Вакцинный раскол ведет человечество в новое Средневековье

Тут произошла показательнейшая вещь для современной Германии. Постоянный автор издания Welt (Мир) Генрик М. Бродер написал колонку под названием «Никаких избирательных прав для невакцинированных!». Заранее скажу, что это – злая ирония, она же сатира. На всякий случай. Почему – объясню позже.

«Все говорят о том, как лучше приструнить непривитых – но, разумеется, без какой-либо обязательной вакцинации! К сожалению, предложения все еще слишком мягкие. Давайте будем последовательны и скажем: невакцинированные – предатели и лишаются права голоса.

Невакцинированный человек является фактором риска для физического здоровья своих собратьев точно так же, как некрещеный человек был фактором риска для спасения своих собратьев, когда Церковь, а не комитет по этике из соцсетей, определяла, что считается социально приемлемым, а что нет.

Можно сделать еще один шаг вперед и сказать: невакцинированный человек совершает социальную измену. Хотя это и не кодифицированное уголовное преступление, как государственная измена согласно §94 Уголовного кодекса, но нечто похожее по духу.

Есть другой способ убедить невакцинированных, не вводя всеобщего требования вакцинации. Связь между вакцинацией и правом голоса. Непривитые люди лишаются права голоса. Каждый, кто хочет проголосовать, должен предъявить действительный сертификат о прививках в дополнение к удостоверению личности – или справку от государственного санитарного врача, освобождающую от прививок. Подобно тому, как некоторые судимости ведут к потере права голоса, отказ от вакцинации также должен рассматриваться как причина лишения права голоса, поскольку он свидетельствует о глубоко социально вредном поведении».

Проблема в том, что как минимум половина читателей Welt (и даже некоторые наши русские коллеги) приняли текст за чистую монету. И не только приняли, но и поддержали гротескную фигуру речи как реальное, жизнеспособное политическое решение. То есть что на втором году пандемии у людей должно быть в головах, что они готовы поддержать лишение избирательных прав соотечественников, потому что они не привиты? Если честно, я даже боюсь заглядывать в эту адскую пропасть.

Были, правда, комментаторы, которые быстро сообразили, чем это обернется для всех представленных в Бундестаге партий: «Мысль интригующая, давайте развернем ее: если бы все невакцинированные не голосовали, все «народные партии» закончились бы финансово, потому что за один голос партии получают 0,83 евро в год = 3,32 евро за один законодательный срок». Были те, кто быстро провел исторические параллели: «...и скоро невакцинированные люди будут ходить с биркой на одежде, как часть населения Германии в 30-е годы, чтобы все могли их узнать, оскорбить и отказать им во въезде...»

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«Г-н Бродер, будучи евреем, хорошо знает, что значит потерять свои права по соображениям «общественного здоровья» (да, в то время это действительно было обоснованием). Что это значит, когда где-то говорится: «Евреи здесь не нужны». И поэтому мы должны обратить пристальное внимание, когда появятся первые таблички с надписью «Допуск только для привитых» а то, что в очередной раз на первый план выдвигается «общественное здоровье», можно понять только как самую горькую иронию истории». Почему злая сатира Бродера вдруг так зашла местной публике в качестве «дорожной карты»? Нет вовсе не потому, что фашизм – неубиваемая черта немецкого народа. Мы ведь против коллективной вины?

Просто за последнее время стало особенно понятно, что кривая вакцинации не растет и буквально в каждой развитой стране остается около 30-40 процентов людей, которые не собираются делать прививку ни при каких условиях. И политики, и прочие официальные лица, в истерике стали проговариваться, болтать лишнее и нести такую чушь, которая мало чем отличается от сатиры Бродера. Поэтому он оказался просто в ряду «предлагателей» и ничего такого страшного и антиконституционного в его тексте люди уже не увидели.

Самым красивым было выступление главы кацелярии госпожи Меркель, который сказал, что раз осенью обязательно будет волна заражений, то все непривитые в сентябре будут подвергнуты карантину. Ага, карантином больше карантином меньше. Но. В сентябре выборы в Бундестаг. А так как никакого «электронного голосования» в ФРГ нет по причине чудовищной IT -отсталости страны, то это как раз и означает «лишение права голоса невакцинированных».

А тут еще и министр здравоохранения ФРГ Шпан (партия ХДС), который за время пандемии разжился с мужем шикарной виллой всего за какие-то 4-5 миллионов евро, высказался в Twitter: «Вакцинация – это «патриотический акт» на службе общественного здоровья. Те, кто не принимает «предложение о вакцинации», подвергают опасности не только себя, но и всех, кого встречают: в метро, в ALDI, в фитнес-центре, если их туда вообще пускают». То есть, по мнению министра, непривитые – это враги народа и государства. Вот так буквально. То, что написал сатирический Бродер, просто детский лепет перед реальными текстами политиков.

Но еще большая проблема в том, что весь этот нечеловеческий бред, который себе позволяют немецкие политики, влияет на умы сограждан, и вот вам – вуаля – результат опроса: «Около 55 процентов ответили на вопрос «Должны ли невакцинированные лица не допускаться на мероприятия или в рестораны, даже при наличии отрицательных тестов, в случае значительного развития «короны» осенью?» – «да» или «скорее да». Больше половины. Раскол общества удался, всплыли самые темные и примитивные, загнанные было в подполье мысли и практики. Здравствуй, новое Средневековье.