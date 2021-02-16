Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

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16 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
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Нефть преподнесла бюджету России внезапный подарок

Нефть покорила докоронавирусную вершину Максим Богодвид/РИА «Новости»
На рынке нефти на наших глазах происходят значительные изменения. Стоимость главного в мире энергоносителя неожиданно для большинства аналитиков восстановилась до уровня начала пандемии коронавируса – 63 доллара за баррель. Каким образом возник этот эффект и как долго продлится столь приятная для российского бюджета тенденция? Подробности...
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Захар Прилепин: Надо выглядеть убедительно, чтобы нас не стаскивали с фонарей

Захар Прилепин говорит, что готов работать в Госдуме, но мечтает вернуться воевать в Донбасс Александр Щербак/ТАСС
«Никакая уличная революция ни в Киеве, ни где-то еще не победила бы, если бы им не способствовали явно или скрыто в государственных структурах. Бездействие правоохранителей породит действие нашей гвардии», – заявил лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин в интервью газете ВЗГЛЯД, говоря о методах политической борьбы и планах на выборы. Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Зеленский готовит почву для нового наступления на Донбасс

Визит Зеленского в воюющий Донбасс может быть плохим знаком facebook.com/zelenskiy95
Новое обострение произошло на востоке Украины – оно касается и массовой гибели украинских военных, и взрывов на территории ДНР. Поступают сообщения о созыве секретного заседания СНБО Украины, звучат воинственные заявления ряда близких к украинскому президенту деятелей. Имеются косвенные признаки того, что Киев может готовить новое наступление в Донбассе. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. Подробности...

Родину продавать невыгодно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Здравый смысл побуждает признать, что готовность сотрудничать с иностранными державами против своей – признак людей, с которыми не стоит иметь дела. Как по моральным соображениям, так и по чисто прагматическим. Подробности...
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Масонство вышло из подполья

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Американская государственность создана преимущественно масонством, ее отцы-основатели, большинство ее президентов были масонами, ее столица Вашингтон насыщена масонской символикой. Подробности...
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«Супер Марио» пришел к власти

Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Андрей Медведев

    Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

    Андрей Медведев
    Политический обозреватель
    		16 февраля 2021, 10:40

    Если ехать с севера Афганистана в Кабул через Саланг, то всюду на дороге ты будешь видеть останки наших танков и бэтээров, железными динозаврами, замершие вдоль дорог.

    Но афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. В Джабаль Уссарадж, по ту сторону Саланга, расскажут, как советские солдаты помогали ремонтировать школу. И так по всей дороге до Кабула в любом кишлаке или городке вам что-нибудь хорошее про советских расскажут.

    Хотя и войну вспомнят. Но самое интересное, что бывшие моджахеды с уважением будут говорить, что русские были храбрыми воинами.

    В Кабуле и в его окрестностях советских следов еще больше. Политехнический университет, домостроительный комбинат, фабрики, элеватор, цементный завод, школы, больницы. На карте Кабула вы найдете правее Airport road странное место с названием Makrorian 3 или 3rd Mikrorayon. Да. Микрорайон. Там жили советские специалисты, в обычных пятиэтажках. Сажали деревья, как это было заведено в советской Средней Азии. И теперь третий микрорайон одно из самых престижных мест Кабула. Зеленый, охраняемый, не очень пыльный квартал.

    Больше половины объектов в Афганистане СССР строил во время войны, с 1979 по 1989 год. И может поэтому, если вдруг в Кабуле на рынке или на улице, в магазине или ресторане вы снова встретите бывшего моджахеда, и он поймет, что вы шурави, то вас потащат пить зеленый чай с кардамоном из немытых стаканов и угощать лепешками.

    Фото: Зуфаров Валерий,Кавашкин Борис/Фотохроника ТАСС

    И будут спрашивать, как оно вам там, русским, сейчас живется? И зачем вы сюда приходили, если потом сами ушли? Бывшие царандоевцы припомнят, как шурави предали Наджибуллу. Сами афганцы говорят, что он бы продержался достаточно долго, и процесс примирения он начал вести толково. «Мы не любили русских, воевали с вами, но американцы оказались еще хуже». Что оставят после себя американцы? Ни одной школы, ни одного завода. Что осталось после англичан? Крепости на холмах.

    Вот поэтому Кабул – это символ нашего интернационализма. Мы вошли в Афганистан, чтобы решать свои геополитические задачи. Но мы не считали афганцев глобально врагами. Наворотили много, но удивительным образом, нас все еще уважают и считают людьми по духу близкими.

    Война в Афганистане не была проиграна. Была оболгана, но это другое. Всех причастных с праздником.

    Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева


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