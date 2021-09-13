Байден подружил арабов с турками

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13 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Украина нашла способ превратиться в Польшу

Украинский язык неоднократно предлагали перевести на латиницу Петр Сивков/ТАСС
«Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», – заявил не кто-нибудь, а целый секретарь СНБО Украины. Это не первая за последние столетия попытка внедрить иной алфавит на современной украинской территории, но у нее всегда находились могущественные противники. И как ни странно, реализация этой идеи могла бы пойти России только на пользу. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...

«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
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Зачем Гитлер похитил Муссолини

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
12 сентября 1943 года группа диверсантов-эсэсовцев совершила дерзкое похищение основателя фашизма Бенито Муссолини из горного отеля в Италии. Этот момент стал эффектным, но ничего не изменившим жестом со стороны Гитлера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Камран Гасанов

    Байден подружил арабов с турками

    Камран Гасанов
    старший преподаватель РУДН
    		13 сентября 2021, 11:54

    Последние пять лет отношения Турции и сильнейших арабских стран напоминали противоборство времен «Великого арабского восстания», когда при поддержке Британии и Лоуренса Аравийского ближневосточные вилайеты Османской империи один за другим откалывались от единого халифата.

    Сейчас, конечно, все государства независимые, но турецкий президент Эрдоган уже давно борется за умы мусульманского населения Ближнего Востока. Не случайно конференцию Организации исламского сотрудничества после признания Дональдом Трампом Иерусалима израильской столицей провели именно в Стамбуле. Однако огромные усилия Эрдогана по защите интересов братьев-мусульман от Палестины до Синьцзяна не всегда находили понимание у соседей. Все это вылилось в создание к 2020 году мощной антитурецкой коалиции. В нее вошли все ведущие арабские государства – сильный в военном смысле Египет, духовный центр ислама и ведущая нефтяная держава Саудовская Аравия, финансовый центр Ближнего Востока ОАЭ. Эту коалицию поддержали и европейские противники Анкары в лице Греции, Кипра и Франции.

    Арабских королей и президентов Турция разгневала тем, что поддерживала исламистов из движения «Братья-мусульмане» (запрещены в РФ) в Ливии, Египте, Тунисе и Сирии. Идеологически они представляют угрозу правящим режимам в Каире, Абу-Даби и Эр-Рияде, а также интересам этих режимов в обозначенных странах. В Ливии, где Эрдоган вооружал и помогал армией Правительству национального согласия, а саудовско-египетско-эмиратский альянс – фельдмаршалу Халифе Хафтару, конфронтация чуть не дошла до турецко-египетской войны. Зимой-весной 2020 года Каир всерьез хотел отправить войска в соседнюю страну для вытеснения турецких ЧВК.

    В Сирии изначально монархии Персидского залива и Турция действовали вместе в поддержку оппозиции, однако с наступлением войск правительства Башара Асада креатуры ОАЭ и Саудовской Аравии были маргинализированы, и в итоге Турция стала единственным патроном сирийской оппозиции. Позднее ОАЭ и КСА и вовсе пошли на сближение с Асадом, и эмиратцы открыли в Дамаске свое посольство. В Сирии интересы ОАЭ и Турции столкнулись также из-за курдов из YPG, которых поддержал Абу-Даби. Взаимный антагонизм обострила также «катарская блокада», где монархии Персидского залива ополчились на союзника Анкары в лице Дохи. Что касается Греции, Кипра и Франции, то им не нравилось, что Эрдоган подписал с Ливией делимитацию границ и начал разведку газа в Средиземном море. В этом вопросе упомянутая «арабская коалиция» была солидарна со странами ЕС, и для сдерживания Турции страны начали практиковать совместные военные учения.

    До горячей войны, конечно, было далеко, но градус напряженности нарастал с каждым днем. Холодный душ на «заклятых друзей» вылила пандемия и смена администрации в Белом доме. Коронавирус и экономический кризис купировал финансовое благополучие нефтяных монархий, да и самой Турции. Цены на нефть рухнули, Саудовская Аравия уже не могла больше вести затратные военные действия в Йемене, свои войска успели вывести и эмиратцы. Все это вылилось в «большое перемирие», которое пришлось на последние месяцы правления Трампа.

    Фото: PRESIDENTIAL PRESS OFFICE/REUTERS

    Осенью 2020 года ОАЭ и Бахрейн подписали мирное соглашение и признали Государство Израиль. Затем в январе 2021 года монархии Залива сняли блокаду с Катара. Уже в феврале состоялась инаугурация нового президента США Джозефа Байдена, который не питает иллюзий о дружбе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Турцией. Ко всем этим странам он настроен «холодно». ОАЭ он отказывается продавать F-35 из-за их йеменской интервенции, саудовскую королевскую чету Байден обвинил в убийстве журналиста Джамала Хашукджи, а Эрдогана он считает «диктатором». Партнерско-союзные связи сохраняются, но рассчитывать на американскую поддержку арабы в противостоянии с Турцией более не могут. Все эти обстоятельства толкают страны региона к примирению. Еще с весны турецкий МИД активизировал контакты с Египтом и Саудовской Аравией. В начале мая в Каир полетел замглавы турецкого МИДа.

    Недавно, 8 сентября, в Анкаре состоялся второй раунд консультаций Турции и Египта с целью нормализации отношений. Ожидается, что скоро Эрдоган проведет свою первую встречу с египетским коллегой Абдель Фаттахом Ас-Сиси, которого, к слову, он считает убийцей лидера «Братьев-мусульман» Мохамеда Мурси. Главная интрига в египетских СМИ сейчас – пожмет ли Эрдоган руку Ас-Сиси.

    С другой стороны, активничают и эмиратцы.В середине августа в Турции побывал советник по нацбезопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль-Нахайян – это первый официальный визит представителя Эмиратов с попытки госпереворота 2016 года против Эрдогана. 30 августа сам Эрдоган поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зайидом. Их личная встреча тоже должна скоро состояться, о чем уже открыто сказал турецкий лидер. В качестве аванса власти ОАЭ запретили беглому турецкому мафиози Седату Пекеру снимать компрометирующие турецкую власть ролики.

    В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Например, позиции Турции в контакте с ОАЭ, Египтом и Саудовской Аравией будут укрепляться. Москва будет менее привилегированным партнером Анкары. В то же время в свете ухода США и сохранения напряженности между Эрдоганом и Байденом, а также по линии ЕС – Турция, турки все еще будут нуждаться в дружбе России, которая не только строит им атомные станции, поставляет газ, но и продает системы ПВО, дающие независимость от НАТО. «Сцепка» с Москвой сохранится, ибо в Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы, а в Сирии все еще стоят ВКС РФ. Ослабить влияние Москвы в той же Сирии Эрдоган не сможет, даже если заручится поддержкой ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Сами монархии Залива тоже вынуждены прислушиваться к Кремлю по ряду причин. Во-первых, Россия остается одним из двух крупнейших экспортеров нефти в мире и уже доказала, что может обрушить нефтяной рынок, если саудиты попытаются оказать давление. Во-вторых, Москва вместе с Тегераном остается главной опорой Асада, и в случае восстановления отношений Саудовской Аравии и Египта с Дамаском без посредничества Смоленской площади не обойтись. И, в-последних, в свете заморозки оборонных контрактов с США страны региона могут положиться на неполитизированные поставки из России. К слову, Саудовская Аравия еще с 2017 года ведет переговоры о закупке С-400. Оружие наследным принцам (да и Египту тоже) нужно, ибо для них сохраняется «иранская угроза». Таким образом, арабо-турецкое сближение, хоть и несет в себе определенные издержки, но не приведет к ослаблению влияния России на Ближнем Востоке.

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