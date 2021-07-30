Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Байден печеньками благословил Тихановскую

Президент США встречается не с каждым представителем иностранных оппозиционных сил twitter.com/POTUS
Легендарную историю с печеньками на Майдане, как оказалось, помнят не только в России и на Украине. Полностью в курсе этой символики оказались и в Белом доме, что стало ясно в ходе встречи президента США Джозефа Байдена с «лидером Белоруссии» Светланой Тихановской. Как прошла эта встреча и в чем была ее задача как для Тихановской, так и для США? Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью», создав себе соцсетевые толпы. Об этом все боятся говорить, но это же так. Подробности...

Украина пугает жителей Донбасса лишением гражданства, а нам все равно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Когда в течение семи лет украинские военные обстреливают твой родной город или село, когда от украинских пуль и осколков гибнут родные, близкие, соседи – невозможно сохранить симпатию и уважение к этому государству. Подробности...

Прогрессивной интеллигенции достался не тот народ

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Когда прогрессивная интеллигенция начинает воспроизводить структуру власти, превращаясь в аппарат идеологического насилия, это ненормально. И это то, что мы видим сегодня в «свободном мире». Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
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Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

Аутисты на детской площадке

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		30 июля 2021, 12:00

    А как весело все начиналось – каждый ресурс, каждый магазин, каждая лавка по продаже крафтового пива прикручивали себе значки соцсетей. И заводили «специалистов по работе с соцсетями». Жадно собирали «лайки» и «подписки». Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох – вот это все. 

    В конце концов вся работа с клиентом перетекла в зыбкий мирок социальных сетей и полностью умерла в офлайне. Зато теперь каждый, кто так или иначе набрал «подписоты», гордо вышагивал по рынку, совершенно не заботясь о том, как обстоят дела в реале. Это же так модно, так современно. А главное, можно особо не напрягаться – достаточно все скинуть на SMM-щика, который будет пилить фоточки и писать малограмотные – под стать аудитории – прикольные гы-гы-гы.

    А потом соцсети сами по себе начали проводить жесткую политику цензуры и банов, и как-то стало неуютно от того, что, будучи забаненным у Цукерберга, человек вдруг полностью лишался вариантов пользования совершенно посторонних сервисов «зайдите через FB». Но на это старались закрывать глаза – примерно до начала выборов президента США, когда возникло явление деплатформинга в массовых количествах. Когда людей, включая действующего президента США, просто отрубали от всех соцсетей – потому что он им не нравился. Но даже после этого продолжали махать флажками и улыбаться, улыбаться и махать флажками. Причем флажки могли быть только совершенно определенного политического свойства. Но мы почти не про это.

    А про то, что компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью». Об этом все боятся говорить, но это же так. Потому что вчерашние бараны-консьюмеры начали работать, как агрессивная толпа.  Они начали продавливать свою политическую повестку, шантажировать бренды и лабазы, угрожать и травить. А так как наиболее громким и агрессивным является якобы «меньшинство», которое на словах пропагандирует толерантность и уважение к чужому мнению, а на деле готово сожрать всех, кто хоть что-то возражает – то дела стали совсем гадкими.  

    Впервые в России так крупно и масштабно это проявилось в кейсе сети «ВкусВилл», когда одной части… не покупателей, нет, а аккаунтов, которые заявляют о себе, как покупателях (а это, как вы понимаете, огромная разница) – не понравилась лесбо-реклама. Эта разница, вообще, и есть экзистенциальная проблема соцсетей. Мы все думаем про себя, что мы живые люди со своим аккаунтом и типа у нас есть Особо Важное Мнение. На самом деле драматическая разница между живым человеком с аккаунтом и самим акаунтом точно такая же, как между вашим представлением о себе и реальностью.

    Фото: Peter Kneffel/Global Look Press

    Соцсети построены на том, чтобы провоцировать в человеке самые низменные, самые гнусные стороны характера. Если он, этот характер, вообще есть. В 90 процентах ничего, кроме гнусности, аккаунт собой не представляет, потому что люди, которые думают, что они скрыты от моментального наказания, превращаются в чудовищ. И вытворяют то, за что в реале боятся получить по морде.  

    Поэтому сначала на магазин с лесбо-рекламой обрушилась толпа, которая представлялась консервативной частью общества (что не факт), а потом, после отказа от лесбо-рекламы – еще более грязноротые аккаунты, которые представлялись защитниками прав ЛГБТ. Что тоже не факт. Все эти люди без лица – они процентов на девяносто вообще не имеют никакого отношения к ЛГБТ, они просто действуют по законам толпы. И самое прикольное – призывая к бойкоту, сама толпа не является потребителем, что бы они там про себя ни говорили по отдельности.

    Плохие новости – бренды назначили бессмысленную, агрессивную, не отвечающую ни за что толпу «потребителями», а теперь вынуждены перед ней прогибаться. В прошлом году все эти хомячки из woke-комсомола призывали к бойкоту «Кока-Колы», «Юнилевера», «Старбакса», «Веризон» и даже «Диаджео». Причем настолько агрессивно, что в конце концов гиганты продаж сказали, что просто снимают с FB, «Инсты» и «Твиттера» свою рекламу. Чисто в духе 90-х: «Мы этих хомячков не знаем, а тебя, Цукерберг – мы знаем».

    «Сила соцсетей» – понятие сугубо назначенное, потому что внушив совершенно бессмысленным тупым массам, что их мнение что-то значит, эти соцсети думают, что совершили революцию по Ортеге и Гассету (хотя вряд ли кто-то открывал книгу). На самом деле вырастили толпу. Делая вид, что мнение этих хомячков им важно – торгаши загоняют себя в угол и их может спасти только новое знание: долларовое, или рублевое, неважно, голосование – не работает. Именно потому, что покупатели – это совсем не те люди, которые, измазавшись всеми цветами радуги, бегают по Сети с криками «забанить», «наказать» и «бойкотировать». У них деньги с вэлфера уже давно ушли на покупку косяка и сраных китайских кроссовок. Ну а если ты заменил реальный маркетинг на танцы с соцсеточками, потому что это «модно» – то и получи фашист гранату – сиди и бойся.

    Но безликий, истеричный, злобный и совершенно лишний в этом мире обитатель соцсетей тоже боится. Потому что он знает: единственный правильный ответ на его выхлопы – бан. Поэтому они впадают в такую истерику при появлении банхаммера и начинают орать про «свободу слова» до слез.  

    Они же тупые и наглые – не хотят понять, что право на слово, как и на свободу его, надо заслужить. А соцсети каждую секунду доказывают, что 99 процентов их обитателей не заслужили даже права перейти улицу за пончиком – настолько непосильна для них эта интеллектуальная задача.

    Они настолько тупы, что даже не заметили, что когда дело доходит до посягательств на реальные деньги – их всех размазывают тонким слоем по кремнию материнской платы. Помните прекрасную историю с флешмобом участников форума Reddit по надуванию акций GameStop? Реакция денежных мешков была однозначной и моментальной.

    И поэтому бренды скоро поймут, что единственный ответ на все притязания анонимной линчующей толпы в соцсетях должен быть простым и эффективным: ПНХ. 

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