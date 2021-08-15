Если и быть командиром, то только таким

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15 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:28  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит бензина

Цены на АЗС все растут и растут Максим Богодвид/РИА «Новости»
Правительство принимает срочные меры по борьбе с повышением цен на один из ключевых для россиян товаров – бензин. Звучала даже идея полностью запретить экспорт топлива за границу, чтобы нарастить предложение внутри страны и тем самым сбить цены. Почему в итоге эта инициатива одобрена не была, но предпосылки для роста цен все же остались? Подробности...
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Перед встречей с Зеленским Меркель посоветуется с Путиным

Меркель хочет завершить долгую карьеру канцлера на волне успеха «Северного потока – 2» Markus Schreiber/Pool via REUTERS
Под занавес своего пребывания на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель совершит визит в Россию и на Украину и встретится с лидерами обеих стран. Если о поездке в Киев сообщалось заранее, то намерение непосредственно перед этим посетить Москву стало сюрпризом. Какое значение этот двойной визит имеет для судьбы Донбасса и газопровода «Северный поток – 2»? Подробности...
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Как агент Запада разрушил СССР

Александр Николаевич Яковлев считается архитектором перестройки Рунов/РИА Новости
Советская разведка еще во времена Андропова подозревала, что в высшее руководство СССР пробрался агент влияния Запада. Кем был этот человек, какими идеями руководствовался, как повлиял на Михаила Горбачева и почему ни Андропов, ни Крючков, ни созданная КГБ особая структура разведки не смогли его нейтрализовать? Подробности...
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Что означает победа «Талибана» в Афганистане

Боевики-талибы мирно вошли в сдавшийся им Кабул Hamed Sarfarazi/АР/ТАСС
Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой «Талибана». В воскресенье боевики вошли в Кабул практически без сопротивления и объявили о полном контроле над страной. Почему столь стремительно пали брошенные американцами местные власти и чего можно ожидать от нового правления «Талибана»? Подробности...
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Взрыв автобуса с людьми в Воронеже списали на газ

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже выросло до двух человек Кристина Бражникова/ТАСС
В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии. Основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования. При этом представители перевозчика утверждают, что транспортное средство было дизельным, но эксперты уверены: дизельный автобус так взорваться не может.  Подробности...
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Если и быть командиром, то только таким

Военный летчик
Военный летчик,
В девяностых он был одним из тех, кто вместе с Апакидзе спас корабельную авиацию для России, сохранил авианосец. Став Командиром, берёг и уберёг всех нас от несчастья, от беды, самое сложное и тяжелое брал на себя, не боялся ответственности и не перекладывал ни на кого никогда. Подробности...

Как России заставить соседей себя уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Постсоветские страны не уважают Россию и не ценят то, что она дает. В экспертной среде разгорелась активная дискуссия на тему того, что с этим неуважением делать. И люди, соответственно, любят предлагать простые решения. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Сделать Донбасс украинским можно только избавившись от всех жителей

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Донбасс, несмотря на «волны» украинизации, не потерял своей самобытности, которая базируется на русском языке и русской культуре. А значит, региону не нужно становиться русской землей. Он уже – русская земля. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Взрыв автобуса в Воронеже унес жизни людей

В маршрутном автобусе ПАЗ в Воронеже в ночь на пятницу прогремел взрыв. Погибли люди, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий трагедии, основная – взрыв незаконно установленного газового оборудования
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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Военный летчик

    Если и быть командиром, то только таким

    Военный летчик
    		15 августа 2021, 17:16

    Текст, который мы публикуем ниже, прислал в газету ВЗГЛЯД один из сослуживцев Евгения Кузнецова - полковника Морской авиации России, погибшего накануне в катастрофе Бе-200 в Турции. Правила Минобороны России запрещают действующим военнослужащим любое несанкционированное руководством общение с прессой, поэтому текст публикуется анонимно.

    14 августа 2021 года. Теперь это еще одна дата, которая останется в моей памяти. Навсегда. Как остаются в памяти даты, когда теряешь самых близких людей. Ушёл Командир.

    Впервые я познакомился с ним в ноябре 2008 года, на второй день моей службы в полку после окончания училища (279 корабельный истребительный авиаполк, выполняющий полеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» - прим. ВЗГЛЯД). На полётах, в классе предполётной подготовки. «Заместитель командира полка по безопасности полётов подполковник Кузнецов» - именно так, чётко, по-военному представился он мне. Хотя мог просто сказать ничего не значащее «Привет», обозначив огромную пропасть между нами в возрасте, званиях, должностях и всем другим. И вот уже через секунду с улыбкой поздравил меня с прибытием к месту службы и по-отечески обнял. Именно таким он был.

    Профессионал своего дела на службе и порядочный человек в жизни. Нет, не просто порядочный, а настоящий.

    Шесть лет он был командиром полка. Нашим командиром. И это была не просто должность для него – призвание. Он знал нас всех. И не только нас, но и наших жён, детей. Он радовался нашим успехам на службе и нашим человеческим радостям, какими бы маленькими они ни были. Переживал за каждого из нас. Не просто по долгу службы. По-отечески. Если болели наши дети, то это болели его дети.

    Фото: Лев Федосеев/ТАСС

    Когда у меня неожиданно умер отец, узнав это, уже через минуту Евгений Викторович звонил командиру соседнего полка с просьбой взять меня на их попутный борт. Вот такой он был.

    Однажды моя семья на поезде возвращалась домой, из отпуска. В Карелии прошёл ливень и размыло пути – дальше ехать поезд не мог. Оценив ситуацию, я принял решение – ехать на машине и эвакуировать оттуда семью самостоятельно. Почти 700 километров в одну сторону. «Езжай» - только и сказал командир, выслушав меня. А потом звонил мне, переживал за дорогу, за меня. За семью. Это он ехал со мной спасать семью. Свою семью. И таких историй от каждого, кто с ним служил, будет множество.

    Это он принял решение сажать на «Нитку» 24-летнего лейтенанта, меня. И радовался моим успехам так, как если бы это были его личные успехи. Верил в людей, глубоко разбираясь в каждом.

    На севере летали в СМУ (сложные метеоусловия - прим. ВЗГЛЯД), мой первый самостоятельный полет в СМУ на Су-33. Погода не придуманная, как это иногда бывает, а настоящие СМУ, с облаками и дождем. Я и сам побаивался, но полетел. И вот «прижало», как это бывает, и облачность опустилась, и видимость ухудшилась. Я в воздухе, захожу на посадку. Уже при заходе понял, что погода стала хуже. Собрался, сел. А он стоял у края полосы с радиостанцией. И как минимум мог угнать на второй круг меня. Но он поверил, что я справлюсь. И всегда потом верил. Верил во всех нас, кому доверял.

    И его нельзя было подвести. Нет, не потому что отругает или накажет. Потому что очень дорого было его доверие нам.

    Не всегда мы понимали, за что он ругает нас. Но назвать это несправедливостью мыслей никогда не возникало. Если ругал, воспитывал, наказывал, значит заслужили. Но и никого в обиду из нас он не дал, за каждого из нас стоял горой. Мы все были его. Его люди. Не просто обезличенный «личный состав», его родные и очень близкие ему.

    Он бережно хранил память о своём Командире – Тимуре Апакидзе. По-другому он бы и не поступил. 20 лет он жил, анализируя, почему так случилось, почему не спасли. Это он кричал «Катапультируйся!» Апакидзе. И 17 июля с тех пор никогда не был праздником. Для всех нас. Но для Евгения Викторовича – ещё и глубокая личная трагедия.

    О таких людях говорят: «отдаёт всего себя». А он – даже больше. В период, когда было туго с полётами, он всё равно находил возможность готовить молодых лётчиков. Он воспитал сына, который тоже стал лётчиком.

    Последний раз я виделся с Евгением Викторовичем в Ейске, осенью 2017 года, мы тогда перелетали на Ан-12 из Сак на север, но остались в Ейске на ночёвку. Как же искренне он рад был видеть нас, пригласил к себе домой.

    Уйдя служить в Ейск, он не ушёл из полка. Он всегда был с нами, с каждым из нас, переживал за судьбу полка. Теперь он там, вместе с Тимуром, сверху будет беречь всех нас. А мы не сможем его подвести, потому что по-другому не может быть.

    В девяностых он был одним из тех, кто вместе с Апакидзе спас корабельную авиацию для России, сохранил авианосец. Став Командиром, берёг и уберёг всех нас от несчастья, от беды, самое сложное и тяжелое брал на себя, не боялся ответственности и не перекладывал ни на кого никогда. Вот и сейчас было именно так. Себя только так и не смог уберечь, отдал себя всего. Если и быть командиром, то только таким, каким был он.

    Гибель экипажа – всегда горе. И долго тянутся минуты ожидания между появлением новости и выяснением подробностей. И не хочется, чтобы это был кто-то знакомый. Так было и вчера. И лишь короткое «Всё, Кузнецов погиб», услышанное в трубке телефона, вмиг оборвало все надежды. «Такими вещами не шутят» - сказал мне друг Евгения Викторовича, командир соседней воинской части на севере, опешивший от такого известия. Я бы всё отдал за то, чтобы это была лишь шутка.

    Или ошибка, совпадение. Как угодно, но не так. Но это – горькая правда жизни. И теперь это глубокая личная трагедия для каждого из нас – тех, за кого он всегда переживал.

    Вечная память, Командир. Прости, что не уберегли.


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