Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД

7 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:31  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В Европе вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу. Подробности...

Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
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Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к материалам газеты ВЗГЛЯД
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    Глеб Кузнецов

    Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		7 марта 2021, 19:11

    Еврокомиссия сдалась. И разрешила желающим регистрировать «Спутник V» на своей территории. Сквозь зубы разрешила, «на свой страх и риск пользуйтесь, но помните, что вся ответственность на вас». «Спутник» раздражает не только ЕК, но и США. Администрация Байдена публично осудила «попытки использовать доступ к вакцине в дипломатических целях со стороны Китая и России». А в американской влиятельной прессе вроде NYT строят гипотезы, чего это противная Европа снова идет на поводу у России. Базовых гипотез несколько.

    1. Страх за европейское единство – если не разрешить, а некоторые страны все равно будут использовать, то это приведет к сепаратистским настроениям в ЕС как максимум и к политической нестабильности как минимум.

    2. Осознаваемая неспособность обеспечить ЕС вакцинами во вменяемые сроки – а именно к лету, что может заставить правительство ввести / не снять локдауны, что, в свою очередь, приведет к той самой политической нестабильности, но уже из-за тотального озверения действующих поколений.

    3. Отсутствие каких бы то ни было оснований, кроме политических, не регистрировать препарат, что в условиях дефицита ведет опять же к политической нестабильности.

    Я на проблему смотрю с другой стороны. В разных странах Европы процент вакцинирования примерно соответствует российскому. Но в России нет никакой паники, вакцинируют даже в торговых центрах, страна готова экспортировать препарат всем желающим, исходя хоть из коммерческой, хоть из политической, хоть из любой другой логики.

    Фото: Gareth Fuller/РА/ТАСС

    В Европе же вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу.

    Европа пошла по пути «колбаса в позднем СССР», создав искусственный дефицит, «узкие точки» доступа, выстроив население в строгой иерархии по очередности доступа к препарату (и породив разного рода коррупционные схемы и скандалы по этому поводу).

    Сначала колбаса / вакцина для старых большевиков – «возрастные группы за 65», потом для «членов партии» – «другие уязвимые группы», потом для товарищей, занятых на особо важных производствах – «значимые профессиональные группы – врачи, полиция». А потом уже – колбаса поступит в «обычные магазины» для всех желающих. Ну и Меркель добавила в лучших традициях обкомовских. «Мы, уважаемые граждане, сделаем для вас специальные паспорта, в которых будем отмечать кто сколько и какой колбасы сожрал. По требованию сотрудника милиции вы эти паспорта обязаны будете предъявлять, а без паспорта оного вы даже к тетке в соседний район картошку копать не поедете».

    В результате недовольны все. Дома престарелых производят новости про покойников после вакцинации (как будто до вакцинации в домах престарелых никто не умирал), обычные граждане чувствуют, что колбасы для них не хватит и к тетке они не поедут, расстраиваясь из-за этого, врачи и полицейские не хотят «Оксфордской», а хотят «Брауншвейгской» – пфайзеровской, а брауншвейгская только для старых большевиков в домах престарелых. СМИ полны драматическими расследованиями – как в соседнем районе некий работник торговли стащил поперек очереди девять палок колбасы и отдал ее совершенно недостойным гражданам.

    А в некоторых областях Союза (например, в Португалии) бюро местного обкома решило, что члены этого бюро (местные политики) в очереди за колбасой должны стоять выше всяких докторишек и пожарных с полицейскими, вровень со старыми большевиками. Отчего совершенно офигело все местное население.

    И вопрос ведь даже не в том, ешь ты колбасу в принципе, к какой половине населения ты принадлежишь – к желающим вакцинироваться или нет – вопрос в том, что ты ежедневно сталкиваешься с чудовищной государственной несправедливостью, когда тебя обделяют и объедают буквально у тебя на глазах. А в это время, как всем достоверно известно, начальство на дачах своих колбасой обжирается!

    Любой человек, который жил в позднем СССР или хотя бы читал какое-нибудь «ЧП районного масштаба» понимает, о чем я пишу. Наши начальники в позднем СССР жили. И поэтому не допустили администрирования вакцинации в старосоветском стиле.

    Если бы в Европе просто сделали то же самое – отменили приоритетные группы, открыли бы точки для всех желающих и вообще прекратили бы любое администрирование вакцинации, кроме логистического – того, что в Европе есть, сейчас хватило бы с лихвой для тех самых «всех желающих здесь и сейчас». И не пришлось бы разрешать бьющимся в истерике малым европейским странам запускать колбасную электричку в Москву.

    Источник: блог Глеба Кузнецова

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