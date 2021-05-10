Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

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НОВОСТЬ ЧАСА

Глава минздрава Омской области найден живым

10 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 13:32  |  vz.ru
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Кто получит право на бесплатное подключение к газовой трубе

За подведение газа к забору до последнего момента просили сотни тысяч рублей Смирнов Владимир/ТАСС
«Можно ожидать, что сотни тысяч потребителей получат газ». Такими словами профильные эксперты комментируют перспективы масштабной программы, которую должен реализовать Газпром согласно решению Владимира Путина – бесплатного подключения частных домов к газоснабжению. Кто получит право на подобное подключение и какие сложности еще предстоит решить? Подробности...
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Стыд Кожухова перед Грузией вредит России

Отношение Михаила Кожухова к Грузии вызвало неприятное удивление в России Анна Исакова/ТАСС
Журналист и телеведущий Михаил Кожухов признался в «стыде» за Россию, которая, по его словам, относится к Грузии «как дворовая шпана». Многочисленные комментаторы напомнили Кожухову о том, что именно Грузия добилась фактически полного разрыва связей между странами. Почему откровения Кожухова вызвали столь бурную реакцию общественности и как в России видят будущие отношения с Грузией? Подробности...
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Почему скрывали подвиг советских байкеров в гитлеровском тылу

Полк советских мотоциклистов успешно работал по немецким тылам и спас целую стрелковую дивизию от гибели Общественное достояние
О многих эпизодах Великой Отечественной потомки победителей начинают узнавать лишь сейчас. Среди них – рейды разведчиков-диверсантов на мотоциклах и амфибиях в тыл противника по территории нынешней Калининградской области, в то время – Восточной Пруссии, и их многодневная кровопролитная битва с корпусом гитлеровцев. Подробности...
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День Победы на Украине получил новое значение

Киевляне защитили бабушек с портретом маршала Жукова от полиции и националистов Телеграм-канал «Страна.ua»
В некоторых бывших советских республиках власти всячески мешают гражданам отмечать День Победы. Это особенно заметно на Украине и в Прибалтике. В Киеве националисты устраивают провокации даже в отношении ветеранов. Однако, как считают эксперты, массовость мероприятий указывает на то, что 9 Мая остается объединяющим праздником для всего постсоветского пространства. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они, и даже мы – уже невозможно физически. Подробности...

Мы – дети детей войны

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Наши деды и бабушки, ветераны войны, наши отцы и матери, дети войны – герои. Не потому, что они наши. А потому что вовсе не всё равно, кто строил Аушвиц и был в нем надзирателем, а кто освобождал Аушвиц и всю Европу. Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Когда 9 Мая победит в «войнах памяти»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Победа в Великой Отечественной войне – самое важное событие в российской истории и будет оставаться таким всегда, как для французов взятие Бастилии или для американцев – провозглашение независимости от Британии Подробности...
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Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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Россия отпраздновала светлую Пасху

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
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Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Глава минздрава Омской области найден живым
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    Дмитрий Грунюшкин

    Никто и никогда больше не снимет «Судьбу человека»

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		10 мая 2021, 12:40

    Современное кино про Великую Отечественную у зрителей чаще всего вызывает раздражение. Дурная волна постперестроечных фильмов, где рефреном идет одна навязшая на зубах линия «завалили–трупами–суки–командиры–кровавые–упыри–нквдшники–проклятый–сталин–жуков–мясник», слава Богу, схлынула, оставив мерзкое послевкусие. Казалось бы, сейчас забьет свежая, светлая струя. Но ее не случилось.

    Госзаказ на противостояние волне лжи о войне, восстановление памяти и прославление подвига дедов привел, к сожалению, к тому, что на эти деньги понеслись жужжащим роем специалисты по освоению бюджетов, которым все равно, что снимать – про якутских снайперов, доярку из Хацапетовки, уралмашевскую братву или героических ментов. Но даже среди этой пены периодически всплывали и всплывают фильмы, по настроению честные и правильные. Вот только все не то. Все не то! Не приближаются они даже к середнячкам времен Советского Союза.

    Да что за напасть такая? Ну не могу поверить, что в нашем кино вдруг исчезли талантливые люди. Ведь о другом–то у них нормально снимается! И не надо тут про «русское кино – г...». Это полная ерунда и тупенькое злопыхательство. Количество проходняка и хорошего кино у нас в процентном соотношении даже получше голливудских раскладов будет. Просто до нас доходит дай Бог процентов 10 от того, что снимается «там». Никто же не потащит к нам откровенный шлак, который никогда не отобьется. А его там настоящие Гималаи.

    Эта загадка терзала меня долго. Много лет. Прорыв случился на фильме «Т–34». Помните этот полуфантастический зубодробительный экшн, в основе которого лежал сюжет старого советского фильма «Жаворонок»? Я смотрел, и понимал, что как фильм про Великую войну и подвиг народа – это полная ерунда. В «Жаворонке», тоже насквозь экспериментаторском, не традиционном, этот «дух войны» имелся, а в «Т–34» – нет. Но фильм не вызывал отторжения, несмотря на кучу штампов. Интернет–общественность всячески поносила его, а зритель пер толпами, разрывая кассу.

    И, пытаясь понять природу этого феномена, я, наконец, осознал. Я просто неправильно смотрю современные фильмы. Я смотрю их так, будто на дворе 1970–е. Я пытаюсь войти в давно утекшую в океан времени реку. А это глупо. Эти фильмы снимают совсем другие люди. А попасть мысленно в прошлое так же невероятно трудно, как и предугадать будущее. Это дано только гениям. «Балладу о солдате» уже никто никогда не снимет. И не надо пытаться. Когда кто–то пытается, получается еще хуже, чем если бы не пытались.

    Фото: Стоволосов/РИА Новости

    Когда–нибудь это должно было произойти. Это закон природы, закон времени. Закон неизбежности. То страшное и великое напряжение сил, воли – оно не может сохранять свой накал вечно. Даже у металла есть «усталость». Наши деды этот безумный груз вынесли сами, на своих плечах. Наши отцы видели это, видели, какими были их отцы. Мы застали своих дедов уже стариками, и нам было уже трудно поверить, что вот эти седые, сгорбленные люди – те самые солдаты, которые на экранах шли в атаку и горели в танках. Ведь они, те, на экране, молодые и сильные, это былинные герои. А дед, который возится с грядками, ходит с палкой, покряхтывая, ничего не видит без очков на резинке – ну, какой он былинный герой? Он просто дед, который вечером рассказывает мне сказку или поет песню про тачанку хриплым голосом.

    И все же мы видели зарубцевавшиеся раны наших дедов, когда шли в баню. Мы натыкались на чердаках на старые пилотки и ремни. Мы видели в старых альбомах их фотографии. И на этих фотографиях в военной форме стояли молодыми не семейные предания, не полузабытые легенды, а они, деды наши. Мы сравнивали эти старые фотки с их морщинистыми лицами и удивленно качали головами. Ну надо же! Нашит дети уже не знали этих людей. Они знали только наши рассказы о них. А что мы могла рассказать, если сами были детьми, когда они жили? Мы рассказывали ПРЕДАНИЯ. И чем дальше, тем больше эти предания напоминают былины, а не воспоминания. И тем больше то время перестает ассоциироваться с реальностью. Это легенда.

    И нет ничего удивительного, что книги и фильмы о том времени все меньше похожи на то, что на самом деле делали наши деды и наши отцы. Закон времени. Можно до религиозного экстаза уважать и чтить их подвиг, но понять его так, как ощущали его они, и даже мы – уже невозможно физически. Наши дети не могут рассказать о Великой Отечественной так же, как мы сами не могли рассказать о Гражданской. Которая со временем стала основой для приключенческих фильмов и даже комедий. Романтика «Неуловимых мстителей» или «Тачанки с юга» ничего общего не имеет с реалиями Гражданской. Чтобы хоть чуточку понять то время, нужен «Тихий Дон». А много ли таких «Тихих Донов» написано и снято?

    Так же будет (уже стало) с Великой Отечественной. Это неизбежно. Время подвигов, время невероятного напряжения сил, время запредельных страстей, где люди обнажали все в них сокрытое, не может не быть поводом для историй. На Западе это давно случилось. Мы сами смотрели французские комедии про войну вроде «Большой прогулки». Они давно снимают сублимации детских фантазий вроде «Бесславных ублюдков», авантюрные стилизации вроде «Героев Келли», фильмы про зомби–фашистов и тому подобное. Просто нас ударило сильнее других, и мы продержали ощущение сакральности войны дольше. Но это будет и у нас. Хотим мы этого или не хотим. Закон времени.

    Великая война для нас нечто вроде времен Фронтира для американцев – великого противостояния, перешедшего в эпос. Американский вестерн начинался как экранизация ковбойских историй про войны с индейцами и освоение огромных территорий, которое подразумевало постоянное противостояние и жизнь в условиях, где закона не было вообще или он был сугубо символическим. Время борьбы людей за жизнь, в которой выкристаллизовалось нынешняя Америка. Но постепенно он утратил границы чистого жанра. Он стал безграничен, в его рамках есть философские притчи, любовные романы, комедии, мюзиклы, экшн–зарубы, фантастика и что угодно еще.

    Так и наша Великая война станет (уже становится) базой для историй совсем о другом, где война лишь возможность показать человеческие страсти на самом пределе и даже за пределами. Эпическое время былинных героев и время противостояния абсолютному, инфернальному злу, из которого эти былинные герои вышли победителями. Нет больше людей, которые могли бы снять «Судьбу человека» или «Они сражались за Родину». Да и людей, которые будут это смотреть, тоже все меньше. И не надо их за это винить. Мы же тоже в юности предпочитали «Неуловимых» «Тихому Дону», а в «Поднятой целине» дед Щукарь нам был интереснее Макара Нагульнова.

    Как прочувствовать то, что было 80 лет назад с людьми, которых ты не знал? Ответ – никак. Отсюда и невозможность создания нынешними людьми полотен уровня Озерова и Бондарчука. Поэтому Бондарчук–младший и снял «Сталинград», в котором рефрен не «Они сражались за Родину», а «Они сражались за Машу» (или как там ее звали). И, если подходить к нынешнему кино о тех временах с той меркой, что это не кино про войну, а кино про людей на войне, то все становится не таким нелепым. То кино с нынешним даже сравнивать нельзя, это совершенно разные вещи.

    Мерилом нынешних фильмов даже не о войне, а о людях на войне, будет только степень таланта автора, а вовсе не его мировоззрение и дань памяти. И становится видно, что Угольников талантливей Бондарчука как режиссер и продюсер военного кино. Потому что «Брестская крепость» на порядок круче «Сталинграда» даже не умением показать войну, а просто по умению снять кино и зацепить зрителя. Но и в «Сталинграде» есть идея, есть история, есть страсть. Просто «Брестская крепость» – одна из последних попыток сделать старое кино «про войну». А «Сталинград» – это оно, новое кино про людей на войне. Уж лучше такое, чем постные и суконные обязательные поделки про войну, в которых нет ни людей, ни истории.

    Можно сожалеть, что старое уходит. Но пытаться противостоять времени и отторгать новое только потому, что оно не старое – бессмысленно.

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