собственно, из-за этого ее и отстранили от участия в Олимпийских играх. Ну да, может, она из такого американского штата, где курить марихуану можно легально, и ей наплевать, что в Японии и на Олимпиаде это может быть и не очень легально. И вот тут ей прилетел сюрприз – в виде отстранения от Олимпиады.

    Бог с ней. Гораздо интересней, что произошло далее. Следите за руками: WADA по этому поводу высказалась. Нет, не с осуждением и не с требованием отстранить американскую команду, как злостных допингистов, и послать их, может быть, выступать под белым флагом. WADA, которая устроила многолетнюю истерику и травлю русской сборной из-за мельдония (легальное лекарство), заявило, что надо бы пересмотреть статус марихуаны на Олимпийских играх и убрать ее из списка запрещенных препаратов. Не просто «сказала», а поручила экспертной группе инициировать научный пересмотр статуса к 2022 году.

    А дальше история про траву на Олимпиаде имеет развитие в двух направлениях. Про одно все уже начинали говорить, но все кончилось ничем. Это удивительное, уникальное положение американских спортсменов на международных соревнованиях: им выписывают «освобождение» от обвинений в употреблении допинга по медицинским показаниям. То один, то другой американский спортсмен дико страдает – то от синдрома гиперактивности, то еще от чего-нибудь. И поэтому WADA не смеет даже задавать вопросы насчет химического коктейля в их крови и моче – «они же больные».

    Никто, правда, даже не спрашивает: если ты такой больной, то что ты делаешь в спорте высоких достижений? Мы же боремся за инклюзивность. Но ведь все как на ладони – как только спортсмен снимается с допинга (как это было в Токио), он вообще не может показать ни одного нормального результата. Стало быть, достижения американцев – это результат разрешенного только Америке допинга. Кого-нибудь это возмутило? Нет. Все только качают головами и, чтобы выпустить пар, наезжают на русских.  

    WADA гнется перед американцами и делает уже вообще все, что они требуют. И то, что они из-за американской спортсменки-наркоши разрешат курить траву спортсменам – это было бы скандалом в нормальном мире, в перевернутом мире, скорее всего, пройдет на ура. Только зря вы радуетесь – вряд ли это разрешат кому-то, кроме опять-таки американцев.

    Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Я, кажется, сказал «спортсменка-наркоша»? Упс, как некрасиво получилось – почти расизм. Надо было сказать: «цветная спортсменка, использующая психоактивные вещества, чтобы избавиться от психологического исторического гнета рабовладельческого прошлого, в чем виноваты отвратительные белые мужчины». Длинно, зато модно.

    Так вот, вторая история, которая из этого кейса логично проистекает – это те самые «психоактивные вещества», вокруг которых также происходит нечто странное.

    Вы не припомните, в какой момент разом во всех мейнстримовых американских фильмах сигарета с марихуаной вдруг обрела ореол веселого рекреационного предмета, который модно и задорно курить и подросткам, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам? А ведь это случилось одномоментно. Сразу после того, как курение табака было всячески заклеймлено доблестной ВОЗ, которая за два года так и не смогла выяснить откуда пошел COVID-19. Сразу после того, как из кинофильмов стали вырезать сцены с курением сигарет. Сразу после того, как появилась чудовищно лицемерная надпись в титрах: «Содержит сцены курения табака». То есть – в какой-то момент сигарета с табаком стала врагом, а сигарета с марихуаной – веселым добрым другом.

    Так было, конечно, не всегда – именно Америка была инициатором травли конопляной промышленности, разорения конкурирующих предприятий, выжигания полей и т. д. На пропаганду ужасов марихуаны были потрачены миллиарды долларов – от статей и документальных фильмов до открыток и постеров. Ну и, конечно, дикое законодательное давление на курильщиков, изготовителей и распространителей. Огромные тюремные сроки и т. д. Причем в своем запале американцы, как всегда, действовали цинично и грубо, чаще всего против любых научных доказательств. Все для достижения главной цели – вбить в голову населению: «сегодня трава, завтра сразу кокаин и герыч, послезавтра смерть». Примерно в то же время черных дискриминировали как могли на государственном уровне. Это тоже совершенно связанные вещи.

    Америка с ее протестантской самоуверенностью каждую из своих многолетних идеологических кампаний еще и транслировала на весь мир. Только тогда негры были почти что животными, трава убивала после первой затяжки, а Вьетнам можно было заливать ядом Agent Orange тоннами. И спустя годы – она с точно таким же пафосом утверждает, что все теперь должны стоять на коленях перед неграми, а траву нужно и можно давать с детства, а живым до сих пор Скрипалям намазали дверную ручку каким-то говном и чуть не убили. Одно это – невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам.

    Я помню, как модные либеральные советские москвичи начали рассказывать друг другу: «А вот в Америке никто из приличных людей не курит – потому что в моде ЗОЖ». Правда, точно так же потом в лучших домах либеральной Москвы стали говорить: «Теперь в Америке разрешили курить траву, не то, что у нас в лапотной России». Про ЗОЖ почему-то уже не заикались. Теперь WADA с ВОЗ все нам расскажут про пользу Мэри Джейн (это жаргонное название марихуаны) и гаша – ведь там все натуральное, никакой химии! Поколения хиппи отомщены! Табак – символ старперов – под ударом, grass –­ символ прогресса – прогрессирует.

    А теперь самое хреновое. История с ковидом показала пути, по которым, как видят немногочисленные очень богатые люди мира, будет развиваться этот самый мир. И на вопрос моего друга-журналиста: «К чему нас готовят?» – теперь формируется ответ. Похоже, правительства по всему миру поняли, что чрезвычайные меры при пандемии – удивительно удобный и универсальный способ по купированию лишней активности населения. Людей стало очень много: 70 лет уже не было нормальной войны с миллионными жертвами, выросло несколько поколений, у которых нет будущего – именно потому, что денег на всех не хватит, ресурсов на всех не хватит, работы на всех не хватит и со всей этой массой надо что-то делать.

    Лучший способ – закрыть всех по жилищам, сунуть в руки по смартфону, который заменяет реальную жизнь, погрузить всех в виртуальное потребление, в том числе путешествий и псевдокультуры, делать (если у кого есть) работу удаленно. И легализованная и широко распиаренная трава играет ключевую роль – она, в отличие от алкоголя, понижает градус агрессии, резко отупляет, особенно молодые мозги. И, собственно, сидящий у компа или телевизора круглые сутки, проводящий свою жизнь между телевизором и холодильником обкуренный гражданин – это идеальный гражданин.

    Настоящей жизнью – с реальными путешествиями, с водопадами и закатами, без идиотского следящего устройства типа смартфона в кармане, с хорошим воздухом и чистой водой, с качественной едой – будут жить только богатые и очень богатые. Они же будут летать на самолетах аж до границы с космосом, читать настоящие книги, ездить на больших дорогих автомобилях, обладать реальной собственностью, а не арендованной, и огромными наделами настоящей земли.

    Удел остальных – бетонные ульи и убогое существование, в котором они никогда не признаются. Потому что трава и антидепрессанты говорят мозгу, что все в порядке, а тут еще новая игра вышла, надо срочно заказать, а общаться можно и по скайпу. А тут еще и время шестой ревакцинации за год подошло – важное дело, социальная ответственность вместо социальной дистанции. Не забывайте маску и респиратор, когда выходите украдкой выкинуть мусор. Не оборачиваться. Не выходить за линию. Шаг вправо, шаг влево – расстрел и cancel.

    И в этой ситуации я очень горжусь моей родиной, которая, как может, сопротивляется глобальному идиотизму.

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