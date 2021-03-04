Как предали анафеме Толстых

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе

4 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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Россия начала с успехом кормить Китай

Китай распробовал российские продукты Николай Хижняк/РИА Новости
Мир продолжает импортировать российские продукты питания. Наша страна впервые продала за рубеж продовольствия фактически столько же, сколько импортировала. Китай, который до недавнего времени воспринимал Россию лишь как поставщика сырья, наконец распробовал и продукты из России. Что помогло российскому продовольствию за рубежом и есть ли потенциал для роста его экспорта в дальнейшем? Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Мифы о крепостном праве преследуют Россию и по сей день

Русские крепостные вовсе не были бесправными рабами Художник А. Д. Кившенко
Ровно 160 лет назад произошло одно из величайших событий в истории нашей страны – было отменено крепостное право. Почему крестьянская реформа Александра II оказалась на редкость успешной, что мешало осуществить ее до 1861 года и как возникли демагогические заявления о «рабской генетике русского народа»? Подробности...
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Шутка европейского соседа задела Украину за больное место

Украина потребовала извинений от Словакии за шутку об обмене Закарпатья на российскую вакцину Ovsyannikova Yulia/Global Look Press,
Ondrej Deml/СTK/ТАСС
Официальный Киев всерьез обиделся на шутку словацкого премьер-министра, пообещавшего передать России Закарпатье в обмен на «Спутник V». МИД Украины вынудил МИД Словакии принести извинения. По мнению экспертов, столь резкая реакция Киева свидетельствует о национальном комплексе неполноценности. Почему словацкий премьер позволил себе шутку, дошедшую до международного скандала? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как предали анафеме Толстых

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Если, например, в фейсбуке забранки в постах Артемия Татьяновича были в количестве несколько сотен, то лай в фейсбуке Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно. Подробности...

Либо крестик наденьте, либо повязку с глаз Фемиды снимите

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали. Подробности...
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Сборная России по футболу – это аномалия

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Европейское первенство – это то единственное в мировом футболе место, где мы не чувствуем себя бедными родственниками и хроническими неудачниками. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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«Скопинский маньяк» на свободе

Российскому газу не страшна зеленая энергетика

Тюрьма для «друга России»

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль призвал Киев прекратить провокации в Донбассе
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    Максим Соколов

    Как предали анафеме Толстых

    Максим Соколов
    публицист
    		4 марта 2021, 13:54

    Обыкновенно, говоря об анафеме, имеют в виду определение Св. Синода от 20-22 февраля 1901 г. «В наши дни, Божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой. Проповедует граф Толстой непрерывно, словом и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно пред всеми, сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с Церковию православною. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом».

    В наши же дни, спустя 120 лет, Божьим попущением, к соблазну и ужасу всего прогрессивного мира явилось ругающееся над святынями потомство «третьего Толстого», т. е. отпрыски красного графа. Касательно графского достоинства Алексея Николаевича есть масса вопросов, проблема неоднозначная, но то, что потомки – это несомненно.

    Сперва согрешил правнук, славный дизайнер А.А. Лебедев, более известный в качестве Артемия Татьяновича. Он разместил в сети фотодокумент, вроде бы свидетельствующий о том, что Ю.Б. Навальная, супруга известного активиста имеет гражданство ФРГ. Что рифмовалось с тем странным обстоятельством, что в феврале супруга беспрепятственно слетала во Франкфурт – суровые карантинные ограничения ее не коснулись, что для негражданки ФРГ было необычным.

    Затем, однако, выяснилось, что фотодокумент – поддельный. Есть ли у супруги немецкий паспорт, вопрос темный, но если даже и есть, то не тот, который был изображен на фотографии. Артемий Татьянович, как старинный дворянин и человек благочестивый, покаялся в том, что послушал ложного свидетельства, и публично извинился перед Ю.Б. Навальной. Согласно общепризнанным нормам, инцидент следовало бы считать исчерпанным.

    Однако, Ю.Б. Навальная не была удовлетворена: «Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы потому, что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. Вы опубликовали это фейк, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену».

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС/Нина Зотина<br>/РИА Новости

    Спору нет, многообразная интернет-активность Артемия Татьяновича свидетельствует о том, что он человек смелый и брюзгливый, а также острый и безнравственный. Если супруга знаменитого фейкодела, когда фейкодельство затронуло ее самое, крайне оскорбилась и не простила, несмотря на извинения – имеет право.

    Дизайнер с безнравственной репутаций и супруга активиста с не менее безнравственной репутацией не сумели заключить мировое соглашение. Бывает. Когда что одна, что другая сторона играет на грани фола, всякое может случиться – оно и случилось. Но неожиданным оказалось дальнейшее развитие сюжета. Прогрессивная общественность, поняв, что славного дизайнера не проймешь – медный лоб и третьетолстовская совесть, решила бранить и срамить матушку дизайнера – славную писательницу Т.Н. Толстую.

    И даже не просто срамить, но применять к ней прогрессивный ипатьевский метод во всем его ужасе и величии. Если, например, в Фейсбуке забранки в постах Артемия Татьяновича были в количестве несколько сотен, то лай в фейсбуке Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.

    Т.Н. Толстая, однако, не растерялась, а начала смущать светлоликую братию соблазнами и беззакониями. А именно: стала размещать реакционные стихотворения кн. П.А. Вяземского, обличающую страсть (и вправду, немалую, а главное – с времен князя нисколько не утраченную, но только окрепшую) прогрессивной общественности маршировать по флигельману.

    Общественность от стихов князя впала в неистовство (а ведь на нее даже не воздействовали еще более хлесткими стихами гр. А.К. Толстого) и провозгласила анафему писательнице и дизайнеру. Так кончился пир их бедою.

    Можно, конечно, говорить, что Т.Н. Толстая знатная трольчиха, но, с другой стороны, если размещение вполне цензурных стихов поэта XIX в. есть свирепый троллинг, то что же тогда не подпадает под эту категорию? Нервозность прогрессивной общественности такова, что ее можно довести до белого каления даже и стихом «Люблю грозу в начале мая».

    Универсальную рекомендацию для анафематствующих дал еще тридцать лет назад неудобозабываемый Р.И. Хасбулатов: «Владимир Вольфович, успокойтесь, попейте водички». Но проблема в том, что Владимир Вольфович всегда был артист, лицедей (хотя и несколько распущенный), а прогрессивные приверженцы новоявленного христа-пациента не лицедействуют, но анафематствуют со звериной серьезностью. «Извергая, извергну etc.». Тут даже питье водички не поможет.

    Роскошные сцены были изрядным пробирочным экспериментом. Если прогрессивная обшественность так беснуется in vitro, всего лишь будучи помещенной в чашку Петри, то что же она учинит, когда оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода их встретит радостно у входа.

    Как называлась газета 1996 г., «Не дай Бог».

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