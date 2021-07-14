России пора выйти из Совета Европы

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14 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
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Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
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Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
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Чем закончится борьба талибов с Турцией

«Талибан» пригрозил турецким «оккупантам» сопротивлением Stringer Afghanistan/Reuters
Турция намерена взять под контроль аэропорт в Кабуле после вывода оттуда войск США. В ответ талибы обвинили Анкару в нарушении суверенитета Афганистана и пообещали оказать оккупантам сопротивление. Какие цели преследует Турция на афганской земле и чем усиление влияния Анкары в Средней Азии может обернуться для России? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...

Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если на вызов Румынии вовремя не ответить, то российское влияние останется лишь в Приднестровье и Гагаузии. Кишинёв и иные города собственно Молдавии (Бессарабии) станут румынскими. Подробности...
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Компенсации за «Северный поток – 2» Зеленскому еще надо заслужить

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Зеленскому дали возможность озвучить свою позицию по поводу газотранспортной системы Украины после запуска «Северного потока – 2», и не более того. Потом Меркель встретится с Байденом, а Байден сообщит Зеленскому решение – дадут ли ему в очередной раз денег. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

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Коронавирус с нами навсегда

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Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
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Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

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    Сергей Мардан

    России пора выйти из Совета Европы

    Сергей Мардан
    публицист
    		14 июля 2021, 12:02

    Отношения России с Советом Европы изначально были столь же противоестественны, как однополые браки, к признанию которых Россию теперь склоняет Европейский суд по правам человека.

    В 1992 году у России хватало забот помимо вступления в очередную организацию, членство в которой, помимо всего прочего, стоит немалых денег. Россия сегодня входит в число пяти крупнейших спонсоров Совета Европы и платит чуть меньше Германии. Почему мы платим столько же, сколько немцы и англичане – это отдельный вопрос. Наверное, из гордости.

    Никакого особого отношения к России это обстоятельство, причем, не гарантирует.

    Напротив, практически сразу после вступления в организацию Российская Федерация подверглась обструкции за первую чеченскую войну в 2000 году.

    А вот за вступление в Совет России пришлось поступиться очень и очень многим. В числе требований, помимо всякого гуманитарного мусора, были и вполне конкретные – типа обязательного выполнения подписанного Горбачевым в 1990 году Договора об обычных вооружениях в Европе и отказа от принципа и политики российской зоны жизненных интересов.

    Фото: Владимир Сергеев/РИА «Новости»

    Почти 20 лет участия России в организации, которая изначально задумывалась и создавалась как одна из ключевых политических структур эпохи холодной войны, не принесло ничего, кроме участия в бесконечном политическом водевиле, где Россия должна вести полемику с ничтожными государствами-карликами, играя в чужую игру и по чужим правилам.

    История отношений Российской Федерации с Европейским судом по правам человека была и остается таким же логичным продолжением этих отношений. По-другому и быть не могло, ведь ЕСПЧ – это судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все страны-участницы.

    Огромное количество политически мотивированных дел всегда раздражало Россию, но только в 2015 году Российская Федерация стала единственной страной Совета Европы, где законодательно установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ. По состоянию на сентябрь 2018 года из 2380 постановлений ЕСПЧ против России власти России исполнили только 608 постановлений.

    Зачем? Тоже вопрос. Если мы считаем неправомерными решения нашей судебной системы, нам ее и стоит поменять. Но независимое государство не может признавать решения каких-то европейских ноунеймов, которые называют себя судом.

    Но последнее решение ЕСПЧ, обязывающее Россию признавать однополые браки, находится в несколько иной плоскости, нежели рядовые дела типа «Быков против России» (да-да, тот самый знаменитый красноярский Толя Бык засудил Россию) или «дела Илашку» (молдавский полевой командир, отсудивший у РФ более полумиллиона евро).

    Политические структуры Европы переходят к идеологическому противостоянию с Россией. Деконструкция традиционного общества – государства, семьи и даже биологической идентичности человека – сегодня рассматривается Западом как обязательное условие соответствия «демократическим ценностям». Это один из ключевых пунктов либерального «Символа Веры», не исповедуя который ты не можешь быть допущен в семью европейских народов.

    Россия, приняв в 2020 году поправки к Конституции, где в том числе браком объявляется лишь союз мужчины и женщины, совершила акт, по значению своему для Европы равный Тезисам Лютера, с которых в 1517 году началась Реформация.

    Если продолжить исторические аналогии, то решение ЕСПЧ – это папская анафема и объявление войны. Религиозной войны, поскольку по своему содержанию и смыслу современная либеральная догма является именно религиозной догмой, требующей безусловного принятия без оговорок и любых изъятий.

    Эта же логика требует от России последовательности. Отвергая европейские ценности в том виде, как их на Западе трактуют сегодня, нам необходимо наконец покинуть и Совет Европы. Возможно, даже назвав ошибочным сам факт вступления в него, хотя тут я, безусловно, впадаю в глупую мечтательность.

    Россия – действительно Европа. Это географический и исторический факт. Мы части одного – христианского – мира. Для того, чтобы быть частью этой цивилизации, от ценностей и культуры которой отрекаются одна за другой страны Старой Европы, нам не нужно состоять ни в каких организациях.

    Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует пока Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны.

    А Совет Европы – это место позора и унижения.

    Надо уходить оттуда.

    Простая же логика?

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