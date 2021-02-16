Война в Афганистане не была проиграна, но была оболгана

Если ехать с севера Афганистана в Кабул через Саланг, то всюду на дороге ты будешь видеть останки наших танков и бэтээров, железными динозаврами, замершие вдоль дорог.

Но афганцы не будут тебе, русскому, вспоминать войну. В Пули Чархи тебе расскажут, что советские медики лечили тут людей. Что тоннель на Саланге строили советские инженеры. В Джабаль Уссарадж, по ту сторону Саланга, расскажут, как советские солдаты помогали ремонтировать школу. И так по всей дороге до Кабула в любом кишлаке или городке вам что-нибудь хорошее про советских расскажут.

Хотя и войну вспомнят. Но самое интересное, что бывшие моджахеды с уважением будут говорить, что русские были храбрыми воинами.

В Кабуле и в его окрестностях советских следов еще больше. Политехнический университет, домостроительный комбинат, фабрики, элеватор, цементный завод, школы, больницы. На карте Кабула вы найдете правее Airport road странное место с названием Makrorian 3 или 3rd Mikrorayon. Да. Микрорайон. Там жили советские специалисты, в обычных пятиэтажках. Сажали деревья, как это было заведено в советской Средней Азии. И теперь третий микрорайон одно из самых престижных мест Кабула. Зеленый, охраняемый, не очень пыльный квартал.

Больше половины объектов в Афганистане СССР строил во время войны, с 1979 по 1989 год. И может поэтому, если вдруг в Кабуле на рынке или на улице, в магазине или ресторане вы снова встретите бывшего моджахеда, и он поймет, что вы шурави, то вас потащат пить зеленый чай с кардамоном из немытых стаканов и угощать лепешками.

И будут спрашивать, как оно вам там, русским, сейчас живется? И зачем вы сюда приходили, если потом сами ушли? Бывшие царандоевцы припомнят, как шурави предали Наджибуллу. Сами афганцы говорят, что он бы продержался достаточно долго, и процесс примирения он начал вести толково. «Мы не любили русских, воевали с вами, но американцы оказались еще хуже». Что оставят после себя американцы? Ни одной школы, ни одного завода. Что осталось после англичан? Крепости на холмах.

Вот поэтому Кабул – это символ нашего интернационализма. Мы вошли в Афганистан, чтобы решать свои геополитические задачи. Но мы не считали афганцев глобально врагами. Наворотили много, но удивительным образом, нас все еще уважают и считают людьми по духу близкими.

Война в Афганистане не была проиграна. Была оболгана, но это другое. Всех причастных с праздником.

Источник: Телеграм-канал Андрея Медведева