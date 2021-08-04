Почему Украина не Хазария

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4 августа, среда  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Киев продолжает войну с героическим прошлым

Во Львове уничтожение каждого советского памятника записывают как победу над Россией Стрингер/РИА «Новости»
Министерство иностранных дел России встало на защиту копии ордена Отечественной войны на мемориале «Марсово поле» во Львове. Соответствующая нота направлена украинскому МИДу. В ней говорится, что намерения львовских властей уничтожить памятник нарушают международные обязательства Украины по сохранению воинских мемориалов. На прошлой неделе в городе завершился снос Монумента боевой славы. Поможет ли заступничество России спасти памятник? Подробности...
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Кто и как предал будущего главу российской разведки

Сергей Нарышкин дает интервью Сергею Соловьеву Соловьёв LIVE/YouTube
Уже неоднократно глава СВР Сергей Нарышкин высказывался о предательстве в разведке и о том, как ему лично пришлось с этим столкнуться. Как зовут человека, который в свое время сильно повлиял на профессиональную карьеру разведчика Нарышкина, при каких обстоятельствах экс-коллега нынешнего главы СВР стал изменником Родины – и как в дальнейшем сложилась его судьба? Подробности...
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Что вызвало эпидемию самоубийств полицейских после штурма Капитолия

Полицейские у Капитолия сдерживали агрессивную, но практически не вооруженную толпу AP/ТАСС
В США покончил с собой уже четвертый по счету полицейский из тех, что охраняли Конгресс в январе, когда сторонники Трампа прорвались в парламентское здание. Беспорядки, которые сейчас называют штурмом Капитолия, также унесли жизни четверых граждан, причем одна смерть совершенно точно на совести правоохранителей. Есть ли связь между инцидентом полугодовой давности и нынешними суицидами полицейских? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Почему Украина не Хазария

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Не хотите быть правопреемниками империи Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Подробности...

Союзники США расплачиваются за свою несамостоятельность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская внешняя политика стала непредсказуемой. У нее нет долгосрочной стратегии, она теперь крайне оппортунистична. Но главными пострадавшими от такого поведения станут даже не американцы, а их союзники. И винить в этом они могут лишь себя. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 9 комментариев

Елизавета II против Греты Тунберг

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Герман Садулаев

    Почему Украина не Хазария

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		4 августа 2021, 12:00

    Русские с украинцами, конечно, один народ. И история у нас на всех одна. Не только у русских с украинцами, но и у других народов, населявших Россию и Советский Союз. И древняя Киевская Русь, и ещё более древние Скифия, Готская держава, Хазарский каганат и все прочие раннегосударственные образования, случившиеся на нашей территории с нашими предками – это всё наше и про нас.

    Но, с другой стороны, стоит ли так цепляться за наследство именно Киевской Руси, которое так хочет приватизировать современная бандеровская Украина во главе с артистом комического жанра Зеленским? Есть ли там действительно чем так гордиться?

    Напомню, что никакой «Киевской» Руси никогда не существовало, была просто Русь, а Киевской её прозвали советские историки, имея в виду не государство, а период. То есть Киевская Русь – это период в истории Древней Руси. И, по правде говоря, не очень славный период.

    Славна и велика была Русь, когда одна династия, ещё не перессорившаяся вусмерть, правила и в Киеве, и в Новгороде, и в других городах Руси-Гардарики, когда Русь претендовала на гегемонию в пространстве от Балтики до Чёрного моря и бросала вызов самой Византии. Да только тогда Русь эта была такой же Киевской, как и Новгородской. Скорее даже Новгородской, чем Киевской. Ведь Киев был, по сути, завоёван северными дружинами, пришедшими из Новгорода. Взят под контроль.

    А вот собственно «киевский» период ознаменовался ростом феодальной раздробленности, смутой, склоками, междоусобными войнами, братоубийством, совершавшимся на регулярной основе, и всем таким прочим, чему, может быть, Украина действительно является законной наследницей. А чем всё закончилось?

    Фото: А. М. Васнецов

    Закончилось тем, что «Киевская» Русь была разбита наголову разведывательным отрядом Орды Чингисхана. Небольшим отрядом. Разбита. Уничтожена. Унижена. Не потому, что русичи стали трусами или плохо воевали.

    А потому что князья выродились. Начальство не умело выработать общей стратегии. Разведотряд Орды побил и погнал «предков украинцев». А сказать, чтобы потом под копытами монголов «земля горела» и «украинцы» партизанили, так тоже как-то так, не очень. Простой народ, может, и партизанил. А тамошние губернаторы и олигархи наперегонки мчались в Орду, чтобы наябедничать друг на друга и привести карательные батальоны монголов на сёла и города соседей.

    А кто мы? А мы ведь и правда потомки и наследники Орды. Той самой Орды, которая сбила спесь с «киевлян» и уничтожила их вооружённые силы одним разведбатальоном. Ладно, двумя. Джебе и Субедей были там комбатами. Говорят, наш министр Шойгу – потомок Субедея. Да даже если и не так. Все мы потомки всех. И киевлян, и греков, и хазар, и татар, и монголов. А комики, которые говорят об истории, которая у них «в камнях, на улицах» и так далее, и правда очень смешные. Они ведь толком не понимают, что именно они собираются приватизировать. И от чего отказываются.

    А Боженька на небесах всё видит. Не хотите быть правопреемниками Иимперии Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Ладно. Получайте развал государства, гражданскую войну, междоусобицы, потерю суверенитета и постоянное братоубийство. Хотите думать о русских как о «монголах» с «Востока»? Да ради Бога! Вот они вас двумя разведбатальонами и поставят в позу речного животного, такого, с клешнями, ну, вы знаете.   

    Мы, конечно, наследники Золотой Орды. Той самой, в которой была невиданная свобода торговли и веротерпимость. В то время, когда европейские графы ставили таможни на каждом мосту, а европейские верующие убивали друг друга тысячами за такое или не такое толкование буквы в Писании. Однако нам претили рабство и работорговля, что тоже процветали в Орде (благодаря европейским перекупщикам живого товара, Венеции и Генуе). И мы скинули работоргового хана, коррумпированного европейской торговлей, и поставили своего белого царя-хана, под руку которого скоро пришла вся Орда.

    Мы наследники Российской империи. И СССР – это тоже мы. А комик Зеленский на машине времени попал сразу из «Киевской» Руси на современную Украину. А может, из Хазарии. Почему бы и не из Урарту, в конце концов?

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