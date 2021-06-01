Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России

1 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Российский люксовый автомобиль продадут арабским шейхам

Россия запускает новый высокотехнологичный продукт для завоевания мира Максим Зарецкий/ТАСС
Россия наладила полноценное производство отечественных автомобилей представительского класса Aurus Senat. Его уникальность состоит не только в стоимости – от 18 до 22 млн рублей, но и в его высокотехнологичной начинке. Это новый ненефтегазовый продукт, на продаже которого Россия намерена зарабатывать практически по всему миру. А дальше больше – уже готов лабораторный вариант автомобиля на водороде. Подробности...
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Шесть главных разногласий России и США перед встречей Путина и Байдена

У Байдена и Путина много тем для дискуссий Михаил Метцель/ТАСС,
Pool/CNP/Global Look Press
На предстоящей уже через две недели встрече Владимира Путина и Джо Байдена «повестки дня США и РФ не совпадают». Такими словами в МИД РФ дают понять масштаб проблем, с которыми столкнутся лидеры двух государств во время переговоров. В чем именно заключается несовпадение повестки, что будет требовать Вашингтон от Москвы и наоборот – и по каким вопросам все же есть шанс договориться? Подробности...
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Как американцы создали главные заводы СССР

Строительство Магнитогорского металлургического комбината. Рабочими были русские, ведущими инженерами – американцы РИА Новости
Ровно 90 лет назад, 1 июня 1931 года, был заключен контракт между США и СССР об участии американских инженеров в постройке 90 советских металлургических заводов. Это был лишь один из множества примеров того, как руками иностранных специалистов создавалась индустриальная мощь Советского Союза.  Подробности...
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Газовые интересы России в Европе обеспечит газопровод в Азии

Пропускная способность трубопровода должна быть значительной величины Patrick Pleul/DPA/ТАСС
С одной стороны, многообещающий и прибыльный, с другой – политически рискованный проект будет реализован российскими компаниями в Пакистане. Речь идет о строительстве важнейшего для страны газопровода. Почему «Пакистанский поток» имеет значение для отношений нашей страны и с другими крупными странами? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Российская власть внимательно прислушивается к тому, как воспринял внеплановую посадку самолёта в Минске и вообще арест оппозиционера российский народ. А он воспринял, надо сказать, довольно равнодушно. И местами даже злорадно. Подробности...

Почему американцы помогли индустриализации СССР

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 июня 1931 года советская индустриализация получила чувствительный толчок – СССР подписал с американцами соглашение об участии бизнеса США в возведении почти сотни крупных предприятий тяжелой промышленности. Еще недавно буржуазный мир относился к молодому социалистическому государству с изрядной опаской, а тут вдруг такая массированная передача технологий. Подробности...
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Младенцев лишают жизни просто потому, что так удобнее

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы имеем дело с простейшим силлогизмом: 1) все люди обладают правами, начиная с права на жизнь; 2) дитя в утробе – человек; 3) следовательно, дитя в утробе обладает правом на жизнь. Обойти этот вывод можно либо отрицая принадлежность ребенка к людям, либо отрицая, что все люди обладают правом на жизнь. Подробности...
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Когда вымрет Китай

Россия запрещает палочки и трубочки

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Литва рассердила китайцев

Обсуждение: 13 комментариев
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В Татарстане состоялся запуск автозавода Aurus

В Татарстане состоялось открытие завода Aurus. В режиме видеоконференции в нем принял участие президент Путин, назвавший Aurus достойной машиной, соответствующей мировым стандартам. Аurus в перспективе планируется выпускать в Китае и в Западной Европе
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Спасенных в Ленобласти тюленей выпустили в Финский залив

Специалисты Центра изучения и сохранения морских млекопитающих выпустили после реабилитации двух серых тюленей в Финский залив. Это самка Лебяжка и самец Крикуша. Животные были сильно истощены и нуждались в помощи специалистов
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В Петербурге пассажирский автобус заехал на мачту освещения

В Петербурге городской пассажирский автобус врезался в дорожную мачту освещения и повис на ней. В результате происшествия пострадали шесть человек, наиболее серьезные повреждения получил водитель автобуса. Причины аварии устанавливаются
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Обсуждение: 4 комментария
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Должна ли Россия закрывать свое воздушное пространство для рейсов бойкотирующих Белоруссию авиакомпаний?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России
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    Герман Садулаев

    Протасевич лишил белорусскую оппозицию поддержки из России

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		1 июня 2021, 17:20

    Совершенно неожиданно оказалось, что мнение народа России имеет определяющее значение в судьбе виртуального вождя «змагаров» Романа Протасевича, да и всех других вождей и фигурантов белорусских протестов, которые уже попали или ещё попадут в руки белорусских силовиков. А мнение властей стран Евросоюза и прочей Америки как бы не очень важно. Ну, то есть, они могут выразить протест и озабоченность и даже наложить санкции. Но никакой реакции не будет.

    Как так случилось? Дело в том, что, пожалуй, единственное место, сигнал из которого был бы внимательно принят Александром Лукашенко – это Кремль. А Кремлю ситуация с посадкой самолёта как бы тоже не сильно интересна. Потому что с точки зрения Москвы всё это исключительно внутреннее дело Белоруссии. Это их там власть, их протесты, их оппозиция, нам ну никак не охота лезть, у нас, если что, тут свои иностранные агенты присутствуют. Но как-то реагировать надо.

    И здесь российская власть ориентируется на мнение своего народа. Надо сказать, что не всегда так. А вот в этом случае да. Потому что получать репутационные потери и рост протестных настроений в своей собственной стране на пустом месте, без всякой цели и выгоды, Кремль не хочет. Не так давно пенсионную реформу провели, народ её ещё не вполне переварил. Но там хотя бы понятно, зачем. А тут? Ради Протасевича? Или чтобы что?

    И российская власть внимательно прислушивается к тому, как воспринял внеплановую посадку самолёта в Минске и вообще арест оппозиционера российский народ. А он воспринял, надо сказать, довольно равнодушно. И местами даже злорадно. И Москва, смягчая формулировки, повторяет по сути то, что сразу установил русский сегмент интернета: внимательно следим, внутреннее дело Белорусии, фигурант причастен к экстремистской деятельности, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам, а вот «двойных стандартов» не надо – или напомнить, как некоторые другие государства останавливали в воздухе самолёты?

    Полный провал политтехнологической и пиар-работы канала «Nexta» и прочих каналов и твиттеров. Российская аудитория была ими потеряна. А ведь в начале протестов многие российские граждане относились к оппозиции с сочувствием! Потому что у нас принято переживать за тех, кого бьют. Мы видели – бьют, разгоняют, не дают мирно собираться. Это нехорошо. Не надо так. Люди имеют право на своё мнение. И наша оппозиция отнеслась внимательно, и «левые» наблюдали – нет ли за протестами проявлений классовой борьбы, сражения рабочих за свои права и интересы? Ведь и на заводах были забастовки, а не только хипстеры с айфонами митинговали. Можно было это направление развивать.  

    Фото: REUTERS

    Но «змагары» сами всё испортили. Во-первых, начали применять «майданные» технологии. А это сразу вызывает какое-то смутное подозрение в нечистоплотности. Во-вторых, поддерживали связь с классическим украинским «майданом» (тот же Протасевич – выходец из батальона «Азов»), а это «зашквар». В-третьих, со своим «красно-белым» флагом и националистическими лозунгами ассоциировались с полицаями-коллаборационистами времён гитлеровской оккупации, а такая связь российскому гражданину не может понравиться. Ну и в-четвёртых, руководимые из Польши и напитанные Западом протестующие показали, что у них нет никакой своей положительной повестки, никаких человеческих требований, а только желание расшатать государство. А, ну и пятое: ненависть к России и ко всему русскому. Тут уже… эээ… ну как бы всё понятно.

    Пиарщики «змагаров» ничего не сделали для того, чтобы скорректировать имидж протестного движения в Белоруссии в глазах российской общественности. Даже не попробовали откреститься от нацистов, от наследия полицаев, от русофобии и так далее. Вместо этого в интернет-дискуссиях быстро скатывались на обвинения россиян в том, что они «ватники» и «совки». Ну, ладно. В результате группа поддержки «змагаров» в России сократилась до узкой секты бешеных либералов, чьё мнение уже давно не колышет тяжёлые воды русскоязычного интернет-сообщества.   

    Это понятно, ведь пиарщики «змагаров» ориентировались исключительно на западную аудиторию, на Польшу, Европу вообще, и на США. «Заграница нам поможет!». А заграница теперь выражает озабоченность, но и только. У заграницы таких озабоченностей много. Каждый день какого-нибудь старого актёра уличают в том, что он, учась в колледже, хлопнул по попе негритянку-уборщицу, которая давно умерла, но перед смертью рассказала об этом унижении своим внукам, а у них теперь травма и они требуют себе душевной и материальной компенсации, а актёру в интернете намекают, что в таких обстоятельствах приличный человек кончает жизнь самоубийством. И он кончает.   

    Наверное, даже не нужно повторять натуральным образом возникающий мем, но, с другой стороны, как его не произнести: ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи? Не помогли. Оказывается, надо было учитывать мнение российской публики, потому что в критической ситуации средневзвешенное мнение русского интернет-пользователя может определить твою судьбу. А не польского, например.

    Примут ли это к сведению будущие оппозиционеры, выучат ли урок? Вряд ли. Ведь картина мира в либеральной пропаганде проста: демократия на Западе, американский избиратель решает судьбы всего мира, а в России тоталитаризм, нет ни общества, ни общественного мнения. Если и решать вопросы с Россией, то только с политиками и дипломатами, а опираться на «пятую колонну» либералов внутри России. И не понять никак, что «пятая колонна» влияет только на саму себя, а политики и дипломаты порой внимательно следят за общественным мнением в собственной стране, потому что (сюрприз!) у нас тоже есть демократические процедуры, выборы на носу и никто не хочет дразнить медведя.  

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