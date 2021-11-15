Стоит ли Донбассу продавать уголь Украине

Представители ДНР и ЛНР сообщили СМИ, что украинские власти обратились к ним с просьбой о закупке угля. И в республиках эти запросы обещали рассмотреть. В конце концов, восстановление экономических связей – это один из пунктов минских договоренностей. Однако майданные политики отреклись от того, что просили уголь, и рассказали свою версию.

Спикер украинской делегации в Минской контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские представители требовали от России возобновить поставки бесплатного угля на Луганскую ТЭС в городе Счастье, которая обеспечивает жизнедеятельность людей по обе стороны линии соприкосновения. Почему Арестович сказал, что Украина обращалась к России, а не к ЛНР? Это как раз и есть проявление нынешней украинской политической линии – в Киеве делают вид, что ДНР и ЛНР не существует. Но главное не это, а то, что слова Арестовича подтверждают: тема угля поднималась украинской стороной.

И это неудивительно, на Украине серьезный энергетический кризис. Так, по состоянию на 8 ноября запасы угля на складах ТЭС составили 479,4 тыс. тонн. В предыдущем отчете за последнюю неделю октября компания «Укрэнерго» сообщала о запасах угля в 542,8 тыс. тонн. То есть за неделю – минус 63,4 тыс. тонн.

Эксперты в области энергетики заявляют, что в сложившейся ситуации украинские власти должны объявить чрезвычайное положение в отрасли. Вместо этого президент Украины в рамках своего видеообращения обвинил в создании искусственного дефицита электроэнергии олигархов, а в манипулировании информацией – журналистов.

Зеленский не сказал конкретно, кого из олигархов имеет в виду. Однако понятно, что это прозрачный намек на самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Во-первых, принадлежащие ему предприятия производят около половины всей электроэнергии на Украине. Во-вторых, нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль – человек Ахметова. И думается, именно его ЗЕ-команда планирует сделать главным «стрелочником» за провалы в энергетической политике. Это, разумеется, не может понравиться олигарху. В-третьих, между Зеленским и Ахметовым сейчас разгорелась политико-информационная война. СМИ, подконтрольные Ахметову, критикуют политику Зеленского. А телеканалы олигарха стали главной площадкой для выступлений экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, который является главным политическим оппонентом Зеленского.

Кроме того, Разумков формирует свою межфракционную группу в парламенте, которая будет в оппозиции к Зеленскому. А в ЗЕ-команде понимают, что энергетический кризис будет использован оппонентами Зеленского против него на все 100%. Еще у Зеленского опасаются объединения против президента всех его оппонентов – Ахметова, Разумкова, экс-президента Петра Порошенко и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова – в негласную коалицию с целью свергнуть Зеленского. И опасаются, похоже, не зря.

В целом причиной энергетического кризиса стала бездумная политика украинской власти, проводимая после государственного переворота 2014 года. Так, экономическая блокада Донбасса привела к тому, что Украина потеряла уголь региона, а русофобская политика лишила Украину и поставок угля из России. Киевские политики также отказываются закупать электроэнергию в России. Собственно, Россия им ее не очень-то и хочет продавать. Так же, как и Белоруссия. Но даже если официальный Минск даст согласие на продажу электроэнергии, учитывая политическое напряжение между Белоруссией и Западом, далеко не факт, что Киев решится ее покупать. Ведь майданная Украина является сателлитом США и должна учитывать мнение Вашингтона даже в вопросе, как снабжать электроэнергией собственных граждан. А если миграционный кризис будет набирать обороты, то вполне вероятно, что Украина введет санкции против Белоруссии во вред себе.

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Поэтому не удивительно, что Украина обратилась к ЛДНР с просьбой о поставках угля. Но почему представители Киева сдали назад? Есть две версии. Согласно первой, Украина рассчитывала, что республики сразу ответят отказом. Это позволило бы Киеву обвинить Донецк и Луганск в том, что они не хотят помочь простым людям на Украине не замерзнуть зимой. И конечно, главным виновником выставили бы Москву. Но более реальной представляется другая версия. Киев сейчас лихорадочно ищет уголь, поэтому готов закупать его и в ЛДНР. Но при этом Зеленский боится обвинений в предательстве, того, что его политические оппоненты, прежде всего Порошенко и Аваков, используют факт торговли с Донбассом против президента. Собственно говоря, для ЗЕ-команды это норма – делать политические шаги, а потом сдавать назад. Можно вспомнить историю шоумена Сергей Сивохи, которого Зеленский поставил во главе движения «Донбасская платформа», но когда Сивоху побили националисты, ЗЕ-команда тут же отреклась от него.

Но стоит ли Донбассу продавать уголь Украине, если, к примеру, возникнет такая возможность? С одной стороны, это соответствует Минским соглашениям, которые предусматривают экономическое взаимодействие между республиками и Украиной. Кроме того, украинские регионы всегда были главными потребителями донецкого и луганского угля. А значит, будет снова открыт рынок сбыта продукции шахт. Но есть и другая сторона медали. Майданный режим обстреливает города Донбасса, убивает людей, в том числе и детей. Экономическая блокада, устроенная Киевом, не дает региону нормально экономически развиваться. И разовые закупки Украиной угля эту ситуацию не изменят. Зато продлят существование майданного режима, что приведет лишь к увеличению страданий жителей края. Получается, что поставлять уголь Украине подобно тому, что зимой подкармливать волка, который окрепнет к весне и съест того, кто ему помог.