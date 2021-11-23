Современная медицина тоже страдает «рефлексом Земмельвейса»

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23 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:19  |  vz.ru
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Выгода Германии от «Северного потока – 2» оказалась больше российской

Немецкий бизнес бьет тревогу из-за роста издержек Sascha Steinbach/EPA/ТАСС
Высокие цены на газ и электричество делают немецкий бизнес слишком уязвимым, следует из исследования Торгово-промышленной палаты Германии. Это является прямым доказательством ошибок Берлина при переходе к зеленой энергетике. А также объясняет, почему Германия так рьяно поддерживает ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2».  Подробности...
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Мир готовят к зимней войне на Украине

По мнению США, вероятность «вторжения России» возрастает «по мере того, как погода становится холоднее» REUTERS/Valentyn Ogirenko
«Россия хочет ввести войска в Украину в нескольких местах сразу и осуществит атаку в январе-феврале». Число заявлений такого рода в США и ЕС резко возросло. Судя по всему, речь идет о подготовке крупной провокации со стороны Киева, и Запад заранее предостерегает Москву от ответа на нее. В СВР уже заявили, что ситуация вокруг Украины опасно напоминает ситуацию вокруг Грузии 2008 года. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе

США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры» Cpl. Joseph Scanlan/marines.mil
Минометы, вертолеты, инструкторы и «Стингеры» – такой пакет военной помощи может получить Украина от США. В западной прессе все чаще звучат сообщения о том, что переброска техники и войск НАТО должна стать ответом на якобы усиление военного присутствия России на границе с Украиной. С какой целью нагнетается антироссийская истерика и к каким последствиям она может привести? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Современная медицина тоже страдает «рефлексом Земмельвейса»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно. Подробности...

Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя. Подробности...
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Почему немцы попались в Сталинградский котел

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Немцев рубили не под самый корешок. Два ударных кулака прорывали фланги и сходились в семи десятках километрах от города. Так далеко, чтобы немцы не успели быстро понять опасность происходящего и среагировать в самом начале. Подробности...
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Болгария потеплеет к России

Новую войну ждут к новому году

Украину побили по огурцам

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
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Где должен быть похоронен Сталин?
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    Глеб Кузнецов

    Современная медицина тоже страдает «рефлексом Земмельвейса»

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		23 ноября 2021, 18:50

    Наткнулся на череду рассуждений про то, что существует «единое мнение большинства врачей», которое есть наука, а есть гипотезы отщепенцев, которым веры нет ни в чем. Из этой описательной конструкции массу всяких оргвыводов пытаются делать – от «лишения дипломов» и посадок до банов в соцсетях с оскорблениями и высмеиванием. Как максима это звучит: «настоящая наука – это всегда консенсус». Следи, где он есть, и не ошибешься.

    Но шутка в том, что медицина – это не только (а может и не столько) наука. Это и корпорация со своими интересами, и политика, и технология, и коммуникация с обществом в целом и пациентов в частности, и деньги, и бог знает что еще. Консенсус в медицинской науке – это всегда плод огромного количества компромиссов, традиций, политических интересов, коммерческих каких-то историй, чисто культурных предрассудков. Часто консенсус ко всеобщей пользе, но далеко не обязательно.

    Был такой враг «науки как консенсуса» Земмельвейс. Акушер из Австро-Венгрии. Он практиковал в больнице для бедных, где были сплошь неграмотные акушерки кроме него, и одновременно в приличном госпитале, где доктора, профессора, медицинская сестра и прочая доказательная медицина первой половины XIX века передавали свои передовые знания студентам. И не мог понять, как же получается, что смертность среди новорожденных и родильниц в передовом госпитале, пользуемых докторами-профессорами по самым высоким стандартам и научно доказанным протоколам кратно выше, чем у антинаучных повивальных бабок.

    Земмельвейс предположил – а потом поставил эксперимент и доказал – что руки надо мыть хлоркой. А не приносить на них материал со вскрытий в родильный зал, как это сплошь и рядом происходило в университетской лечебнице. Естественно, эта с позиций тех лет абсурдная, оскорбительная и антинаучная гипотеза вызвала бодрый отклик сообщества. Земмельвейса гнали отовсюду и оскорбляли везде. А он – будучи совсем не политиком, не коммерсантом, не царедворцем, а просто врачом – абсолютно последовательно и искренне, но неграмотно политически пытался достучаться до коллег и помочь женщинам.

    Основная претензия докторов-профессоров и доказательной медицины была в том, что Земельвейс сравнивает несравнимое. Акушерку – необразованное, дикое существо из социальных низов. И Доктора – человека из высших классов, учившегося в Университете. Доктора, который есть символ прогресса и ухода от акушерской отсталой дикости. Карикатуры натурально были на тему: «глупый Земельвейс утверждает, что руки Джентльмена могут причинить вред».

    Фото: Jeanneluca2/Wikipedia

    А глупый Земмельвейс все пытался спасать людей, хотя характер его со временем в лучшую сторону, понятно, не менялся. Его биографы отдельно отметят, что именно этот бескомпромиссный характер очень негативно сказался на признании его идей. Сам, мол, виноват. Бабы новых нарожают в любом случае – хоть теряя каждую пятнадцатую женщину, хоть каждую пятую, а настоящий ученый должен быть джентльменом и учитывать все возможные интересы – и, разумеется, мнение статусных коллег.

    Дошло до того, что скандалист этот и отрицатель вместо доклада зачитал на заседании научного общества «клятву акушерки». Опасный псих! Или мог подойти к респектабельной беременной даме на улице и, упав на колени, умолять ее проконтролировать, чтобы доктор в больнице как следует помыл руки перед родами. Понятно, что ни семья, ни друзья-медики с таким позором справиться не могли.

    И сдали – обманом – Земельвейса в психушку. Где он после многократных избиений санитарами помер через две недели пребывания. Но друг в беде ведь не бросит никогда. Особенно если друг еще и настоящий ученый. Вскрывали его эти же друзья, аккуратно зафиксировали травмы, переломы и ушибы внутренних органов и заключили, что смерть наступила вследствие сепсиса, развившегося от нарыва на пальце. Ну не ирония ли – человек, всю жизнь боровшийся за чистые руки врача, сам помер от гнойника. Медики шутят, натурально. Жена на похороны не пришла.

    Шли годы, смеркалось. В честь Земмельвейса выбиты монеты и золотые медали. Его бюсты и памятники стоят у сотен роддомов мира. Деткам в институтах его историю рассказывают в обязательном порядке как иллюстрацию того, что несмотря на некоторое промедление, связанное со сложностями во внедрении нового, наука всегда побеждает, и прочей позитивистской чуши. Ну а до того, что, чтобы добиться быстрого успеха, надо соглашаться с начальством, быть милахой, дружить с фармкомпаниями и понимать, что для быстрой карьеры благоволение профессора N важнее, чем все спасенные жизни скопом, детки, как правило, доходят сами чуть позже. Ну или не доходят – тогда звездных карьер не получается, зато получаются врачи.

    У некоторых теоретиков управления сформулирован «рефлекс Земмельвейса» – принципиальное отрицание неудобных данных по причине управленческого удобства и политически-административного дискомфорта, которое может возникнуть при их принятии.

    А сегодня я наткнулся на новость, что FDA (Food and Drug Administration – управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на территории США – прим. ВЗГЛЯД) заявило, что раскроет все регистрационные данные по первому поколению ковид-вакцин через 55 лет. Это ли не «рефлекс Земмельвейса» в чистом виде. Понять, правы ли скептики, мы сможем, но только тогда, когда их идеи будут иметь только исторический интерес. Может, даже памятник кому-нибудь поставим. Человечество не меняется.

    Источник: Блог Глеба Кузнецова

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