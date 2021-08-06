Чего хотят революционеры, и главное – зачем

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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:16  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зеленский провозгласил по отношению к русским политику Гитлера

Владимир Зеленский не оставляет русским на Украине выбора REUTERS/Gleb Garanich
Чемодан-вокзал-Россия. С таким хамским призывом к русским, живущим на Украине, выступил на этот раз не какой-нибудь особо озлобленный представитель украинских националистов. Нет – лично глава этого государства призвал русских «ехать и искать себе место в России». Иначе говоря, Владимир Зеленский позволяет себе высказывания, ставящие его на одну доску с нацистами. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...

Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Страны Балтии изобрели новый вид правосудия

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Если раньше «хайли лайкли» было аргументом политиков и прочих «псаки», чьи языки без костей, то теперь уже входит в судопроизводство балтийских стран как основное доказательство преступления. Подробности...
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Алексей Алешковский

    Чего хотят революционеры, и главное – зачем

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		6 августа 2021, 12:00

    Я внезапно озадачился необычайно простым вопросом: чего на самом деле хотят люди, мечтающие о революции и постоянно артикулирующие эту свою мечту в социальных сетях? Сценарное мастерство подразумевает умение разбираться в целеполагании и мотивировках героев. И тут все не так просто – потому что цель можно описывать по-разному. Революция – цель профессионального революционера, который работает именно на нее и на своем пути к ней преодолевает различные препятствия.

    Для сетевого хомячка, слушающего музыку революции и ей подпевающего, целью скорее всего является нечто другое: скажем, заявить о себе. Или влиться в дружный коллектив, обозначив свою ориентацию. В реальной жизни его целью будет нечто совершенно другое, филистерское: купить квартиру, жениться или добиться желаемого социального статуса, чему способствует необходимая мимикрия. Один мой знакомец, работая на патриотическом телеканале, был твердокаменным патриотом, а будучи оттуда уволенным, стал твердокаменным либералом.

    Цель заработать понятна, если за разговоры о революции платят. При этом человек может хотеть революции, а может хотеть только славы и денег (вспомним гибкого бунтаря Протасевича). То же и с охранителями: люди очень легко переходят из лагеря в лагерь, если их мотивация чисто финансовая. Искренность установить довольно сложно. Слова людей мало говорят об их реальных целях, и это известно не только сценаристам. Очевидно, поэтому государству и плевать на такие разговоры, покуда дело не доходит до того, что может квалифицироваться как экстремизм.

    Но революционерами, которых нынче, к счастью, днем с огнем не сыщешь, и хомячками дело не ограничивается. Иной раз доводится читать, как по революции тоскуют умные и лично приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? В том числе совсем недавняя: Ближний Восток, Украина… Но нас же не удивляет, например, страсть к саморазрушению. Она и с интеллектом прекрасно сочетается, и с добротой души. Это примерно как бабочка, которая летит на огонь и думает, что она – Чжуан-цзы.

    "Породив большевизм, напитав его собою, интеллигенция, едва только он из эфирной эманации, из призрака субстантивировался, стал реальностью, сделался властью, тотчас же захотела оттолкнуться от него, тотчас же ощутила его себе внеположным, тотчас же поняла, что этим она не решила своих проблем и должна снова терзаться своей чуждостью принявшей как будто этот большевизм земле. Иссушающая рефлексия на темы власти осталась неотъемлемым элементом интеллигентского сознания. Ему по-прежнему оказалось почему-то естественным мыслить в терминах «мы» и «они» – мы и власть, мы и народ, мы и Россия. По-прежнему понятия «крушения», «распада», «заварухи» определяют собою топику интеллигентского мышления. По-прежнему магической силой обладают для него слова «скоро начнется», «началось». По-прежнему интеллигент живет «социальной модой», по-прежнему не мыслит себя отдельно от всех, по-прежнему грезит массовыми движениями, оперирует языком «революционных ситуаций»", – писал Владимир Кормер в знаменитой статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» в 1969 году (хотя казалось бы: какая там революция?).

    Фото: Apaydin Alain/ABACA/Reuters

    Можно попробовать зайти с другой стороны: в драматургии суть внутреннего конфликта – антагонизм осознанной (как правило ложной) цели героя и его истинной потребности, которую до поры до времени он из своего сознания вытесняет.

    Цель нуждается в мотивации. Мотивация – это самообман, который порождает движущую героем энергию заблуждения: «я думаю, что революция принесет мне счастье». Но что же антагонистично революции? Очевидно то, что можно назвать зоной комфорта. Из нее антикремлевские мечтатели и не выходят: «революционная» интеллигенция – это не динамит, а чашка Петри.

    Зачем делать то, о чем можно поговорить? Особенно если за дела наказывают, а за разговоры хвалят. Зона комфорта меблирована иллюзиями: общего дела, борьбы, истины, справедливости, ума, чести и совести… В ней работает система распознавания «свой–чужой», и часовые не дремлют. В этой зоне сидят лучшие люди с хорошими лицами. Они ведут напряженную духовную работу: толкут в ступе воду. Занятие это для прогрессивной интеллигенции традиционное и престижное.

    – Смотрите, – говорят, – какой мы народ: особенный, избранный, «антимещанский», грядущего града взыскующий… То есть народ-то наш, собственно, если до конца договаривать, – дикарь: рук не моет и ковшей не полощет, да зато уж интеллигенция за него распялась, всю тоску, по правде, в себе сосредоточила, не живет, а горит полтора столетия подряд… Интеллигенция заместительствует партии, классы, народ. Интеллигенция переживает культурные эпохи – за народ. Интеллигенция выбирает пути развития – для народа. Где же происходит вся эта титаническая работа? Да в воображении той же самой интеллигенции!

    Это в 1912 году написал революционный публицист Лев Троцкий. Интеллигенция – удивительный субстрат, свойства которого не меняются веками. Ее представители сами по себе могут быть блестящими профессионалами и достойными людьми. Но когда они объединяются в «партию», пиши пропало. «Разнородное не может сделаться предметом сложения; этой мудрости обучают уже в элементарной школе. Вот почему и возможна партия тупоголовых людей, а немыслима партия гениев. Вопрос о вкусе кислой капусты может быть разрешён удовлетворительно большинством голосов, но ни в каком случае не получите вы таким путём решения вопроса об относительном достоинстве миросозерцаний», – заметил Макс Нордау.

    Проблема диванных революционеров в том, что их цель – не делать и отвечать за свои действия, а делегировать полномочия. Рулить историей чужими руками – ведь свои интеллигентные люди кровью не пачкают. Но у чужих рук есть свои головы.

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