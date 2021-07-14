России пора выйти из Совета Европы

Отношения России с Советом Европы изначально были столь же противоестественны, как однополые браки, к признанию которых Россию теперь склоняет Европейский суд по правам человека.

В 1992 году у России хватало забот помимо вступления в очередную организацию, членство в которой, помимо всего прочего, стоит немалых денег. Россия сегодня входит в число пяти крупнейших спонсоров Совета Европы и платит чуть меньше Германии. Почему мы платим столько же, сколько немцы и англичане – это отдельный вопрос. Наверное, из гордости.

Никакого особого отношения к России это обстоятельство, причем, не гарантирует.

Напротив, практически сразу после вступления в организацию Российская Федерация подверглась обструкции за первую чеченскую войну в 2000 году.

А вот за вступление в Совет России пришлось поступиться очень и очень многим. В числе требований, помимо всякого гуманитарного мусора, были и вполне конкретные – типа обязательного выполнения подписанного Горбачевым в 1990 году Договора об обычных вооружениях в Европе и отказа от принципа и политики российской зоны жизненных интересов.

Почти 20 лет участия России в организации, которая изначально задумывалась и создавалась как одна из ключевых политических структур эпохи холодной войны, не принесло ничего, кроме участия в бесконечном политическом водевиле, где Россия должна вести полемику с ничтожными государствами-карликами, играя в чужую игру и по чужим правилам.

История отношений Российской Федерации с Европейским судом по правам человека была и остается таким же логичным продолжением этих отношений. По-другому и быть не могло, ведь ЕСПЧ – это судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все страны-участницы.

Огромное количество политически мотивированных дел всегда раздражало Россию, но только в 2015 году Российская Федерация стала единственной страной Совета Европы, где законодательно установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. По состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России власти России исполнили только 608 постановлений.

Зачем? Тоже вопрос. Если мы считаем неправомерными решения нашей судебной системы, нам ее и стоит поменять. Но независимое государство не может признавать решения каких-то европейских ноунеймов, которые называют себя судом.

Но последнее решение ЕСПЧ, обязывающее Россию признавать однополые браки, находится в несколько иной плоскости, нежели рядовые дела типа «Быков против России» (да-да, тот самый знаменитый красноярский Толя Бык засудил Россию) или «дела Илашку» (молдавский полевой командир, отсудивший у РФ более полумиллиона евро).

Политические структуры Европы переходят к идеологическому противостоянию с Россией. Деконструкция традиционного общества – государства, семьи и даже биологической идентичности человека – сегодня рассматривается Западом как обязательное условие соответствия «демократическим ценностям». Это один из ключевых пунктов либерального «Символа Веры», не исповедуя который ты не можешь быть допущен в семью европейских народов.

Россия, приняв в 2020 году поправки к Конституции, где в том числе браком объявляется лишь союз мужчины и женщины, совершила акт, по значению своему для Европы равный Тезисам Лютера, с которых в 1517 году началась Реформация.

Если продолжить исторические аналогии, то решение ЕСПЧ – это папская анафема и объявление войны. Религиозной войны, поскольку по своему содержанию и смыслу современная либеральная догма является именно религиозной догмой, требующей безусловного принятия без оговорок и любых изъятий.

Эта же логика требует от России последовательности. Отвергая европейские ценности в том виде, как их на Западе трактуют сегодня, нам необходимо наконец покинуть и Совет Европы. Возможно, даже назвав ошибочным сам факт вступления в него, хотя тут я, безусловно, впадаю в глупую мечтательность.

Россия – действительно Европа. Это географический и исторический факт. Мы части одного – христианского – мира. Для того, чтобы быть частью этой цивилизации, от ценностей и культуры которой отрекаются одна за другой страны Старой Европы, нам не нужно состоять ни в каких организациях.

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Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует пока Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны.

А Совет Европы – это место позора и унижения.

Надо уходить оттуда.

Простая же логика?