Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

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НОВОСТЬ ЧАСА

США решили уведомить Украину и Японию об итогах переговоров с Россией

17 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Банк России заставил рубль укрепляться

Российской валюте пророчат возврат к 68 за доллар Алексей Сухоруков/РИА Новости
Центробанк России чуть было не шокировал рынки резким повышением ставки сразу на один процентный пункт. Однако рисковать поспешной борьбой с инфляцией он не стал. Ставку подняли на ожидаемые 0,5 п. п. Уже одно это ожидание помогло российскому рублю начать расти. До этого он довольно долго игнорировал идущую вверх нефть. Какие новые высоты пророчат рублю? Подробности...
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Байден подготовил военные угрозы против России

Корабли стран НАТО все чаще появляются у границ России nato.int/Lt. Andrew Stopchik, U.S. 6th Fleet
Военные приготовления и разведывательная деятельность стран НАТО у российских границ за последние годы резко выросли. Об этом свидетельствуют и открытые данные, и выводы военных аналитиков. Рост силового давления на нашу страну приобретает особое значение в контексте встречи президентов России и США, которая пройдет сегодня в Женеве.  Подробности...
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Современное безумие Запада было придумано в СССР

Оригинальное фото делегатов съезда Второго Интернационала в 1920 году. При советском ретушировании из множества человек остались лишь Ленин и Горький общественное достояние
Ровно 40 лет назад, 16 июня 1981 года, уже высланный из СССР писатель Владимир Войнович был лишен советского гражданства. Это стало одним из тысяч примеров того, как советская власть практиковала «культуру отмены» – феномен, который сегодня снова пытается прийти в нашу страну, на этот раз с Запада. Как «культуру отмены» изобрели в СССР? Подробности...
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Как проходили первые встречи Путина с президентами США

Билл Клинтон стал первым президентом США, с которым Владимир Путин провел переговоры Reuters
В среду Джо Байден станет пятым президентом США, который вел переговоры с Владимиром Путиным. Наличие личных симпатий между лидерами редко совпадало с успешностью их встреч. Чем запомнились встречи Билла Клинтона, Джорджа Буша – младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа с Владимиром Путиным? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране. Подробности...

Путину и Байдену стало все понятно

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В отношениях России и США установлено некоторое равновесие уважительной враждебности. Как отметил Владимир Путин, сторонам понятно, что каждая из них имеет в виду. Подробности...

Сейчас не наша очередь сходить с ума

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Европейская цивилизация имеет три истока – греческая философская мысль, римский государственный и юридический гений и библейское откровение. Все мы – русские и американцы, британцы и французы – немного греки, а также римляне, отдаем мы себе в этом отчет или нет. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий
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Как США вмешались в выборы в России

«Красная линия» для России и НАТО

Байден на «сосисочной войне»

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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: США решили уведомить Украину и Японию об итогах переговоров с Россией
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    Россия не верит в глобальное потепление, но уже играет по правилам Греты Тунберг

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		17 июня 2021, 08:58

    Одна из крупнейших мировых нефтяных компаний – французская Total – на днях приняла решение о переименовании себя в TotalEnergies. Компания не устояла под напором реальности, в которой климатическая повестка, а не цены на нефть, стали определять перспективы бизнеса. На Петербургский международный экономически форум (ПМЭФ) представители Total приехали уже заново рожденными – с нефтяным прошлым за плечами и взглядами, устремленными в «зеленое» будущее.

    Глава компании Патрик Пуянне ожидает, что к 2035 году традиционное автомобилестроение может уйти в прошлое, на смену ему придут электромобили. А значит, и быть нефтяной компанией в мире чистого электричества бесперспективно. Некоторые участники дискуссий на ПМЭФ полушутя называли такой шаг французов авантюрой с намеком на то, что Total, возможно, слишком спешит, мир чистой энергии придет не так быстро, а изменения будут не столь всеобъемлющими. Тогда как здесь и сейчас миром по-прежнему правят нефть и газ.

    Так или иначе, но львиная доля мероприятий того же ПМЭФ была тесно переплетена с повесткой ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) – термином, который пришел на смену термину из нулевых и десятых годов – СSR (Corporate Social Responsibility). Устойчивое развитие теперь прочно связывается с темой экологичности. Сдвиг общественного сознания на Западе сделал климатическую повестку стержневой составляющей бизнес-стратегий крупнейших корпораций. Углеродный след подсчитывают не только нефтяники, металлурги и химики, но и Google, Yandex или Netflix.

    «Для российских компаний хороший ESG-комплайенс уже сейчас является возможность создать премию для своих активов в виде, например, пониженной ставки привлечения заемного капитала за соблюдение экологических правил» – вот типичная выдержка из анонсов множества панелей форума. Глобальная конкуренция уже подчинилась экологической повестке чуть более, чем полностью, и российский бизнес не стал исключением.

    Свежий пример – заочная дискуссия министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм и российского-вице премьера Александра Новака. Первая, аргументируя вредоносность проекта «Северный поток-2», заявила о том, что по нему транспортируется «самая грязная форма природного газа на Земле». Новак парировал тем, что углеродный след российского газа, поставляемого по первой нитке «Северного потока», вчетверо меньше, чем у сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого в Европу из США. Новая «ось зла» теперь проходит там, где гибнут белуги, на пляжи вываливаются тонны мусора, а горожане чаще видят серый и желтый снег, чем белый.

    Фото: HAYOUNG JEON/ЕРА/ТАСС

    Однако налицо явное противоречие. На Западе именно запрос общества на экологичность определил тектонические изменения в поведении бизнеса. В России же экологическая повестка пока откликается намного меньше. По данным AC Nielsen, только 12% россиян покупают экологически чистые продукты, что намного ниже аналогичных показателей в Европе. В целом доля так называемых «ответственных потребителей» в стране оценивается в 10-15%, что также не составляет критической массы, которая бы сподвигла российский бизнес отвести повестке ESG центральное место в своем развитии. Эта повестка сейчас в большей мере задается внешними факторами: на передовой – ориентированные на экспорт российские компании и западный бизнес, присутствующий в России.

    Формально Россия приняла новые правила международной конкуренции, в которой приставка «эко» возведена в абсолют. Страна является подписантом Парижского соглашения по климату, а Госдума 1 июня этого года приняла закон об ограничении выбросов парниковых газов. Впрочем, ряд экспертов считает, что закон дошел до стадии принятия в изрядно выхолощенном виде, что только подтверждает тезис о недостаточной искренности российского бизнеса в стремлении быть более экологичным и ответственным.

    Ощущение, что вся эта игра понарошку, лишь усиливается. Значительная часть российской бизнес-элиты, как и большая часть общества, ни в какое глобальное изменение климата не верит. А если и верит, то считает, что оно лишь на благо северной стране: затраты на отопление станут меньше и Северный морской путь заработает быстрее.

    Тема глобального потепления устойчиво связывается с проблемой геополитического противостояния Запада и его сателлитов с остальным миром, включая Россию. Российское центральное телевидение по инерции продолжает высмеивать Грету Тунберг, пусть даже передовой российский бизнес уже играет по правилам, заданным поколением экоактивистов.

    В общем, поверить – не поверили, но правила игры уже приняли. Внешнее давление на российский бизнес, включая ожидаемое принятие углеродного налога в ЕС, будет только нарастать. В этих условиях делать то, во что по-настоящему не веришь, будет все сложнее.

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