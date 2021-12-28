«Мемориал» – пример перевернутой логики

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28 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:41  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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ЕС добивается превращения России в Украину с помощью ВТО

Европа претендует на 20% ВВП России REUTERS/Denis Balibouse
ЕС потребовал взыскать с России 290 млрд евро за ущерб от политики импортозамещения. Соответствующее обращение направлено в ВТО. Ранее схожие претензии озвучили в США. По мнению экспертов, тем самым страны Запада хотят поставить Россию в торгово-экономическое положение Украины. Насколько обоснованы их требования и что этому может противопоставить Москва?  Подробности...
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Уникальное крыло выводит Россию из-под давления Запада

То, что России удалось сделать за два года по спасению проекта МС-21, на Западе мало кто ожидал Пресс-служба Корпорации "Иркут"/ТАСС
России «удалось сделать задел на десятилетия вперед», «теперь будем работать без оглядки на Запад». Такими словами эксперты оценивают первый полет нового российского авиалайнера МС-21 с композитным крылом отечественного изготовления. А совершить такой прорыв российскому авиапрому помогли антироссийские санкции. Каким же образом? Подробности...
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Британия готовит новую Крымскую войну

Британия пытается прибрать к рукам все, что плохо лежит на Украине после США Alastair Grant/Pool/REUTERS
Лондон назвал Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран в мире. На этом фоне СМИ фиксируют растущую активность британских военных на Украине. Более того, в некоторых сферах сотрудничества с Украиной Лондон начал теснить Вашингтон для решения собственных геополитических задач. Какие особые интересы есть у Британии на Украине? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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«Мемориал» – пример перевернутой логики

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу. Подробности...

Просвирнин оказался самой яркой звездой на национальном небе без земли

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
В случае с Егорм Просвирниным его внутренние проблемы переходили в публичный цирк такого масштаба, что многие единомышленники и приятели старались отойти чуть подальше, чтобы не задело. И мы знаем теперь, каким оглушительным взрывом закончилось это саморазрушительное представление. Подробности...
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В борьбу с вакциной вступают корыстные мотивы

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Отчего циничному политику не использовать в своих целях коронавирус? То же относится не только к политикам, но и просто к честолюбцам, желающим приобретать друзей и оказывать влияние. А простейший и вернейший для этого способ – разоблачить заговор. Желательно всемирный. Подробности...
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Украина готовится к войне

Погиб Егор Просвирнин

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Восстание индейцев в Чили

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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Мемориал» – пример перевернутой логики

    Дмитрий Михайлин
    медиаменеджер
    		28 декабря 2021, 21:27

    Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал**».

    Про «Мемориал» я не знаю практически ничего. Что, кстати, странно для организации, 30 лет работающей в стране. Поэтому, прежде чем влить в возмущенный хор свой не очень бархатный баритон, зашел на их сайт и попытался понять, а чем, собственно, «Мемориал» занимается, и почему его ликвидация – это так плохо.

    База данных репрессированных (там есть и моя семья) – это более чем важно, и даже бессмысленно обсуждать. Но. Эта база не пополняется уже много лет. Просто потому, что ее нечем пополнять – все данные по репрессированным и реабилитированным раскрыты, причем раскрыты самим государством. Все эти скорбные списки существуют и в массе государственных баз.

    А вот раздел «Правозащитная деятельность» вызвал у меня, мягко говоря, вопросы. Политическими заключенными, неправомерно осужденными Россией, «Мемориал» называет, например, организаторов и членов «Хизб ут-Тахрир*» – террористической организации, запрещенной в России, цель которой ­– создание всемирного халифата, в том числе и в немусульманских странах.

    Политическими заключенными, по мнению «Мемориала», являются боевики и спонсоры «Правого сектора*», арестованные и осужденные в России.

    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

    Кстати, возвращение Крыма «Мемориал» называет оккупацией. Вот именно этим словом.

    Призывы к выходу из состава России других регионов «Мемориал» не считает преступлением, а всех, кто выступал с такими призывами и создавал такие организации, тоже относит к политзаключенным.

    Как и участников группировки «Сеть», если вы про нее еще не забыли.

    Я с большим уважением отношусь к настоящим правозащитникам. И с большим подозрением – к нашей судебной и правоохранительной системам. Но если какая-то организация считает политзаключенными всех, кто угрожает безопасности моей страны и моих сограждан – у меня к этой организации возникают, мягко говоря, серьезные вопросы. Главный из которых – а она вообще для чего? Какая связь между сталинскими репрессиями и действиями по обеспечению безопасности сейчас?

    Понятно, что эту связь пытаются создать – «тоталитарная машина все еще работает», вот это вот все. Но это поганая логика. Мы ее проходили в 90-е – когда на теракты отвечали постфактум, а не устраняли угрозу превентивно.

    А логика «Мемориала» такая: если члены «Хизб ут-Тахрир» не успели совершить никакие теракты и не создали-таки халифаты в Крыму, Татарстане, на Кавказе и в других регионах, а создали только ячейки, обсуждали все это и вели подготовку – то за что же их судить? Я сейчас ни капли не домысливаю – вы сами все это можете прочесть на сайте «Мемориала».

    Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу. 

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    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
     
     
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