Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Взгляд
23 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
Разделы

Выгода Германии от «Северного потока – 2» оказалась больше российской

Немецкий бизнес бьет тревогу из-за роста издержек Sascha Steinbach/EPA/ТАСС
Высокие цены на газ и электричество делают немецкий бизнес слишком уязвимым, следует из исследования Торгово-промышленной палаты Германии. Это является прямым доказательством ошибок Берлина при переходе к зеленой энергетике. А также объясняет, почему Германия так рьяно поддерживает ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2».  Подробности...
Перейти в раздел…

Мир готовят к зимней войне на Украине

По мнению США, вероятность «вторжения России» возрастает «по мере того, как погода становится холоднее» REUTERS/Valentyn Ogirenko
«Россия хочет ввести войска в Украину в нескольких местах сразу и осуществит атаку в январе-феврале». Число заявлений такого рода в США и ЕС резко возросло. Судя по всему, речь идет о подготовке крупной провокации со стороны Киева, и Запад заранее предостерегает Москву от ответа на нее. В СВР уже заявили, что ситуация вокруг Украины опасно напоминает ситуацию вокруг Грузии 2008 года. Подробности...
Перейти в раздел…

Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе

США собрались отправить на Украину военных советников и «Стингеры» Cpl. Joseph Scanlan/marines.mil
Минометы, вертолеты, инструкторы и «Стингеры» – такой пакет военной помощи может получить Украина от США. В западной прессе все чаще звучат сообщения о том, что переброска техники и войск НАТО должна стать ответом на якобы усиление военного присутствия России на границе с Украиной. С какой целью нагнетается антироссийская истерика и к каким последствиям она может привести? Подробности...
Перейти в раздел…

Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
Перейти в раздел…

Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя. Подробности...

Почему немцы попались в Сталинградский котел

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Немцев рубили не под самый корешок. Два ударных кулака прорывали фланги и сходились в семи десятках километрах от города. Так далеко, чтобы немцы не успели быстро понять опасность происходящего и среагировать в самом начале. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Религиозная свобода – одна из скреп России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Политические элиты Запада уже давно не христианские. Христиане западных исповеданий — это скорее наши агенты влияния на Западе, чем западные агенты влияния у нас. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Болгария потеплеет к России

Новую войну ждут к новому году

Украину побили по огурцам

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
Подробности...

В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
Подробности...

В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
  • Каждый день

  • Не каждый день, но регулярно

  • Изредка, по праздникам

  • Никогда
Где должен быть похоронен Сталин?
  • У Кремлевской стены

  • В мавзолее с Лениным

  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
Боитесь ли вы употреблять в пищу генно-модифицированные продукты?
  • Да, всегда внимательно читаю упаковку

  • Нет, не верю во вред ГМО

  • Это невозможно проверить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине начались веерные отключения электричества
    Установлен украинский заказчик готовившегося убийства в школе Казани Лавров назвал вопиющими санкции против «Северного потока – 2» В Госдуме оценили предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ К ремонту вагонов метро в Москве намерены привлечь осужденных
    В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину База США в Сирии подверглась ракетной атаке Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва Кулачный бой официально признали видом спорта в России
    Тбилиси заявил о невозможности использования Сухумского аэропорта Казанцы объединились в чаты для поиска попутчиков без QR-кодов Лауреат Нобелевской премии мира возглавил войска Эфиопии против повстанцев Актер Игорь Скляр попал в ДТП в Петербурге

    Главная тема


    Кто и зачем провоцирует новую войну в Донбассе

    противотанковый комплекс


    В США одобрили применение ракет Javelin в Донбассе

    советская школа


    Бастрыкин потребовал отменить ЕГЭ, назвав его «пыткой»

    прием нарколога


    «Автомобилисты России» выступили против изменения правил выдачи медсправок

    Видео

    антиковидные меры


    «Пойдем выйдем»: Один день из жизни контролера QR-кодов

    грузинский сценарий


    Мир готовят к зимней войне на Украине

    острая дискуссия


    Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

    поставки газа


    Выгода Германии от «Северного потока – 2» оказалась больше российской

    новая реформа


    Украина скатилась в пенсионную пропасть

    осознание реальности


    Геворг Мирзаян: Центр тюркского мира – это Россия

    новые правила


    Дмитрий Грунюшкин: В русском языке все определяется условием уместности

    энергетические проблемы


    Владимир Прохватилов: Россия поможет поделить воду и свет в Центральной Азии

    на ваш взгляд


    Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
    Борис Акимов

    Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

    Борис Акимов
    учредитель АНО «Большая Земля»
    		23 ноября 2021, 17:20

    Вокруг меня, в моей деревенской ярославской глуши, жизнь бьет ключом. Стороженко печатают пряники, Панихины строят кровати, Вавиловы открыли бухгалтерскую компанию, Ларины – мастерскую деревянных моделей, Наташа Водополова запустила настоящую школу, Наташа и Стивен Уильямс переехали из Англии и удивили всех цветочной фермой, а Джозеф из США стал православным священником. Поповы родили девятерых детей и с биофака МГУ перебрались строить новый сельский быт. Карташовы устроились в местную веськовскую лабораторию изучения искусственного интеллекта (что? да, оказывается, и такая есть). Андрей Морев устроил в деревенском музее крокетный клуб и стал вместе с охранником музея чемпионом России.

    Есть такая очень мною любимая организация – Slow Food. Когда-то итальянская, а сейчас уже международная. Организация эта защищает и поддерживает малых ремесленных производителей и фермеров. Всячески помогает местным сельским и гастрономическим традициям сохраниться и приумножиться. В языке этой организации нет такого слова, как «покупатели». Они говорят «сопроизводители». Ведь все мы каждый день, покупая ту или иную еду, поддерживаем то или иное производство. Мы можем купить какой-то местный продукт и поддержать фермера в его желании сохранить вымирающий сорт растений или местную породу. Выбрать овощи, которые были выращены без пестицидов. А можем вложить наши деньги в то, что отравляет почву, уменьшает биоразнообразие и убивает маленький бизнес. Все мы – сопроизводители.

    Но я сегодня не про еду буду вам рассказывать. Так что это был лишь пример логики. Не покупатель, а сопроизводитель. Запоминаем.

    В последнее время я со своим другом Олегом очень много говорю о будущем. Мы это назвали «Россия-2062». В 2062 году будет 1200 лет России. 2062 год наступит через 41 год, а это нескоро. Значит, мы можем спокойно рассуждать о будущем. О русском будущем. Вообще-то все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили, что будем говорить не о том будущем, которое якобы точно нас ждет – просто потому, что в мире сегодняшнем есть все предпосылки для этого. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя, своих близких, да что мелочиться – для всех жителей России. Да для всего мира, что уж там. Что правильного, хорошего, славного мы хотим встретить в этом самом будущем.

    Мы собрали и продолжаем собирать вокруг себя людей, которые уже здесь и сейчас в своей практической жизни показывают, что такое та самая Россия будущего. Желанная и любимая.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Мы хотим жить в такой России, в которой население не сконцентрировано в мегаполисах, а равномерно распределено по большой нашей территории. Сейчас в нашем сообществе «Счастливых» в Ярославской области несколько сот человек. И процентов 80 из них – переселенцы из Москвы и других больших городов.

    Мы хотим жить в такой России, которая выглядит привлекательным местом для жизни и творческой реализации не только для своих жителей, но и для всего мира. В ближайшее время из США в Ярославскую область должны переехать 70 американцев. Но это не только тема будущего – хотя бы и ближайшего. Кроме упомянутых Наташи и Стивена Уильямсов, уже переехавших из Англии и удививших всех цветочной фермой, и Джозефа Глисона из США, ставшего православным священником, тут еще есть Жиль Вольтер из Франции – он открыл кондитерскую. А еще один француз, Фредерик – кондитерский цех. Немки Ани и Гудрун запустили экокемпинг, швейцарец Бенжамин превратился в пасечника Вениамина – таких примеров только вокруг нас в одном отдельно взятом Переславском районе не один десяток.

    Мы хотим жить в такой России, в которой школы устроены так, чтобы дети, проснувшись утром, бежали счастливые учиться, а не обратно под одеяла. Такие школы, в которых учителя передали бы ученикам самое главное – счастье от активного творческого познания мира. Чтобы дети чувствовали себя так же, как когда-то первооткрыватели, ты просто не можешь не познавать мир вокруг, тебя распирает от счастья познания. Наташа Водополова совсем недавно уехала из Москвы и вместе с активными участниками местного провинциального сообщества открыла школу. Школу мечты. Школу будущего. Она уже реальность. Она уже здесь.

    Мы хотим жить в такой России, в которой многодетность будет нормой. Но совсем не потому, что дети нужны для помощи по хозяйству – как в симпатичных, но навсегда прошедших временах. И не потому, что к многодетности нас призывают государственные программы финансового поощрения – хотя, конечно, куда без них. Мы хотим, чтобы рождение и воспитание детей было верхом совместного творческого союза мужчины и женщины. Вершиной проявления любви и творчества двух человек. Без этого технологии, которые в любом случае будут развиваться, уведут деторождение из семьи в лаборатории. Институт семьи исчезнет за ненадобностью. Семья Александра и Марии Поповых переехала в деревню под Угличем, расставшись с биофаком МГУ, и уже сотворила девятерых детей, потому что они видят в семье, рождении и воспитании великую возможность для проявления совместного человеческого творческого начала. У нас пока только четверо детей, мы отстаем.

    Мы хотим жить в такой России, где экономика бесконечного потребления, лишающая человека любой идентичности – от национальной и культурной до половой – и превращающая его в существо с единственной идентичностью – потребитель, сменится экономикой заботы. Когда экономическая эффективность будет измеряться не постоянным ростом ВВП, а тем, насколько эта сама деятельность принесла гармонию в мир вокруг себя. Мы должны прекратить бежать за бесконечным ростом. Нужно направить наши усилия на социальную, культурную и экологическую гармонизацию страны и планеты. Бизнесмен Евгений Федоров единолично преображает свой родной Киржач, вкладывая в него прибыли собственного местного предприятия – киржачской типографии.

    Мы хотим жить в такой России, в которой местные сообщества, состоящие из творческих и предприимчивых людей, будут брать ответственность за территорию на себя. Мы забудем о патернализме, и каждый начнет изменения страны к лучшему – со своего подъезда и своей улицы. Крепкое местное сообщество должно быть основано на любви к своей малой родине. А другая сторона любви – ответственность. Раз любим ее – значит, несем ответственность.

    Мы сами можем открывать школы, строить дороги, возрождать свои деревни и города.

    Семейство Панихиных, в один день сбежавшее из Москвы с десятью тысячами рублей в кармане, построило свой столярный бизнес с нуля, а дальше взялось за преображение окружающей среды. Вместе с еще сотней местных и новых местных жителей они стали восстанавливать старинные дома в центре маленького Переславля – ради улучшения городской среды и сохранения провинциального культурного наследия. На собственные средства и собственными физическими силами.

    Мы хотим жить в России, в которой будет еще очень много всего того, что уже происходит в практике отдельно взятых людей и проектов. О чем я еще расскажу.

    А пока возвращаемся к логике Slow Food и «сопроизводителям». Все перечисленные имена современных русских людей, которые здесь и сейчас строят собственную, как-то иначе устроенную Россию – все это имена тех, кто проявляет гражданскую позицию, непохожую на то, что от нас требует глобальный мир эффективности (в котором и нынешняя Россия тоже пытается быть). Все эти люди, следуя логике «сопроизводителей» – «сограждане» новой России. Они уже сейчас строят будущее страны. Будущее России, в которой мы хотим жить. Эти сограждане уже живут в будущем. И чем больше будет таких сограждан – тем быстрее мы все окажемся в прекрасной России будущего.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •