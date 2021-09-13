Чем России запомнится Меркель

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Аномальный рост цен убивает мечты Америки

Американская недвижимость еще никогда не стоила так дорого Adam Cairns/Imagn Content Services/Reuters
Только за последние месяцы цена на жилье в ряде регионов США выросла на десятки процентов. По некоторым данным, найти дом дешевле двухсот тысяч долларов (порядка 15 млн рублей) в Америке уже почти невозможно. Происходящее будет иметь большие последствия для всего, что принято называть американской мечтой – поскольку собственный дом является едва ли не главной ее составляющей. Подробности...
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Европа навсегда попрощается с «меркелизмом»

Как метод политической борьбы, «меркелизм» уникален, свойственен одной лишь Меркель Focke Strangmann/EPA/ТАСС
Чем ближе уход Ангелы Меркель с поста канцлера на почетную пенсию, тем чаще в СМИ и речах немецких политиков проскальзывает слово «меркелизм». Чаще о нем говорят, как о чем-то, что хотелось бы сохранить. Но что такое «меркелизм»? Каковы его отличительные особенности? И почему надеждам на «меркелизм без Меркель» не суждено сбыться?  Подробности...
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Китай опять стал источником коронавирусной угрозы

В настоящее время проводится секвенирование вирусного генома 19 образцов ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Появление нового очага распространения коронавируса в Китае спровоцировало прогнозы о новой глобальной пандемии. На этом фоне глава Белого дома Джо Байден объявил о принудительной вакцинации значительной массы населения. Должна ли Россия перенять опыт США для недопущения нового «коронакризиса». Подробности...
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Чехия может улучшить отношения с Россией за счет Украины

Прага может отказать Киеву в выдаче Франчетти в обмен на шаги России по смягчению дипломатического кризиса franchettialeksandr/Instagram
В аэропорту Праги задержан гражданин России Александр Франчетти по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Решится или нет Чехия выдать гражданина России Украине и как эти действия отразятся на российско-чешских отношениях? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Чем России запомнится Меркель

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Заслуга уходящего канцлера хотя бы в том, что в сложных обстоятельствах она смогла сохранить особый характер отношений Москвы и Берлина. Подробности...

Байден подружил арабов с турками

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
В этой новой конфигурации вовлеченной в региональные процессы России придется заново откалибровать свою внешнюю политику на Ближнем Востоке. Но и Турция, и монархии Персидского залива еще долго вынуждены будут прислушиваться к Москве. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

«Северный поток – 2» изменил географию Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хотела Украина изменить свое несчастное географическое положение, избавиться от российского соседа, и вот мы видим, что она уже близка к цели, потому что скоро протяженная российско-украинская граница может стать непроницаемой даже для молекул газа. Подробности...
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Путин и Лукашенко возродили Союзное государство

Уничтожить репетиторов ради детей

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Провал ЦРУ на Украине

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В Иркутской области разбился пассажирский самолет, есть жертвы

В воскресенье вечером пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку примерно в 500 км от Иркутска. На месте крушения найдены два черных ящика. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В качестве основных версий катастрофы рассматривают ошибку пилотирования и отказ техники
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Газопровод «Северный поток – 2» полностью построен

Строительство газопровода «Северный поток – 2», против которого активно выступали США и несколько стран Восточной Европы, было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. Поставки планируется начать в начале октября, однако перед этим предстоит получить сертификат от немецкого регулятора
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Трагически погиб при исполнении служебного долга глава МЧС Евгений Зиничев

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь режиссера Александра Мельника. Министр находился в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Василий Федорцев

    Чем России запомнится Меркель

    Василий Федорцев
    политолог, германист
    		13 сентября 2021, 17:25

    Меньше чем через две недели в Германии пройдут выборы в Бундестаг, но Ангела Меркель участвовать в них уже не будет, а кресло канцлера скоро займет кто-то другой. Возможно, ее однопартиец Армин Лашет, не исключено, что кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок, но скорее всего – социал-демократ Олаф Шольц, по крайней мере, у него сейчас, судя по соцопросам, самые высокие шансы.

    В начале сентября Меркель попрощалась со своим избирательным участком в Штральзунде, а спустя несколько дней в последний раз выступила перед действующим составом немецкого парламента. Выступление это, правда, было не столько прощальным, сколько предвыборным – канцлер прямо агитировала за ХДС/ХСС и Лашета. Меркель до сих пор остается самым популярным политиком Германии, так что ее авторитет вполне способен «взбодрить» падающий рейтинг консервативного блока. И это сейчас вопрос не только партийной солидарности, но еще и собственного наследства – передавать его в руки конкурентов из СДПГ или «Зеленых» ей, конечно, совсем не хочется.

    Попрощаться Меркель, впрочем, еще успеет. Переговоры о формировании нового правительства обещают быть непростыми и могут затянуться надолго. Так что не исключено, что 22 ноября канцлер еще отметит свое шестнадцатилетие пребывания в должности. Правда, к тому моменту она будет уже всего лишь исполняющей обязанности.

    За эти шестнадцать лет в Германии выросло целое поколение молодежи, которое знает только одного канцлера – «мамочку». И Меркель этому прозвищу вполне соответствует. Немцам она запомнится прежде всего тем, что смогла успешно провести страну через череду кризисов – от финансово-экономического в конце 2000-х до сегодняшнего «коронавирусного». А еще придуманным все той же молодежью неологизмом merkeln, что означает «ничего не делать» или «откладывать на потом». Даже в кризисных ситуациях канцлер всегда действовала очень неторопливо, балансируя на различных интересах и избегая слишком быстрых и слишком решительных действий.

    Однако именно этот неторопливый и осторожный политический стиль стал главным секретом ее популярности. Меркель вряд ли может похвастаться какими-то яркими достижениями, но и провалов у нее тоже почти не было. Для многих немцев «мамочка» стала символом стабильности и спокойствия, что и обеспечивало ХДС/ХСС победу на выборах все последние годы. Довериться в той же степени Армину Лашету немецкие избиратели сейчас совсем не готовы, а в его способности антикризисного менеджера вообще мало кто верит, поэтому и победа на этот раз консерваторам совсем не гарантирована.

    Фото: Uwe Anspach/DPA/ТАСС

    Специфический «меркелевский» стиль еще лучше заметен во внешней политике, и на примере российско-германских отношений, возможно, в первую очередь. За прошедшие шестнадцать лет и сами эти отношения, и окружающие их обстоятельства, конечно, сильно изменились. В начале канцлерства Меркель у нас было стратегическое партнерство и планы единой экономической зоны «от Лиссабона до Владивостока». Затем – «охлаждение» 2012 года, которое, не успев закончиться, сменилось украинским кризисом со всеми его последствиями. Теперь же Москва и Берлин находятся, по сути, по разные стороны новой «холодной войны», а Бундесвер защищает «восточный фланг» НАТО на границах с Россией.

    Но, несмотря на бурные политические события, все это время отношения оставались достаточно стабильными, или даже, лучше сказать, «ровными» – в них, за редким исключением, не было каких-то сильных обвалов или, наоборот, подъемов. В основе этой российско-германской стабильности лежат, конечно, экономика и энергетика. И, в общем-то, достаточно символично, что уходит Меркель одновременно с достройкой «Северного потока – 2». Но будь вместо Меркель канцлером Герхард Шредер или, например, претендующая сейчас на эту должность Анналена Бербок, все было бы совсем по-другому, хотя и с разными знаками.

    Меркель никогда не спешила идти навстречу российским предложениям, даже во времена, когда отношения были хорошими, но она и не торопилась рвать связи после того, как ситуация начала накаляться. Канцлер только в конце 2013 года признала, что Украину нельзя ставить в положение жесткого выбора между Россией и ЕС. Будь это сказано раньше, возможно, удалось бы найти решение и кризиса бы не случилось. Но на тот момент до начала второго киевского Майдана оставалось буквально несколько дней, и договариваться было поздно. Спустя несколько месяцев, уже в 2014-м, Германия после долгих раздумий согласилась ввести экономические санкции против России, но потом всячески сдерживала сторонников их ужесточения, а заодно и американцев, которые порывались начать поставки оружия на Украину.

    Все последующие годы отношения Германии с Россией постепенно ухудшались, однако винить в этом Меркель было бы неверно. Канцлер, в типичной для себя манере, следовала за развитием событий и балансировала между различными интересами и позициями – немецкой экономики, «адвокатов» и «критиков» России внутри Германии, а также партнеров Берлина по Евросоюзу и НАТО. У Меркель, конечно, были подходящие моменты для того, чтобы переломить ситуацию, но она либо не захотела этого сделать, либо просто предпочла не совершать резких движений и лишний раз «не обострять».

    В любом случае решительность, способная перевернуть историю и свойственная в прошлом многим немецким канцлерам, это совсем не «меркелевский» стиль. Такую решительность Меркель проявляла, пожалуй, вообще всего один раз – когда в 2015 году открыла границы Германии для беженцев. Историю она тогда, правда, не перевернула, и ожидаемого многими катаклизма тоже не случилось, но зато сказанная ею при этом фраза «мы справимся с этим» действительно стала исторической. Возможно, как раз из-за того, что все это было очень не по-меркелевски.

    В отличие от своих предшественников, Меркель не запомнится какими-то особыми прорывами в отношениях с Москвой, но ее заслуга уже хотя бы в том, что в очень непростой политической обстановке она смогла сохранить особый характер этих отношений. А значит, и основу для будущего «потепления», которое вполне может наступить в ближайшие четыре года – если на выборах в Бундестаг победят социал-демократы и новое правительство возглавит Олаф Шольц. Ну а если к власти придут «Зеленые», то у нас наверняка будет достаточно поводов вспомнить, что Меркель с ее очень взвешенным политическим стилем была, в принципе, не самым плохим канцлером.

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