Мамонов был божьим посланником с важной миссией

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16 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:10  |  vz.ru
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Безумный рост цен на жилье в Сочи основан на мутных схемах строительства

Многоэтажный дом в Сочи запросто может быть построен на земле, выделенной для строительства небольшого домика Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Сочи стал городом, где наблюдается наиболее фантастический для всей России рост цен на недвижимость. В некоторых объектах стоимость квадратного метра уже измеряется миллионами рублей. С чем связан столь значительный спрос на сочинское жилье, какие опасности подстерегают покупателей и когда рост цен наконец остановится? Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Массовая вакцинация внесла вклад в победу в Великой Отечественной

Вакцинация спасла миллионы жизней во время Великой Отечественной Елена Микулина/Фотохроника ТАСС
Гигантские потери Красной армии во время Великой Отечественной могли бы быть еще больше – если бы не массовая вакцинация. Прямо во время войны советским медикам пришлось срочно разработать специальный препарат, защищающий военных сразу от семи опаснейших инфекционных болезней. Документы тех лет развенчивают популярные до сих пор мифы относительно заболеваемости в военных условиях. Подробности...
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Режим военной катастрофы: Запад Германии выглядит как после авианалета

Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение STAFF/REUTERS
«Мы переживаем здесь величайшую трагедию со времен Второй мировой войны», – такими словами немцы описывают последствия беспрецедентного наводнения в Западной Германии. В результате стихии более 100 человек погибли, еще 1300 пропали без вести. Местные СМИ уверены: произошедшая катастрофа отразится на результатах осенних выборов в Бундестаг.  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Мамонов был божьим посланником с важной миссией

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Он был скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает своих собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Подробности...

Власти Германии пытаются списать катастрофу на изменение климата

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Германию каждый шторм застает врасплох – возможно, это одна из причин, почему в этой стране люди всегда ссылаются на глобальное потепление, когда происходят стихийные бедствия. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Куба рядом с нами на крутых поворотах судьбы

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Представители кубинских антиправительственных сил рассчитывают максимально дестабилизировать ситуацию, спровоцировать кровавые столкновения, усилить внутренний кризис. Чтобы однажды создать подходящий повод для «гуманитарного» вмешательства США. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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США против антипрививочников

Как Китай скупает другие страны

Ушел непотопляемый Аваков

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Германия переживает сильнейшее за 25 лет наводнение

В Германии растет число погибших при сильнейшем наводнении. Уже известно более чем о 40 жертвах. Стихийное бедствие вызвано дождями в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн – Вестфалия на западе страны. Десятки людей числятся пропавшими без вести. В затопленных районах продолжается экстренная эвакуация населения в связи с угрозой прорыва дамбы в округе Ойскирхен
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В Москве запустят пассажирские маршруты речных электротрамвайчиков

В Москве представили макет электрических речных трамвайчиков. В 2022–2033 годах в столице запустят два маршрута для регулярного движения – по ним будут ходить 20 судов. Они свяжут Киевский вокзал и парк «Фили», а также новый жилой район «ЗИЛ» с «Печатниками»
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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

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    Владимир Можегов

    Мамонов был божьим посланником с важной миссией

    Владимир Можегов
    публицист
    		16 июля 2021, 16:40

    Говорят – вся жизнь христианина есть подготовка к смерти. Последние годы Пётр Мамонов, кажется, так и жил, тщательно готовясь к уходу, и даже, кажется, несколько тяготясь необходимостью продолжать рутинный ритуал земного бытования. Два года назад, пережив инфаркт и почти сутки находясь на грани жизни и смерти, он, наконец выкарабкавшись, вспоминал: «И вот, мы едем с женой домой, и у меня такое чувство, что вот опять надо вставать, опять эта жизнь... У меня было разочарование».

    15 июля 2021-го большой русский артист, не получивший от властей больших регалий при жизни, тихо умер в больнице от последствий инфекции. Жизненный круг замкнулся, Пётр ушел в селения, к которым стремился, и, кажется, это не такой уж повод для печали. Монахи не провожают своих братьев «в последний путь», они провожают их в новую жизнь. Для монаха день смерти – это день нового рождения. А Пётр последнюю часть своего земного пути вел жизнь почти монашескую.

    Подавляющему большинству из нас он и запомнился своей ролью монаха-отшельника в фильме «Остров». Фильм действительно прогремел, да так, что как рассказывал сам Мамонов, к нему в деревню ручейком потекли люди за исцелениями. Сила искусства.

    Конечно, прежде всего Пётр Николаевич был человеком искусства. Здесь – его Божий дар, здесь горел его огонь, блики которого передавал его безумный темперамент; огонь не столько монаха, сколько шамана, завораживающий всех, кто на него смотрел, и вытаскивающий их души из болота обыденности куда-то, что словами не назвать.

    Смесь зачарованности, восхищения, безумия и, пожалуй, даже припадочного смеха – это я о своих первых впечатлениях о Мамонове и его «Звуках Му», которых впервые живьем увидел году, кажется, в 1988-м, в ленинградском Дворце молодежи.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

    По «градусу позитивного безумия» это можно было сравнить только с «Поп-механикой» Сергея Курёхина, в то же самое время набиравшей обороты своей психоделической карусели. Но разница заключалась в том, что Курёхин так и не смог свою золотую карусель остановить, и она уносила его все дальше, из психоделических небес в какие-то темные оккультные пространства, из которых он уже не вернулся. А Пётр сказал дальнейшему развертыванию своей «русской народной галлюцинации» (так, говорят, называл он свои творения) стоп. И сказал, видимо, вовремя. Потому что иначе – сгорел бы так же, как Курёхин.

    Первой его большой ролью в кино и стала роль типичного «проклятого поэта», пьяницы-саксофониста, визуального выражения его же экзистенциального гимна:

    Я самый плохой

    Я хуже тебя

    Я самый ненужный,

    Я гадость, я дрянь,

    Зато я умею летать...

    Это и была, в общем-то, икона экзистенциального героя времени. Как и сам «Такси-блюз» (1990) Лунгина стал такой «иконой», получив массу заслуженных, вероятно, наград. «Остров» (2006) стал второй такой же иконой – другого совсем времени, и другого совсем героя. Точнее, героя того же, но находящегося в противофазе бытию первого. Как говорят в русском народе: не согрешишь – не покаешься. Или, если более серьезно, это о времени большого отрезвления, «большого бодуна», наступившего после «психоделической революции» перелома десятилетий. 

    Не будем говорить о достоинствах и недостатках фильма «Остров», который и правда расколол активную нашу общественность на тех, кто его безоговорочно принял, и тех, кто столь же безоговорочно не принял. Для меня лично важнейшим критерием в таких случаях является мнение народа, который как раз таки (сердце не обманешь) фильм принял. А последовавшего за ним «Царя» – отверг. Пётр и сам признавал эту свою неудачу: «Мелковат я для русского царя». В устах Мамонова, всегда и во всем стремящегося к абсолютному первенству («твой грех стремится к солнцу» – Томас Элиот) это признание стоит немало.

    На мой взгляд, лучшие образы Мамонова в кино явили фильмы Лобана: «Пыль», «Шапито-шоу» и документальный «Мамон-Лобан», в котором Пётр Николаевич предстает максимально искренним и настоящим, со всем своим безумием, святостью и грехом.

    «Я самый смиренный человек на земле!» – так мог бы звучать метафизический пафос нашей главной, опять же, мультипликационной иконы, человека с пропеллером за спиной – Карлсона, в исполнении Мамонова. 

    Суть того, что делал Мамонов на сцене или в кино, проецируя пучок оголенных проводов своих нервов на экран, не в «проповедничестве», конечно – в чем многие его упрекают. Мамонов не был проповедником. Но «от избытка сердца говорят уста», и о чем же еще было ему с нами говорить? Он был, повторюсь, скорее шаманом. Но не тем шаманом, который заклинает духов «верхнего и нижнего мира», а тем шаманом, который заклинает своих собственных (да и наших) демонов и борется с ними у нас на виду. Показывая нам этот священный «танец кали-юги» (как называется музыкальное произведение другого нашего великого шамана, Владимира Мартынова) для того, чтобы и мы поняли всю серьезность происходящего с нашим собственным сердцем, в столь, не побоюсь сказать, судьбоносно-эсхатологическое время, как наше.

    Одним словом, Мамонов был, конечно, Божьим посланником, пришедшим к нам с важной миссией, миссию эту исполнивший, и, наконец, отпущенный Небесами со своего тяжкого послушания. Что ж – Небесная Россия сосредотачивается! Тем, кто остается здесь, надлежит сделать из этого свои выводы, а тем, кто Петра по-настоящему любил, возрадоваться, что у нас появился теперь там свой, как никто знающий наши грешные души, Петр-Ключник.

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