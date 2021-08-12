Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

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12 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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России придется спасать Украину от замерзания

Украина плохо готовится к зиме Валентин Спринчак/ТАСС
Энергетики бьют тревогу: налицо все признаки того, что Украина уже никак не сможет полноценно подготовиться к отопительному сезону. Почему и в каком размере стране снова не хватает угля и газа, что происходит с украинскими электростанциями и почему Киев делает вид, что не нуждается в помощи России? Подробности...
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Как наказывать гонителей русскоговорящих за рубежом

На Украине атаки на русский язык – не отдельный инцидент, а государственная политика SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
В Госдуме возникла идея ввести запрет на въезд в страну тем жителям зарубежья, которые проявили себя как активные русофобы, ненавистники русского языка. Поводом стало нападение на русскоязычную продавщицу в Киргизии. Однако в Совете Федерации инициативу не поддержали. Каковы плюсы и минусы данного предложения? Подробности...
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Комплексы С-500 получат особенные ракеты

Ракеты комплекса С-500 станут угрозой даже для космических спутников Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перспективные зенитно-ракетные комплексы С-500 (они же – «Прометей») еще не приняты на вооружение, но выпуск ракет для них, если верить источникам, уже начался. Почему производство этих ракет началось так срочно, в чем уникальность этого вида оружия и какие регионы России ЗРК С-500 будут прикрывать в первую очередь? Подробности...
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Азербайджанский дипломат допустил свинское хамство в адрес России

Дискуссия Владимира Жириновского и Исфандияра Вагабзаде зашла слишком далеко Максим Блинов/РИА Новости, Mahirxaldan/YouTube
«Свинья», «вонь на весь мир» и прочие оскорбления в адрес «русской нации». Все эти хамские заявления бывшего азербайджанского дипломата в перепалке с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским ожидаемо вызвали в России грандиозный скандал. Кто такой Исфандияр Вагабзаде, почему он позволяет себе такие высказывания в адрес России и русских – и каким должен быть ответ на его провокации? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
По мнению германского министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков. Подробности...

Почему немцам не помогли хваленые «Королевские тигры»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В большой индустриальной войне много простых в производстве и сбалансированных по боевым возможностям средних танков было лучше, чем небольшое количество грозных, но сложных в производстве и материалоемких тяжелых. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нужен закон для защиты от радужного влияния

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Говоря о гендере, надо сразу говорить об идеологии, потому что гендер – это идеология. А нужна ли нашему обществу идеология ЛГБТ как таковая – очень большой вопрос. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

Обсуждение: 19 комментариев

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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На тушение пожаров в Якутии направили дополнительные силы МЧС

Обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. По поручению Путина МЧС дополнительно направит в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 и 200 спасателей
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		12 августа 2021, 11:56

    Тут произошла показательнейшая вещь для современной Германии.  Постоянный автор издания Welt (Мир) Генрик М. Бродер написал колонку под названием «Никаких избирательных прав для невакцинированных!».   Заранее скажу, что это – злая ирония, она же сатира. На всякий случай. Почему – объясню позже.

    «Все говорят о том, как лучше приструнить непривитых – но, разумеется, без какой-либо обязательной вакцинации! К сожалению, предложения все еще слишком мягкие. Давайте будем последовательны и скажем: невакцинированные – предатели и лишаются права голоса.

    Невакцинированный человек является фактором риска для физического здоровья своих собратьев точно так же, как некрещеный человек был фактором риска для спасения своих собратьев, когда Церковь, а не комитет по этике из соцсетей, определяла, что считается социально приемлемым, а что нет.

    Можно сделать еще один шаг вперед и сказать: невакцинированный человек совершает социальную измену. Хотя это и не кодифицированное уголовное преступление, как государственная измена согласно §94 Уголовного кодекса, но нечто похожее по духу.

    Есть другой способ убедить невакцинированных, не вводя всеобщего требования вакцинации. Связь между вакцинацией и правом голоса. Непривитые люди лишаются права голоса. Каждый, кто хочет проголосовать, должен предъявить действительный сертификат о прививках в дополнение к удостоверению личности – или справку от государственного санитарного врача, освобождающую от прививок. Подобно тому, как некоторые судимости ведут к потере права голоса, отказ от вакцинации также должен рассматриваться как причина лишения права голоса, поскольку он свидетельствует о глубоко социально вредном поведении».

    Фото: Paulo Amorim/Reuters

    Проблема в том, что как минимум половина читателей Welt (и даже некоторые наши русские коллеги) приняли текст за чистую монету. И не только приняли, но и поддержали гротескную фигуру речи как реальное, жизнеспособное политическое решение. То есть что на втором году пандемии у людей должно быть в головах, что они готовы поддержать лишение избирательных прав соотечественников, потому что они не привиты? Если честно, я даже боюсь заглядывать в эту адскую пропасть.

    Были, правда, комментаторы, которые быстро сообразили, чем это обернется для всех представленных в Бундестаге партий: «Мысль интригующая, давайте развернем ее: если бы все невакцинированные не голосовали, все «народные партии» закончились бы финансово, потому что за один голос партии получают 0,83 евро в год = 3,32 евро за один законодательный срок». Были те, кто быстро провел исторические параллели: «...и скоро невакцинированные люди будут ходить с биркой на одежде, как часть населения Германии в 30-е годы, чтобы все могли их узнать, оскорбить и отказать им во въезде...»

    «Г-н Бродер, будучи евреем, хорошо знает, что значит потерять свои права по соображениям «общественного здоровья» (да, в то время это действительно было обоснованием). Что это значит, когда где-то говорится: «Евреи здесь не нужны». И поэтому мы должны обратить пристальное внимание, когда появятся первые таблички с надписью «Допуск только для привитых» а то, что в очередной раз на первый план выдвигается «общественное здоровье», можно понять только как самую горькую иронию истории». Почему злая сатира Бродера вдруг так зашла местной публике в качестве «дорожной карты»? Нет вовсе не потому, что фашизм – неубиваемая черта немецкого народа. Мы ведь против коллективной вины?

    Просто за последнее время стало особенно понятно, что кривая вакцинации не растет и буквально в каждой развитой стране остается около 30-40 процентов людей, которые не собираются делать прививку ни при каких условиях. И политики, и прочие официальные лица, в истерике стали проговариваться, болтать лишнее и нести такую чушь, которая мало чем отличается от сатиры Бродера. Поэтому он оказался просто в ряду «предлагателей» и ничего такого страшного и антиконституционного в его тексте люди уже не увидели.

    Самым красивым было выступление главы кацелярии госпожи Меркель, который сказал, что раз осенью обязательно будет волна заражений, то все непривитые в сентябре будут подвергнуты карантину. Ага, карантином больше карантином меньше. Но. В сентябре выборы в Бундестаг. А так как никакого «электронного голосования» в ФРГ нет по причине чудовищной IT -отсталости страны, то это как раз и означает «лишение права голоса невакцинированных».

    А тут еще и министр здравоохранения ФРГ Шпан (партия ХДС), который за время пандемии разжился с мужем шикарной виллой всего за какие-то 4-5 миллионов евро, высказался в Twitter: «Вакцинация – это «патриотический акт» на службе общественного здоровья. Те, кто не принимает «предложение о вакцинации», подвергают опасности не только себя, но и всех, кого встречают: в метро, в ALDI, в фитнес-центре, если их туда вообще пускают». То есть, по мнению министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков.

    Но еще большая проблема в том, что весь этот нечеловеческий бред, который себе позволяют немецкие политики, влияет на умы сограждан, и вот вам – вуаля – результат опроса: «Около 55 процентов ответили на вопрос «Должны ли невакцинированные лица не допускаться на мероприятия или в рестораны, даже при наличии отрицательных тестов, в случае значительного развития «короны» осенью?» – «да» или «скорее да». Больше половины. Раскол общества удался, всплыли самые темные и примитивные, загнанные было в подполье мысли и практики. Здравствуй, новое Средневековье.

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