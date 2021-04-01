Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Британские антропологи в результате многолетних исследований, поддержанных грантом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана аль Сауда, пришли наконец к выводам относительно природы и происхождения гомосексуализма у приматов вообще и у вида homo sapiens в частности. Оказывается, гомосексуализм совершенно нормален и натурален как для высших обезьян, так и для человека. Однако его социальным и биологическим базисом является вовсе не половой инстинкт, а совершенно другая функция – груминг.

Грумингом называют тип коммуникации у приматов, когда приматы, часто одного пола, почесывают друг друга, покусывают, удаляют друг у друга блох или делают вид, что удаляют блох, обнимают и поглаживают. Груминг очень важен для установления прочных горизонтальных связей в стаде, укрепления взаимной привязанности и любви. Известно, что в часы тревоги и шока обезьяны усиливают свой груминг, что позволяет им сплотиться и вместе противостоять опасности.

Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта. Антропологи утверждают, что такой эксцесс является именно имитацией, а не половым актом, поскольку половой акт между однополыми существами физиологически невозможен, и по своей сути остается тем же грумингом, только экстремального типа. Точно так же, как одним из видов груминга является выкусывание из шерсти соседа несуществующих блох, другим видом груминга является имитация сексуальной связи. И причины, и поводы, и последствия таких действий приматов совершенно груминговые и ничуть не половые.

Половая функция тесно связана с инстинктом размножения. Она формирует не только позыв к половому акту, но и устойчивую связь с партнером обязательно другого пола в целях совместного порождения и выращивания потомства. Извращением половой функции у приматов является использование полового акта как знака и способа репрессии, доминирования, причем как самцами, так и самками, как в гетеросексуальных, так и в гомосексуальных сочетаниях. Однако классический гомосексуализм «по согласию» не является репрессией и потому не может быть признан извращением половой функции, поскольку никакого отношения к половой функции не имеет, а является развитием и эксцессом не половой функции, а социальной коммуникации, груминга.

Склонность к гомосексуализму у приматов, включая людей, не может быть следствием какого-то врожденного порока или особенности половой системы, как физиологической, так и психологической ее частей. Поскольку гомосексуализм вообще не имеет отношения к половой системе. Это социально-коммуникативная дисфункция – и подвержены ей особи, более прочих нуждающиеся в коммуникативной поддержке, в ласке, в заботе, в нежности, неуверенные, неустойчивые, эмоционально лабильные. Эти выводы полностью соответствуют сформированному в обществе людей образу типичного «гея». В периоды общественного стресса у людей, как и у прочих приматов, нарастает потребность в груминге, соответственно проявляется и больше личностей, совершающих эксцессы груминга.

Британские ученые сформулировали несколько предложений. Первое: следует декриминализировать гомосексуализм в общественном сознании, так как он не является перверсией, не является паталогией как таковой, социально не опасен, а даже полезен, как полезны обществу приматов все виды груминга. Второе: тем не менее следует отказаться от идеи регистрации гомосексуальных браков и тем более воспитания гомосексуальными парами детей, так как груминг не может быть основой семьи и брака, груминг никак не связан с базовой потребностью в продолжении рода, груминг не создает инстинкта заботы о потомстве и вообще это явление совершенно другого порядка, чем секс и семья. Третье: следует вести правильную научную пропаганду относительно возможности полной ресоциализации так называемых гомосексуалистов с объяснением природы гомосексуализма как груминга – и даже заменить термин «гомосексуализм» на «эксцесс груминга», так как слово «секс» дезориентирует общество в понимании данного феномена. Четвертое: никакой так называемый гомосексуализм не может быть оправданием практик репрессивного секса, вне зависимости от того, осуществляется ли он мужчинами или женщинами, в разнополых или однополых сочетаниях; насилие должно быть однозначно осуждено и подавлено.

На эту тему

Официальная публикация доклада антропологов в журнале Nature не состоялась, так как спонсор исследования смог принять только второе и третье предложение ученых, а британское научное сообщество, напротив, согласилось только с первым, резко отозвалось о втором и не согласилось с формулировками третьего и четвертого предложений. Об исследовании стало известно из анонимных блогов в одной американской социальной сети, которые до быстро последовавшей блокировки были перенесены в одну российскую социальную сеть.

На самом деле подобного исследования никогда не проводилось. Хотя теоретически оно возможно и выводы по-своему логичны. Данный материал имеет сатирический характер и показывает всю абсурдность и противоречивость политики «признания» (а на самом деле внедрения и пропаганды) нетрадиционных отношений.

С Первым апреля, дорогие читатели!