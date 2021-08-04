Почему Украина не Хазария

Русские с украинцами, конечно, один народ. И история у нас на всех одна. Не только у русских с украинцами, но и у других народов, населявших Россию и Советский Союз. И древняя Киевская Русь, и ещё более древние Скифия, Готская держава, Хазарский каганат и все прочие раннегосударственные образования, случившиеся на нашей территории с нашими предками – это всё наше и про нас.

Но, с другой стороны, стоит ли так цепляться за наследство именно Киевской Руси, которое так хочет приватизировать современная бандеровская Украина во главе с артистом комического жанра Зеленским? Есть ли там действительно чем так гордиться?

Напомню, что никакой «Киевской» Руси никогда не существовало, была просто Русь, а Киевской её прозвали советские историки, имея в виду не государство, а период. То есть Киевская Русь – это период в истории Древней Руси. И, по правде говоря, не очень славный период.

Славна и велика была Русь, когда одна династия, ещё не перессорившаяся вусмерть, правила и в Киеве, и в Новгороде, и в других городах Руси-Гардарики, когда Русь претендовала на гегемонию в пространстве от Балтики до Чёрного моря и бросала вызов самой Византии. Да только тогда Русь эта была такой же Киевской, как и Новгородской. Скорее даже Новгородской, чем Киевской. Ведь Киев был, по сути, завоёван северными дружинами, пришедшими из Новгорода. Взят под контроль.

А вот собственно «киевский» период ознаменовался ростом феодальной раздробленности, смутой, склоками, междоусобными войнами, братоубийством, совершавшимся на регулярной основе, и всем таким прочим, чему, может быть, Украина действительно является законной наследницей. А чем всё закончилось?

Закончилось тем, что «Киевская» Русь была разбита наголову разведывательным отрядом Орды Чингисхана. Небольшим отрядом. Разбита. Уничтожена. Унижена. Не потому, что русичи стали трусами или плохо воевали.

А потому что князья выродились. Начальство не умело выработать общей стратегии. Разведотряд Орды побил и погнал «предков украинцев». А сказать, чтобы потом под копытами монголов «земля горела» и «украинцы» партизанили, так тоже как-то так, не очень. Простой народ, может, и партизанил. А тамошние губернаторы и олигархи наперегонки мчались в Орду, чтобы наябедничать друг на друга и привести карательные батальоны монголов на сёла и города соседей.

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А кто мы? А мы ведь и правда потомки и наследники Орды. Той самой Орды, которая сбила спесь с «киевлян» и уничтожила их вооружённые силы одним разведбатальоном. Ладно, двумя. Джебе и Субедей были там комбатами. Говорят, наш министр Шойгу – потомок Субедея. Да даже если и не так. Все мы потомки всех. И киевлян, и греков, и хазар, и татар, и монголов. А комики, которые говорят об истории, которая у них «в камнях, на улицах» и так далее, и правда очень смешные. Они ведь толком не понимают, что именно они собираются приватизировать. И от чего отказываются.

А Боженька на небесах всё видит. Не хотите быть правопреемниками Иимперии Чингисхана и Золотой Орды? Потому что они фу, в мохнатых шапках, азиаты, варвары? Хотите быть «еуропейскими» княжичами и вступить в наследство «Киевского» престола? Ладно. Получайте развал государства, гражданскую войну, междоусобицы, потерю суверенитета и постоянное братоубийство. Хотите думать о русских как о «монголах» с «Востока»? Да ради Бога! Вот они вас двумя разведбатальонами и поставят в позу речного животного, такого, с клешнями, ну, вы знаете.

Мы, конечно, наследники Золотой Орды. Той самой, в которой была невиданная свобода торговли и веротерпимость. В то время, когда европейские графы ставили таможни на каждом мосту, а европейские верующие убивали друг друга тысячами за такое или не такое толкование буквы в Писании. Однако нам претили рабство и работорговля, что тоже процветали в Орде (благодаря европейским перекупщикам живого товара, Венеции и Генуе). И мы скинули работоргового хана, коррумпированного европейской торговлей, и поставили своего белого царя-хана, под руку которого скоро пришла вся Орда.

Мы наследники Российской империи. И СССР – это тоже мы. А комик Зеленский на машине времени попал сразу из «Киевской» Руси на современную Украину. А может, из Хазарии. Почему бы и не из Урарту, в конце концов?