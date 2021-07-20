«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Взгляд
20 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
Разделы

США попытались остановить глобальное потепление за счет России

Отказ от угля экономически опасен Павел Лисицын/РИА Новости
США предложили России отказаться от угольных электростанций ради снижения парниковых выбросов. Это невозможно, ответили в Кремле. Удивительно, но в самих Штатах доля угольной генерации даже выше, чем в России, а становиться примером для других они не собираются. Но даже если США, Европа и Россия пойдут на кардинальные меры по спасению планеты, в другой ее части вырастут новые угольные станции. Подробности...
Перейти в раздел…

Предложение Прилепина грозит коммунистам потерей голосов

Прилепин и его однопартийцы не единожды пытались предложить коммунистам объединиться facebook.com/zapravduorg
Один из лидеров «Справедливой России» Захар Прилепин призвал Геннадия Зюганова в годовщину путча ГКЧП начать объединение двух левых партий. Политик и писатель заявил о готовности участвовать в объединении левых политических сил вместе с КПРФ. Почему в партии Зюганова не испытывают энтузиазма по поводу возможного альянса? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

Сибирская деревня Верхний Карбуш внезапно прославилась даже в ведомстве немецкого канцлера Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Переписка между маленьким сибирским селом и канцелярией Ангелы Меркель внезапно стала известна всей России. Каким образом местным жителям пришла в голову мысль обратиться к немецкому лидеру из-за разбитых дорог? Как ни странно, в этом сюжете все глубже, чем недосмотр и равнодушие местных чиновников, в чем на месте убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия сдалась перед коронавирусом

Британская медицина едва справляется с эпидемией FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Парадоксальные события происходят в Великобритании. В то время, когда страна переживает страшнейшую четвертую волну коронавируса, правительство объявило День свободы, то есть снятия противоэпидемических ограничений. Власти страны открыто признаются, что это приведет к новому всплеску заражений и смертей. Зачем же они это делают? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

«Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше. Подробности...

Украина мечется между Китаем и Западом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зе-команда выбрала тактику давления на Запад. Конечно, это изначально был блеф. Чтобы с кем-то разговаривать с позиции силы, этой силой надо обладать. Сближение Киева с Пекином «вписывается» в этот сценарий. Но, похоже, Зе-команда получила противоположенный эффект. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Словения стала страной – председателем ЕС. Считать, что она станет проводником американской воли, нет оснований – словенцы не раз доказывали способность к диалогу с Россией и проведению своей линии. Однако слишком уж много где интересы Словении сталкиваются с российскими. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Частная тюрьма с крематорием

Обсуждение: 4 комментария

США против антипрививочников

Обсуждение: 4 комментария

Как Китай скупает другие страны

Перейти в раздел…

В Москве простились с Петром Мамоновым

В Донском монастыре простились с основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым. Мамонов скончался на 71-м году жизни в Москве 15 июля от последствий коронавируса
Подробности...

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
Подробности...

В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
  • Да

  • Нет

  • Сделал(а) прививку ради своей безопасности
Как вы относитесь к талисманам российской сборной на Олимпиаде в Токио?
  • Нравятся

  • Не нравятся
В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперты объяснили «ничтожные манипуляции» Пентагона в отношении «Циркона»
    Анонсирован пуск «Циркона» на максимальную дальность Японцы предрекли Армагеддон в случае применения Россией ракет «Циркон» Зеленский определил приоритет для мирового сообщества Истребителем Су-57 заинтересовались пять стран
    ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели Россия поставит Турции дополнительную партию С-400 Порошенко пообещал за год отобрать Крым у России США одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М
    В России предложили ввести ответственность за призыв к отказу от прививки Захарова предложила Норвегии привести хоть один пример «пострадания» от России Страховщики предсказали колоссальный ущерб от разрушительного наводнения в Германии Эксперт предположил влияние сделки Германии и США по «Северному потоку – 2» на интересы России

    Главная тема


    Почему сибиряки позвали на помощь Ангелу Меркель

    Броня крепка


    Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана

    северные ветра


    Москвичей предупредили об «обвале холода»

    «дороги с ловушками»


    Блогер Кац вступился за сбившую троих детей в Москве девушку

    Видео

    авиасалон МАКС-2021


    Новый истребитель России создается с невиданной скоростью

    без поддержки сша


    Когда Украина станет Афганистаном

    особый случай


    Сбившая на переходе троих детей москвичка вызвала волну гнева

    «политический конструкт»


    Украина истребляет русских юридически

    стихийное бедствие


    Сильное наводнение разрушило миф о немецком порядке

    Не тонет


    Глеб Простаков: Аваков ушел, чтобы вернуться

    Болтливый французик


    Максим Соколов: От имени Франции выступил американизированный хам

    Братья-словенцы


    Вадим Трухачёв: Возглавит ли Словения борьбу ЕС с Россией

    на ваш взгляд


    Вы готовы пройти вакцинацию/ревакцинацию от COVID ради работы?
    Сергей Худиев

    «Интернет-пузыри» возникли задолго до пандемии

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		20 июля 2021, 12:20

    Пандемия сделала нас свидетелями того, что массовая психология за столетия ничуть не изменилась. Крестьянин XVIII века и современный горожанин с дипломом престижного вуза могут реагировать на необычную и пугающую ситуацию примерно одинаково – подхватывая самые фантастические суеверия и доверяя самым нелепым слухам.

    В наши дни слухи подхватываются с экранов смартфонов, а не на базарной площади – но сама психология не изменилась. Почему это происходит? Это важный вопрос, который нуждался бы в профессиональном анализе, но пока можно сделать несколько предположений.

    Возможно, склонность людей верить паническим слухам, а не разъяснениям их ложности, связана именно с тем, что они панические. Таков встроенный механизм – на протяжении многих поколений крикам «волки! волки!» или «пожар!», или сообщению о набеге кочевников надо было верить сразу и безоговорочно, не входя ни в какие анализы и рассмотрения – пока ты будешь думать, тебя съедят. Вот сообщения, не несущие такой панической интонации, можно игнорировать – это не вопрос жизни и смерти. Если сообщения конкурируют между собой, выигрывают те, которые внушают большее чувство страха.

    Очень сдержанные меры властей против пандемии (Россия в этом отношении оставалась одной из самых свободных стран мира) оставляли ощущение того, что ситуация под контролем, паниковать не о чем, надо бы (когда-нибудь потом) спокойно пойти и привиться. На этом фоне носящиеся по сетям надрывно-панические сообщения, что прививки содержат жидкие чипы или «жижу из абортированных младенцев», и от них люди умирают направо и налево (а вот мой знакомый, которого я не могу назвать, слышал от врачей скорой помощи, которых он тоже не может назвать, что морги забиты умершими от прививок) – воспринимаются как гораздо более заслуживающий внимания сигнал тревоги.

    Другой важный фактор происходящего – мы все склонны оправдывать свои решения. Особенно неудачные. Как заметил Марк Твен, «людей гораздо легче одурачить, чем убедить их в том, что они одурачены». Точность этого наблюдения можно оценить на множестве разных примеров. Многие из нас помнят пирамиду МММ, которая обещала всем фантастические дивиденды на скромные вложения – и даже какое-время их выплачивала. Когда все (предсказуемо) рухнуло, а основателя пирамиды арестовали, жертвы обманщика решительно выступили на его защиту. Я еще помню огромные заголовки «Почему мы верим МММ и не верим чиновникам». Ответ на этот вопрос вполне ясен – потому нам всегда невыносимо признавать, что мы стали жертвой обмана. Это подрывает нашу самооценку, нашу уверенность в том, что мы – умные, компетентные, способные справиться с жизнью люди, не какие-нибудь беспомощные бедолаги, которых может обвести вокруг пальца любой прохвост.

    Фото: Michel Euler/АР/ТАСС

    Прохвосты, впрочем, инстинктивно или вполне обдуманно эксплуатируют эту человеческую склонность – надо побудить человека совершить одно глупое решение, и оно повлечет за собой другие. Признать свою ошибку тем труднее, чем сильнее мы вложились. Чем больше денег вы отдали МММ (или другой подобной структуре), тем труднее признать, что вы связались с мошенниками. Это верно в отношении не только финансовых, но и эмоциональных вложений. Если вы разругаетесь с половиной своих родных и знакомых из-за своей политической позиции, ваша преданность этой позиции чрезвычайно укрепится. Не могли же вы пойти на такие жертвы совершенно напрасно. Гонения на членов культов, как правило, только укрепляют преданность адептов – людям невыносимо признать, что они страдают зря.

    Человек может подхватить антипрививочную панику без каких-либо рассуждений, просто потому, что со времен африканских саванн мы привыкли быстро отзываться на сигнал тревоги и передавать его дальше – но потом, когда он сталкивается с резкой критикой того, что он размещает у себя в соцсети, ему приходится грудью встать на защиту своего решения. Ведь критики подразумевают, что он поступил чрезвычайно глупо и безответственно, транслируя ложные и вредные слухи. Человек, который принял импульсивное решение перепостить ссылку, даже не вдаваясь в ее содержание, теперь сражается уже не за «точку зрения», а за свое доброе имя, достоинство и самоуважение. Что там происходит на самом деле, забиты ли морги умершими от прививок – или это просто выдумка, что говорят медицинские авторитеты, что пишет Lancet или Nature, или к каким заключениям приходят министерства здравоохранения различных стран – это уже неважно, важно защитить себя от того, что воспринимается как разрушительные личные нападки.

    И тут оказывается, что Глобальная сеть легко позволяет найти себе единомышленников по какому угодно вопросу. Поверю ли я в «плоскую землю», рептилоидов с планеты Нибиру или глобальный заговор Биг Фармы, я всегда найду себе друзей и соратников на всех континентах. В Таганроге, Берлине, Хайфе и Нью-Йорке пожмут мою мужественную руку, утешат меня после нападок критиков и предоставят море материалов, доказывающих, что я прав – а власти, как обычно, скрывают. Формирование «интернет-пузырей» началось очень задолго до пандемии. Такова уж неизбежная особенность социальных сетей: вы подписываетесь на тех, кто вам нравится, и можете забанить тех, кто вас раздражает. Удержаться от того, чтобы выкинуть за пределы восприятия всех, кто ставит под вопрос дорогие нам взгляды, трудно – да и большинство людей ставит себе в заслугу, что отписывается от этих ужасных негодяев, которые расходятся с ними в тех или иных оценках.

    Так человек получает поддержку любым своим взглядам и легко изолируется от критики. Друзья уже не могут его переубедить – в Сети легко их забанить и найти себе новых, которые всегда одобрят и поддержат. Более того, в этой ситуации пересмотреть свои взгляды, признать, что погорячился и был неправ – значит, предать свой партизанский отряд, где тебя уже приняли как родного.

    В этой печальной ситуации – которая, очевидно, будет воспроизводиться вновь и вновь – важно приобрести навык минимизации ущерба. Мы все делаем ошибки, и это неизбежно. Перепощиваем ссылки, не прочитав. Подхватываем те или иные сообщения, потому что их разместили симпатичные нам люди, не пытаясь разобраться в том, насколько они истинны. Мы можем поддержать ложную и вредную кампанию, вложиться в мошенническое предприятие, даже стать членами культа. Это не значит, что мы плохие, глупые или злонамеренные люди. Это просто значит, что мы люди, а людям свойственно ошибаться. Это нормально. Мы ошибаемся и несем потери – этого нельзя избежать. Но эти потери можно минимизировать. А для этого полезно вспомнить, что мы не обязаны настаивать на своих ошибках.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •