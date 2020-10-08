Всемирный банк критикует Россию за щедрость Борис Титов

уполномоченный при Президенте России по защите прав 8 октября 2020, 14:04 Всемирный банк поставил под сомнение политику российского правительства по поддержке МСП (малых и средних предприятий – прим. ВЗГЛЯД) в условиях коронавируса. Но не по той причине, о которой можно подумать сначала. ВБ не считает, что поддержка малого бизнеса у нас недостаточна. Он считает, что она слишком щедра. С точки зрения экспертов ВБ, в условиях санкций растущая долговая нагрузка бюджета может оказаться для России непосильной. И льготы с субсидиями, говорят они, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед – экспортерам, новаторам и т. д. По форме верно, по сути издевательство. Поддержка перспективных – дело благое, но для нее нужны более глубокие реформы, чем просто оказание антикризисной поддержки. Сегодня нужно всеми силами поддерживать потребительский спрос. Это вопрос не столько экономический, сколько социальный. И США, и Евросоюз на эти цели денег не жалеют – а нам почему-то не рекомендуется. На эту тему Долговая нагрузка у нас относительно невелика, это всем известно. Да, из-за санкций занимать за рубежом гораздо труднее, чем раньше. Но не наращивать дефицит бюджета, подпитывая экономику, вообще невозможно. Это совершенно точно путь в тупик. Единственное, мне кажется, решая вопрос о том, кого поддерживать, нашему правительству стоит взять на вооружение иной принцип. И мы об этом говорим с самого начала пандемии. Определять пострадавшие отрасли надо не ручным способом, по ОКВЭД, а исходя из налоговой отчетности. Вот сейчас решается вопрос о продлении тех мер поддержки, которые действовали летом. Что мешает автоматически продлить их на несколько месяцев, но право на пользование этими льготами поставить в прямую зависимость от падения выручки за последний квартал, скажем, на 30% и более? ФНС располагает всеми необходимыми данными и способна «отфильтровать» претендентов на льготы за считанные минуты. Источник: блог Бориса Титова

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