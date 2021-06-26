Американская идеология основана на сказках

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В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

26 июня, суббота  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Как в Крыму спасались от большой воды

Ялта. Идет разбор завалов после потопа Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Наводнение в Керчи, Ялте и других городах Крыма стало крупнейшим природным испытанием для полуострова с момента воссоединения с Россией. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в зоне чрезвычайной ситуации, чтобы выяснить, кто и как помогает жителям пострадавших районов. Подробности...
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Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

Елена Зеленская, Кристина Квин, Ирина Венедиктова president.gov.ua/ru,
facebook.com/pgo.gov.ua,
facebook.com/usdos.ukraine
На Украине составлен рейтинг «самых влиятельных женщин», ведущие позиции которого заняли такие разные люди как Юлия Тимошенко, Елена Зеленская и Екатерина Павленко, представлявшая страну на «Евровидении». Самое смешное, что первое и пятое место отданы англосаксонским дипломатам, что заставляет вспомнить о судьбе олигарха Коломойского и о том, что Украина – криптоколония. Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Американская идеология основана на сказках

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина. Подробности...

Ваш естественный иммунитет не может защитить даже от кариеса

Александр Баунов
Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru
Естественный иммунитет рассчитан не на вас, а на популяцию, чтобы, например, личности с самыми невинными хроническими болезнями и отклонениями побыстрее подохли или достались хищникам и не передали свои недостатки потомству. Подробности...
Обсуждение: 74 комментария

Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать. Подробности...
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Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что вас больше мотивирует сделать прививку от COVID?
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Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
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  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 21,6 тыс. новых случаев коронавируса за сутки
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    Герман Садулаев

    Американская идеология основана на сказках

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		26 июня 2021, 12:00

    Тут американский президент Джозеф Байден решил нас всех наставить в теории и сказал, что права человека принадлежат человеку от рождения, а не «выдаются» государством. Это мы помним. Есть такая гипотеза. Называется «естественное право». Она записана в разных декларациях примерно так: права человека неотчуждаемы и принадлежат ему от рождения. Вот, мол, человек, а вот его права. Они естественные. Как отправления мочи или стула.

    Это очень красивая теория. И даже полезная в плане гуманизма. Да только она совершенно бессмысленная и декларативная. То есть только для деклараций и подходит. Ни реальную правовую систему на ней нельзя построить, ни историю и современность права изучить с научной точки зрения.

    Потому что вот, например, Робинзон Крузо на необитаемом острове: какие у него есть права? Казалось бы, у него есть все возможные права: ходить налево и направо, ловить рыбу или, наоборот, не ловить рыбу, петь песни или спать целыми днями. На самом деле, никаких прав человека у Робинзона нет. Потому что нет общества, которое обеспечивало бы соблюдение его прав корреспондирующими обязанностями. А без общества и без обязанностей нет никаких прав, это только пустой звук.

    Есть ли у Робинзона, например, право на жизнь? А знает ли об этом его праве ядовитая змея и готова ли она его соблюдать? Но вот появляется Пятница и тогда появляются права и обязанности. Робинзон почему-то решает, что Пятница обязан ему служить. И имеет право, ну, тоже ему служить. Ведь Пятница – дикарь. А Робинзон – английский джентльмен. Но если у них равные права от рождения, то почему не наоборот? Почему не Робинзон должен стать слугой Пятницы? Может быть, потому что у Робинзона есть ружьё? Хм. Получается уже не «естественное право», а какая-то «теория насилия».

    На самом деле, в классовом обществе реальные права человека определены его местом в социальной иерархии. Но даже в гипотетическом бесклассовом обществе права именно что «выдаются», устанавливаются и учреждаются обществом. И конкретный объём прав зависит от уровня развития этого общества и от его представлений о жизни.

    Фото: Currier & Ives

    «От рождения» человек является биологическим существом, которому ещё только предстоит стать полноправным субъектом правоотношений, пройдя социализацию. Новорожденный может сразу обладать какой-то собственностью, то есть, у него может быть право собственности, но оно зависит от соответствующего позитивного права, то есть, от закона государства, и от фактического наделения его собственностью родителями или иными лицами. Каждый обладает правом на жизнь, это, бесспорно, но, с другой стороны, законы государства могут устанавливать обязательную мобилизацию в случае войны, а на войне человек с большой долей вероятности погибнет. То есть, право на жизнь уравновешено обязанностью умереть за Родину.

    Родственной доктрине «естественного права» является теория «общественного договора» как основы государства. Мол, люди с «естественными правами» собрались, договорились и учредили государство. Никогда такого не было, и вот опять. Вернее, просто никогда такого не было. Эта теория чисто умозрительная, никакими историческими данными она никогда не была подтверждена. Просто красивая сказочка, обосновывающая как бы демократию при буржуазном режиме.

    Я помню, как эти «демократические» теории стали нам преподавать на юридическом факультете по учебникам Фонда Сороса. И умные студенты сразу просекли: но ведь это же полная ерунда! Это же чистая спекуляция и совсем не похоже на правду! А знаете, как нам объясняли, почему они правильные? А вот как: смотрите, это, конечно, глупые доктрины, но следуя им, в Америке имеют много джинсов и автомобилей, а у нас нет, значит, не такие уж они и глупые!

    Это называется «прагматизм» – обрадовался я. И прочитал из словаря терминов: «направление в идеалистической буржуазной философии, отрицающее необходимость познания объективных законов действительности и признающее истиной лишь то, что даёт практически полезные результаты». Преподаватель покачал головой и уехал за границу.

    Итак, у нас (вернее, у них) есть целое государство. Мировая держава. Гегемон (ну, сейчас второй, после Китая). В основании идеологии которого лежат придуманные сказочки. Которые никто даже не пытался доказать научно и исторически. Которые все просто обязаны выучить наизусть и принять на веру. И это, вот сюрприз – США!

    И свои национальные мифы они с умным видом рассказывают на международных саммитах, как истину в последней инстанции. Но это не истина в последней инстанции. Это даже вообще никакая не истина. Это поэтическая декларация. И с ней не согласны, например, в Китае. Не потому, что там все такие тоталитарные и против прав человека. А потому, что в конфуцианской системе статус человека производен от коллектива. И не сказать, чтобы это было как-то очень неправильно, ведь китайцы живут с этим уже много веков.

    А есть ещё и некитайские марксисты с классовой теорией права и государства, куда как солиднее подкреплённой историческими доказательствами. А есть верующие, у которых права от Бога и священных книг. Есть психологические теории. Психоаналитические теории. Старые добрые гипотезы завоевания. Теория расширения семьи. Антропологический подход. Тотемическая гипотеза. Иерократическая гипотеза. Суггестивная лингвистическая доктрина. И так далее. «Естественное право» и «общественный договор» – это такой невероятный анахронизм, что никто в науке его всерьёз не рассматривает.

    А простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Мы уже прочитали эту книжку. И даже пытались создать свой «карго-культ», из дерьма и палок соорудили у себя «демократию» и «рынок», и ждали, когда на нас с небес обрушится изобилие. Не обрушилось. Видимо, у нас всё же свой, другой путь. Через познание объективных законов действительности. Через правду и научную истину.  

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