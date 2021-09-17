Человечество сознательно сажают на траву

Я не знаю, куда там бегает американка ШаКарри Ричардсон, зато я теперь знаю, что она пыхает. Собственно, из-за этого ее и отстранили от участия в Олимпийских играх. Ну да, может, она из такого американского штата, где курить марихуану можно легально, и ей наплевать, что в Японии и на Олимпиаде это может быть и не очень легально. И вот тут ей прилетел сюрприз – в виде отстранения от Олимпиады.

Бог с ней. Гораздо интересней, что произошло далее. Следите за руками: WADA по этому поводу высказалась. Нет, не с осуждением и не с требованием отстранить американскую команду, как злостных допингистов, и послать их, может быть, выступать под белым флагом. WADA, которая устроила многолетнюю истерику и травлю русской сборной из-за мельдония (легальное лекарство), заявило, что надо бы пересмотреть статус марихуаны на Олимпийских играх и убрать ее из списка запрещенных препаратов. Не просто «сказала», а поручила экспертной группе инициировать научный пересмотр статуса к 2022 году.

А дальше история про траву на Олимпиаде имеет развитие в двух направлениях. Про одно все уже начинали говорить, но все кончилось ничем. Это удивительное, уникальное положение американских спортсменов на международных соревнованиях: им выписывают «освобождение» от обвинений в употреблении допинга по медицинским показаниям. То один, то другой американский спортсмен дико страдает – то от синдрома гиперактивности, то еще от чего-нибудь. И поэтому WADA не смеет даже задавать вопросы насчет химического коктейля в их крови и моче – «они же больные».

Никто, правда, даже не спрашивает: если ты такой больной, то что ты делаешь в спорте высоких достижений? Мы же боремся за инклюзивность. Но ведь все как на ладони – как только спортсмен снимается с допинга (как это было в Токио), он вообще не может показать ни одного нормального результата. Стало быть, достижения американцев – это результат разрешенного только Америке допинга. Кого-нибудь это возмутило? Нет. Все только качают головами и, чтобы выпустить пар, наезжают на русских.

WADA гнется перед американцами и делает уже вообще все, что они требуют. И то, что они из-за американской спортсменки-наркоши разрешат курить траву спортсменам – это было бы скандалом в нормальном мире, в перевернутом мире, скорее всего, пройдет на ура. Только зря вы радуетесь – вряд ли это разрешат кому-то, кроме опять-таки американцев.

Я, кажется, сказал «спортсменка-наркоша»? Упс, как некрасиво получилось – почти расизм. Надо было сказать: «цветная спортсменка, использующая психоактивные вещества, чтобы избавиться от психологического исторического гнета рабовладельческого прошлого, в чем виноваты отвратительные белые мужчины». Длинно, зато модно.

Так вот, вторая история, которая из этого кейса логично проистекает – это те самые «психоактивные вещества», вокруг которых также происходит нечто странное.

Вы не припомните, в какой момент разом во всех мейнстримовых американских фильмах сигарета с марихуаной вдруг обрела ореол веселого рекреационного предмета, который модно и задорно курить и подросткам, и взрослым, и бабушкам, и дедушкам? А ведь это случилось одномоментно. Сразу после того, как курение табака было всячески заклеймлено доблестной ВОЗ, которая за два года так и не смогла выяснить откуда пошел COVID-19. Сразу после того, как из кинофильмов стали вырезать сцены с курением сигарет. Сразу после того, как появилась чудовищно лицемерная надпись в титрах: «Содержит сцены курения табака». То есть – в какой-то момент сигарета с табаком стала врагом, а сигарета с марихуаной – веселым добрым другом.

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Так было, конечно, не всегда – именно Америка была инициатором травли конопляной промышленности, разорения конкурирующих предприятий, выжигания полей и т. д. На пропаганду ужасов марихуаны были потрачены миллиарды долларов – от статей и документальных фильмов до открыток и постеров. Ну и, конечно, дикое законодательное давление на курильщиков, изготовителей и распространителей. Огромные тюремные сроки и т. д. Причем в своем запале американцы, как всегда, действовали цинично и грубо, чаще всего против любых научных доказательств. Все для достижения главной цели – вбить в голову населению: «сегодня трава, завтра сразу кокаин и герыч, послезавтра смерть». Примерно в то же время черных дискриминировали как могли на государственном уровне. Это тоже совершенно связанные вещи.

Америка с ее протестантской самоуверенностью каждую из своих многолетних идеологических кампаний еще и транслировала на весь мир. Только тогда негры были почти что животными, трава убивала после первой затяжки, а Вьетнам можно было заливать ядом Agent Orange тоннами. И спустя годы – она с точно таким же пафосом утверждает, что все теперь должны стоять на коленях перед неграми, а траву нужно и можно давать с детства, а живым до сих пор Скрипалям намазали дверную ручку каким-то говном и чуть не убили. Одно это – невыразимый пафос, с которым Америка диктует повестку без компромиссов и оттенков, должен настораживать. Где-то тут кроется огромная ложь. И чья-то липкая лапа шарит по вашим карманам.

Я помню, как модные либеральные советские москвичи начали рассказывать друг другу: «А вот в Америке никто из приличных людей не курит – потому что в моде ЗОЖ». Правда, точно так же потом в лучших домах либеральной Москвы стали говорить: «Теперь в Америке разрешили курить траву, не то, что у нас в лапотной России». Про ЗОЖ почему-то уже не заикались. Теперь WADA с ВОЗ все нам расскажут про пользу Мэри Джейн (это жаргонное название марихуаны) и гаша – ведь там все натуральное, никакой химии! Поколения хиппи отомщены! Табак – символ старперов – под ударом, grass –­ символ прогресса – прогрессирует.

А теперь самое хреновое. История с ковидом показала пути, по которым, как видят немногочисленные очень богатые люди мира, будет развиваться этот самый мир. И на вопрос моего друга-журналиста: «К чему нас готовят?» – теперь формируется ответ. Похоже, правительства по всему миру поняли, что чрезвычайные меры при пандемии – удивительно удобный и универсальный способ по купированию лишней активности населения. Людей стало очень много: 70 лет уже не было нормальной войны с миллионными жертвами, выросло несколько поколений, у которых нет будущего – именно потому, что денег на всех не хватит, ресурсов на всех не хватит, работы на всех не хватит и со всей этой массой надо что-то делать.

Лучший способ – закрыть всех по жилищам, сунуть в руки по смартфону, который заменяет реальную жизнь, погрузить всех в виртуальное потребление, в том числе путешествий и псевдокультуры, делать (если у кого есть) работу удаленно. И легализованная и широко распиаренная трава играет ключевую роль – она, в отличие от алкоголя, понижает градус агрессии, резко отупляет, особенно молодые мозги. И, собственно, сидящий у компа или телевизора круглые сутки, проводящий свою жизнь между телевизором и холодильником обкуренный гражданин – это идеальный гражданин.

Настоящей жизнью – с реальными путешествиями, с водопадами и закатами, без идиотского следящего устройства типа смартфона в кармане, с хорошим воздухом и чистой водой, с качественной едой – будут жить только богатые и очень богатые. Они же будут летать на самолетах аж до границы с космосом, читать настоящие книги, ездить на больших дорогих автомобилях, обладать реальной собственностью, а не арендованной, и огромными наделами настоящей земли.

Удел остальных – бетонные ульи и убогое существование, в котором они никогда не признаются. Потому что трава и антидепрессанты говорят мозгу, что все в порядке, а тут еще новая игра вышла, надо срочно заказать, а общаться можно и по скайпу. А тут еще и время шестой ревакцинации за год подошло – важное дело, социальная ответственность вместо социальной дистанции. Не забывайте маску и респиратор, когда выходите украдкой выкинуть мусор. Не оборачиваться. Не выходить за линию. Шаг вправо, шаг влево – расстрел и cancel.

И в этой ситуации я очень горжусь моей родиной, которая, как может, сопротивляется глобальному идиотизму.