Взгляд
20 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
Разделы

За жизнь в кредит мир заплатит разгоном инфляции

Мир ждет новая эпоха роста цен DADO RUVIC/REUTERS
Мировой госдолг давно вызывает озабоченность экономистов. Пандемия уже привела мир к его новому историческому рекорду. Долговой пузырь может рвануть в любом месте и в любое время – предугадать это невозможно. Однако способ избежать грядущей катастрофы есть: это разгон глобальной инфляции и применение финансовых репрессий. Подробности...
Перейти в раздел…

Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
Перейти в раздел…

Как русские отбивались от немцев минами и морскими набегами

Русские эскадренные миноносцы играли главную роль во время войны на Балтике общественное достояние
В ночь на 20 ноября 1915 года эсминцы русского Балтийского флота совершили дерзкую набеговую операцию, увенчавшуюся потоплением у Виндавы (ныне Вентспилс) германского сторожевого судна «Норбург». Операция по меркам той войны малозаметная – но она ярко показывает, как сражались наши предки на Балтике в Первую мировую.  Подробности...
Перейти в раздел…

Британия перевооружается для войны нового типа

Солдат у Англии мало, зато их эффективность растет за счет современного оружия Ministry of Defence UK
К 2024 году обычный британский пехотинец по своему оснащению будет напоминать солдата из фантастических фильмов. Такие прогнозы звучат в Лондоне после того, как премьер Борис Джонсон решил резко увеличить военный бюджет. Войска Ее Величества вооружатся лазерами, планируется запуск ракет в космос, формируется и командование боевых хакеров. С кем собралась воевать Британия? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Друзья превращаются в танец электронов на мониторе

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В результате, конечно, человечество получит полную трансформацию вида – с тонкими ножками и ручками, с большим животом и согнутой от сидения спиной, с большими выпученными глазами от смотрения в монитор, с большой головой для переваривания миллионов интернет-фейков, с атрофированными гениталиями. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Мы любим, чтобы нас пугали

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Смыслы, смыслы, нам не хватает смыслов; впрочем, либеральным нашим оппонентам их тоже не хватает. Но они работают с нутряковыми страхами, с подсознательными потребностями, а патриоты этого не умеют или не хотят делать. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Пора начинать «мягко» возвращать Украину

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Кому-то покажется, что вернуть Украину в материнское лоно можно просто – поставив на условно «украинского Додона». Но, как показали последние события в Молдавии, эта ставка эфемерна и плодоносит очень недолго. Подробности...
Обсуждение: 138 комментариев
Перейти в раздел…

Почему Армения не признала Карабах?

Советский дефицит вернулся в Туркмению

Трампу наврали про армию США

Перейти в раздел…

Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
Подробности...

Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
Подробности...

В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
Подробности...
Перейти в раздел…
16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
Подробности...
16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
Подробности...
17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
Подробности...
Перейти в раздел…
Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?
  • Верил и буду верить

  • Перестал верить после последних игр

  • Никогда не верил
Кто должен заплатить компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе?
  • Азербайджан Армении

  • Армения Азербайджану

  • Никто никому
Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Останутся такими же
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Армия Азербайджана вошла в Агдамский район
    В России планируют запретить строительство апартаментов Под санкции США против КНДР попали две базирующиеся в России компании Советник Зеленского призвал «перевернуть сознание» крымчан Названы самые популярные в 2020 году пароли
    США выделили Украине 4 млн долларов на борьбу с «агрессией» в Азовском море Лавров жестко ответил на обвинения в адрес России в «нарушении обязательств» в ОДКБ В Белоруссии задержали администратора Telegram-канала «Белые халаты» Малышева назвала способную защитить от коронавируса специю
    Первая европейская страна получила российскую вакцину от COVID-19 Движение «Голос Америки» запустило сайт с картой нарушений на выборах президента США РПЦ опубликовала список лжесвященников Разин обвинил «банду» в лишении Шатунова прав на песни «Ласкового мая»

    введение санкций


    ЕС пообещал не давать Лукашенко «ни единого евро»

    дресс-код без ошибок


    Названа икона стиля среди российских политиков

    расторжение брака


    В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

    Видео

    тайны разведки


    Российский агент задал ФБР неразрешимую загадку

    Резкий рост цен


    У российского сахара выдался тяжелый сезон

    эффект эмбарго


    Почему российские яблоки не победили импортные

    социальные сети


    Турецкие роботы натравливают армян на русских

    прерывание беременности


    Почему россиянки отказываются от абортов

    Люди культуры


    Сергей Мардан: Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

    Найти ответственного


    Геворг Мирзаян: В поражении Армении в Карабахе есть виновный

    Национальный интерес


    Петр Акопов: Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

    на ваш взгляд


    Верите ли вы в светлое будущее российского футбола?

    Как русские отбивались от немцев минами и морскими набегами

    Русские эскадренные миноносцы играли главную роль во время войны на Балтике    20 ноября 2020, 08:30
    Фото: общественное достояние
    Текст: Владимир Веретенников

    В ночь на 20 ноября 1915 года эсминцы русского Балтийского флота совершили дерзкую набеговую операцию, увенчавшуюся потоплением у Виндавы (ныне Вентспилс) германского сторожевого судна «Норбург». Операция по меркам той войны малозаметная – но она ярко показывает, как сражались наши предки на Балтике в Первую мировую.

    Первая мировая война на Балтике была позиционной. Русский Балтийский флот уступал по силе немцам, а потому отгородился мощными минно-артиллерийскими позициями.

    Уж в чём в чём, а в минном деле русские моряки толк знали – ещё со времен Русско-японской, когда основные их успехи были связаны с применением именно этого вида оружия. К началу новой войны на вооружении русского флота стояли якорные мины образцов 1898-го, 1908-го и 1912 гг. – мощные и удобные в эксплуатации. Мины пироксилиновые и толовые, снабжённые ударно-механическим взрывателем и гидростатической системой автоматической установки на заданное углубление.

    Морские казаки

    Германцы держали основную часть своих ВМС в Северном море против англичан. На Балтике кайзеровские адмиралы обходились главным образом легкими силами – эскадренные миноносцы, подводные лодки, крейсера. Немецкие дредноуты на этот театр боевых действий перебрасывались очень редко, а новейшие русские линкоры типа «Севастополь» в бездействии отстаивались в Гельсингфорсе – начальство боялось рисковать бронированными гигантами. Поэтому обе стороны с увлечением занимались набегами миноносных и крейсерских сил на позиции друг друга.

    В 1915-м немцы добились существенных успехов на суше, отбросив русских далеко на восток. В частности, германцы захватили Польшу, Литву, Курляндию, фронт вплотную приблизился к Риге. В этих условиях российский Балтийский флот сумел отразить натиск германцев в Рижском заливе. Затем русские активизировали свои набеги в контролируемые немцами воды. Как правило, они совершались под покровом ночи – набежали, ударили и ретировались до подхода крупных неприятельских сил.

    Старший офицер эскадренного миноносца «Новик» Гаральд Карлович Граф впоследствии в своих мемуарах красочно описал тяготы подобных ночных походов. «В такие походы стоять на мостике миноносца очень тяжело. Время холодное: чтобы простоять несколько часов подряд на ветру, надо одеться очень тепло, иначе замерзнешь. Перекатывающиеся через мостик волны все время обдают водой; и следовало бы надеть дождевик и резиновые сапоги, а нельзя – в них слишком холодно. Вот и стоишь, понемногу намокая, и крепко держишься обеими руками за поручни мостика, а ногами упираешься в палубу. Скоро привыкаешь к направлениям размахов качки и упираешься уже как-то автоматически, в такт уходящему из-под ног мостику, приседая по временам, чтобы брызги разбившейся о нос волны пролетели мимо», – рассказывал бывалый моряк.

    По словам Графа (к слову, он прожил очень долгую жизнь и умер в 1966-м в эмиграции в США), в море все время приходится проявлять особую осмотрительность. «Ночь темная, эскадра идет без огней, с трудом различаешь силуэт переднего корабля; а ход большой, того и гляди – или налезешь на него, или так оттянешь линию, что совсем оторвешься от эскадры: тогда уже в темноте ее и не найдешь. Да и искать нельзя – могут принять за неприятеля и начнут стрелять. Поэтому все время напряженно стережешь каждое движение своего мателота (передового корабля – прим. ВЗГЛЯД), зорко посматриваешь за рулевым, да то и дело передаешь в машину, чтобы прибавили или убавили число оборотов турбинам. В такие погоды море неприветливое, злое; так и кажется, что будто в порыве какой-то страшной, неизведанной злобы оно разломит миноносец в щепы; но он только скрипит и, переваливаясь с борта на борт, перескакивает с одной волны на другую...», – делился офицер.

    В ночь на 20 ноября 1915-го началась очередная набеговая операция русского отряда – в составе эскадренных миноносцев «Новик», «Охотник», «Страшный» и первой группы 5-го дивизиона миноносцев. Операцию спланировал командующий Минной дивизией Балтийского флота капитан 1-го ранга Александр Васильевич Колчак, решивший «пощупать» германское сторожевое охранение у Виндавы в районе банки Спаун.

    Отряд вышел с Моонзундских островов и около полдесятого сигнальному старшине с «Новика», обладавшему отличным зрением, удалось увидеть справа по траверзу какой-то силуэт. «Все мы так и впились глазами в эту точку. Можно было определенно сказать, что там что-то видно, но что именно, пока определить было трудно. Когда мы прошли еще немного вперед, то стало ясно видно, что это силуэт какого-то корабля. Тогда командир приказал сделать "Охотнику" условный сигнал ратьером "Г, Г, Г...", что означало – "вижу неприятеля". Продолжая идти по направлению силуэта, мы все время старались разобраться, что это за судно, и в один момент нам показалось, что это подлодка в надводном состоянии» – повествует Граф.

    Ошибка была вполне объяснима. Немногим ранее радисты отряда перехватили радиограмму начальника службы связи Балтфлота, в котором он предупреждал российскую подлодку «Вепрь», что она может встретить в море свои эсминцы.

    Спасти тонущих!

    Так, охваченные колебаниями и боязнью ошибиться, эсминцы подошли близко к силуэту и подали опознавательный сигнал. «Незнакомец» ответил, но неверно. В тот же момент начали просматриваться его контуры, не имевшие ничего общего с очертаниями субмарины. Тогда стало ясно, что это неприятель – и «Новик» с «Охотником» открыли огонь.

    «От первого же нашего попадания на пароходе возник пожар, и он, дав в ответ несколько беспорядочных выстрелов, замолк.

    Между тем, мы стали замечать, что близко от нас ложатся чьи-то снаряды. Можно было думать, что это стреляют какие-нибудь подошедшие неприятельские суда; но кругом кроме горевшего парохода да наших миноносцев никого не было видно. Тогда стало ясно, что это не что иное, как перелеты "Охотника", который зашел за пароход с противоположной нам стороны и, таким образом, стрелял одновременно и по "Новику". Когда у самого нашего носа разорвалось подряд три снаряда, нам пришлось прекратить огонь и, дав полный ход, выйти из-под обстрела. Отойдя немного к норду, мы повернули обратно и стали медленно подходить к месту боя, делая опознавательные», – рассказывал Гаральд Граф.

    Под огнем эсминцев неприятельское судно вскоре превратилось в огромный костер, почти вплотную расстреливаемый «Охотником» и «Страшным». Медлить было опасно – и «Охотник» выпустил торпеду, которая, попав в судно, вызвала огромный взрыв, отправивший «германца» ко дну. «Те из команды, которые очутились в холодной воде, стали неистово кричать, моля о спасении. Их голоса разносились далеко вокруг, и как-то тяжело становилось, слушая их и невольно ставя себя в их положение. После гибели парохода "Страшный" подошел к месту, где плавали утопавшие, и ему удалось спасти из воды 1 офицера и 19 матросов, "Охотник" и "Москвитянин" спасли еще по одному человеку. По показанию пленных, на судне всего было 23 человека команды и 3 офицера; следовательно, на шлюпке могло спастись еще четыре человека, но ее мы не нашли», – не без горечи свидетельствует очевидец.

    Когда со спасательной операцией было покончено, отряд сейчас же повернул на север – и не мешкая стал уходить. Сразу же допросили пленных. С их слов выяснилось, что потопленное отрядом судно было дозорным пароходом «Норбург», вооруженным всего двумя 57-миллиметровыми орудиями. Он целый день находился в дозоре, а на ночь встал на якорь у банки Спаун, в 25 милях к северо-западу от Виндавы. «В тот момент, когда мы его обнаружили, вся команда сидела за ужином, и потому нас заметили очень поздно. Разобрав, что мы – неприятель, попробовали было стрелять. Но, сделав два выстрела, сразу поняли тщетность сопротивления и, все побросав, начали спасаться. Часть команды села на шлюпки, а другие, надев спасательные пояса, бросились за борт», – пересказывает русский офицер показания немецких пленников.

    Бесстрастная хроника

    Стоит упомянуть и последующие набеговые операции, предпринятые Балтийским флотом в ближайшие полгода. Так, 6 декабря 1915 года целая эскадра отправилась усиливать минное заграждение, выставленное на путях германского флота на зюйд-ост от о. Готланд. На этом заграждении подорвался 13 января 1916 г. германский легкий крейсер «Любек».

    16 декабря эсминцы «Новик», «Победитель» и «Забияка» выставили неподалеку от Виндавы на вероятных путях германских судов 150 мин. На следующий день на этом заграждении взорвались и погибли вышедшие из Виндавы для дозорной службы легкий крейсер «Бремен» и эскадренный миноносец Т-191. Уже в следующем году 26 мая на русских минах у Виндавы взорвался и затонул еще один вражеский миноносец.

    6 января 1916 года эскадренные миноносцы «Новик», «Забияка» и «Победитель» вышли на постановку минного заграждения на подходах к Либаве. Однако, «Забияка» сам подорвался на плавающей мине в 5 милях к юго-востоку от маяка Нижний Дагерорт. На эсминце погибли 12 человек, 8 получили ранения. Операцию пришлось отменить – и «Новик» под охраной «Победителя» потащил «Забияку» на буксире в Ревель. К слову, «Забияке», прошедшему две войны, суждена была очень долгая жизнь, закончившаяся в сентябре 1955-го у берегов Новой Земли – где бывший эсминец стал мишенью при испытании новой советской торпеды с ядерным зарядом.

    Следующую крупную заградительную операцию Балтийский флот предпринял уже 10 апреля. Минные заградители «Волга», «Амур», «Лена» и «Свирь» выставили мины в южной части передовой позиции, имевшей целью обеспечивать оборону флангов Або-Аландского и Моонзундского районов. К набеговым же операциям привлекались не только надводные корабли. Так, 17 мая подводная лодка «Волк» под командой Ивана Владимировича Мессера, находясь в крейсерстве у берегов Швеции в районе Ландсорта, задержала и потопила торпедами германские пароходы «Гера» (4300 т), «Бианка» (1800 т) и «Кольга» (2500 т).

    Но радость от этой удачи омрачила 23 мая гибель подводной лодки «Сом», протараненной в районе Аландсгафа шведским пароходом «Артерманланд»; погибло 2 офицера и 16 матросов. В тот же день субмарина «Барс», всплывшая для задержания германского парохода в районе Седра-Элланд-Удде, была обстреляна им из замаскированного орудия. Уклонившись от выпущенной подводной лодкой торпеды, пароход успел уйти.

    Конец мая 1916-го вообще вышел для Балтийского флота явно неудачным и богатым на потери. Так, 27 мая во время траления в Ирбенском проливе в 10 милях от Цереля погиб на германской мине тральщик №5 – из 35 человек экипажа погибло 8, остальных спасли. 27–28 мая отряд в составе минных заградителей «Шексна» и «Молога», тральщиков «Запад», «Фугас», «Минреп», «Взрыв», «№ 14», «№ 15», «№ 16» и «№ 17» осуществил постановку минных заграждений в районе Передовой позиции. 28 мая на тральщике «Взрыв» при постановке произошел подрыв мины на палубе, вызвавший пожар и детонацию еще четырех мин. Было убито 2 офицера, 2 кондуктора, 16 матросов, 7 человек получили ранения. Взятый на буксир тральщик вскоре затонул.

    Тем не менее, май 1916-го Балтфлот закончил на оптимистической ноте. Эсминцы «Новик», «Гром» и «Победитель», подойдя ночью к шведской бухте Норрчепинг, атаковали там немецкий конвой, шедший под охраной судна-ловушки (так называемого q-ship) «Германн» и двух вооруженных конвойных судов. В результате атаки эсминцы торпедами пустили «Германна» ко дну, подняв с него 9 человек команды.

    Непосредственное руководство атакой осуществлял Александр Колчак, незадолго до того получивший чин контр-адмирала. Для него эта операция стала одной из последних на Балтике – 28 июня император Николай II, повысив Колчака в чине до вице-адмирала (таким образом, временной разрыв между прошлым и новым повышением составил у него менее трех месяцев!), отправил инициативного флотоводца руководить Черноморским флотом.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •