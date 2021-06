Эксперт: Москва не вправе игнорировать американскую угрозу для российского сегмента интернета В работе Facebook и Instagram в США произошел сбой 23 июня 2021, 23:57 Текст: Антон Никитин

Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдались в среду в Соединенных Штатах, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. По данным сервиса, 46% пользователей Facebook жалуются на полное отключение социальной сети, 38% не могут войти в свою учетную запись, 16% испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, передает ТАСС. Около 53% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 27% жалуются на проблемы с заходом в свою учетную запись, еще 20% не могут войти на сайт. Напомним, в прошлый четверг произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter. 8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.

Российский корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 14:06

Фото: Rob Arnold/ZUMA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание, сообщили в Минобороны. По данным Минобороны, «в 11.52 23 июня эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра», передает РИА «Новости». В ведомстве подчеркнули, что эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы России, но на предупреждение не отреагировал. «В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер». В 12.23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», – говорится в сообщении. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Стало известно о ложных данных подхода боевых кораблей НАТО к Севастополю 23 июня 2021, 12:28

Фото: Royal Navy

Текст: Алина Назарова

Данные слежения за двумя военными кораблями Североатлантического альянса в Черном море были сфальсифицированы с приемной станции в Черноморске недалеко от Одессы. Британские фрегат Defender и эсминец типа Daring Type-45, а также фрегат Королевского флота Нидерландов Evertsen вошли в одесский порт 18 июня. До этого, 17 июня, во время учений в Черном море за группой кораблей наблюдали российские военные корабли, пишет портал Военно-морского института США USNI News. В ночь на 19 июня сервис автоматической системы идентификации (AIS) показал весьма странный путь натовских военных судов. Согласно данным, два корабля – Defender и Evertsen – покинули Одессу незадолго до полуночи 18 июня и направились прямо в Севастополь, почти вплотную приблизившись к главной военно-морской базе Черноморского флота России. При этом на самом деле корабли все это время не покидали одесский порт. Об этом свидетельствуют, в частности, прямые трансляции с веб-камер, которые передают изображение в режиме онлайн на YouTube. Поддельные координаты для геолокации натовских судов в системе AIS были отправлены агрегатору MarineTraffic.com приемной станцией в Черноморске, расположенной недалеко от Одессы. Фальшивые данные приняли и другие агрегаторы, пишет ПолитРоссия. AIS spoofed of Royal Navy and Dutch Navy warships HMS Defender and HNLMS Evertsen off Crimea. Made it look like they had sailed to Russian navy base.



Who and why? https://t.co/KNvhbSi74N — H I Sutton (@CovertShores) June 22, 2021 Как пояснил, американский военный эксперт, AIS – ресурс с открытым доступом, позволяющий отслеживать перемещение судов. Им часто пользуются многие западные структуры, в том числе военные. «Произошедший инцидент ставит под сомнение достоверность разведывательных данных, полученных из открытых источников», – указал эксперт, задавшись вопросом, кому может быть выгодная такая фальсификация. Концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания 23 июня 2021, 11:08

Фото: Andreas Gebert/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Немецкий автоконцерн Audi намерен отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года будет производить исключительно электромобили, а к 2033-му свернет производство традиционных авто. Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине, передает Deutsche Welle. Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi. «Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций», – добавил он. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – c 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. В мае глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что весь транспорт в будущем – кроме ракет – будет работать на электричестве. По его словам, в последнюю очередь электрическими станут самолеты, это связано со сложностями с батареями. Лондон не признал предупредительной стрельбы по британскому эсминцу возле Крыма 23 июня 2021, 15:34

Фото: royalnavy.mod.uk

Текст: Елизавета Булкина

Корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился, заявили в минобороны Британии. «Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – передает заявление пресс-службы британского военного ведомства РИА «Новости». В минобороны Британии утверждают, что Россия проводила в Черном море «учебные стрельбы». Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что корабли России следили за проходом эсминца Британии, экипаж корабля был предупрежден об учениях поблизости. «Этим утром [эсминец] «Дефендер» проводил рутинный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Как обычно на этом маршруте, он вошел в международно признанный коридор разделения движения. Он благополучно вышел из коридора в 09.45. Как обычно, российские корабли следили за его проходом, и он был уведомлен об учениях», – приводятся его слова в заявлении минобороны Британии. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Позже атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем Defender российской госграницы. Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией 23 июня 2021, 02:29

Фото: Pravda Komsomolskaya/

Russian Look/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Фото: RT на русском/Telegram

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца, нарушившего государственную границу России, сняли на видео, Минобороны опубликовало кадры пролета самолета, снятые перед предупредительным бомбометанием. Видеозаписи опубликовал RT в своем Telegram-канале. В первом ролике запечатлен летящий над британским эсминцем самолет, во втором продемонстрированы кадры из кабины воздушного судна. На обеих записях присутствует корабль, идущий в территориальных водах РФ. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, подчеркнули в Минобороны. В Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызывали атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Немецкий политолог спрогнозировал реакцию Германии на требование Лукашенко «100 лет стоять на коленях» 23 июня 2021, 12:34

Фото: president.gov.by/ru

Текст: Наталья Макарова

Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин, пишет Express со ссылкой на исследование. Ученые обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного. По данным ученых, зафиксированы случаи, когда заразившиеся коронавирусом мужчины жаловались на боли в паховой области, а в некоторых отчетах отмечали снижение уровня тестостерона, сообщает РИА «Новости». Исследование проводилось на хомяках, вирус за неделю обнаружили в семенниках всех инфицированных грызунов, однако затем его концентрация снизилась. Ученые предположили, что у мужчин с легким и средним течением болезни может наблюдаться такая же симптоматика. Дальше им предстоит смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19. Речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2. «Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», – заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос. Ранее группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии обнаружила способность COVID-19 менять клетки крови заболевшего человека. Более 50 человек погибли при авиаударе в Тыграе 23 июня 2021, 21:40

Фото: MSNBC/YouTube

Текст: Елена Мирошниченко

При авиаударе в регионе Тыграй в Эфиопии погибли более 50 человек, более 100 пострадали, еще 33 числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. По информации агентства, в результате авиаудара погиб как минимум 51 человек. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Мэкэле, среди них есть дети. Об этом сообщает РИА «Новости». Сообщается, что ранее СМИ передавали данные о десятках погибших в результате удара с воздуха, нанесенного в регионе Тыграй на севере Эфиопии. По словам очевидцев, снаряд разорвался днем во вторник в городе Тогога в «базарный день». Ранее сообщалось, что подразделения федеральной армии Эфиопии освободили город Идага Хамус на севере штата Тыграй от отрядов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). 17 ноября прошлого года федеральные подразделения Эфиопии вернули контроль на севере штата над важным городом Шир, затем правительственные части взяли города Аксум и Адуа. Позже под контроль федеральных подразделений перешел второй по численности город штата Адди-Грат, а также город Идага Хамус. Подразделения поставленного федеральным правительством Эфиопии вне закона Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) нанесли ракетные удары по Эритрее. Это произошло через несколько часов после того, как член исполнительного комитета НФОТ Гетачев Реда пригрозил Эритрее военной акцией за помощь, которую страна, по его словам, оказывает эфиопским силам на территории Тыграя. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что операция федеральных войск в эфиопском штате Тыграй проходит успешно, помощи со стороны других государств не требуется. Суд в Молдавии поддержал позицию Санду в споре с ЦИК 23 июня 2021, 01:53 Текст: Антон Антонов

Высшая судебная палата Молдавии поддержала решение Апелляционной палаты Кишинева, которым ЦИК страны обязали увеличить число избирательных участков за рубежом, сообщил депутат президентской Партии действия и солидарности Сергей Литвиненко. В Апелляционную палату Кишинева обратились ПДС, «Платформа «Достоинство и правда», а также Избирательный блок «Ренато Усатый». Они требовали открыть за границей 190 участков, а не 146, передает ТАСС. Напомним, Санду потребовала увеличить число избирательных участков за рубежом к досрочным парламентским выборам. В ЦИК ее обвинили в давлении на избирательную комиссию. Эксперты считают, что именно активность молдавских мигрантов в европейских странах обеспечила победу Санду на президентских выборах. Украинскую актрису возмутила реакция Киева на наводнение в Крыму 23 июня 2021, 08:47 Текст: Алина Назарова

Украинская актриса, заслуженный деятель искусств Любовь Титаренко раскритиковала секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова за шутки о наводнении в Крыму. Артистка отреагировала на слова секретаря СНБО, который заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу», и теперь крымчане не знают, что с ней делать. «Как можно Данилову вот так шутить? Или он необдуманно говорит, так он много чего говорит необдуманного… Ну боже мой, у него есть дети, у него есть семья, неужели ему дома никто не сказал?» – задалась вопросом актриса, передает РИА «Новости». Она напомнила, что в Киеве постоянно называют Крым «украинским», и подняла вопрос о реальном отношении Украины к крымчанам. «Когда-то время покажет, почему Крым от нас отошел. Я считаю, что Крым к нам уже не вернется, пока у нас будут вот такие злые Даниловы у власти», – выразила мнение Титаренко. Ранее член Совфеда от Крыма шльга Ковитиди заявила, что «Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине. Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС. Минобороны сочло действия британского эсминца грубым нарушением Конвенции ООН 23 июня 2021, 16:19

Фото: Chris Ison/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Действия британского эсминца в Черном море являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву, британской стороне необходимо расследовать действия экипажа корабля, считают в Минобороны России. «Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Там указали, что 23 июня в Главное управление международного военного сотрудничества министерства вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве. Ему довели позицию российского военного ведомства. Напомним, в среду сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны Британии заявили, что корабль ВМС Британии совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительный выстрел не производился. Минобороны после инцидента в Крыму вызвало военного атташе при посольстве Британии 23 июня 2021, 14:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России в связи с нарушением британским эсминцем «Дефендер» российской госграницы. «В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», – заявили в военном ведомстве, передает ТАСС. Ранее в среду Черноморский флот совместно с погранслужбой ФСБ России остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. Это не первый подобный случай. В ноябре 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого якобы не «территориальное море России». Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны. Украинцам дали советы на случай «войны» с Россией 23 июня 2021, 18:25

Фото: mkip.gov.ua

Текст: Алексей Нечаев

В среду Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при министерстве культуры Украины презентовал информационную брошюру под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны», в которой собраны практические советы о том, как себя вести в момент непосредственной угрозы со стороны России. Документ «учитывает международный и украинский опыт, «приобретенный за семь лет гибридной агрессии России». «И впервые – содержит советы по информационной безопасности, чтобы защитить мирное население от попыток агрессора посеять панику», – уверяют украинские специалисты. В рамках борьбы с паникой, авторы документа утверждают, что после 2014 года «вооруженные силы Украины прошли сложный путь и стали одной из самых сильных армий Европы». Но «в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ключевым элементом защиты становятся подразделения территориальной обороны», которые до сих пор толком не созданы. «Мой дом – моя крепость!». Это выражение приобретает особое значение при чрезвычайных ситуациях. Независимо от того, что именно спровоцировало кризис, для минимальной готовности следует задать себе несколько простых, но критических вопросов: 1) Если у меня достаточный запас еды и воды? 2) Если ли у меня необходимые медикаменты? 3) Могу ли я обеспечить собственными силами обогрев жилья в холодный период года?» – пишут авторы документа. Далее украинцам советуют заранее узнать местонахождение ближайших укрытий и проверить состояние подвальных помещений, запастить водой и продуктами, проверить аптечку, подготовить средства для тушения пожаров, позаботиться об альтернативных способах освещения помещений, приготовления пищи, собрать самые важные вещи и документы на случай экстренной эвакуации и озаботиться состоянием личного транспорта. «Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий? Сохранять спокойствие и концентрацию внимания», – говорится в пособии. В следующем разделе украинцам рекомендуется не сообщать о своих планах малоизвестным людям, хранить деньги и документы при себе, но в разных местах, узнать место расположения укрытий, сократить количество необязательных поездок, не встревать в споры с неизвестными людьми, и в случае получения официальной информации от государственных органов власти – передать ее родственникам, соседям и коллегам. «При появлении вооруженных людей и техники – срочно покидайте опасный район, если имеете такую возможность», «при обстреле – прячьтесь в ближайшем укрытии», «если укрытия нет – используйте неровности рельефа: канавы, окопы, воронки от взрывов», – продолжают авторы документа. Чего нельзя делать категорически – приближаться к окнам, наблюдать за ходом боевых действий, спорить с вооруженными людьми, демонстрировать оружие, подбирать боеприпасы и носить армейскую или камуфлированную одежду. «Лучше надевайте одежду темных цветов, которая не привлекает внимание, и избегайте символов, которые могут вызвать неадекватную реакцию», – рекомендуется в брошюре. Следующий раздел документа посвящен противодействию «вражеской пропаганде и дезинформации» со стороны России, целью которой «дестабилизировать нашей общество и дискредитировать руководство страны». Чтобы препятствовать замыслам Москвы, украинцам рекомендуется, например, не распространять в соцсетях информацию эмоционального характера, верить в то, что Украина защищается и ведет борьбу за свою территорию, не распространять информацию о передвижении украинских войск и доверять только украинскому телевидению и радио. В заключение украинцам рекомендуется разобраться, как подготовить «тревожный чемодан», что делать во время артиллерийского обстрела, как собирать аптечку и как дозвониться до служб спасения. Любопытно, что Центр стратегических коммуникаций планирует распечатать всего 100 тыс. таких брошюр и распространять их на юго-востоке Украины, что в пересчете на местное население – ничтожно мало. СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня.