На Украине в следующем году снова сменится власть

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Брюссель готовит удар в спину Газпрому

ЕК угрожает Газпрому антимонопольным расследованием Елена Афонина/ТАСС
Пока Газпром делает все, чтобы зимой у него была возможность бесперебойно обеспечивать Европу газом, Еврокомиссия готовит ему удар в спину. В Брюсселе уже собирают материалы для антимонопольного расследования против российской компании. В прошлый раз Газпрому пришлось пойти на мировое соглашение. На этот раз европейцам придется сильно изловчиться, чтобы доказать его виновность в росте цен. Подробности...
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Чем Россия ответит на «кулак Пентагона» в Черном море

Корабли 6-го флота курсируют у берегов дружественных США черноморских стран и вблизи наших границ Damon Grosvenor/U.S. Navy/Global Look Press
В Черном море курсируют штабной корабль Шестого флота США и ракетный эсминец, отличившийся в войне в Сирии. Американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики отрабатывают пролеты у российских границ. Все это – часть маневров, к которым Пентагон привлек черноморских партнеров по НАТО, а также Украину и Грузию. С какой целью США сколачивают многонациональную группировку и что ей противопоставит Россия? Подробности...
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«Генерал Мороз» пытался воевать за Гитлера

Холода не остановили наступление немцев, а позволили его возобновить Самарий Гурарий/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 12 ноября 1941 года, в московском регионе начались аномальные для этого времени года морозы. Популярная легенда гласит, что именно морозы остановили гитлеровскую армию и спасли советскую столицу. Однако немецкие генералы, видевшие всё своими глазами, называют другие причины своего исторического поражения.  Подробности...
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Антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана

Покупка фальшивого сертификата о вакцинации на Западе не всегда наказывается законом ANDY RAIN/EPA/ТАСС
Сообщения мировых СМИ из разных концов планеты опровергают еще один популярный миф о России – якобы население нашей страны более критично относится к вакцинации, чем граждане иных государств. На самом деле налицо многочисленные примеры того, как жители в том числе самых богатых стран изобретают многочисленные способы мошенничества с целью избежать вакцинации. О чем именно идет речь? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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На Украине в следующем году снова сменится власть

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем, 2022 году. Единственное, что этому может помешать – война. Подробности...

Кавказу навязывают модель Збигнева Бжезинского

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Всякий раз, когда то или иное государство или народ Кавказа начинает какую-либо коллаборацию с Западом, взаимодействие, сближение – оно тут же подвергает себя опасности быть ввергнутым в хаос, подвергнуться дроблению, погрязнуть в политических противоречиях. Подробности...

Достоевский дал отповедь европейскому проекту своевольного человека

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Упоминание о русской идее приводит в беснование интеллектуалов либерального толка. Пытаясь ее фальсифицировать, они заводят речи о русском империализме и антисемитизме. Ничего этого у Достоевского не было и в помине. Подробности...
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У директора ЦРУ миссия в Москве

Обсуждение: 4 комментария

Война полиции с ягодицами

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Россия вступит в эру беспилотников

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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Москву накрыл «туман-долгожитель»

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного тумана. Более 200 авиарейсов задержаны или отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. ГИБДД рекомендует автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте, а пешеходам обозначать себя светоотражающими элементами на одежде
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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Глеб Простаков

    На Украине в следующем году снова сменится власть

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		12 ноября 2021, 09:10

    На Украине формируется мощная оппозиция команде президента Зеленского. Знаковым в этом смысле событием стало выступление в политическому ток-шоу на канале олигарха Рината Ахметова вернувшегося из непродолжительного политического отпуска экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Аваков не только заявил о своем возвращении в политику, но и очертил контуры политической борьбы, по одну сторону которой находится команда президента Зеленского, а по другую – коалиция политиков старой формации и новой волны, скрепленная авторитетом самого Авакова.

    В своем выступлении Аваков упомянул не только перспективного экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который открыто выступил против Офиса президента, но и политиков, которых еще недавно трудно было представить в одной связке: экс-президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко, еще одного экс-спикера Владимира Гройсмана и даже такого маргинального политика, как Олег Ляшко. Последние своему упоминанию через запятую в одном предложении не сопротивлялись, что говорит об общности целей и готовности к диалогу. А поддержка олигарха №1 – Ахметова, который предоставил «заговорщикам» мощную медийную площадку в лице своего телеканала «Украина 24», повышает шансы на успех.

    Причины бунта политиков и олигархов против президента лежат на поверхности. Владимир Зеленский совершил ту же ошибку, какую в свое время совершил Виктор Янукович, решив, что концентрация формальных полномочий дает возможность стать «первым среди равных», нарушив традиционный для Украины олигархический баланс сил в условиях дефицита ресурсов. Причем формально у Зеленского административного ресурса даже больше, чем было у Януковича или сменившего его Порошенко. При избрании Зеленский обладал самым высоким рейтингом из всех президентов (73%), а его партия по результатам досрочных выборов в 2019 году получила монобольшинство, которого также не было ни у одного главы украинского государства.

    За два года поддержка Зеленского и его политической силы кратно просела. Зеленский не стал президентом мира и не воплотил в жизнь собственные предвыборные обещания. Утратив доверие части общества, которая стремилась к миру, Зеленский не стал своим и для националистов: президент-еврей родом из промышленного Кривого Рога чужд истинным бандеровцам. Просевшие рейтинги Зеленского все еще держатся за счет бесконечного политического шоу, в котором президент-комик, бесспорно, хорош.

    Вместе с тем, по прошествии двух лет Зеленский и его команда заматерели, а аппетиты выросли. Лучшее время для того, чтобы взять не только власть, но и реальный ресурс в свои руки, было утрачено, но административная сила все еще велика. Зеленский все еще первый в рейтинге украинских политиков, хотя разница с основными конкурентами (тем же Порошенко) тает на глазах, а удерживать единство партии «Слуга народа», акционерами которой являются в том числе олигархи и предприниматели калибром поменьше, становится все сложнее.

    Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky/ТАСС

    Компенсировать дефицит политического ресурса команда Зеленского решила профицитом наглости. Президент решил использовать полностью подконтрольный ему институт Совета национальной безопасности и обороны в качестве дубинки в борьбе с политическими оппонентами.

    Совещательный орган при президенте де-факто превратился в оружие, когда своими решениями в нарушение закона начал вводить санкции против украинских граждан и компаний. А принятый накануне закон о деолигархизации и вовсе в значительной мере призван поразить в правах «техасцев», которые привыкли грабить Украину на своих условиях. Это и стало последней каплей, спровоцировавшей бунт элит.

    Важным аспектом потенциального успеха заговорщиков, очевидная цель которых – досрочное смещение Зеленского с поста президента, является невмешательство Запада. С одной стороны, «семипосольщина» не заинтересована в политической дестабилизации Украины, в результате которой можно ненароком и контроль над ситуацией потерять. С другой – мутный президент Зеленский, находящийся под влиянием таких токсичных для Запада персонажей как Игорь Коломойский, Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, не устраивает США, Великобританию и ЕС в качестве агента внешнего влияния. Зеленский плохо управляем, коррумпирован и при этом совсем не «свой сукин сын», каким был для Запада тот же Петр Порошенко. То, что Зеленский чужд Западу, подтверждает тот факт, что «досье Пандоры» было активно подхвачено крупными западными СМИ, которые растиражировали статьи про украинского «офшорного президента».

    Поэтому «Семипосольщина» и смотрит сквозь пальцы на формирование альтернативного центра силы, которая в нужный момент может сместить Зеленского. А учитывая динамику развития событий, нужный момент может настать уже очень скоро. Грядущая зима станет серьезным испытанием для команды непрофессиональных управленцев, которые умеют красть, но не умеют решать реальные проблемы. Приложить руку к политическому ослаблению Зеленского могут Москва и Минск. Недавний отказ Белоруссии от поставок электроэнергии Украине (наряду с тем, что Россия не экспортирует туда электроэнергию и уголь) – сигнал о том, что Зеленский исчерпал кредит доверия на ведение переговоров о мире, и спасения с севера ему ждать не придется. Ни «страна-агрессор», ни Лукашенко, которого Киев не признает законно избранным президентом, помогать не станут.

    Сочетание факторов – бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны, и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем, 2022 году. А значит, и вести какие-либо переговоры с потенциальным отставником нет никакого смысла. Единственное, что может отвлечь украинцев от проблем с газом, электричеством, коррупцией и бедностью – это война. Эскалация на Донбассе, применение боевых беспилотников с целью спровоцировать непризнанные республики и Россию на активные действия – возможно, последний шанс команды Зеленского сохранить себя во власти.

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