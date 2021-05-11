На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Одна интернет-газета оповестила свет: «Большая группа российских ученых-экономистов написала очень важное открытое письмо. В нем совершенно внятно сформулирована мысль о прямой связи между политическими свободами и уровнем жизни». Тут сразу нужны уточнения.

1. Группа не очень большая и состоит исключительно из питомцев Российской экономической школы (РЭШ), которая ныне впала в ничтожество. Причем от давления не столько власти роковой, сколько от давления Я.И. Кузьминова, который мощью своей ВШЭ накрыл РЭШ, как бык овцу.

2. «Российскими» авторы письма являются скорее этимологически. То есть когда-то имели отношение к России, но давно уже рассеяны по миру и преподают в малоизвестных или вовсе неизвестных зарубежных вузах.

3. Реальным автором текста является бывший ректор РЭШ и проректор ВШЭ С.М. Гуриев, в 2013 году бежавший от чекистов в Париж. Остальные подмахнули текст, составленный бывшим начальником, а также лучшим другом и учителем.

Идея же текста сводится к тому, что «либерализация политической системы, регулярная сменяемость власти на честных и конкурентных выборах и в первую очередь отказ от политических репрессий и освобождение политзаключенных необходимы, чтобы Россия стала привлекательным местом для профессиональной самореализации и предпринимательства, без чего невозможны эффективные экономические реформы и ускорение экономического роста». То есть, как говорил Д.А. Медведев в свою бытность президентом РФ, «свобода лучше, чем несвобода».

В самом общем виде с этим нельзя не согласиться. В принципе лучше. Но только при прочих равных условиях. На воздушном, а равно и на морском судне капитан является первым после Бога, и воля его – закон. Что есть существенное ограничение свободы пассажиров. Можно привести и множество других примеров, когда несвобода оказывается лучше свободы. Например, несвобода преступника. Когда мы переходим от идеальных моделей к реальной жизни, все сразу усложняется. А медведевско-гуриевская максима в силу своей высочайшей абстрактности оказывается ни к чему толком не применимой.

Примерно, как в договоре с банком примечания, напечатанные нонпарелью (или даже еще более мелким диамантом), могут существенно менять условия соглашения. В реальной жизни тоже сплошная нонпарель. А гигантский санспарель (210 кегль) годится только для звучных лозунгов. Но и практический взгляд показывает сильную ограниченность максимы.

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С одной стороны, успешное экономическое развитие Китая, Вьетнама, Индонезии происходит в условиях весьма сомнительной политической свободы. Более того, назвать политическую систему Южной Кореи или даже Японии очень уж свободной – значит, не знать об этих странах совсем ничего. Очень сильные внутренние скрепы и общее муравейное устройство общества плохо сочетаются с идеальной свободой, дорогой сердцу С.М. Гуриева.

С другой стороны, на рассуждения о животворящей свободе можно ответить цифровым вопросом: «1991–1998?». Политическая свобода в эти годы была самая выдающаяся, во всяком случае – несравнимая с нынешней. Что, однако, никак не рифмовалось с хозяйственным ростом. Напротив: чем больше было свободы, тем стремительнее падала экономика.

Конечно, не все так просто. Тому, что экономика ухнула, было множество причин, но ведь профессора зарубежных вузов говорят о свободе, как о панацее. А мы действие этой панацеи уже видели. Что, конечно, не отменяет многих справедливых упреков к нынешнему российскому быту – он совершенно не идеален.

И ведь сомнительность панацеи явилась не только в России. Украина, Грузия, Болгария, Румыния тоже политически раскрепостились, однако

«Вот земля свободна

От всяких зол и бед

И очень хлебородна,

А всё ж порядка нет».

И экономического процветания тоже. Профессора и выпускники РЭШ славятся и гордятся тем, что принадлежат к современному экономическому мейнстриму. То есть, в отличие от старшего экономиста тети Розы, являются Экономистами с большой буквы: составляют софистичные математические модели и говорят на языке сверхучености, т. е. на американском. Это очень хорошо.

Но в математике есть (доступное даже для профанов) понятие необходимого и достаточного условия. Простейший обзор показывает, что политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста.

С.М. Гуриеву и его ученикам надо немного подтянуть логику, и тогда все у них получится. Или нет.