Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

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15 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:25  |  vz.ru
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Российские нефтяники перехитрили Америку

США и хотели бы добывать больше нефти, но уже не могут REUTERS/Shannon Stapleton
Резкий скачок цен на горючее стал важнейшей внутриполитической проблемой в США: администрация Джо Байдена признает, что дорогая нефть вредна для американской экономики, но повлиять на ситуацию не может. А ведь еще несколько лет назад американские нефтяники смогли обрушить мировые цены на нефть, просто наращивая добычу. Почему же сейчас Америка оказалась бессильна? Подробности...
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Мигрантский спор Белоруссии и Польши выгоден для «Северного потока – 2»

По мнению Путиина, остановка газопровода «Ямал – Европа» может нанести «большой ущерб энергетике Европы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Остановка Минском транзита российского газа в Европу, которой грозит президент Белоруссии, заставит Брюссель обратиться с претензиями к Москве, но не разрешит спор Лукашенко с ЕС. Чем для России опасен мигрантский кризис на польско-белорусской границе и как эта ситуация может затронуть «Северный поток – 2»? Подробности...
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«Пистолетом. Кулаком. Головой». Как майор полиции предотвратил трагедию на дороге

Майор полиции Александр Шехирев. В правом верхнем углу – место, где остановилась фура Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Героем российских соцсетей недавно стал старший оперуполномоченный уголовного розыска Александр Шехирев: он догнал и остановил на трассе Пермь – Березники вышедшую на встречную полосу фуру с умершим водителем. Спецкор газеты ВЗГЛЯД своими глазами изучил данный участок трассы, поговорил со свидетелями и понял, что героев в этой истории было как минимум двое.  Подробности...
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Запад предъявил России вину за собственные военные преступления

После военных операций США и их союзников на Ближнем Востоке люди бегут в Европу Виктор Толочко/РИА Новости
Британский МИД заявил об ответственности России за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. В ответ на это в Москве напомнили о преступлениях Лондона на Ближнем Востоке. Почему Запад пытается переложить вину за ситуацию с беженцами у границ ЕС на Россию и что на самом деле спровоцировало кризис? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Разовые закупки Украиной угля приведут лишь к увеличению страданий жителей края. Подробности...

В Польшу вернулся бумеранг оккупации Ирака

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Нынешний конфликт на восточных границах Польши является следствием многолетней политики этой страны по поддержке экспансионизма Запада. Но поскольку признать это в Варшаве не могут, то пытаются во всем обвинить Москву. Подробности...

Не верьте театральным людям

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Театр не про страну. Это, скорее, страна про театр. И ничего эти люди не могут сделать со своими театральными королевствами, в которых, бывает, и подворовывают, и разводят кумовство в духе среднеазиатских республик. Подробности...
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Пограничный кризис между Польшей и Белоруссией

У директора ЦРУ миссия в Москве

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Война полиции с ягодицами

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		15 ноября 2021, 12:14

    Представители ДНР и ЛНР сообщили СМИ, что украинские власти обратились к ним с просьбой о закупке угля. И в республиках эти запросы обещали рассмотреть. В конце концов, восстановление экономических связей – это один из пунктов минских договоренностей. Однако майданные политики отреклись от того, что просили уголь, и рассказали свою версию.

    Спикер украинской делегации в Минской контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские представители требовали от России возобновить поставки бесплатного угля на Луганскую ТЭС в городе Счастье, которая обеспечивает жизнедеятельность людей по обе стороны линии соприкосновения. Почему Арестович сказал, что Украина обращалась к России, а не к ЛНР? Это как раз и есть проявление нынешней украинской политической линии – в Киеве делают вид, что ДНР и ЛНР не существует. Но главное не это, а то, что слова Арестовича подтверждают: тема угля поднималась украинской стороной.

    И это неудивительно, на Украине серьезный энергетический кризис. Так, по состоянию на 8 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 479,4 тыс. тонн. В предыдущем отчете за последнюю неделю октября компания «Укрэнерго» сообщала о запасах угля в 542,8 тыс. тонн. То есть за неделю – минус 63,4 тыс. тонн.

    Эксперты в области энергетики заявляют, что в сложившейся ситуации украинские власти должны объявить чрезвычайное положение в отрасли. Вместо этого президент Украины в рамках своего видеообращения обвинил в создании искусственного дефицита электроэнергии олигархов, а в манипулировании информацией – журналистов.

    Зеленский не сказал конкретно, кого из олигархов имеет в виду. Однако понятно, что это прозрачный намек на самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Во-первых, принадлежащие ему предприятия производят около половины всей электроэнергии на Украине. Во-вторых, нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль – человек Ахметова. И думается, именно его ЗЕ-команда планирует сделать главным «стрелочником» за провалы в энергетической политике. Это, разумеется, не может понравиться олигарху. В-третьих, между Зеленским и Ахметовым сейчас разгорелась политико-информационная война. СМИ, подконтрольные Ахметову, критикуют политику Зеленского. А телеканалы олигарха стали главной площадкой для выступлений экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, который является главным политическим оппонентом Зеленского.

    Фото: Jim West/Global Look Press

    Кроме того, Разумков формирует свою межфракционную группу в парламенте, которая будет в оппозиции к Зеленскому. А в ЗЕ-команде понимают, что энергетический кризис будет использован оппонентами Зеленского против него на все 100%. Еще у Зеленского опасаются объединения против президента всех его оппонентов – Ахметова, Разумкова, экс-президента Петра Порошенко и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова – в негласную коалицию с целью свергнуть Зеленского. И опасаются, похоже, не зря.

    В целом причиной энергетического кризиса стала бездумная политика украинской власти, проводимая после государственного переворота 2014 года. Так, экономическая блокада Донбасса привела к тому, что Украина потеряла уголь региона, а русофобская политика лишила Украину и поставок угля из России. Киевские политики также отказываются закупать электроэнергию в России. Собственно, Россия им ее не очень-то и хочет продавать. Так же, как и Белоруссия. Но даже если официальный Минск даст согласие на продажу электроэнергии, учитывая политическое напряжение между Белоруссией и Западом, далеко не факт, что Киев решится ее покупать. Ведь майданная Украина является сателлитом США и должна учитывать мнение Вашингтона даже в вопросе, как снабжать электроэнергией собственных граждан. А если миграционный кризис будет набирать обороты, то вполне вероятно, что Украина введет санкции против Белоруссии во вред себе.

    Поэтому не удивительно, что Украина обратилась к ЛДНР с просьбой о поставках угля. Но почему представители Киева сдали назад? Есть две версии. Согласно первой, Украина рассчитывала, что республики сразу ответят отказом. Это позволило бы Киеву обвинить Донецк и Луганск в том, что они не хотят помочь простым людям на Украине не замерзнуть зимой. И конечно, главным виновником выставили бы Москву. Но более реальной представляется другая версия. Киев сейчас лихорадочно ищет уголь, поэтому готов закупать его и в ЛДНР. Но при этом Зеленский боится обвинений в предательстве, того, что его политические оппоненты, прежде всего Порошенко и Аваков, используют факт торговли с Донбассом против президента. Собственно говоря, для ЗЕ-команды это норма – делать политические шаги, а потом сдавать назад. Можно вспомнить историю шоумена Сергей Сивохи, которого Зеленский поставил во главе движения «Донбасская платформа», но когда Сивоху побили националисты, ЗЕ-команда тут же отреклась от него.

    Но стоит ли Донбассу продавать уголь Украине, если, к примеру, возникнет такая возможность? С одной стороны, это соответствует Минским соглашениям, которые предусматривают экономическое взаимодействие между республиками и Украиной. Кроме того, украинские регионы всегда были главными потребителями донецкого и луганского угля. А значит, будет снова открыт рынок сбыта продукции шахт. Но есть и другая сторона медали. Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Экономическая блокада, устроенная Киевом, не дает региону нормально экономически развиваться. И разовые закупки Украиной угля эту ситуацию не изменят. Зато продлят существование майданного режима, что приведет лишь к увеличению страданий жителей края. Получается, что поставлять уголь Украине подобно тому, что зимой подкармливать волка, который окрепнет к весне и съест того, кто ему помог.

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