Зачем Китаю нужен Афганистан

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25 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:39  |  vz.ru
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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Эксперты ищут идеологию для России

Лучшие «мозговые центры» России решили объединиться для создания новой национальной идеи Юрий Белинский/ТАСС
России необходимо определить национальную идею, отличную от американской и китайской. Ее базисом может стать «консерватизм оптимистов», о котором говорил Владимир Путин. К такому выводу пришли политологи и философы нескольких экспертных клубов, которых собрал Изборский клуб, чтобы вместе обсудить идеологическое ориентиры государства и общества. Подробности...
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Судьба единственного российского авианосца зависит от роботов

Палубный беспилотный заправщик MQ-25 «Стингрей» – пример уже серийного корабельного БПЛА Boeing/YouTube
Всё новые подробности появляются о третьем – перспективном – индийском авианосце, который, предположительно, будет называться «Вишал» («Гигант»). По данным СМИ, ссылающихся на источник в Минобороны Индии, на корабле планируется разместить инфраструктуру для применения беспилотных летательных аппаратов. России эта идея тоже могла бы весьма пригодиться – и вот почему. Подробности...
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Поведение США подпитывает наглость Украины

НАТО регулярно твердит о «российской агрессии», и в то же время приближает свою военную инфраструктуру к российским границам REUTERS/David Mdzinarishvili
Министерство обороны России фиксирует все большую активность натовских военных у российских границ, а в то же самое время в Вашингтоне звучат все более громкие заявления об «американской поддержке Киева» против «российской агрессии». И то и другое, скорее всего, тесно связано между собой, и несет для России угрозу военных действий. Каким именно образом? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Зачем Китаю нужен Афганистан

Олег Качалин
Олег Качалин, политолог
Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. И это может стать для России серьезным вызовом. Подробности...

Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Подробности...
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США берут под контроль атомную энергетику Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова. Подробности...
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Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Олег Качалин

    Зачем Китаю нужен Афганистан

    Олег Качалин
    политолог
    		25 ноября 2021, 09:30

    Уход американцев из Афганистана и смена там правительства открыли дорогу для распространения «мягкой силы» Китая. КНР напрямую не вмешивается во внутренние дела своих соседей, а предпочитает действовать через инвестиции и развитие общих проектов.

    В 2013 году китайское правительство объявило о начале реализации стратегии «Один пояс – один путь». Грандиозный проект включает в себя три отдельных этапа: «Экономический пояс Шелкового пути», «Морской Шелковый путь XXI века», «Полярный Шелковый путь». Пандемия нисколько не изменила главную цель китайцев. Она остается прежней – поддержание темпов роста экономики страны. Для достижения этой цели предполагается реализация крупных инфраструктурных проектов с географией от КНР до Германии. Основной же внутренней задачей, которую стремилось решить руководство Поднебесной, стало развитие западных регионов Китая. В особенности Тибетского и Синьцзян-Уйгурского автономных районов (СУАР).

    По планам идеологов проекта развитие инфраструктуры в этих регионах приведет к улучшению уровня жизни, а следовательно, к снижению уровня сепаратизма и экстремизма на этих территориях.

    Отчасти поэтому КНР реализует проект «Китайско-пакистанского экономического коридора» и активно наращивает свое присутствие в этом регионе в целом. Стоит понимать, что Китай реализует эти проекты не только для решения проблемы сепаратизма. Есть гораздо более важная в глобальном плане проблема выхода избыточных мощностей (или перепроизводства) – из-за переизбытка продукции на внутреннем рынке производители вынуждены продавать товар по заниженной цене, что приводит многие компании к банкротству. Актуальна для Китая и проблема энергетической безопасности страны.

    Развивая соседей, развивают себя

    Китай активно развивает экономическое сотрудничество с Пакистаном. В 2015-м пакистанский порт Гвадар был передан Китаю в аренду на 43 года. Там планируется создание свободной экономической зоны. Такое сотрудничество в рамках «Пояса и пути» позволяет Пакистану в среднесрочной перспективе рассчитывать на мощный инфраструктурный прорыв: создание аэропортов и сети железных дорог, модернизацию портов и строительство трубопроводов.

    Китай же, вкладывая деньги в Пакистан, таким образом развивает западные регионы собственной страны, к которым относится и СУАР, а также внедряет свои системы слежения и пограничного контроля и другие специальные средства для поиска и распознавания уйгурских радикалов. Однако уйгурские сепаратисты и их связь с радикальными движениями в Пакистане и Афганистане становятся серьезной проблемой для китайского правительства и развития инициативы «Пояса и пути» в этом регионе.

    Фото: Saifurahman Safi/Global Look Press

    Обычный читатель чаще всего видит упоминание уйгуров в контексте нарушения их прав и свобод китайским правительством. Каждый год какая-то знаменитость или бренд высказываются в поддержку этого народа. Однако будь то знаменитый футболист (на тот момент игрок «Арсенала» Месут Озил высказался в декабре 2019 года против репрессий в отношении уйгуров; после этого в Китае прекратили показывать матчи «Арсенала» и сократили число трансляций всей Английской премьер-лиги) или крупный бренд одежды (в 2021 году H&M, Nike и другие бренды спровоцировали скандал по поводу принудительного труда уйгуров на плантациях по сбору хлопка, за что последовал их бан на электронных торговых площадках в КНР, а китайские футбольные клубы, титульным спонсором которых был Nike, заклеивали знак бренда изолентой, однако позже ситуация наладилась), санкции за неосторожные высказывания следуют незамедлительно.

    Кто такие уйгуры и почему Китай так ревностно к ним относится

    Уйгуры – тюркский народ, исповедующий ислам и говорящий на уйгурском языке. На территории КНР проживает примерно 11,9 млн уйгуров, большинство – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Этот регион чаще всего упоминается в контексте нарушений прав человека в Китае. Здесь находятся так называемые лагеря перевоспитания, куда отправляет неблагонадежных граждан китайское правительство.

    СУАР – главный очаг сепаратизма в КНР. На протяжении многих веков уйгуры имели свое национальное государство в Восточном Туркестане. И возрождение своего государства лежит в основе уйгурского национального сознания. Только в 1760 году эта территория была присоединена к Цинской империи. За XVII-XIX века уйгуры поднимали несколько крупных восстаний. А в ХХ веке дважды пытались отделиться от Китая. Оба раза эти попытки проваливались. К шестой годовщине образования КНР, 1 октября 1955 года, был образован Синьцзян-Уйгурский автономный район.

    О притеснениях уйгуров и других народов в КНР до 1970-х годов нам не особо много известно. А первые ошибки в национальной политике КНР были связаны совсем не с сепаратизмом. Причиной репрессий в отношении уйгуров в 70-е годы стала политика «Одна семья – один ребенок». Она радикально противоречила традиционным устоям религиозных уйгуров. Для мусульман каждый ребенок – благодать. Да еще и помощник по хозяйству. Естественно, эта стратегия вызвала отторжение. Китайское правительство стало насильственно насаждать эту политику в мусульманских семьях, прибегая при этом не только к пропаганде, но и к более жестоким мерам, вплоть до стерилизации людей, то есть лишения их детородных функций.

    В то же время в конце 70-х, после окончания культурной революции и прихода к власти Дэн Сяопина, начались некоторые послабления в отношении религий. К концу 80-х годов в СУАР было не только множество мечетей, но также создавались институты Корана, а верующие стали контактировать с последователями ислама в соседних странах. Таким образом, в Китае 80-х сочеталась политика по насильственному сокращению детей у населения и религиозная оттепель, что вкупе дало почву для роста уйгурского экстремизма. Его расцвет пришелся на конец 80-х годов.

    В 1989 году было создано «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ), цель которого была добиться полной независимости для уйгуров. Благодаря активной вербовке населения СУАР и поддержке радикальных экстремистов и террористов из соседних стран, ИДВТ вскоре перешло к активным действиям. Например, в 1990 году в городе Яркенд произошли волнения студентов-талибов. Также достоверно известно о связях ИДВТ с Талибаном, участии боевиков движения на стороне талибов против афганской армии и американского контингента в Афганистане. Ситуация для КНР осложнялась близостью СУАР к границам Пакистана и Афганистана. По сообщениям Reuters, именно в этих двух государствах располагались и располагаются лагеря подготовки боевиков, в том числе и для последователей Исламского Движения Восточного Туркестана.

    Еще одной проблемой стала активная подрывная деятельность ИДВТ. Из официального правительственного документа «Белая книга. Синьцзян: борьба с терроризмом и защита прав человека» следует, что в период с 2003 по 2019 год в западных провинциях КНР было совершено 578 действий, классифицированных как теракты. Под это определение по статистике местных силовиков подпадает захват чиновников (и их убийство), диверсии в общественных местах, взрывы жилых домов и прочие аналогичные преступления. По сообщениям «Франс Пресс», перед Олимпийскими играми 2008 года в Пекине лидеры ИВДТ призывали китайских мусульман не пользоваться общественным транспортом в Пекине и местах проведения Игр, а также исключить авиасообщение в этом направлении.

    Таким образом, для правительства Китая на первое место вышел даже не вопрос угрозы подрыва государственного строя, а проблемы безопасности на международном уровне: проведение крупных спортивных соревнований, различных политических и экономических мероприятий и туризм. Все это оказалось под угрозой. И КПК решительно вступила в борьбу с уйгурским сепаратизмом, превратив Синьцзян-Уйгурский Автономный район в цифровой концлагерь. Эта территория совсем не похожа на остальной Китай. Система социального рейтинга, большая плотность камер слежения, система распознавания лиц и специальные программы наблюдения; повышенные меры безопасности – национальные меньшинства в СУАР буквально испытывают на себе то, что описывал Оруэлл в своем знаменитом романе «1984». Отправить в лагерь перевоспитания могут без предъявления каких-либо обвинений и даже без судебного постановления.

    Ударим по сепаратизму экономикой

    Однако за пределами страны Китай не может распространить такой контроль за уйгурами. Уйгуры проживают не только в Китае, но также в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Пакистане, Афганистане и других странах. В последние годы китайское правительство максимально усилило контроль за гражданами, которые имеют международные связи – чтобы отгородить своих граждан от проникновения в массы радикальных идей. С другой стороны, это еще больше настраивает против китайского государства обычных граждан, которые подвергаются репрессиям.

    С появлением инициативы «Экономического пояса Шелкового пути» у КНР появилась возможность взаимодействовать со своими соседями с помощью «мягкой силы». Китай политическими методами заставил власти Пакистана выдавить уйгурских сепаратистов из страны. Взамен на свою нелояльность к уйгурам Пакистан получил экономические преференции и инвестиции в развитие портов и другой инфраструктуры. Правда вместе с инфраструктурой в Пакистане повсеместно стали вводиться китайские системы слежения и пограничного контроля, которые помогают вычислять уйгурских экстремистов. Афганистан до недавнего времени оставался практически единственным местом дислокации лагерей подготовки радикальных уйгурских сепаратистов.

    Новые власти Афганистана готовы к сотрудничеству и демонстрируют восточному соседу, что готовы для этого на размен своих верных союзников.  Еще в начале сентября талибы выслали из страны первую партию уйгурских боевиков, отказавшись от дальнейших связей с ними, несмотря на то что и те, и другие – радикальные мусульмане. Произошло это сразу же после того, как Китай намекнул, что готов признать новую власть в Кабуле. Официально Пекин талибов пока не признал, но первый шаг к этому уже сделан. И такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. Талибы, во-первых, получат очень влиятельного союзника. Во-вторых – финансовую помощь. В-третьих, Афганистан получит шанс стать участником проекта «Экономический пояс Шёлкового пути». Китай же, помимо борьбы с уйгурским сепаратизмом, утвердит себя в роли бесспорного лидера в регионе. Собственно, проект  «Экономический пояс Шелкового Пути», с красивым слоганом «Один пояс - Один путь», и создавался в Поднебесной для решения больших и малых политических проблем.

    И хорошо, и плохо одновременно

    Возможный экономический и инфраструктурный заход КНР в Афганистан хороший знак для России. Многие эксперты в августе боялись наступления Талибана* на государства Центральной Азии, которые находятся в непосредственной близости от границ РФ. Однако в случае, если сотрудничество КПК и Талибана все же сдвинется с мертвой точки, а Китай зайдет в Афганистан с инициативой «Пояса и Пути», это принесет в регион хотя бы относительную стабильность.

    С другой стороны, борьба за влияние на государства Центральной Азии между России и Китаем будет только нарастать. И успешное строительство ЭПШП будет этому способствовать. Уже сейчас можно утверждать, что среднеазиатским республикам придется выбирать между политической значимостью России в этом регионе и экономической мощью Китая. И это может стать для России серьезным вызовом.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ


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