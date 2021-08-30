Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Взгляд
30 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
Разделы

К исчезновению газового топлива в России причастна Украина

Российское газовое топливо неожиданно исчезло с заправок в некоторых регионах Максим Богодвид/РИА Новости
Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой сжиженного углеводородного газа на АЗС. В Крыму и Татарстане люди не могут заправить газом свои автомобили, а также газовые баллоны в самый разгар консервации. Дефицит привел к резкому скачку цен на СУГ. В это время на Украине российские поставщики бьют рекорды по экспорту.  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

Программы 90% партий, в случае их реализации, приведут либо к гражданской войне, либо к развалу экономики Владимир Смирнов/ТАСС
Партии-участницы выборов в Госдуму опубликовали свои программы. Несмотря на множество принципиальных отличий, за редкими исключениями большинство из них имеют общий недостаток – невозможность реализовать обещанное. С какими идеями партии вышли на сентябрьские выборы и что в них общего с западной политической повесткой?  Подробности...
Перейти в раздел…

Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

Действия ВМФ СССР во время Великой Отечественной до сих пор вызывают споры историков Роберт Диамент/РИА Новости
Восемьдесят лет назад советский Военно-морской флот понес страшные потери в ходе Таллинского перехода – погибли тысячи людей, десятки кораблей были уничтожены. О причинах этой трагедии и о советских мифах относительно роли ВМФ в Великой Отечественной войне газете ВЗГЛЯД рассказал историк Мирослав Морозов. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Украина грабит своих ближайших союзников

Иностранные инвесторы не имеют никаких гарантий заработка на Украине Виталий Тимкив/РИА Новости
«Вас обманут снова и снова». Такими словами инвесторы из Прибалтики описывают происходящее на Украине с точки зрения бизнес-климата – и отношения к ним как к «буржуям, которых надо доить и кидать». Все это служит прекрасной иллюстрацией к резким обвинениям, которые на днях бросила в адрес Украины президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
«Цитадель германского милитаризма», казалось, могла попасть в русские руки еще в Первую мировую – но что-то пошло не так. В чем было дело? Подробности...

Либералы построили параллельное прокси-государство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Необходимо крайне трезво оценивать это странное, параллельное ино-государство. Оно живет, оно пульсирует, оно строится, оно защищается, оно обрастает институтами. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Только из ефремовского МХАТ вышло три монахини

Лариса Бравицкая
Лариса Бравицкая, актриса, писатель, сценарист
Все почему-то удивились, когда Екатерина Васильева ушла в монастырь. А в этом нет ничего удивительного. Довольно логичная «карьера» для актрисы. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев

Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Перейти в раздел…

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...

Кабул и весь Афганистан сдались «Талибану»

Радикальное движение «Талибан» (запрещенное в России) вело 25-летнюю войну, но в конце одержало быструю и почти бескровную победу. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул. Американцы спешно эвакуируют посольство, лояльные им афганцы бегут в панике
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
Поддерживаете ли вы идею официально ввести в России новый праздник – День отца?
  • Да

  • Нет

  • Только, если его сделают выходным днем
В вашей семье принято заниматься домашним консервированием на зиму?
  • Да, регулярно

  • Да, изредка

  • Нет
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байдену доложили о ракетном ударе по аэропорту Кабула
    Поляки разрушили строящийся забор на границе с Белоруссией Миссисипи изменила направление течения из-за урагана «Ида» в США Эрдоган заявил о готовности Турции нормализовать отношения с Арменией Президент ФИФА назвал ЧМ по пляжному футболу в России лучшим в истории
    Политолог указал на хаотичное поведение США в Афганистане Рогозин заявил о готовности России отразить удар в космосе Эксперт опроверг открытие талибами водохранилища для подачи воды в Иран «Ашан» сократил число супермаркетов в России на треть
    Авиавласти Белоруссии назвали инцидент с Ryanair провокацией Европы Банки в России сократили выдачу потребительских кредитов Добыча нефти в Мексиканском заливе приостановлена почти на 91% Школьникам в США предложили присягнуть флагу ЛГБТ вместо флага страны

    Главная тема


    Успехи и неудачи ВМФ СССР в Великой Отечественной обросли мифами

    «политический вопрос»


    Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400

    «сонный Джо»


    Байдена заметили спящим на пресс-конференции

    новые порядки


    Талибы убили известного афганского певца Фавада Андараби

    Видео

    «Северный поток – 2»


    Газпрому придется обхитрить Европу

    конец эвакуации


    Американцев в Афганистане ждет новое унижение

    виртуальные деньги


    За что Россия получила миллиарды долларов от МВФ

    обещания и реальность


    Чем партии будут заманивать избирателя на выборы

    бывший ссср


    Эстония жестоко развеяла европейские грезы Украины и Грузии

    Новый мировой порядок


    Владимир Можегов: Однополярный мир закончился в Афганистане

    двойные стандарты


    Максим Соколов: «Стук-стук-стук» как норма сообщества

    освоение Кавказа


    Валерий Коровин: Русские должны вернуться на Кавказ

    на ваш взгляд


    Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
    Тимур Шерзад

    Почему Россия не овладела Восточной Пруссией еще в 1914 году

    Тимур Шерзад
    журналист
    		30 августа 2021, 09:00

    30 августа 1914 года застрелился генерал Самсонов – командующий одной из двух армий, еще недавно успешно захватывавшей Восточную Пруссию. Это знаменовало полный крах успешного продвижения России в Первой мировой.

    Хитрый план

    На старте обеих мировых войн Германию всегда преследовала одна и та же стратегическая проблема. Она была достаточно сильной, чтобы претендовать на лидерство в одном из сражающихся лагерей, и весьма амбициозной. Но не ультимативно сильной.

    Поэтому немцы искали комбинационное решение, которое компенсировало бы их проигрыш в потенциале, и дало бы шанс на победу. Если во Второй мировой это была тактика маневренных соединений и концепция блицкрига, то в Первой мировой роль главной надежды играл план Шлиффена, названный по имени одного из довоенных начальников генштаба Германской империи.

    Немцы имели великолепную для быстрой переброски войск железнодорожную и автодорожную сеть, и намеревались использовать ее преимущества по полной. Германия и ее союзники недаром назывались Центральными державами – они были зажаты между враждебными странами. А план Шлиффена должен был в самом начале войны эту уязвимость ликвидировать.

    Для этого планировалось сосредоточить подавляющее большинство сил против Франции и нанести ей сокрушительный удар. А после, обезопасив западное направление, быстро перебросить оставшиеся силы на восток и сокрушить уже Россию. Дороже всего в таких обстоятельствах было время – действовать стоило стремительно, пока противники не успели полностью собраться.

    Немцы составляли план не наобум, а обоснованно рассчитывали на объективные слабости России – ее гигантские расстояния и недостаточно развитые дорожные сети, которые серьезно замедляли мобилизацию. Это значило, что у Германии в запасе имелось какое-то время. И немцы использовали его по максимуму. Наступление на Францию поначалу было очень успешным – настолько, что в итоге оно поставило под угрозу Париж. В августе 1914-го германская армия, несмотря на все усилия французов и англичан, успешно шла на запад.

    Фото: Иллюстрация/Неизвестный художник

    Французский посол в Петербурге строчил одну просьбу за другой – наступайте на Германию быстрее, оттягивайте на себя силы. Тон с каждым разом становился все более и более паническим. Русские понимали – если дать противнику вывести Францию из войны, придется остаться с противником один на один. И начали рискованное наступление в невыгодных условиях.

    Выше головы не прыгнешь

    Россия вовсе не планировала быть пассивной – но хотела бы направить свою активность не против Германии, а против Австро-Венгрии. Ее армия была многонациональной, а, значит, куда более уязвимой – любая разношерстность на войне всегда зло, а не преимущество. Кроме того, ряд народов империи имел зуб на Вену. Любой, читавший Гашека, в красках может представить, о чем идет речь – те же чехи и словаки желали независимости. В будущем они даже образуют добровольческий корпус, чтобы воевать с собственной империей – но, по иронии судьбы, он сыграет куда большую роль в Гражданской войне в России, нежели в Первой мировой.

    У русских не было особых проблем с тем, чтобы крепко бить австро-венгров и подчиненные им народы. План вывести из строя сначала это слабое звено, и только потом взяться за Германию, был хорош. Он был «энергосберегающим», в том числе, и с точки зрения потерь. Но обстановка войны в целом заставляла принимать трудные решения, и делать то, что надо, а не то, что удобно. Поэтому Русская императорская армия наступала на двух изолированных друг от друга театрах военных действий – против Германии и против Австро-Венгрии. Для этого приходилось дробить силы и уменьшать возможности каждой отдельной группировки. Удар по Германии был нацелен в Восточную Пруссию – регион, изобиловавший поместьями германской военной аристократии. То есть очень болезненный регион.

    Дополнительные трудности наступающим создавали логистические проблемы России. Километров железнодорожных путей было много в абсолютных цифрах, но сама сеть никогда не была достаточно густой, она и сейчас не сказать, что густая. Вносило свою лепту и отставание в технических средствах. Причем результаты проявлялись в неочевидных, на первый взгляд, вещах. Например, отсутствие в нужном количестве вагонов-рефрижераторов означало отказ от замороженного мяса. В результате для питания войск приходилось возить живой скот, что давало лишь одну десятую возможной эффективности перевозок. В результате приходилось гонять сотни лишних вагонов, и, следовательно, слабеть в возможностях переброски армий. Так же быстро швырять подкрепления туда-сюда, как немцы, Петербург не мог.

    Кроме того, немцам еще к началу войны удалось нащупать оптимальное соотношение артиллерии к пехоте. В их батареях было меньше орудий, но результативность огня батареи при этом практически не страдала – большим количеством пушек в условиях Первой мировой все равно бы не вышло эффективно управлять. При этом самих батарей на пехотную дивизию у немцев было в два раза больше – в том числе, из-за эффективного подхода к количеству орудий. Учитывая, что Первая мировая оказалась войной артиллерии, получалось, что средняя германская дивизия по чистой огневой мощи, по «весу залпа», всегда превосходила среднюю российскую. Некоторые исследователи, вроде современника событий генерала Головина, считают, что превосходила аж в два раза.

    Иными словами, наступление на Восточную Пруссию, которое предприняли русские, чтобы отвлечь от французов как можно большие силы Германской армии, было крайне рискованным. Опасное стратегическое положение дополнялось тактическим превосходством противника. Закончиться чем-то хорошим такое предприятие – несмотря на всю свою нужность в текущий момент – имело очень мало шансов.

    Печальный результат

    Для наступления на Восточную Пруссию русские приготовили две армии – 1-ю под командованием Павла Ренненкампфа и 2-ю, возглавляемую Александром Самсоновым. Ренненкампф перешел границу 17 августа, Самсонов – 20-го. Общие силы двух армий насчитывали около четверти миллиона человек. Взаимодействие между наступающими армиями, увы, оставляло желать лучшего – немцы в самом начале видели неприкрытые места и пытались наносить контрудары, но в первые дни эти поползновения получалось отражать.

    Поначалу все шло очень даже неплохо – русские победили немцев в сражении при Гумбиннене 20 августа. Бой вышел очень тяжелым для обеих сторон – армии Ренненкампфа потребовалось время, чтобы привести себя в порядок. Но поле боя осталось за нашими, и, что самое главное, за ними едва не осталась победа в «сражении воли». Фон Притвиц, германский командующий, тоже впечатлился тяжестью боев, и был уже готов выводить войска из Восточной Пруссии, чтобы закрепляться на новых рубежах, оставив противнику «цидатель прусского милитаризма». К несчастью для наступающих русских, в Берлине с самообладанием все было в порядке, и нерешительного Притвица сняли. Вместо него прислали Гинденбурга и Людендорфа – пожалуй, самых твердых и умелых крупных германских военачальников за всю войну. Что еще важнее, им перебросили подкрепления – немцы, имеющие отличные железные дороги, могли себе это позволить.

    Последовавший удар Гинденбурга, породивший битву при Танненберге, закончился катастрофически – командующий 2-й русской армией, как мы уже знаем, застрелился, львиная часть его войск попала в окружение и в плен, а Ренненкампф ценой отчаянных боев и серьезных потерь кое-как сумел вывести свою армию обратно. После ходили слухи о личной неприязни двух военачальников, но истинные корни неумелого взаимодействия между двумя армиями стоит искать, скорее, в неумелом командовании Северо-Западного фронта, которое и должно было осуществлять координацию. Именно за это и слетел с должности командующий фронтов генерал Яков Жилинский – и довольно быстро, уже в начале сентября. 

    Но кадровые перестановки уже не могли изменить того факта, что шанс завладеть Восточной Пруссией уже в 1914 году был для России безвозвратно потерян – впоследствии крупные стратегические успехи получались только против австрийцев и прочих союзников Германии.

    Впрочем, разгром армии Самсонова в Восточной Пруссии был достигнут куда более дорогой ценой, чем могло показаться на первый взгляд. На западе немцы едва не взяли Париж. Все висело на волоске – и именно в этот момент пришлось отправить крупные подкрепления Гинденбургу. Да, немцам удалось вытеснить русских из Восточной Пруссии, но план Шлиффена был с треском провален. Немцев ждала долгая позиционная война, в которой они по определению не могли победить – и в этом была немалая заслуга двух бросившихся на Восточную Пруссию русских армий.

    Ну, а три десятка лет спустя Восточная Пруссия все равно стала Россией. И это уже навсегда.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •