Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

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17 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Российским нефтяникам удалось обмануть кризис

Роснефть смогла сохранить прибыль, несмотря на обвал нефтяных цен REUTERS/Sergei Karpukhin
Пока зарубежные нефтяные корпорации подсчитывают убытки, «Роснефть», как оказалось, закончила прошлый год с прибылью. Более того – крупнейшая нефтяная корпорация России обошла по капитализации даже Газпром. Как такое произошло и акции каких других российских компаний в ближайшее время могут пойти в рост? Подробности...
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«Лубянке нужен герой, который всех объединит»

В этом году исполнится уже 30 лет с тех пор, как статуя Дзержинского стоит в «Музеоне» Александр Поляков/РИА «Новости»
«Выступал коммунист, много говоривший о патриотизме. А я ему напомнил, что Дзержинский был патриотом мировой революции, а отнюдь не нашего государства, которое было для него просто испытательным плацдармом», – рассказал газете ВЗГЛЯД архитектор Андрей Баталов, комментируя итоги заседания Общественной палаты Москвы, посвященного судьбе памятника Дзержинскому. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

Тысячи американцев занимаются невиданным для них делом – уборкой снега USA TODAY/Reuters
Настоящая русская зима пришла туда, где ее никогда не ждали – в тропические регионы Соединенных Штатов Америки. Миллионы американцев остались без электричества, десятки погибли, а добыча нефти остановилась – и все это из-за небывалого природного катаклизма, который обрушился на Америку впервые за много лет. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. Подробности...

Украине грозит бунт олигархов наоборот

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Команда президента Зеленского пошла в широкое наступление против внутренней оппозиции. Закрытием телеканалов дело не ограничится. Бить будут не по картинке на экране, а по лицу. Поставлена задача подорвать экономическую базу оппозиции. Подробности...
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Каталонцы устали от сепаратизма

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Формальным победителем выборов в Каталонии стала выступающая за федерализацию Соцпартия – подразделение испанской партии власти. Такое случилось впервые в постфранкистской истории страны. Это серьёзный удар по позициям сепаратистов. Подробности...
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США заморозило

«Супер Марио» пришел к власти

Россия готова к разрыву с Европой

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глобальное потепление, ноль ковида, а Россия заслуживает санкций

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		17 февраля 2021, 12:16

    Есть несколько вещей, на которые можно смотреть вечно. Например, на падающий снег и на зеленых, которые падают мордой в грязь. Иногда это параллельные и взаимосвязанные процессы.

    Проклятую Богомоловым неправильную Европу засыпает снегом уже неделю. Причем хорошо так, по-камчатски. И никто не понимает, что делать со снегом. В отличие от Москвы, мигранты у них не работают, а только получают деньги от налогоплательщиков, а сами немцы надеются на мэрию и правительство. Получается плохо.

    Хотя бы потому, что во главе столицы – «красно-зеленые», то есть как раз те, кто годами запугивает население глобальным потеплением. Угроза потепления при минус тринадцати и с заваленными снегом улицами выглядит не очень убедительно. Но это не останавливает гретообразных, да и саму Грету, которые продолжают бубнить про ужасы СО2 и потепление. Кстати, под это дело «красно-зеленые» выбили бюджет в 2,3 млрд евро на смену дизельных автобусов в городе на электрические. Те самые, которые не могут отходить без дозарядки даже одну смену по причине емкости батарей. И вот теперь на холоде этот парк электроавтобусов практически встал. Не нужно иметь инженерного образования, чтобы знать, что на холоде батареи садятся особенно стремительно – каждый это знает по своему телефону.

    Сама природа и физика в частности как бы говорят нам, что зеленые любители бюджетиков – идиоты. Но никому от этого не легче. Они продолжат бубнить про потепление, даже если на дворе будут громоздиться айсберги. Это люди без стыда и совести. И тут приходит природа в виде очередного вируса типа сарс/ковид, и все становится еще неприятней. И даже не от самого вируса, а от людей, которые под шумок пандемии получили инструмент для ограничения буквально всех гражданских прав населения.

    Средства массовой информации запугивают читателей каждый день количеством зараженных, канцлер Меркель закрывает границы. (Кстати, в 2015-м, когда надо было впустить беженцев, Меркель заявила, что границы Германии закрыть невозможно. Оказывается, можно, если хочется.) От ретейла остались рожки да ножки, от ресторанов с отелями тоже. Ученая в области бимолекулярных элементарных реакций Ангела Доротея Меркель говорит: «Мы сможем ослабить карантин, когда показатель зараженности упадет меньше 100 на 100 000 человек».

    Фото: Christian Spicker/Global Look Press

    Показатель падает ниже 100, Меркель вводит новые ограничения. «Мы ослабим ограничения, когда показатель упадет ниже 50», – говорит канцлер и продлевает карантин. Показатель падает ниже 50, СМИ кормят публику паническими сообщениями о чудовищных вирусах-мутантах, чья повышенная смертность не доказана никем и ничем.

    Тогда выходит канцлер Меркель и говорит: «Когда зараженность упадет ниже 30, мы открутим гайки» – и продлевает локдаун до 7 марта. На голубом глазу «ниже 100» превратилось в «ниже 30», и ни одна газета не спросила ее, зачем надо врать. Потому что нужно – вот почему. А тут уже пришли новые инициативы – «показатель должен упасть ниже 10» и совершенно фантастичное «ноль ковида». То есть «ноль ковида» – это вообще антинаучно, так как все вирусы остаются в природе и взаимодействуют с человеком.

    И вообще вирусы жили на этой Земле гораздо раньше человека в принципе. Так что непонятно, кому тут скорее наступит «ноль». Природа, наука, опыт человечества громогласно говорят политикам: «вы дебилы» – но людей с оловянными глазами не остановить. У них есть некая сверхзадача, и они ее выполняют, даже если для этого надо уничтожить собственную экономику и отказать населению в лечении еще миллиона других болезней. «Ноль ковида – наша цель!» – звучит как «Наша цель – коммунизм». То есть в это не верит никто, включая авторов лозунга.

    И что коллективная Грета, что коллективная Меркель, что коллективная Европа – у них свои задачи, и они их будут выполнять. А что с Европой? Да все просто: тут некоторые нам рассказывают, какая Россия плохая-гадкая и, конечно, достойна всяческих санкций и наказаний. Раз в полгода находится причина-афиша. То Крым, то отсутствие свободы слова, то Сирия, то отравление Навального, то суд над Навальным – без разницы вообще. И нас убеждают в том, что если бы Россия сделала не так, а совсем по-другому – то не было бы санкций, не было бы скандала, не приближалось бы НАТО, отменили бы визы... бла-бла-бла.

    Как показывает нам пример работы сил, которые стоят за решениями Меркель или за компаниями Тунберг – никакие факты, никакие обоснования не являются причиной не впаять России еще парочку санкций на завтрак, на обед и на ужин. У вас не должно быть по этому поводу никаких иллюзий. 

    Даже если распахнуть двери узилища, нарядить Алексея Анатольевича в хитон от «Аберкромби и Фитч» и отправить его в белом венчике из роз во главе колонны школьников по улице Горького в сторону Кремля, ничего не изменится. Ровным счетом ни-че-го. Потому что на дворе – глобальное потепление, в организме ноль ковида, а Россия заслуживает санкций. 

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