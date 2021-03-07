Вакцинация в Европе пошла по пути «колбасы в позднем СССР»

Еврокомиссия сдалась. И разрешила желающим регистрировать «Спутник V» на своей территории. Сквозь зубы разрешила, «на свой страх и риск пользуйтесь, но помните, что вся ответственность на вас». «Спутник» раздражает не только ЕК, но и США. Администрация Байдена публично осудила «попытки использовать доступ к вакцине в дипломатических целях со стороны Китая и России». А в американской влиятельной прессе вроде NYT строят гипотезы, чего это противная Европа снова идет на поводу у России. Базовых гипотез несколько.

1. Страх за европейское единство – если не разрешить, а некоторые страны все равно будут использовать, то это приведет к сепаратистским настроениям в ЕС как максимум и к политической нестабильности как минимум.

2. Осознаваемая неспособность обеспечить ЕС вакцинами во вменяемые сроки – а именно к лету, что может заставить правительство ввести / не снять локдауны, что, в свою очередь, приведет к той самой политической нестабильности, но уже из-за тотального озверения действующих поколений.

3. Отсутствие каких бы то ни было оснований, кроме политических, не регистрировать препарат, что в условиях дефицита ведет опять же к политической нестабильности.

Я на проблему смотрю с другой стороны. В разных странах Европы процент вакцинирования примерно соответствует российскому. Но в России нет никакой паники, вакцинируют даже в торговых центрах, страна готова экспортировать препарат всем желающим, исходя хоть из коммерческой, хоть из политической, хоть из любой другой логики.

В Европе же вокруг вакцинации развернулась настоящая истерика. При этом процент желающих вакцинироваться что в Европе, что в России одинаковый. Примерно 50 на 50. Так в чем дело? Полагаю, в советском опыте, пережитом российской элитой и совершенно непонятном Западу.

Европа пошла по пути «колбаса в позднем СССР», создав искусственный дефицит, «узкие точки» доступа, выстроив население в строгой иерархии по очередности доступа к препарату (и породив разного рода коррупционные схемы и скандалы по этому поводу).

Сначала колбаса / вакцина для старых большевиков – «возрастные группы за 65», потом для «членов партии» – «другие уязвимые группы», потом для товарищей, занятых на особо важных производствах – «значимые профессиональные группы – врачи, полиция». А потом уже – колбаса поступит в «обычные магазины» для всех желающих. Ну и Меркель добавила в лучших традициях обкомовских. «Мы, уважаемые граждане, сделаем для вас специальные паспорта, в которых будем отмечать кто сколько и какой колбасы сожрал. По требованию сотрудника милиции вы эти паспорта обязаны будете предъявлять, а без паспорта оного вы даже к тетке в соседний район картошку копать не поедете».

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В результате недовольны все. Дома престарелых производят новости про покойников после вакцинации (как будто до вакцинации в домах престарелых никто не умирал), обычные граждане чувствуют, что колбасы для них не хватит и к тетке они не поедут, расстраиваясь из-за этого, врачи и полицейские не хотят «Оксфордской», а хотят «Брауншвейгской» – пфайзеровской, а брауншвейгская только для старых большевиков в домах престарелых. СМИ полны драматическими расследованиями – как в соседнем районе некий работник торговли стащил поперек очереди девять палок колбасы и отдал ее совершенно недостойным гражданам.

А в некоторых областях Союза (например, в Португалии) бюро местного обкома решило, что члены этого бюро (местные политики) в очереди за колбасой должны стоять выше всяких докторишек и пожарных с полицейскими, вровень со старыми большевиками. Отчего совершенно офигело все местное население.

И вопрос ведь даже не в том, ешь ты колбасу в принципе, к какой половине населения ты принадлежишь – к желающим вакцинироваться или нет – вопрос в том, что ты ежедневно сталкиваешься с чудовищной государственной несправедливостью, когда тебя обделяют и объедают буквально у тебя на глазах. А в это время, как всем достоверно известно, начальство на дачах своих колбасой обжирается!

Любой человек, который жил в позднем СССР или хотя бы читал какое-нибудь «ЧП районного масштаба» понимает, о чем я пишу. Наши начальники в позднем СССР жили. И поэтому не допустили администрирования вакцинации в старосоветском стиле.

Если бы в Европе просто сделали то же самое – отменили приоритетные группы, открыли бы точки для всех желающих и вообще прекратили бы любое администрирование вакцинации, кроме логистического – того, что в Европе есть, сейчас хватило бы с лихвой для тех самых «всех желающих здесь и сейчас». И не пришлось бы разрешать бьющимся в истерике малым европейским странам запускать колбасную электричку в Москву.

Источник: блог Глеба Кузнецова

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