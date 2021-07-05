Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

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5 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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Белоруссия поможет спасти российскую военную электронику

Советский задел по микроэлектронике в Белоруссии сохранился Александр Кондратюк/РИА Новости
Советское наследие в сфере электронных технологий, как ни странно, еще актуально для России – особенно в контексте взаимодействия с Белоруссией. Александр Лукашенко предложил объединить усилия в производстве микроэлектроники. Почему устаревшая белорусская электроника может быть полезна отечественной промышленности, особенно российским вооруженным силам и космосу? Подробности...
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Запад научил Лукашенко ценить братство с Россией

До сих пор Александр Лукашенко предлагал интеграцию на выгодных исключительно Белоруссии условиях Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко поделился новыми планами укрепления братства с Россией – речь зашла о стратегии интеграции Союзного государства до 2030 года. Такой поворот был ожидаемым, после того как Запад открыто встал на сторону белорусской оппозиции. С чего Лукашенко должен начать возвращение к интеграции с Россией? Подробности...
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Российских детей спасают из сирийских тюрем

Возвращение детей из Сирии – на особом контроле у федерального детского омбудсмена deti.gov.ru
В подмосковный Чкаловский прибыл необычный спецборт Минобороны. Самолет доставил почти два десятка детей – российских граждан, которые находились в сирийских тюрьмах и лагерях военнопленных. Эти мальчики и девочки – из семей боевиков ИГИЛ и других группировок. Как они оказались в Сирии и какой будет теперь их судьба в России? Подробности...
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США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию

Тысячам сотрудничавших с США афганцев грозит расправа в случае победы талибов U.S. Army/flickr.com
Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Пойдет ли на это страна – участница ОДКБ? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Владимир Меньшов был действительно великий режиссер. И что важнее, он был великий человек – принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности; он не стеснялся отстаивать их. Подробности...

Выходка «ВкусВилла» опасна тем, что опирается на меньшинство

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Новейшая религия меньшинств удивительна – и возмутительна – тем, что она напрямую касается мизерного количества экзотических личностей, но впаривается сверху с таким напором, словно бы каждый человек в мире должен сердечно на нее отозваться. Подробности...
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Новая стратегия медведя

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Что очень нравится в принятой Стратегии национальной безопасности – это расстановка акцентов не в целях дипломатичного смягчения риторики, а ради внятного указания на истинное содержание проблем. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Грядет новый финансовый кризис

Россия должна объединить Донбасс

«Прямая линия» Путина. Главное

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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Общественное мнение

    Фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		5 июля 2021, 13:40

    Дмитрий МИХАЙЛИН, медиаменеджер: Владимир Валентинович Меньшов был великим, но при этом – «своим». Впрочем, кавычки тут, наверное, лишние. Помню, на одном кинофестивале я был членом жюри, а Меньшов – председателем. На каком-то банкете я подошел к нему и говорю: Владимир Валентинович, мне необходимо срочно с вами выпить. Для того, чтобы потом всем рассказывать, что я выпивал с Меньшовым. Он расхохотался – и мы выпили.

    Заодно я его спросил, почему «Любовь и голуби» снимали именно в Медвежьегорске, я там как раз побывал накануне проездом – дыра страшная. «Да случайно, – ответил Меньшов. – Просто кто-то предложил, мы съездили, посмотрели – подходит. Ну и остановились на этом». Вечный покой вам, Владимир Валентинович. А память вы о себе оставили – на поколения. Источник

    Яна ПОПЛАВСКАЯ, актриса: Умнейший, талантливый и невероятно порядочный человек, такие на вес золота. Герой нашего времени – это про Владимира Меньшова. Источник

    Платон БЕСЕДИН, писатель: Он был действительно великий режиссер. И что важнее, он был великий человек – принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности; он не стеснялся отстаивать их. Это редкость, большая редкость. И особое мужество. И особый талант. Источник

    Александр ОЛЕШКО, актер: Бесконечное спасибо за яркую жизнь! Бесконечное спасибо за фильмы, которые знаем наизусть и хотим смотреть еще и еще! Как же мне повезло, что я мог хоть немного, но общаться с вами. Как же мне повезло, что два безмолвных эпизода сыграл у вас в кино. Как же мне повезло, что я видел вас на сцене в спектакле, который поставила ваша дочь и вы блистательно играли вместе с Верой Алентовой. Как же мне повезло, что вы знали о моем существовании и поддерживали всегда добрым словом. Как же нам всем повезло. Что такой актер, режиссер, педагог оберегал нас от пошлости и грязи. Источник

    Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала RT: Совсем недавно отмечали же 80 лет. Так хорошо отмечали – так старомодно весело, дружно, с какой-то советской ностальгией, как будто внутри его фильмов находились.

    Как правильно Шахназаров сегодня сказал – фильмы Меньшова формировали мировоззрение народа. Очень больно. И страшно. С каждым днем, с каждым таким уходом все страшнее заглядывать в бездну этого будущего – будущего без таких людей. Источник

    Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Милый, родной Владимир Валентинович. Я не буду себя за его друга выдавать, но, в двух словах – не о себе, а о нем. Он сам захотел со мной познакомиться и поддержать меня – после бешеного скандала в связи с моим «Письмом товарищу Сталину». И потом мы виделись раз-два в год, всякий раз по его инициативе.

    Потом он передал мне, служившему тогда в Донбассе, миллион наличкой на помощь ополчению – и был чудовищный скандал в украинских медиа, в связи с этим; он реагировал на это со своей фирменной иронией – ничего не говоря и скептическим прищуром определяя место своих хулителей. Источник

    Юрий ВАСИЛЬЕВ, журналист: Есть многие, кто помог новой России в главном. Кто научил 90-е говорить с людьми, чтобы люди – благодаря тому, что возникла такая речь – смогли в той или иной степени понять первые годы возникающей на их глазах страны.

    В кино их было ровно двое, научивших девяностые говорить, а нас – понимать, в меру возможности и способностей. Балабанов, конечно. Но до него, совсем незадолго – уже был Меньшов. Причем совершенно в другом жанре.

    Меньшов снял «Ширли-мырли» в самой середине девяностых. С тех пор многие так и разговаривают об изначальных годах новой России – комедией Меньшова 1995 года да чуть более поздними драмами Балабанова; «Брат» – 97-й, через два года, через целую вечность по тем временам.

    Все остальное появилось после. Но никак не вместо, несмотря на четверть века с лишним после премьеры «Ширли-мырли». Такую жизнь – дай Бог каждому. Спасибо, Владимир Валентинович. Источник


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