Как забытый сегодня русский офицер помешал немцам захватить Ригу

Сто лет назад, 22 октября 1915 года Балтийский флот провел десантную операцию на мысе Домеснес. Десантники высадились в тылу у германских войск, внеся вклад в срыв немецкого наступления на Ригу. Командовал операцией капитан 2-го ранга Павел Шишко – один из тех скромных героев, на которых во все века держалось российское государство. Почему эта забытая операция имела тогда стратегическое значение?

Прежде всего о начале биографии нашего героя.

Павел Оттонович Шишко родился 16 июля 1881 в военной семье, он был уроженцем Двинска (ныне Даугавпилс, Латвия). Его отцом являлся кадровый военный Оттон Иосифович Шишко – впоследствии генерал-майор артиллерии в отставке.

Старший брат Павла Борис закончил Морской кадетский корпус, нес офицерскую службу на разных кораблях российского флота, а 31 марта погиб под Порт-Артуром на броненосце «Петропавловск» вместе со знаменитым адмиралом Макаровым. Тело Бориса так и не нашли, но родня соорудила ему кенотаф, который и сейчас можно видеть на городском православном кладбище Даугавпилса.

Что же до Павла, то в 1901 г. он тоже окончил Морской корпус, а десятью годами спустя – Артиллерийский офицерский класс. Во время войны, унесшей жизнь Бориса, Павел являлся флаг-офицером Штаба командующего флотом в Тихом океане. Когда японцы блокировали Порт-Артур с суши, Павел Шишко дважды предпринимал попытки прорыва в осажденную крепость на судне, загруженном снарядами и медикаментами. Когда Порт-Артур пал, Павел Шишко сумел добраться до Второй Тихоокеанскей эскадры, шедшей на подмогу, и был зачислен на броненосец береговой обороны «Генерал-адмирал Апраксин».

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Он участвовал в Цусимском сражении, в ходе которого корабль оказался сдан врагу в плен. Адмирал Небогатов и командиры сдавшихся кораблей «Николай I», «Адмирал Апраксин» и «Адмирал Сенявин», получивших в бою незначительные повреждения, сохранивших артиллерию, снаряды и спасательные средства, были приговорены судом к расстрелу с заменой заключением в крепость сроком на десять лет. Что касается офицеров с этих кораблей, то их от ответственности освободили – так как они подчинялись приказаниям своих начальников и их осуждение было бы равносильно требованию бунта и неповиновения на корабле.

После войны Павел Шишко командовал канонерской лодкой «Вогул» (1906), миноносцами «Лейтенант Сергеев» (1907), № 207 (1907), «Твёрдый» (1907-1910), «Инженер-механик Дмитриев» (1915-1916), «Гавриил» (1916). Храбрый офицер отличился при подавлении восстания во Владивостоке в 1907 году. Свидетели этих событий рассказывали, что Шишко поставил на задний мостик своего миноносца «Твердый» зарядное отделение торпеды с вынутой предохранительной чекой и провел рядом с молотом в руках сорок восемь часов, готовый в любой момент взорвать корабль. Такими действиями он предотвратил проникновение бунтовщиков на «Твердый».

Ради спасения Риги

Первую мировую войну Павел Шишко встретил старшим офицером крейсера «Баян», в 1915-м получил под свою команду миноносец «Инженер-механик Дмитриев».

Тот год выдался неудачным для России – «великое отступление» русской армии привело к оккупации западных регионов империи, германцы захватили и Курляндию. В августе 1915 года немецкий флот попытался прорваться в Рижский залив. Попытка окончилась провалом, но угроза захвата Риги с суши оставалась нешуточной. В столь тревожных условиях русского командованию потребовались услуги отважного моряка.

Разведка донесла, что немцы готовят крупное наступление под Ригой – в связи с чем капитан 1-го ранга Александр Колчак, руководивший на тот момент обороной Рижского залива, развил активную деятельность. Он успешно наладил взаимодействие флота с армией, что наилучшим образом сказалось в сентябре во время сражения у Кеммерна (ныне Кемери). Немцы захватили этот городок под Ригой, но на них обрушились меткие залпы корабельных орудий, русская пехота пошла в наступление и врага из Кеммерна удалось выбить.

Вслед за этим русское командование по совету все того же Колчака решило высадить десант на занятое противником побережье – с тем, чтобы заставить немцев оттянуть часть сил с главного направления. Для этой цели отрядили соединение, состоявшее из линейного корабля «Слава», канонерских лодок «Грозящий», «Храбрый», авиатранспорта «Орлица» и нескольких миноносцев.

Изначально предполагалось десантироваться в местечке Роэн, где была небольшая бухта с пристанью. Но поднялся ветер, и Колчак рассудил, что при большой волне высадить десант будет трудно. Тогда решили отклониться немного к западу, к мысу Домеснес (ныне Колкасрагс), который защищал от волн ближайшее побережье.

Появление утром 22 октября русских кораблей на траверзе Домеcнеса, расположенного на крайней северной оконечности Курляндского полуострова, стало для неприятеля неожиданностью. Над мысом пролетели гидропланы с «Орлицы», сбросив бомбы на неприятельские укрепления, загремели залпы корабельной артиллерии. После окончания артобстрела стартовала высадка десантного отряда. В его состав входили две роты морской бригады, пулеметная команда с линейного корабля «Слава» и спешенный эскадрон драгун – всего 490 человек при трех пулеметах. Руководил десантным соединением капитан 2-го ранга Павел Шишко, которому довелось теперь воевать невдалеке от своих родных мест.

Ему досталась сложная задача, ибо командовать этим разношерстым воинством было не так-то легко. «Много офицеров десанта было взято из числа охотников с миноносцев. Таким образом, они имели слабое понятие о действиях на суше и не знали своих людей. В общем, получился довольно-таки пестрый состав, совершенно неопытный в такого рода операциях. Только на драгун еще можно было положиться, а все другие были очень ненадежны», – констатировал в своих мемуарах русский морской офицер Гаральд Карлович Граф.

Тем не менее, все развивалось очень успешно. За короткое время корабельные баркасы доставили десантников к почти к самому берегу. Дальше начиналось мелководье, и на песчаный пляж мыса десантникам пришлось вышагивать вброд. А на пляже они с ходу вступили в бой с подоспевшей к месту высадки немецкой пехотной ротой.

От героев былых времен…

Павел Шишко руководил боем очень умело. Десантники стремительным штыковым ударом опрокинули кайзеровское подразделение и обратили его в бегство. Далее Шишко решил нанести удар по опорному пункту, который немцы оборудовали недалеко от мыса, разрушить его – что и было проделано. Общие потери германцев составили свыше сотни человек, из них 43 – убитыми.

К югу от Домеснеса русская разведка обнаружила движение крупных немецких сил. Шишко, оценив обстановку, приказал отходить в полном боевом порядке. Десантники взорвали все мосты через речки восточнее Домеснеса, а канонерские лодки и эскадренные миноносцы обстреляли подходившие сюда резервы противника.

Уничтожив все близлежащие объекты военного значения, десантные части организованно начали обратную посадку. В 17 часов 50 минут русские корабли отправились в базы. «Наши потери выразились всего-навсего в четырех тяжелораненых матросах. Рассказывали о многих курьезах при высадке, да и во время действий десанта, благодаря неопытности всех участников. Можно с уверенностью сказать, что если бы наши части встретили серьезное сопротивление со стороны неприятеля, то уцелели бы очень немногие и все это предприятие кончилось бы печально. Теперь же, что ни говори, а налицо блестящая победа», – свидетельствует Граф. А вскоре русские корабли, участвовавшие в операции у Домеснес, снова обрушили на немцев свои снаряды, закрывая им путь к Риге.

Скромная, на первый взгляд, по масштабам вылазка на Домеснес и другие события той осени имели важные стратегические последствия.

Во многом именно благодаря проведенным под руководством Колчака операциям удалось остановить наступление германских войск на Ригу, обеспечить стабилизацию участка фронта на долгое время и блокировать передвижение немецкого флота. За это император Николай II по докладу командующего 12-й армией генерала Р. Д. Радко-Дмитриева наградил Колчака орденом Георгия IV степени. Отсюда было уже рукой подать до следующего его большого назначения – вскоре Александр Васильевич возглавил Черноморский флот и руководил им вполне умело, энергично и напористо. Дальнейшая судьба Колчака всем известна. А что же случилось с Шишко?

Летом 1917 года Павел Оттонович пошёл добровольцем в Ревельский морской батальон смерти. За отличие в делах против неприятеля во время июньского наступления на Северном фронте произведён 6 октября 1917 года в капитаны 1-го ранга. В октябре 1917 года принял командование Ревельским морским батальоном смерти. В ходе боёв на Моонзундских островах был пять раз ранен, попал в плен. Современники говорили про Шишко, что это офицер, не знающий чувства страха. Коммунистической революции он не принял – и во время Гражданской войны присоединился к Белому движению, воевал в рядах Северо-Западной армии, командовал танковым батальоном.

С 1921 года Павел Оттонович в эмиграции, жил в США, где вошел в число сооснователей Общества офицеров Российского Императорского флота в Америке. Скончался заслуженный ветеран 5 августа 1967 года в городке Гротон в Коннектикуте, всеми забытый. На родине его имя осталось достоянием лишь немногих историков, профессионально изучающих те грозные события вековой давности…