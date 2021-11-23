Наши сограждане уже живут в прекрасном будущем

Вокруг меня, в моей деревенской ярославской глуши, жизнь бьет ключом. Стороженко печатают пряники, Панихины строят кровати, Вавиловы открыли бухгалтерскую компанию, Ларины – мастерскую деревянных моделей, Наташа Водополова запустила настоящую школу, Наташа и Стивен Уильямс переехали из Англии и удивили всех цветочной фермой, а Джозеф из США стал православным священником. Поповы родили девятерых детей и с биофака МГУ перебрались строить новый сельский быт. Карташовы устроились в местную веськовскую лабораторию изучения искусственного интеллекта (что? да, оказывается, и такая есть). Андрей Морев устроил в деревенском музее крокетный клуб и стал вместе с охранником музея чемпионом России.

Есть такая очень мною любимая организация – Slow Food. Когда-то итальянская, а сейчас уже международная. Организация эта защищает и поддерживает малых ремесленных производителей и фермеров. Всячески помогает местным сельским и гастрономическим традициям сохраниться и приумножиться. В языке этой организации нет такого слова, как «покупатели». Они говорят «сопроизводители». Ведь все мы каждый день, покупая ту или иную еду, поддерживаем то или иное производство. Мы можем купить какой-то местный продукт и поддержать фермера в его желании сохранить вымирающий сорт растений или местную породу. Выбрать овощи, которые были выращены без пестицидов. А можем вложить наши деньги в то, что отравляет почву, уменьшает биоразнообразие и убивает маленький бизнес. Все мы – сопроизводители.

Но я сегодня не про еду буду вам рассказывать. Так что это был лишь пример логики. Не покупатель, а сопроизводитель. Запоминаем.

В последнее время я со своим другом Олегом очень много говорю о будущем. Мы это назвали «Россия-2062». В 2062 году будет 1200 лет России. 2062 год наступит через 41 год, а это нескоро. Значит, мы можем спокойно рассуждать о будущем. О русском будущем. Вообще-то все разговоры про будущее обычно сводятся к довольно банальной футурологии. Все больше онлайна и удаленной работы, телемедицина, исчезновение национальных государств и все такое прочее. Мы решили, что будем говорить не о том будущем, которое якобы точно нас ждет – просто потому, что в мире сегодняшнем есть все предпосылки для этого. Мы решили говорить только о том русском будущем, которое мы сами хотим видеть для себя, своих близких, да что мелочиться – для всех жителей России. Да для всего мира, что уж там. Что правильного, хорошего, славного мы хотим встретить в этом самом будущем.

Мы собрали и продолжаем собирать вокруг себя людей, которые уже здесь и сейчас в своей практической жизни показывают, что такое та самая Россия будущего. Желанная и любимая.

Мы хотим жить в такой России, в которой население не сконцентрировано в мегаполисах, а равномерно распределено по большой нашей территории. Сейчас в нашем сообществе «Счастливых» в Ярославской области несколько сот человек. И процентов 80 из них – переселенцы из Москвы и других больших городов.

Мы хотим жить в такой России, которая выглядит привлекательным местом для жизни и творческой реализации не только для своих жителей, но и для всего мира. В ближайшее время из США в Ярославскую область должны переехать 70 американцев. Но это не только тема будущего – хотя бы и ближайшего. Кроме упомянутых Наташи и Стивена Уильямсов, уже переехавших из Англии и удививших всех цветочной фермой, и Джозефа Глисона из США, ставшего православным священником, тут еще есть Жиль Вольтер из Франции – он открыл кондитерскую. А еще один француз, Фредерик – кондитерский цех. Немки Ани и Гудрун запустили экокемпинг, швейцарец Бенжамин превратился в пасечника Вениамина – таких примеров только вокруг нас в одном отдельно взятом Переславском районе не один десяток.

Мы хотим жить в такой России, в которой школы устроены так, чтобы дети, проснувшись утром, бежали счастливые учиться, а не обратно под одеяла. Такие школы, в которых учителя передали бы ученикам самое главное – счастье от активного творческого познания мира. Чтобы дети чувствовали себя так же, как когда-то первооткрыватели, ты просто не можешь не познавать мир вокруг, тебя распирает от счастья познания. Наташа Водополова совсем недавно уехала из Москвы и вместе с активными участниками местного провинциального сообщества открыла школу. Школу мечты. Школу будущего. Она уже реальность. Она уже здесь.

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Мы хотим жить в такой России, в которой многодетность будет нормой. Но совсем не потому, что дети нужны для помощи по хозяйству – как в симпатичных, но навсегда прошедших временах. И не потому, что к многодетности нас призывают государственные программы финансового поощрения – хотя, конечно, куда без них. Мы хотим, чтобы рождение и воспитание детей было верхом совместного творческого союза мужчины и женщины. Вершиной проявления любви и творчества двух человек. Без этого технологии, которые в любом случае будут развиваться, уведут деторождение из семьи в лаборатории. Институт семьи исчезнет за ненадобностью. Семья Александра и Марии Поповых переехала в деревню под Угличем, расставшись с биофаком МГУ, и уже сотворила девятерых детей, потому что они видят в семье, рождении и воспитании великую возможность для проявления совместного человеческого творческого начала. У нас пока только четверо детей, мы отстаем.

Мы хотим жить в такой России, где экономика бесконечного потребления, лишающая человека любой идентичности – от национальной и культурной до половой – и превращающая его в существо с единственной идентичностью – потребитель, сменится экономикой заботы. Когда экономическая эффективность будет измеряться не постоянным ростом ВВП, а тем, насколько эта сама деятельность принесла гармонию в мир вокруг себя. Мы должны прекратить бежать за бесконечным ростом. Нужно направить наши усилия на социальную, культурную и экологическую гармонизацию страны и планеты. Бизнесмен Евгений Федоров единолично преображает свой родной Киржач, вкладывая в него прибыли собственного местного предприятия – киржачской типографии.

Мы хотим жить в такой России, в которой местные сообщества, состоящие из творческих и предприимчивых людей, будут брать ответственность за территорию на себя. Мы забудем о патернализме, и каждый начнет изменения страны к лучшему – со своего подъезда и своей улицы. Крепкое местное сообщество должно быть основано на любви к своей малой родине. А другая сторона любви – ответственность. Раз любим ее – значит, несем ответственность.

Мы сами можем открывать школы, строить дороги, возрождать свои деревни и города.

Семейство Панихиных, в один день сбежавшее из Москвы с десятью тысячами рублей в кармане, построило свой столярный бизнес с нуля, а дальше взялось за преображение окружающей среды. Вместе с еще сотней местных и новых местных жителей они стали восстанавливать старинные дома в центре маленького Переславля – ради улучшения городской среды и сохранения провинциального культурного наследия. На собственные средства и собственными физическими силами.

Мы хотим жить в России, в которой будет еще очень много всего того, что уже происходит в практике отдельно взятых людей и проектов. О чем я еще расскажу.

А пока возвращаемся к логике Slow Food и «сопроизводителям». Все перечисленные имена современных русских людей, которые здесь и сейчас строят собственную, как-то иначе устроенную Россию – все это имена тех, кто проявляет гражданскую позицию, непохожую на то, что от нас требует глобальный мир эффективности (в котором и нынешняя Россия тоже пытается быть). Все эти люди, следуя логике «сопроизводителей» – «сограждане» новой России. Они уже сейчас строят будущее страны. Будущее России, в которой мы хотим жить. Эти сограждане уже живут в будущем. И чем больше будет таких сограждан – тем быстрее мы все окажемся в прекрасной России будущего.