А как весело все начиналось – каждый ресурс, каждый магазин, каждая лавка по продаже крафтового пива прикручивали себе значки соцсетей. И заводили «специалистов по работе с соцсетями». Жадно собирали «лайки» и «подписки». Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох – вот это все.

В конце концов вся работа с клиентом перетекла в зыбкий мирок социальных сетей и полностью умерла в офлайне. Зато теперь каждый, кто так или иначе набрал «подписоты», гордо вышагивал по рынку, совершенно не заботясь о том, как обстоят дела в реале. Это же так модно, так современно. А главное, можно особо не напрягаться – достаточно все скинуть на SMM-щика, который будет пилить фоточки и писать малограмотные – под стать аудитории – прикольные гы-гы-гы.

А потом соцсети сами по себе начали проводить жесткую политику цензуры и банов, и как-то стало неуютно от того, что, будучи забаненным у Цукерберга, человек вдруг полностью лишался вариантов пользования совершенно посторонних сервисов «зайдите через FB». Но на это старались закрывать глаза – примерно до начала выборов президента США, когда возникло явление деплатформинга в массовых количествах. Когда людей, включая действующего президента США, просто отрубали от всех соцсетей – потому что он им не нравился. Но даже после этого продолжали махать флажками и улыбаться, улыбаться и махать флажками. Причем флажки могли быть только совершенно определенного политического свойства. Но мы почти не про это.

А про то, что компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью». Об этом все боятся говорить, но это же так. Потому что вчерашние бараны-консьюмеры начали работать, как агрессивная толпа. Они начали продавливать свою политическую повестку, шантажировать бренды и лабазы, угрожать и травить. А так как наиболее громким и агрессивным является якобы «меньшинство», которое на словах пропагандирует толерантность и уважение к чужому мнению, а на деле готово сожрать всех, кто хоть что-то возражает – то дела стали совсем гадкими.

Впервые в России так крупно и масштабно это проявилось в кейсе сети «ВкусВилл», когда одной части… не покупателей, нет, а аккаунтов, которые заявляют о себе, как покупателях (а это, как вы понимаете, огромная разница) – не понравилась лесбо-реклама. Эта разница, вообще, и есть экзистенциальная проблема соцсетей. Мы все думаем про себя, что мы живые люди со своим аккаунтом и типа у нас есть Особо Важное Мнение. На самом деле драматическая разница между живым человеком с аккаунтом и самим акаунтом точно такая же, как между вашим представлением о себе и реальностью.

Соцсети построены на том, чтобы провоцировать в человеке самые низменные, самые гнусные стороны характера. Если он, этот характер, вообще есть. В 90 процентах ничего, кроме гнусности, аккаунт собой не представляет, потому что люди, которые думают, что они скрыты от моментального наказания, превращаются в чудовищ. И вытворяют то, за что в реале боятся получить по морде.

Поэтому сначала на магазин с лесбо-рекламой обрушилась толпа, которая представлялась консервативной частью общества (что не факт), а потом, после отказа от лесбо-рекламы – еще более грязноротые аккаунты, которые представлялись защитниками прав ЛГБТ. Что тоже не факт. Все эти люди без лица – они процентов на девяносто вообще не имеют никакого отношения к ЛГБТ, они просто действуют по законам толпы. И самое прикольное – призывая к бойкоту, сама толпа не является потребителем, что бы они там про себя ни говорили по отдельности.

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Плохие новости – бренды назначили бессмысленную, агрессивную, не отвечающую ни за что толпу «потребителями», а теперь вынуждены перед ней прогибаться. В прошлом году все эти хомячки из woke-комсомола призывали к бойкоту «Кока-Колы», «Юнилевера», «Старбакса», «Веризон» и даже «Диаджео». Причем настолько агрессивно, что в конце концов гиганты продаж сказали, что просто снимают с FB, «Инсты» и «Твиттера» свою рекламу. Чисто в духе 90-х: «Мы этих хомячков не знаем, а тебя, Цукерберг – мы знаем».

«Сила соцсетей» – понятие сугубо назначенное, потому что внушив совершенно бессмысленным тупым массам, что их мнение что-то значит, эти соцсети думают, что совершили революцию по Ортеге и Гассету (хотя вряд ли кто-то открывал книгу). На самом деле вырастили толпу. Делая вид, что мнение этих хомячков им важно – торгаши загоняют себя в угол и их может спасти только новое знание: долларовое, или рублевое, неважно, голосование – не работает. Именно потому, что покупатели – это совсем не те люди, которые, измазавшись всеми цветами радуги, бегают по Сети с криками «забанить», «наказать» и «бойкотировать». У них деньги с вэлфера уже давно ушли на покупку косяка и сраных китайских кроссовок. Ну а если ты заменил реальный маркетинг на танцы с соцсеточками, потому что это «модно» – то и получи фашист гранату – сиди и бойся.

Но безликий, истеричный, злобный и совершенно лишний в этом мире обитатель соцсетей тоже боится. Потому что он знает: единственный правильный ответ на его выхлопы – бан. Поэтому они впадают в такую истерику при появлении банхаммера и начинают орать про «свободу слова» до слез.

Они же тупые и наглые – не хотят понять, что право на слово, как и на свободу его, надо заслужить. А соцсети каждую секунду доказывают, что 99 процентов их обитателей не заслужили даже права перейти улицу за пончиком – настолько непосильна для них эта интеллектуальная задача.

Они настолько тупы, что даже не заметили, что когда дело доходит до посягательств на реальные деньги – их всех размазывают тонким слоем по кремнию материнской платы. Помните прекрасную историю с флешмобом участников форума Reddit по надуванию акций GameStop? Реакция денежных мешков была однозначной и моментальной.

И поэтому бренды скоро поймут, что единственный ответ на все притязания анонимной линчующей толпы в соцсетях должен быть простым и эффективным: ПНХ.