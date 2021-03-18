Америка – это хищник, который способен убить

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НОВОСТЬ ЧАСА

Путин ответил Байдену: Кто так обзывается – тот сам так называется

18 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Когда доходы россиян снова начнут расти

Экономисты рассказали, кто в пандемию затянул пояса потуже Гавриил Григоров/ТАСС
Состоятельные россияне, оказывается, потеряли в год пандемии больше, чем люди с меньшими доходами. Такой вывод делают экономисты. Чем же объясняется такой парадокс и когда доходы россиян восстановятся до докризисных уровней? Подробности...
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Отзыв российского посла дал США шанс избежать большой ошибки

Анатолий Антонов занимает пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в США с августа 2017 года Александр Щербак/ТАСС
Перед срочным вылетом Анатолия Антонова в Москву «для консультаций» посольство России в США возложило на американцев всю ответственность за кризис в отношениях двух стран. Ничего подобного не случалось со времен зенита холодной войны, Белый дом и Госдеп демонстрируют растерянность. Чего добивается Россия этим шагом и как он связан со скандальным интервью Байдена?  Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

У нынешнего германского руководства действительно есть моральные долги перед Россией и Украиной REUTERS/Stefanie Loos
Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Америка – это хищник, который способен убить

Захар Прилепин
Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. За свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. Давайте перестанем себя обманывать. Подробности...

Воссоединение России и Украины станет символом конца атлантистской эпохи

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Украина слишком важна для России, но предложение «забирайте ее обратно» – это слишком мало и неприемлемо для русских. Потому что взамен от нас требуют отказаться от самостоятельности и совместных с Китаем планов по переустройству миропорядка. Подробности...
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Где у телевидения дно

Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин, журналист
Это абсолютно искусственная бонтонность где-то в украинских степях, куда свезли глубоко несчастных женщин, чтобы опозорить их и посмеяться над ними. Смотреть «Пацанок» по-настоящему тяжело, а боль от просмотра почти физическая. Подробности...
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Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

В США предложили отдать Украину России

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    Захар Прилепин

    Америка – это хищник, который способен убить

    Захар Прилепин
    писатель, председатель партии «За правду»
    		18 марта 2021, 13:48

    С 1947 по 1989 год американцы предприняли 72 попытки государственного переворота в чужих странах. 66 из них тайно. 26 – успешно. Как же нам строить отношения с американцами, вот вопрос. Ответ предельно прост.

    Во-первых, никогда не надо верить в американскую демократию, это блеф для слабых разумом. Америке не нужны демократические партнеры. Ей нужны лояльные партнеры.

    Во-вторых, надо быть прагматиками и понимать, что Америка – это вполне себе взрослый хищник, который способен убить. Получается у него не так часто, как ему хотелось бы, но он постоянно пробует снова. Снова и снова.

    Америка сняла на эти темы тысячи фильмов и вариаций. В тысячах фильмов, в тысяче комиксов, в тысяче компьютерных игр Америка побеждала Россию и убила даже не миллионы, а уже миллиарды русских. Это не только кино, комикс, игра. Это постановка задачи. Просто надо поставить себе галочку в этом месте, и любому, кто призывает вас об этом забыть, аккуратно пристегивать губы аккуратной прищепкой. Этот человек – не умен. Возможно, он хочет добра и мира во всем мире – но так пусть он тогда едет в Америку и рассказывает американцам, что русских больше не надо убивать в голливудских фильмах. Если он там это докажет хоть кому-то – пусть возвращается обратно. Но он же не докажет. Лучше он здесь будет что-то доказывать.

    В недавней своей лекции литератор Дмитрий Быков в числе прочего говорил (речь идет про кино и шахматистов в кино, но это не важно): «Бет победила Боргова не его оружием, что очень важно. Она победила его тем, что лежит в основе американского общества – солидарностью. И Россия, которая умна за счет страха, милитаризма и противостояния власти, поддалась. Потому что Америка победила ее своей простой идиотской ковбойской улыбкой, которую так все здесь ненавидят. Америка – это не Дональд Трамп».

    Фото: army.mil

    Повторяем, детвора. Россия умна за счет страха и милитаризма. А Америка – это солидарность и простая ковбойская улыбка. Которую все «здесь» (в мрачной России, которая губ разлепить не может) ненавидят. И вообще – она не Трамп, а ДБ. Вот теперь смотрите, вкратце, иллюстрацию к этому заявлению.

    В 1944-1946 годах американцы устроили оккупацию Филиппин. Де-факто это стало переходом страны под контроль США. После окончания Второй мировой войны американские войска оккупировали южную часть Кореи, которая впоследствии стала Южной Кореей. После кровопролитной Корейской войны, которая не изменила границы Южной Кореи и ее государственный строй, США не вывели свои вооруженные силы из страны. На данный момент американский контингент в Южной Корее один из самых больших среди зарубежных контингентов США и составляет не менее 37 000 человек.

    В 1961 году американцы провели операцию в заливе Свиней – вторжение на Кубу с целью свержения действующей власти. Но проиграли. 17 мая 1962 года корпус американских экспедиционных сил в количестве 5000 человек был высажен на территорию Таиланда.

    С октября 1962 до 1975 года США многократно вмешивались во внутренние дела Лаоса с целью поддержать антикоммунистические силы внутри страны. 28 апреля 1965 года, в ходе операции Power Pack, американский десант высадился в Доминиканскую Республику для свержения правительства, пришедшего к власти в ходе гражданской войны. В результате страна находилась под оккупацией до сентября 1966 года. Максимальное количество войск США составляло 12 тыс. человек. В ходе новых выборов была избрана проамериканская власть.

    Естественно, война во Вьетнаме (1965–1973). До 1969 года США проводили крупные наступательные операции против партизан. В этот период контингент американских войск составлял 540 тыс. человек. По подсчетам Северного Вьетнама, от американских бомбардировок погибло 65 тыс. мирных жителей. В 1967 году в Стокгольме и Копенгагене состоялся неофициальный международный трибунал по расследованию военных преступлений во Вьетнаме, который, впрочем, не имел последствий для США.

    В 1968 году США осуществили бомбардировки Камбоджи и Лаоса, а в 1970 году в Камбоджу вторглись. В 1982-1983 годах американцы осуществляли, как они это называют, миротворческую операцию в Ливане. 1983 год: вторжение США на Гренаду. 25-27 октября 1983 года США провели операцию «Вспышка ярости», целью которой являлось вторжение в Гренаду и свержение просоветского правительства. Крупными силами американцы подавили сопротивление и установили контроль над всей страной. На международном уровне данная агрессия вызвала осуждение даже у союзников США.

    В июле 1983 года Соединенные Штаты предприняли серию военных учений в Гондурасе, которые, по мнению некоторых экспертов, должны были привести к конфликту с Никарагуа и последующему вторжению США в страну. Серия провокаций продолжалась до 1989 года, но не принесла результата.

    В 1989 году состоялось вторжение в Панаму. С начала 80-х годов Панама постепенно выходила из-под контроля США и начинала проводить независимую политику, которая не отвечала интересам американского правительства. Политическое, психологическое и финансовое давление на Панаму не принесли результатов. Также одним из факторов ухудшения отношений стал отказ Панамы от предоставления территории США для проведения военных действий против Никарагуа. Всё это вынудило США увеличить воинский контингент в районе Панамского канала, а также разработать операцию под кодовым названием «Правое дело» для вторжения в страну. Официальной причиной была защита американских граждан, но фактически операция представляла собой свержение власти и установление проамериканского режима. 20 декабря 1989 года крупные военные силы США, около 26 тыс. солдат, вторглись на территорию Панамы. Основные боевые действия продолжались до 25 декабря и закончились полным разгромом панамских военных. Вторжение в Панаму стало первой в истории США интервенцией под лозунгом «за демократию».

    Потом еще была война в Персидском заливе, Югославия, снова Филиппины, 13-летняя война в Афганистане и все остальные прочие чудеса, включая войну в Пакистане, в которой американцы по сей день участвуют. За последнее время американские военные появлялись на Гаити, в Либерии, в Джибути, Кении, Эфиопии, Йемене и Эритрее. И Ирак еще, конечно.

    Интересный факт: Вашингтон напал на Ирак без формального объявления войны. Буш-младший просто отдал приказ войскам атаковать эту несчастную страну. По оценке Всемирной организации здравоохранения, с начала операции до середины 2006 года в результате насилия погибло около 150 тысяч иракцев.

    Вообще же за свою историю США развязали из чувства «солидарности» более 200 войн и разрушили около 70 государств. В этих военных конфликтах погибли миллионы людей, пострадали десятки миллионов, из-за их санкций вымерло несчетное количество взрослых и детей на нескольких континентах, где никогда никто никаких американцев не видел и точно не мешал американцам жить.

    Давайте перестанем себя обманывать.

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    Источник: блог Захара Прилепина


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