Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Есть несколько вещей, на которые можно смотреть вечно. Например, на падающий снег и на зеленых, которые падают мордой в грязь. Иногда это параллельные и взаимосвязанные процессы.

Проклятую Богомоловым неправильную Европу засыпает снегом уже неделю. Причем хорошо так, по-камчатски. И никто не понимает, что делать со снегом. В отличие от Москвы, мигранты у них не работают, а только получают деньги от налогоплательщиков, а сами немцы надеются на мэрию и правительство. Получается плохо.

Хотя бы потому, что во главе столицы – «красно-зеленые», то есть как раз те, кто годами запугивает население глобальным потеплением. Угроза потепления при минус тринадцати и с заваленными снегом улицами выглядит не очень убедительно. Но это не останавливает гретообразных, да и саму Грету, которые продолжают бубнить про ужасы СО2 и потепление. Кстати, под это дело «красно-зеленые» выбили бюджет в 2,3 млрд евро на смену дизельных автобусов в городе на электрические. Те самые, которые не могут отходить без дозарядки даже одну смену по причине емкости батарей. И вот теперь на холоде этот парк электроавтобусов практически встал. Не нужно иметь инженерного образования, чтобы знать, что на холоде батареи садятся особенно стремительно – каждый это знает по своему телефону.

Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. И тут приходит природа в виде очередного вируса типа сарс/ковид, и все становится еще неприятней. И даже не от самого вируса, а от людей, которые под шумок пандемии получили инструмент для ограничения буквально всех гражданских прав населения.

Средства массовой информации запугивают читателей каждый день количеством зараженных, канцлер Меркель закрывает границы. (Кстати, в 2015-м, когда надо было впустить беженцев, Меркель заявила, что границы Германии закрыть невозможно. Оказывается, можно, если хочется.) От ретейла остались рожки да ножки, от ресторанов с отелями тоже. Ученая в области бимолекулярных элементарных реакций Ангела Доротея Меркель говорит: «Мы сможем ослабить карантин, когда показатель зараженности упадет меньше 100 на 100 000 человек».

Показатель падает ниже 100, Меркель вводит новые ограничения. «Мы ослабим ограничения, когда показатель упадет ниже 50», – говорит канцлер и продлевает карантин. Показатель падает ниже 50, СМИ кормят публику паническими сообщениями о чудовищных вирусах-мутантах, чья повышенная смертность не доказана никем и ничем.

Тогда выходит канцлер Меркель и говорит: «Когда зараженность упадет ниже 30, мы открутим гайки» – и продлевает локдаун до 7 марта. На голубом глазу «ниже 100» превратилось в «ниже 30», и ни одна газета не спросила ее, зачем надо врать. Потому что нужно – вот почему. А тут уже пришли новые инициативы – «показатель должен упасть ниже 10» и совершенно фантастичное «ноль ковида». То есть «ноль ковида» – это вообще антинаучно, так как все вирусы остаются в природе и взаимодействуют с человеком.

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И вообще вирусы жили на этой Земле гораздо раньше человека в принципе. Так что непонятно, кому тут скорее наступит «ноль». Природа, наука, опыт человечества громогласно говорят политикам: «вы дебилы» – но людей с оловянными глазами не остановить. У них есть некая сверхзадача, и они ее выполняют, даже если для этого надо уничтожить собственную экономику и отказать населению в лечении еще миллиона других болезней. «Ноль ковида – наша цель!» – звучит как «Наша цель – коммунизм». То есть в это не верит никто, включая авторов лозунга.

И что коллективная Грета, что коллективная Меркель, что коллективная Европа – у них свои задачи, и они их будут выполнять. А что с Европой? Да все просто: тут некоторые нам рассказывают, какая Россия плохая-гадкая и, конечно, достойна всяческих санкций и наказаний. Раз в полгода находится причина-афиша. То Крым, то отсутствие свободы слова, то Сирия, то отравление Навального, то суд над Навальным – без разницы вообще. И нас убеждают в том, что если бы Россия сделала не так, а совсем по-другому – то не было бы санкций, не было бы скандала, не приближалось бы НАТО, отменили бы визы... бла-бла-бла.

Как показывает нам пример работы сил, которые стоят за решениями Меркель или за компаниями Тунберг – никакие факты, никакие обоснования не являются причиной не впаять России еще парочку санкций на завтрак, на обед и на ужин. У вас не должно быть по этому поводу никаких иллюзий.

Даже если распахнуть двери узилища, нарядить Алексея Анатольевича в хитон от «Аберкромби и Фитч» и отправить его в белом венчике из роз во главе колонны школьников по улице Горького в сторону Кремля, ничего не изменится. Ровным счетом ни-че-го. Потому что на дворе – глобальное потепление, в организме ноль ковида, а Россия заслуживает санкций.