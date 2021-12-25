Война государств против корпораций началась

Скоро бюджет России пополнится на 9 миллиардов. Или «Гугл» и «Фейсбук» отсюда уйдут.

«Гугл» оштрафован судом больше чем на семь миллиардов рублей, «Мета» (бывший «Фейсбук») – почти на два миллиарда.

На самом деле, это очень серьезно - то, что происходит. Дело не в суммах – это тьфу для таких монстров. Если я правильно понимаю, таким образом наши власти добиваются реального исполнения закона о приземлении – чтобы все эти глобальные платформы открыли в России полноценные офисы, платили налоги с денег, заработанных тут, и, главное, соблюдали российское – а не какое-то свое внутреннее – законодательство.

Странно думать, что это чисто российское изобретение – все большие страны пытаются приземлить этих мега-монстров и заставить их работать наравне с другими – то есть, прежде всего, соблюдать законодательство страны.

Именно поэтому, думаю, ни «Гугл», ни «Мета» не будут делать никаких резких движений – какой смысл им тут закрываться и терять российский рынок, если завтра другая страна потребует того же самого. Не могут же они закрыться везде. А российский рынок применительно к сетевым делам – это не 100 с лишним миллионов пользователей интернета, это почти 300 миллионов людей на всей планете, использующих в сети русский язык.

С другой стороны, все зависит от степени наглости начальства «Гугла» и «Меты» – именно российский «кейс» они могут использовать для воспитания других стран. Россия повела себе жестко – и мы прекратили там деятельность. Будете выпендриваться – закроемся и у вас.

Нам-то, в общем, все равно – у нас есть и национальный поисковик «Яндекс», заточенный именно под русский язык, и национальные платформы вроде «ВКонтакте» или того же «Телеграма» – у которых, кстати, пользователей радикально больше, чем у Фейсбука в русском сегменте (кроме видео-платформы – «Рутьюб» пока недоразвит). А вот каким-нибудь Германии или Франции не все равно – ничего такого своего у них нет.

Я глубоко убежден, что рано или поздно это произойдет – транснациональные монстры будут принудительно раздроблены, причем, по солидарному решению всех ведущих стран. Просто потому, что они представляют собой реальную опасность для человечества. Когда правительство страны перестает влиять на ситуацию в этой стране, а на нее влияют какие-то корпорации, а через корпорации – кто угодно – это ненормально, мягко говоря. История с Трампом, которого просто «делетнули», удалили со всех платформ – более чем яркий пример именно прямого их, платформ, влияния на большую политику.

Защищая суверенитет своих стран от других стран, все неожиданно обнаружили, что реальная угроза исходит не столько от стран, сколько от корпораций. Включая, кстати, и США, о чем неоднократно говорил тот же Трамп.

Тут все говорят о Третьей мировой. Так вот, одно из реальных ее проявлений – это война государств против корпораций. И она началась.