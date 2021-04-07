Собчак попала под власть маньяка

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В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

7 апреля, среда  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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США пугают желающих дать деньги России

Иностранные инвесторы ослабляют рубль Boris Roessler/DPA/ТАСС
Еще недавно иностранцы с большой охотой давали в долг российскому государству – тем более что это приносит им хороший доход. Однако внезапно статистика показала, что иностранные вложения в рублевый госдолг резко снижаются, капитал бежит из России. Чего же испугались иностранцы и чем это угрожает финансовому положению нашей страны? Подробности...
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Отношениям России и Индии угрожают планы «азиатского НАТО»

В традиционно дружеских отношениях Индии и России наметились сложности Н. Акимушкин, 1956 г.
Москва намерена наладить равные отношения с «треугольником» соперничающих держав Китай – Индия – Пакистан. Вашингтон тем временем выстраивает другую фигуру – четырехсторонний альянс QUAD с участием Индии, направленный против Китая. В контексте борьбы этих двух проектов и надо воспринимать визит Лаврова в Дели и Исламабад сразу после вояжа глав Госдепа и Пентагона по Южной Азии, полагают аналитики. Подробности...
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Что означают масштабные перемещения российских войск у границ Украины

На видео из соцсетей видно, как техника перемещается из мест постоянной дислокации на полигоны кадр из видео
И в Киеве, и в столицах стран Запада активно пугают население «подготовкой российского вторжения на Украину». В качестве подтверждения такой подготовки выдаются фотографии перемещения военной техники, полученные из соцсетей. Эти фотографии, судя по всему, не фальшивка – однако означают они совершенно иное. Подробности...
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Киев порвал с Минском в угоду Вашингтону

Украина торпедирует Минские соглашения очередной антибелорусской выходкой REUTERS/Vasily Fedosenko
Украина отказалась отправлять делегацию на переговоры в Минск после завершения карантина из-за «вражеской риторики» Белоруссии, которая «находится под влиянием» России. Таким образом, считают власти в Киеве, для проведения минских переговоров сторонам конфликта следует найти другую страну и другой город. Что стало реальной причиной этого заявления и как оно отразится на урегулировании в Донбассе? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Собчак попала под власть маньяка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Съемочная группа, похоже, не знала, что делает. И чего ради. Мохов выглядит весьма цельным существом. Он не раскаивается и упивается вниманием. Его убожество обернулось громкой славой. Жизнь удалась. Подробности...

Замучаетесь таскать мешки сахара на балкон

Алексей Коренев
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Правительство объявило о временной заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло, дабы сделать их доступнее. Но это не отменяет того, что рынок может ответить самым неожиданным образом. Подробности...
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Госдеп предъявил миру радикально другие «права человека»

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить. Подробности...
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Лукашенко открыл фронт против Польши

Болгары выбрали русофобов

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В Москве открылись две новые станции метро

На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
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Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

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    Алексей Алешковский

    Собчак попала под власть маньяка

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		7 апреля 2021, 10:00

    Хайп – опиум для народа. Медиаперсоны – его главные дилеры. А сырье для этого наркотика – человеческие судьбы. В комедиях и трагедиях из жизни себе подобных потребители щекочут свои эмоции утраченными кем-то иллюзиями. Неожиданно знаковым событием стал достаточно предсказуемый скандал вокруг маньяка Мохова, которого представила вниманию широкой публики в своем фильме Ксения Собчак. В этом феномене интересно разобраться, – тем более, что его обсуждение выходит на новый виток.

    Спустя несколько дней после премьеры одна из жертв Мохова, Екатерина Мартынова, обвиняет создателей зрелища в бестактности и безнравственности: «Редакторы программы «Осторожно, Собчак» вышли на меня с предложением об интервью. Сказали, что Ксения горит идеей разговора со мной и хочет дать мне возможность максимально высказаться. Позже редактор написала, что есть еще формат фильма, но о том, что Мохов будет принимать в нем участие, речь не шла. Я считаю, что от меня это скрыли намеренно». 

    Жанр, выбранный Собчак для общения с маньяком, Мартынова очень точно определяет как «дружеский разговор по душам». Думаю, именно это и стало причиной столь резкого отторжения ее работы. В определенном смысле любой журналист – манипулятор: на моих глазах очень известный репортер наставлял стажера не входить в эмоциональную связь со своими героями, потому что настанет момент вонзить им в спину нож. Собчак в плену этой связи явно оказалась, а вот профессиональный инструмент прихватить забыла.

    Еще в нулевых Александр Минкин опубликовал алармистский цикл статей «Под властью маньяков», посвященный засилью на телевидении высокорейтинговых убийц и педофилов: «Не Кремль и не народ, не рекламодатели и не руководители телеканалов, а именно неизвестно кто (из 5-процентного слоя обделенных жизнью психов) решает, что будет смотреть нация. Решают те, кому мы (увидев, что им нравится) не доверили бы и котенка, а уж тем более ребенка. Те, от кого мы старались бы держаться подальше». 

    Человека с ружьем сменил человек с пиплметром: среднестатистический аноним, вкусами которого мерились рейтинги телепередач. Как раз в те годы я работал на телевидении креативным продюсером программы «Времечко», когда она выходила в формате дневного ток-шоу. Почему в ток-шоу сплошь и рядом крики да вопли? Потому что это приносит рейтинг. После программ мы получали и разбирали графики, на которых были видны колебания симпатий аудитории. В среднем по больнице пик рейтингов приходился на скандалы. Если у программы падают рейтинги, ее убивают.

    Фото: Ксения Собчак/Youtube

    Сейчас у нас полная демократизация, — любой может выйти в эфир на ютюбе, и никакие пиплметры ему не страшны: аудитория голосует просмотрами. Я не сноб, и спокойно отношусь к невзыскательным вкусам широкой публики. Потакать им тоже не считаю зазорным. Вопрос только в том, презираешь ты эту публику, или уважаешь.

    И этот вопрос имеет отношение не столько к этике или гуманизму, сколько к профессионализму и достоинству. Если презирающий плебеев аристократ начинает перед ними заискивать, снискать он может только презрение. Как говорил герой Пелевина, «кто не хочет работать клоуном у пиасов, будет работать пи ... асом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс».

    Маньяк Мохов — не первый урод, ставший благодаря журналистам калифом на час. Поэтому претензии к Собчак по части этики выбора подобного персонажа удивляют меня не меньше, чем ее. И она совершенно справедливо ссылается на блестящую журналистку Сашу Сулим или фильмы про маньяков, которые выпускает Netflix. Но проблема не в том, кого Собчак показывает. Проблема в том, что она показывает, и как. Если журналист не понимает, что хочет сказать своей историей своей аудитории, это скажут за него. И дело тут не в ксенияфобии.

    Возможно задуманный как экзистенциальное откровение фильм на поверку пуст и бессмыслен. Мне он больше всего напомнил известную телепередачу Ирины Зайцевой «Герой дня без галстука». Тот же жанр интервью с интересным человеком, те же режиссерские приемы четвертьвековой давности. Разве что дрон добавился. Теперь Собчак рассказывает, что не платила Мохову денег, зато исследовала границы зла. Я увидел исключительно исследование границ сексуальных возможностей маньяка. Больше ничего нового мне этим разговором не сообщили.

    По сути, защитники Собчак говорят: главное достоинство фильма в том, что маньяк показан таким же как мы. А ее обвинители считают то же самое главной мерзостью. Что ж, и те и другие правы. Но если достоинства и недостатки фильма этим исчерпываются, то и говорить, вроде бы, не о чем. Дежурный повод для маленького скандальчика. Для меня примечательнее другое: эта история — о том, как маньяк победил журналиста. Вот это, думается, людей и бесит, даже если они не в состоянии это сформулировать. Мохов переиграл Собчак вчистую.

    Почему? Да потому что вся съемочная группа, похоже, не знала, что делает. И чего ради. Мохов выглядит весьма цельным существом. Он не раскаивается и упивается вниманием. Его убожество обернулось громкой славой. Жизнь удалась. Понятно, что задача интервьюера — входить в доверие к собеседнику, кем бы он не был. Но если интервью на этом не начинается, а заканчивается, грош ему цена. Любое зрелище должно соответствовать законам драматургии, а драматургия — задаче автора. Но сказать автору было нечего: «живет такой парень».

    Думаю, Собчак и сама не поняла, что произошло. Героем дня без галстука может быть и маньяк. Только «вскрывать» его должен не эксперт, который пытается разжевывать зрителю, что на самом деле стоит за невнятным и беспомощным разговором, а интервьюер. Работа журналиста — это игра и борьба со своим героем. Любой человек — маньяк он или нет, — будет навязывать журналисту свою собственную повестку и свой собственный автопортрет. Можно пойти у него на поводу и проиграть. И можно обнаружить его настоящий страх, увидеть за маской — лицо. Не случилось.

    Западные сериалы часто начинаются так: в родной город возвращается герой, отсидевший (как правило, несправедливо, но об этом почти никто не знает) за сексуальное преступление. И жизни ему не будет, пока он не найдет настоящего злодея. У нас все по-другому: маньяк возвращается на свободу с чистой совестью, и на него как мухи слетаются журналисты. Для меня и профессионализм, и социальная ответственность СМИ — не пустой звук. Исследуя границы зла, слишком легко заблудиться и не понять, на какой стороне оказался.

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