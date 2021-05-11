На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

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НОВОСТЬ ЧАСА

НАК: На школу в Казани напал один человек, он задержан

11 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста. Подробности...

Травму нельзя отделить от Победы

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Применительно к частной жизни любой психолог учит побеждать: преодолевать и изживать травмы. Великая Отечественная была и осталась тяжелейшей травмой нашего народа. Мы победили. Но почему-то именно нам предлагают сконцентрироваться на травме. Подробности...
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Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

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    Максим Соколов

    На рассуждения о животворящей свободе можно ответить вопросом «1991–1998?»

    Максим Соколов
    публицист
    		11 мая 2021, 11:56

    Одна интернет-газета оповестила свет: «Большая группа российских ученых-экономистов написала очень важное открытое письмо. В нем совершенно внятно сформулирована мысль о прямой связи между политическими свободами и уровнем жизни». Тут сразу нужны уточнения.

    1. Группа не очень большая и состоит исключительно из питомцев Российской экономической школы (РЭШ), которая ныне впала в ничтожество. Причем от давления не столько власти роковой, сколько от давления Я.И. Кузьминова, который мощью своей ВШЭ накрыл РЭШ, как бык овцу.

    2. «Российскими» авторы письма являются скорее этимологически. То есть когда-то имели отношение к России, но давно уже рассеяны по миру и преподают в малоизвестных или вовсе неизвестных зарубежных вузах.

    3. Реальным автором текста является бывший ректор РЭШ и проректор ВШЭ С.М. Гуриев, в 2013 году бежавший от чекистов в Париж. Остальные подмахнули текст, составленный бывшим начальником, а также лучшим другом и учителем.

    Идея же текста сводится к тому, что «либерализация политической системы, регулярная сменяемость власти на честных и конкурентных выборах и в первую очередь отказ от политических репрессий и освобождение политзаключенных необходимы, чтобы Россия стала привлекательным местом для профессиональной самореализации и предпринимательства, без чего невозможны эффективные экономические реформы и ускорение экономического роста». То есть, как говорил Д.А. Медведев в свою бытность президентом РФ, «свобода лучше, чем несвобода».

    Фото: Сергей Карпов/ТАСС

    В самом общем виде с этим нельзя не согласиться. В принципе лучше. Но только при прочих равных условиях. На воздушном, а равно и на морском судне капитан является первым после Бога, и воля его – закон. Что есть существенное ограничение свободы пассажиров. Можно привести и множество других примеров, когда несвобода оказывается лучше свободы. Например, несвобода преступника. Когда мы переходим от идеальных моделей к реальной жизни, все сразу усложняется. А медведевско-гуриевская максима в силу своей высочайшей абстрактности оказывается ни к чему толком не применимой.

    Примерно, как в договоре с банком примечания, напечатанные нонпарелью (или даже еще более мелким диамантом), могут существенно менять условия соглашения. В реальной жизни тоже сплошная нонпарель. А гигантский санспарель (210 кегль) годится только для звучных лозунгов. Но и практический взгляд показывает сильную ограниченность максимы.

    С одной стороны, успешное экономическое развитие Китая, Вьетнама, Индонезии происходит в условиях весьма сомнительной политической свободы. Более того, назвать политическую систему Южной Кореи или даже Японии очень уж свободной – значит, не знать об этих странах совсем ничего. Очень сильные внутренние скрепы и общее муравейное устройство общества плохо сочетаются с идеальной свободой, дорогой сердцу С.М. Гуриева.

    С другой стороны, на рассуждения о животворящей свободе можно ответить цифровым вопросом: «1991–1998?». Политическая свобода в эти годы была самая выдающаяся, во всяком случае – несравнимая с нынешней. Что, однако, никак не рифмовалось с хозяйственным ростом. Напротив: чем больше было свободы, тем стремительнее падала экономика.

    Конечно, не все так просто. Тому, что экономика ухнула, было множество причин, но ведь профессора зарубежных вузов говорят о свободе, как о панацее. А мы действие этой панацеи уже видели. Что, конечно, не отменяет многих справедливых упреков к нынешнему российскому быту – он совершенно не идеален.

    И ведь сомнительность панацеи явилась не только в России. Украина, Грузия, Болгария, Румыния тоже политически раскрепостились, однако

    «Вот земля свободна
    От всяких зол и бед
    И очень хлебородна,
    А всё ж порядка нет».

    И экономического процветания тоже. Профессора и выпускники РЭШ славятся и гордятся тем, что принадлежат к современному экономическому мейнстриму. То есть, в отличие от старшего экономиста тети Розы, являются Экономистами с большой буквы: составляют софистичные математические модели и говорят на языке сверхучености, т. е. на американском. Это очень хорошо.

    Но в математике есть (доступное даже для профанов) понятие необходимого и достаточного условия. Простейший обзор показывает, что политическая свобода, конечно, очень хороша, с тем никто не спорит, однако не является ни необходимым (пример азиатов), ни достаточным (постсоветские страны) условием хозяйственного роста.

    С.М. Гуриеву и его ученикам надо немного подтянуть логику, и тогда все у них получится. Или нет.

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