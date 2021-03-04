Как предали анафеме Толстых

Обыкновенно, говоря об анафеме, имеют в виду определение Св. Синода от 20-22 февраля 1901 г. «В наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковию православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом».

В наши же дни, спустя 120 лет, Божьим попущением, к соблазну и ужасу всего прогрессивного мира явилось ругающееся над святынями потомство «третьего Толстого», т. е. отпрыски красного графа. Касательно графского достоинства Алексея Николаевича есть масса вопросов, проблема неоднозначная, но то, что потомки – это несомненно.

Сперва согрешил правнук, славный дизайнер А.А. Лебедев, более известный в качестве Артемия Татьяновича. Он разместил в сети фотодокумент, вроде бы свидетельствующий о том, что Ю.Б. Навальная, супруга известного активиста имеет гражданство ФРГ. Что рифмовалось с тем странным обстоятельством, что в феврале супруга беспрепятственно слетала во Франкфурт – суровые карантинные ограничения ее не коснулись, что для негражданки ФРГ было необычным.

Затем, однако, выяснилось, что фотодокумент – поддельный. Есть ли у супруги немецкий паспорт, вопрос темный, но если даже и есть, то не тот, который был изображен на фотографии. Артемий Татьянович, как старинный дворянин и человек благочестивый, покаялся в том, что послушал ложного свидетельства, и публично извинился перед Ю.Б. Навальной. Согласно общепризнанным нормам, инцидент следовало бы считать исчерпанным.

Однако, Ю.Б. Навальная не была удовлетворена: «Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы потому, что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. Вы опубликовали это фейк, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену».

Спору нет, многообразная интернет-активность Артемия Татьяновича свидетельствует о том, что он человек смелый и брюзгливый, а также острый и безнравственный. Если супруга знаменитого фейкодела, когда фейкодельство затронуло ее самое, крайне оскорбилась и не простила, несмотря на извинения – имеет право.

Дизайнер с безнравственной репутаций и супруга активиста с не менее безнравственной репутацией не сумели заключить мировое соглашение. Бывает. Когда что одна, что другая сторона играет на грани фола, всякое может случиться – оно и случилось. Но неожиданным оказалось дальнейшее развитие сюжета. Прогрессивная общественность, поняв, что славного дизайнера не проймешь – медный лоб и третьетолстовская совесть, решила бранить и срамить матушку дизайнера – славную писательницу Т.Н. Толстую.

И даже не просто срамить, но применять к ней прогрессивный ипатьевский метод во всем его ужасе и величии. Если, например, в Фейсбуке забранки в постах Артемия Татьяновича были в количестве несколько сотен, то лай в фейсбуке Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.

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Т.Н. Толстая, однако, не растерялась, а начала смущать светлоликую братию соблазнами и беззакониями. А именно: стала размещать реакционные стихотворения кн. П.А. Вяземского, обличающую страсть (и вправду, немалую, а главное – с времен князя нисколько не утраченную, но только окрепшую) прогрессивной общественности маршировать по флигельману.

Общественность от стихов князя впала в неистовство (а ведь на нее даже не воздействовали еще более хлесткими стихами гр. А.К. Толстого) и провозгласила анафему писательнице и дизайнеру. Так кончился пир их бедою.

Можно, конечно, говорить, что Т.Н. Толстая знатная трольчиха, но, с другой стороны, если размещение вполне цензурных стихов поэта XIX в. есть свирепый троллинг, то что же тогда не подпадает под эту категорию? Нервозность прогрессивной общественности такова, что ее можно довести до белого каления даже и стихом «Люблю грозу в начале мая».

Универсальную рекомендацию для анафематствующих дал еще тридцать лет назад неудобозабываемый Р.И. Хасбулатов: «Владимир Вольфович, успокойтесь, попейте водички». Но проблема в том, что Владимир Вольфович всегда был артист, лицедей (хотя и несколько распущенный), а прогрессивные приверженцы новоявленного христа-пациента не лицедействуют, но анафематствуют со звериной серьезностью. «Извергая, извергну etc.». Тут даже питье водички не поможет.

Роскошные сцены были изрядным пробирочным экспериментом. Если прогрессивная обшественность так беснуется in vitro, всего лишь будучи помещенной в чашку Петри, то что же она учинит, когда оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода их встретит радостно у входа.

Как называлась газета 1996 г., «Не дай Бог».