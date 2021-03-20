Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

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НОВОСТЬ ЧАСА

Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня

20 марта, суббота  |  Последнее обновление — 13:39  |  vz.ru
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Центробанк возвращает рублю сберегательный статус

Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку Сергей Бобылев/ТАСС
Впервые с 2018 года Банк России поднял ключевую ставку. Брошь в виде ястреба у Эльвиры Набиуллиной прямо говорит о смене политики: ставка будет расти и дальше. Что означает этот разворот курса Центробанком и к чему стоит готовиться россиянам? Подробности...
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Пашинян пошел по ленинскому пути

Пашинян рассчитывает сохранить власть. И у него вполне может получиться Omer Messinger/Sipa USA/Reuters
Никола Пашиняна недолюбливают многие в России и буквально ненавидит значительная часть Армении. Формально у всех этих людей есть большой повод для радости: Пашиняна все-таки «дожали», и он согласился провести в июне досрочные выборы. Ради этого в Армении придется отменить военное положение. Однако радость противников премьера рискует оказаться преждевременной.  Подробности...
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Черноморский флот оттачивает мастерство на кораблях НАТО

Черноморский подводный флот продемонстрировал небывалую боеготовность mil.ru
Впервые за долгое время сразу шесть подводных лодок Черноморского флота вышли на боевое дежурство. По мнению командования, это беспрецедентный случай, которого «нет ни на флотах России, ни на флотах иностранных государств». Действительно ли столь масштабное развертывание подлодок является уникальным для России и чем оно могло быть вызвано?  Подробности...
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«Детская дипломатия» сломала судьбы советских детей

Катя Лычева в Соединенных Штатах Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, в 1986 году, советская девочка Катя Лычёва посетила США с «миссией мира». Это был и первый и последний в истории СССР и США приступ «детской дипломатии» с целью борьбы за мир в тот период, когда ядерная война казалось неизбежной. Какие еще детские судьбы оказались втянуты в этот сюжет и почему эта практика оказалась неэффективной? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Как пели гитлеровские штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы». Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда. Подробности...

В советский рай Латвию больше не возьмут

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Случилось неожиданное: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил провести в стране «реиндустриализацию». Где? В Латвии? Откуда за последние 30 лет уехала почти половина населения, самого молодого, активного и умного. Подробности...
Обсуждение: 109 комментариев

России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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Пашиняна дожали

Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Киев на встрече «нормандской четверки» отказался в полной мере соблюдать прекращение огня
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    Европейской демократии больше не существует – это главный результат пандемии

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		20 марта 2021, 12:30

    Умирает 90-летний австрийский дедушка. Перед смертью он говорит: «Вот ты, внук, спрашивал, каково было при Гитлере. Так вот знай – точь-в-точь, как сейчас, только лозунги были другие». Нет, это не анекдот, если вы надеялись. Это две недели назад умер дедушка моего знакомого хозяина ресторана в Вене. Нет, не от ковида. Умер от старости. И, хоть было ему 90, мозг у него, судя по тексту, оставался ясным.

    Сидя в московском ресторане без маски, вообще-то, трудно себе представить, что именно происходит в Европе. На поверхности – один локдаун за другим, каждый из которых слегка сбивает цифры зараженности, но моментально дает пик при выходе из него – даже малейшими послаблениями типа открытий школ и детских садов. Про рестораны, отели и «необязательные магазины» нет и речи, равно как про кафе и театры.

    Простая логическая цепь – «локдаун – создание «стерильной прослойки» – встреча с реальностью – рост заражений» не поддается осмыслению местными правительствами. Для них это теорема Ферма, если не сказать хуже. Тем более, что в последнее время не спасают никакие локдауны, и если уж вирус-мутант, которым оправдывают тут вообще любые меры против собственного населения, решил распространиться, то делает он это легко и просто. 

    Вот уже больше, чем полгода, немецкие газеты выходят с совершенно однотипными материалами и даже заголовки как будто одни и те же. Про очаги заражения, про рост инфекции, про то, что все умрут, если будут противиться приказам правительства. Иногда они разбавляют материалы пинками в адрес русской антидемократической вакцины и осаннами – по адресу Pfizer. Раз в месяц канцлер Меркель говорит, что «виден свет в конце туннеля» и осталось потерпеть только до Нового года, потом до Дня св. Валентина, потом до 8 марта, потом до Пасхи. И каждый раз гайки только закручиваются все туже и туже. 

    Вакцинация, на которую возлагались надежды, стараниями бывшего министра обороны ФРГ, а ныне командира Евросоюза, девушки по имени Фон дер Ляйен, бездарно провалена. Все опять истерически подсчитывают количество зараженных, и никто не упоминает, что в странах с приличным медицинским обслуживанием количество смертей от ковида идет вниз. Инфекция – вверх, смертность – вниз. То есть никакой локдаун не спасает от инфекции, но от смерти зато спасает медицина. Точка.

    Фото: ZUMA/ТАСС

    И тут у меня на втором мониторе завопил историк Радзинский по «Эху Москвы»: «И вы знаете, что сделал Гитлер в первую очередь? Он запретил демонстрации! А потом и партии! И начал прослушивать переговоры граждан!». Это он тут нам рассказывает про приход Гитлера к власти, часть 3.

    Ну так вот – про то, что не настолько очевидно для московского жителя, которого так и не заставили ходить по улице в маске. Европейской демократии, о которой так любит помечтать каждый русский интеллигент у себя в деревне при луне под звон цинкового ведра и лай соседских собак, больше не существует. И это главный результат так называемой пандемии. «Гитлер запретил демонстрации» вопит Радзинский и его крик стоит у меня в ушах (что поделать – он всегда вопит). Впервые после канцлера Адольфа канцлер Ангела запретила демонстрации. И австрийский канцлер Курц – тоже. Идейно близким на улицы выходить можно. Поэтому в центре Вены и в центре Берлина бьют дубинками лежащих на земле пенсионеров за то, что они устали жить в натуральной тюрьме и требуют у правительства изменения способов борьбы с ковидом в пользу населения, а не против оного. Но если ты феминистка и выходишь 8 марта с лозунгом «посадить на цепь всех мужчин», то тебя никто не тронет пальцем. Всё по заветам дедушки Адольфа.

    Гражданские права населения урезаются по принципу нарезки салями – тонкими ломтями. Запрет на передвижение не только за границу, но и по стране. Запрет на передвижение по городу. Комендантский час. Запрет на торговлю (Гитлер, правда, ограничивался только еврейскими лавками). Запрет на инакомыслие. Запрет на демонстрации. Остался запрет на партии. Ан нет – он уже действует, но без указа, чисто на практике – единственную реальную парламентскую оппозиционную партию AfD поставили официально под наблюдение со стороны Управления по защите Основного закона – то есть политического сыска. Теперь их телефоны прослушиваются, переписка читается (о, да – «Гитлер начал прослушивать граждан!» – вопит Эдвард Радзинский). Но когда Гитлер это делал, он говорил: «потому что они все коммунисты», когда Меркель – она спускает свору СМИ и депутатов от правящей партии, чтобы они сказали своим ртом «потому что они нацисты». Говорил же умирающий дедушка «теперь лозунги другие».

    Газеты рисуют в этот предвыборный год парадные опросы: «ХДС/ХСС триумфально движутся к выборам», «более 57 процентов населения одобряет действия правящей коалиции во время эпидемии» и так далее. Если сейчас, видя весь этот тотальный пипец, немцы реально голосуют за партию Меркель и «одобряют меры партии и правительства», то тут два варианта – или они реально сумасшедшие или цифры нагло фальсифицированы. Что из этого хуже – не очень понятно.

    С одной стороны, граждане европейцы настолько легко и просто расстались и с гражданскими, и с политическими, и даже с человеческими правами, что приходит только одна мысль – эта демократия была им настолько в тягость, что тот, кто нашел для демонтажа нужные лозунги и причины, крайне преуспел в этом. Во имя здоровья нации! Отличный лозунг. Но вот проблема – что нельзя опять бить евреев, хотя для этой цели можно запустить в страну миллиона два отмороженных с Востока – они справятся. А кого же бодро по утру ненавидеть простому немцу? Газеты услужливо указывают цель – опять русские. Опять Россия. 

    Вот паззл и сложился. Как пели незаслуженно разогнанные Гитлером штурмовики в своей главной песенке: «Глядят на свастику с надеждой миллионы / День тьму прорвет, даст хлеб и волю он» (перевод Ю. Нестеренко). Тоска по сильной руке, жажда бездумно подчиняться правителю, стремление снять с себя любую ответственность за то, что происходит в стране. Все как тогда.

    Вот вам формула европейской вакцины. А вовсе не то, что вы думали.

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