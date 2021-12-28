«Мемориал» – пример перевернутой логики

Верховный суд России ликвидировал международное общество «Мемориал**».

Про «Мемориал» я не знаю практически ничего. Что, кстати, странно для организации, 30 лет работающей в стране. Поэтому, прежде чем влить в возмущенный хор свой не очень бархатный баритон, зашел на их сайт и попытался понять, а чем, собственно, «Мемориал» занимается, и почему его ликвидация – это так плохо.

База данных репрессированных (там есть и моя семья) – это более чем важно, и даже бессмысленно обсуждать. Но. Эта база не пополняется уже много лет. Просто потому, что ее нечем пополнять – все данные по репрессированным и реабилитированным раскрыты, причем раскрыты самим государством. Все эти скорбные списки существуют и в массе государственных баз.

А вот раздел «Правозащитная деятельность» вызвал у меня, мягко говоря, вопросы. Политическими заключенными, неправомерно осужденными Россией, «Мемориал» называет, например, организаторов и членов «Хизб ут-Тахрир*» – террористической организации, запрещенной в России, цель которой ­– создание всемирного халифата, в том числе и в немусульманских странах.

Политическими заключенными, по мнению «Мемориала», являются боевики и спонсоры «Правого сектора*», арестованные и осужденные в России.

Кстати, возвращение Крыма «Мемориал» называет оккупацией. Вот именно этим словом.

Призывы к выходу из состава России других регионов «Мемориал» не считает преступлением, а всех, кто выступал с такими призывами и создавал такие организации, тоже относит к политзаключенным.

Как и участников группировки «Сеть», если вы про нее еще не забыли.

Я с большим уважением отношусь к настоящим правозащитникам. И с большим подозрением – к нашей судебной и правоохранительной системам. Но если какая-то организация считает политзаключенными всех, кто угрожает безопасности моей страны и моих сограждан – у меня к этой организации возникают, мягко говоря, серьезные вопросы. Главный из которых – а она вообще для чего? Какая связь между сталинскими репрессиями и действиями по обеспечению безопасности сейчас?

Понятно, что эту связь пытаются создать – «тоталитарная машина все еще работает», вот это вот все. Но это поганая логика. Мы ее проходили в 90-е – когда на теракты отвечали постфактум, а не устраняли угрозу превентивно.

А логика «Мемориала» такая: если члены «Хизб ут-Тахрир» не успели совершить никакие теракты и не создали-таки халифаты в Крыму, Татарстане, на Кавказе и в других регионах, а создали только ячейки, обсуждали все это и вели подготовку – то за что же их судить? Я сейчас ни капли не домысливаю – вы сами все это можете прочесть на сайте «Мемориала».

Я сначала тоже хотел возмутиться: память о жертвах репрессий – это более чем важно, в том числе и для того, чтобы больше – никогда. Но возмутиться закрытием организации, которая системно занимается оправданием террористов, я, простите, не могу.