Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

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НОВОСТЬ ЧАСА

Сенатор: Сторонники Саакашвили плодят ненависть между народами России и Грузии

1 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 13:17  |  vz.ru
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США закрыли глаза на долг Украины перед Россией

США отказались оплачивать долги Украины перед Россией REUTERS/Gary Cameron
Всемирный банк впервые раскрыл данные о том, сколько другие страны должны России. Российский Минфин такими данными балует не часто. Сделано это подконтрольным США банком вполне осознанно и не просто так, считают эксперты. Особенно интересным выглядит, каким Всемирный банк видит долг Украины перед Россией.  Подробности...
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Западные элиты боятся победы над коронавирусом

Жесткий разгон антикарантинных протестов стал нормой для стран Европы REUTERS/Henry Nicholls
Состояние европейского общества после нескольких волн пандемии называют «новой нормальностью». Но эта норма далека от привычных представлений жителей Старого Света о свободах и комфорте. В привычку входят комендантский час, отмена базовых прав человека и массовое полицейское насилие на улице. Почему снятие барьеров и запретов станет серьезным вызовом для европейской элиты? Подробности...
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Что помешало русскому изобретателю создать первый самолет в мире

Александр Федорович Можайский начинал как морской офицер РИА Новости
1 апреля 1890 года этот мир оставил русский самородок Александр Федорович Можайский, пионер авиастроения. Ему не хватило каких-нибудь двадцати лет, чтобы увидеть флоты воздушных судов, бороздящих небесные просторы. Но его дело не пропало даром: Можайский был первым в длинной череде подвижников, усилиями которых Россия стала великой авиационной державой. Подробности...
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Запад разрушил неписаные традиции работы разведок

Здание российского посольства в Италии instagram.com/ambrussia.italia
Очередной скандал с «российскими шпионами» затронул на этот раз западную страну, которая едва ли не наиболее дружественно относится к России – Италию. Есть основания полагать, что в данном случае речь идет о реальной (хоть и неудачной) попытке работы российской разведки. Почему скандалы подобного рода резко участились и что это означает для разведок всех стран? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта. Подробности...

В испанской гражданской войне Франко победил, но проиграл

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
1 апреля 1939 года закончилась одна из самых ярких гражданских войн XX века – испанская. Франко объявил о полной военной победе, и был прав. Но в результате сегодняшняя Испания во всем, кроме флага, выглядит так, будто войну выиграли республиканцы. Подробности...

Как рассадить детей мигрантов в школе

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В России на самом высоком уровне озаботились проблемами, связанными с ростом числа детей мигрантов в школах. Такая проблема весьма остро стоит и в Европе, и ее решения там не нашли. Для того, чтобы ее решить, недостаточно сосредоточиться только на «приезжих детях». Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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В Карабахе нашли «Искандеры»

Сколько мигрантов должно быть в школе

Обсуждение: 10 комментариев

Судьбу Украины обсудят без Украины

Обсуждение: 8 комментариев
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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    Герман Садулаев

    Британские ученые установили связь между гомосексуализмом и ловлей блох

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		1 апреля 2021, 12:12

    Британские антропологи в результате многолетних исследований, поддержанных грантом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана аль Сауда, пришли наконец к выводам относительно природы и происхождения гомосексуализма у приматов вообще и у вида homo sapiens в частности. Оказывается, гомосексуализм совершенно нормален и натурален как для высших обезьян, так и для человека. Однако его социальным и биологическим базисом является вовсе не половой инстинкт, а совершенно другая функция – груминг.

    Грумингом называют тип коммуникации у приматов, когда приматы, часто одного пола, почесывают друг друга, покусывают, удаляют друг у друга блох или делают вид, что удаляют блох, обнимают и поглаживают. Груминг очень важен для установления прочных горизонтальных связей в стаде, укрепления взаимной привязанности и любви. Известно, что в часы тревоги и шока обезьяны усиливают свой груминг, что позволяет им сплотиться и вместе противостоять опасности.

    Некоторые особи, чересчур увлекаясь грумингом, в процессе взаимного почесывания с однополым соседом по ветке, приходят в сексуальное возбуждение – и груминг перерастает в имитацию полового акта. Антропологи утверждают, что такой эксцесс является именно имитацией, а не половым актом, поскольку половой акт между однополыми существами физиологически невозможен, и по своей сути остается тем же грумингом, только экстремального типа. Точно так же, как одним из видов груминга является выкусывание из шерсти соседа несуществующих блох, другим видом груминга является имитация сексуальной связи. И причины, и поводы, и последствия таких действий приматов совершенно груминговые и ничуть не половые.

    Половая функция тесно связана с инстинктом размножения. Она формирует не только позыв к половому акту, но и устойчивую связь с партнером обязательно другого пола в целях совместного порождения и выращивания потомства. Извращением половой функции у приматов является использование полового акта как знака и способа репрессии, доминирования, причем как самцами, так и самками, как в гетеросексуальных, так и в гомосексуальных сочетаниях. Однако классический гомосексуализм «по согласию» не является репрессией и потому не может быть признан извращением половой функции, поскольку никакого отношения к половой функции не имеет, а является развитием и эксцессом не половой функции, а социальной коммуникации, груминга.

    Склонность к гомосексуализму у приматов, включая людей, не может быть следствием какого-то врожденного порока или особенности половой системы, как физиологической, так и психологической ее частей. Поскольку гомосексуализм вообще не имеет отношения к половой системе. Это социально-коммуникативная дисфункция – и подвержены ей особи, более прочих нуждающиеся в коммуникативной поддержке, в ласке, в заботе, в нежности, неуверенные, неустойчивые, эмоционально лабильные. Эти выводы полностью соответствуют сформированному в обществе людей образу типичного «гея». В периоды общественного стресса у людей, как и у прочих приматов, нарастает потребность в груминге, соответственно проявляется и больше личностей, совершающих эксцессы груминга.

    Фото: David Moir/Reuters

    Британские ученые сформулировали несколько предложений. Первое: следует декриминализировать гомосексуализм в общественном сознании, так как он не является перверсией, не является паталогией как таковой, социально не опасен, а даже полезен, как полезны обществу приматов все виды груминга. Второе: тем не менее следует отказаться от идеи регистрации гомосексуальных браков и тем более воспитания гомосексуальными парами детей, так как груминг не может быть основой семьи и брака, груминг никак не связан с базовой потребностью в продолжении рода, груминг не создает инстинкта заботы о потомстве и вообще это явление совершенно другого порядка, чем секс и семья. Третье: следует вести правильную научную пропаганду относительно возможности полной ресоциализации так называемых гомосексуалистов с объяснением природы гомосексуализма как груминга – и даже заменить термин «гомосексуализм» на «эксцесс груминга», так как слово «секс» дезориентирует общество в понимании данного феномена. Четвертое: никакой так называемый гомосексуализм не может быть оправданием практик репрессивного секса, вне зависимости от того, осуществляется ли он мужчинами или женщинами, в разнополых или однополых сочетаниях; насилие должно быть однозначно осуждено и подавлено.

    Официальная публикация доклада антропологов в журнале Nature не состоялась, так как спонсор исследования смог принять только второе и третье предложение ученых, а британское научное сообщество, напротив, согласилось только с первым, резко отозвалось о втором и не согласилось с формулировками третьего и четвертого предложений. Об исследовании стало известно из анонимных блогов в одной американской социальной сети, которые до быстро последовавшей блокировки были перенесены в одну российскую социальную сеть.      

    На самом деле подобного исследования никогда не проводилось. Хотя теоретически оно возможно и выводы по-своему логичны. Данный материал имеет сатирический характер и показывает всю абсурдность и противоречивость политики «признания» (а на самом деле внедрения и пропаганды) нетрадиционных отношений.

    С Первым апреля, дорогие читатели!

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