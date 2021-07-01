Слабая Германия нужна даже немцам

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НОВОСТЬ ЧАСА

Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину

1 июля, четверг  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Почему морковь и картофель стали дороже бананов

Космические цены на морковь и картофель в летний период имеют причины Евгений Биятов/РИА Новости
Как бананы из Эквадора стали стоить в России дешевле, чем морковь и картофель? Такой вопрос жительница Липецка задала президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Чтобы летом овощи в России росли в цене, а не падали – это крайне необычно. Как это ни парадоксально, но виноваты в этом не только рекордный урожай 2019 года и прошедшая затяжная зима, но и общемировой разгон инфляции силами США и Европы.  Подробности...
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Российские округа отдадут высокопоставленным кураторам

Вице-премьерам могут предложить взять шефство над стратегически важными регионами Максим Блинов/РИА Новости
На прямой линии президент Путин высказался за то, чтобы у регионов был свой куратор из федерального правительства по аналогии с Дальним Востоком, за которым успешно присматривает вице-премьер Трутнев. Премьеру Мишустину предстоит сформулировать, как распределить кураторство между своими замами. Означает ли это реформирование системы управления регионами и насколько нововведение изменит институт полпредств президента? Подробности...
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Американскую воздушную мощь создал русский эмигрант

Биография Игоря Сикорского хорошо изучена – уроженец Киева, ученый, изобретатель, философ, богослов Общественное достояние
Ровно 90 лет назад Игорь Сикорский получил патент на создание вертолета собственной конструкции. К сожалению, это произошло в США, но мысль о постройке геликоптера, способного поднимать в воздух груз и пассажиров, зародилась у него еще тогда, когда он жил в Российской империи. Вынужденная эмиграция авиаконструктора оказалась подарком для Пентагона. Подробности...
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Чехию поразила политическая шизофрения

Посольство России в Праге избавили от требования передать городу полгектара своей земли CTK Photo/Vit Simanek/Global Look Press
Полиция Чехии не нашла достаточных доказательств для того, чтобы предъявить кому-либо из россиян официальные обвинения по делу о взрывах во Врбетице. Со своей стороны, чешский МИД вмешался в ситуацию с посольством РФ и запретил пражским властям претендовать на его земли. Означает ли это, что чехи все-таки одумались и больше не хотят обострять отношения с Россией?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Слабая Германия нужна даже немцам

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял. Подробности...

Трагическое кукареку эпохи в гламурных интерьерах

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Градус оппозиционности снижается, зато повышается градус идиотизма. Желтая шестиконечная звезда с контурами из колючей проволоки и надписью «не привит» – познавательный знак клинического идиота. Совершенно безотносительно непростого разговора о вакцинации. Подробности...
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России надо осторожно вступаться за Белоруссию

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Санкционные игры Минска и Брюсселя – это все еще про переговорные позиции, а не про сжигание мостов. А потому не стоит спешить вставать грудью за союзника. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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«Прямая линия» Путина. Главное

Прямая линия с Владимиром Путиным

Обсуждение: 12 комментариев

Нефть по 100 долларов вредна для России

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину
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    Слабая Германия нужна даже немцам

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		1 июля 2021, 16:35

    Есть теперь новая зелено-левая традиция на Германии – мочить собственную армию и полицию. Просто так – потому что они есть, и потому что они олицетворяют собой государство. Столь ненавистное прогрессивным силам. Поэтому, как только очередной негр или араб режет на улице, как в Вюрцбурге несколько дней назад, три-четыре женщины, одна из которых еще ребенок, то самые правильные СМИ выходят со статьями-расследованиями «Проблема правого экстремизма в полиции». Просто так – чтобы не забывали, кто главный враг, а убийца – просто несчастный беженец, которому надо дать еще денег и отправить не в тюрьму, а в больницу.

    А вот тут давеча все возбудились по поводу заметки про ужасные проступки немецких военных непосредственно по месту службы.  Расстреливали ли они с дронов афганские свадьбы, как это делают американцы? Нет. Тренировались ли они в стрельбе по живым мишеням, как англичане? Нет. Они, гады, пели.

    «Военные прокуроры начали расследование после скандальной вечеринки в апреле, на которой немецкие военные спели песню по случаю дня рождения Гитлера. Предположительно, в тот же вечер произошло изнасилование, которое было снято на видео». Любой читатель, конечно же, возмутится неподобающим поведением военных ФРГ. Возмутился и я, и даже собрался заклеймить проклятых неонацистов, пока не начал внимательно читать эту инфу на остальных доступных языках. И вот что странно. Нигде, например, не сказано, что за загадочную деньрожденческую песню Гитлера они пели.

    Поясняю. Различное нацистское культурное наследие в ФРГ тщательно изучено и местами сильно забанено.  Например, песню, которую в России принято называть «Хорст Вессель» (официальное название «Знамена Ввверх!») запрещено исполнять даже без слов. И это логично – там поется о «камрадах, убитых коммунистами и реакцией» (подразумевается Социал-демократическая партия Германии, которая сейчас входит в правящую коалицию) и вообще там про гордые отряды СД. Неприлично её петь. 

    Беда в одном – она же является шведским протестантским гимном «О Бог, как ты велик», которую пел даже Элвис Пресли, которого надо бы свинтить сразу на сцене, но он уже умер. Вряд ли ряд современные немецкие зольдатен стали бы ее петь, потому что это сразу уголовка. Да и вряд ли они ее вообще знают. Никакой специальной деньрожденческой песни для Гитлера, вообще-то, не существует. Есть, конечно, парадный марш «Проснись, Германия» 1919 года, где есть фраза про то, что «В Германии Иуда пытается победить» (не Jude, а Judas).

    Фото: Bernd Wüstneck/DPA/Picture alliance/ТАСС

    Вообще-то наплевать на то, что они там пели, правда заключается в том, что сегодня в Германии за нацистскую песню можно выдать и куплет из написанного в 1841 году официального гимна страны. Если кто-то смеется над несколько раз переписанным михалковским гимном – советую почитать историю бесконечно переставляемых и отменяемых строф гимна немецкого. Уржаться можно.

    Кстати, одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял. А про «попытку изнасилования» тоже очень смешно. Сначала вы насаждаете в обществе гейские нормы и привычки, выдавая их за новую «норму», а потом грубую гей-шутку с вождением членом по губам спящего выдаете за изнасилование.

    А все дело вообще в другом – немецкая армия под командованием двух подряд партийных женщин-функционерок разлагается на глазах. При этом одна была чистая деляга и поэтому ее протолкнули на топовую позицию в ЕС – там просто не берут никого, кто, гм… освоил меньше 500 миллионов евро. Вторая, действующая, министерка – просто непроходимая комсомолка. Ее волнует то, кто кому там чем по губам водил, а не то, что в Афгане контингент немцев передвигается на незащищенных гражданских вертолетах, которые простреливаются простым пистолетом. И ее не волнует, сколько танков в самой ФРГ просто непригодны для несения службы.

    Зато волнуют песенки. Замечательно – всем нужна слабая Германия. И немцам в том числе. 

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