Война государств против корпораций началась

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25 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:30  |  vz.ru
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Дефицитный газ из Европы может утекать на Украину

Путин уличил Польшу и Украину в ложных обвинениях в адрес Газпрома REUTERS/Vasily Fedosenko
Владимир Путин назвал враньем заявления о вине России в газовом кризисе у европейцев. Запад перевернул все с ног на голову. Наоборот, Газпром – единственный среди всех поставщиков, кто увеличил поставки в Европу. А от фактической остановки прокачки российского газа по трубопроводу «Ямал – Европа» получают прибыль главные обвинители России – Польша и Украина. Подробности...
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На пост посла России в Минске есть идеальный кандидат

У Грызлова для переговоров с Лукашенко есть два уникальных качества Сергей Бобылев/Михаил Метцель/ТАСС
Новым послом РФ в Белоруссии может стать Борис Грызлов, причем источники утверждают, что назначение должно состояться до Нового года. Ранее Грызлов возглавлял МВД и занимал пост спикера Госдумы, но идеальным кандидатом на роль посланника Москвы в Минске при президенте Лукашенко его делают другие обстоятельства. Подробности...
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Как материнство влияет на геополитику

Считается, что высокий уровень жизни будущих мам во многих случаях мешает росту рождаемости Кирилл Брага/РИА Новости
Почему Россия перестала рожать – такой вопрос был задан Владимиру Путину на прошедшей в четверг большой пресс-конференции. Дело не только в уровне жизни: пример западных стран показывает, что даже европейцы с высоким уровнем доходов не спешат обзаводиться детьми. Насколько рост благосостояния семей позволит повысить рождаемость в России и как это отразится на геополитике? Подробности...
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Индонезия стыдится реальных причин отказа от российских Су-35

Су-35 с большим трудом завоевывает мировой рынок оружия Евгений Одиноков/РИА Новости
«Для крупнейшей мусульманской страны и лидера региона это выглядит очень постыдно». Такими словами военные эксперты комментируют досадную неудачу России на международном рынке оружия – Индонезия отказалась от давнего контракта по покупке истребителей Су-35. Как Джакарта официально объясняет свое решение и каковы его реальные причины?  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Война государств против корпораций началась

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Рано или поздно это произойдет – транснациональные монстры будут принудительно раздроблены, причем по солидарному решению всех ведущих стран. Просто потому, что они представляют собой реальную опасность для человечества. Подробности...

Россия и ЕС проверяют друг друга на прочность труб

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не дать себя шантажировать – главный интерес Москвы. Однако силами Польши и Украины все перевернуто с ног на голову: мол, именно Москва посадила Евросоюз на газовую иглу. Зачем – не говорится, потому что никакого «зачем» просто нет. Подробности...

Китаю очень хотят испортить Олимпиаду

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Олимпийские игры, как явление, давно пережили свое время – и по злой иронии судьбы именно на долю Китая выпало перевернуть одну из последних страниц их истории. Подробности...
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Восстание индейцев в Чили

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Главные угрозы для экономики в 2022 году

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    Дмитрий Михайлин

    Война государств против корпораций началась

    Дмитрий Михайлин
    медиаменеджер
    		25 декабря 2021, 15:30

    Скоро бюджет России пополнится на 9 миллиардов. Или «Гугл» и «Фейсбук» отсюда уйдут.

    «Гугл» оштрафован судом больше чем на семь миллиардов рублей, «Мета» (бывший «Фейсбук») – почти на два миллиарда.

    На самом деле, это очень серьезно - то, что происходит. Дело не в суммах – это тьфу для таких монстров. Если я правильно понимаю, таким образом наши власти добиваются реального исполнения закона о приземлении – чтобы все эти глобальные платформы открыли в России полноценные офисы, платили налоги с денег, заработанных тут, и, главное, соблюдали российское – а не какое-то свое внутреннее – законодательство.

    Странно думать, что это чисто российское изобретение – все большие страны пытаются приземлить этих мега-монстров и заставить их работать наравне с другими – то есть, прежде всего, соблюдать законодательство страны.

    Именно поэтому, думаю, ни «Гугл», ни «Мета» не будут делать никаких резких движений – какой смысл им тут закрываться и терять российский рынок, если завтра другая страна потребует того же самого. Не могут же они закрыться везде. А российский рынок применительно к сетевым делам – это не 100 с лишним миллионов пользователей интернета, это почти 300 миллионов людей на всей планете, использующих в сети русский язык.

    Фото: Zuma/ТАСС

    С другой стороны, все зависит от степени наглости начальства «Гугла» и «Меты» – именно российский «кейс» они могут использовать для воспитания других стран. Россия повела себе жестко – и мы прекратили там деятельность. Будете выпендриваться – закроемся и у вас.

    Нам-то, в общем, все равно – у нас есть и национальный поисковик «Яндекс», заточенный именно под русский язык, и национальные платформы вроде «ВКонтакте» или того же «Телеграма» – у которых, кстати, пользователей радикально больше, чем у Фейсбука в русском сегменте (кроме видео-платформы – «Рутьюб» пока недоразвит). А вот каким-нибудь Германии или Франции не все равно – ничего такого своего у них нет.

    Я глубоко убежден, что рано или поздно это произойдет – транснациональные монстры будут принудительно раздроблены, причем, по солидарному решению всех ведущих стран. Просто потому, что они представляют собой реальную опасность для человечества. Когда правительство страны перестает влиять на ситуацию в этой стране, а на нее влияют какие-то корпорации, а через корпорации – кто угодно – это ненормально, мягко говоря. История с Трампом, которого просто «делетнули», удалили со всех платформ – более чем яркий пример именно прямого их, платформ, влияния на большую политику.

    Защищая суверенитет своих стран от других стран, все неожиданно обнаружили, что реальная угроза исходит не столько от стран, сколько от корпораций. Включая, кстати, и США, о чем неоднократно говорил тот же Трамп.

    Тут все говорят о Третьей мировой. Так вот, одно из реальных ее проявлений – это война государств против корпораций. И она началась. 

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