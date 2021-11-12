На Украине в следующем году снова сменится власть

На Украине формируется мощная оппозиция команде президента Зеленского. Знаковым в этом смысле событием стало выступление в политическому ток-шоу на канале олигарха Рината Ахметова вернувшегося из непродолжительного политического отпуска экс-главы МВД Украины Арсена Авакова. Аваков не только заявил о своем возвращении в политику, но и очертил контуры политической борьбы, по одну сторону которой находится команда президента Зеленского, а по другую – коалиция политиков старой формации и новой волны, скрепленная авторитетом самого Авакова.

В своем выступлении Аваков упомянул не только перспективного экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который открыто выступил против Офиса президента, но и политиков, которых еще недавно трудно было представить в одной связке: экс-президента Петра Порошенко, экс-премьера Юлию Тимошенко, мэра Киева Виталия Кличко, еще одного экс-спикера Владимира Гройсмана и даже такого маргинального политика, как Олег Ляшко. Последние своему упоминанию через запятую в одном предложении не сопротивлялись, что говорит об общности целей и готовности к диалогу. А поддержка олигарха №1 – Ахметова, который предоставил «заговорщикам» мощную медийную площадку в лице своего телеканала «Украина 24», повышает шансы на успех.

Причины бунта политиков и олигархов против президента лежат на поверхности. Владимир Зеленский совершил ту же ошибку, какую в свое время совершил Виктор Янукович, решив, что концентрация формальных полномочий дает возможность стать «первым среди равных», нарушив традиционный для Украины олигархический баланс сил в условиях дефицита ресурсов. Причем формально у Зеленского административного ресурса даже больше, чем было у Януковича или сменившего его Порошенко. При избрании Зеленский обладал самым высоким рейтингом из всех президентов (73%), а его партия по результатам досрочных выборов в 2019 году получила монобольшинство, которого также не было ни у одного главы украинского государства.

За два года поддержка Зеленского и его политической силы кратно просела. Зеленский не стал президентом мира и не воплотил в жизнь собственные предвыборные обещания. Утратив доверие части общества, которая стремилась к миру, Зеленский не стал своим и для националистов: президент-еврей родом из промышленного Кривого Рога чужд истинным бандеровцам. Просевшие рейтинги Зеленского все еще держатся за счет бесконечного политического шоу, в котором президент-комик, бесспорно, хорош.

Вместе с тем, по прошествии двух лет Зеленский и его команда заматерели, а аппетиты выросли. Лучшее время для того, чтобы взять не только власть, но и реальный ресурс в свои руки, было утрачено, но административная сила все еще велика. Зеленский все еще первый в рейтинге украинских политиков, хотя разница с основными конкурентами (тем же Порошенко) тает на глазах, а удерживать единство партии «Слуга народа», акционерами которой являются в том числе олигархи и предприниматели калибром поменьше, становится все сложнее.

Компенсировать дефицит политического ресурса команда Зеленского решила профицитом наглости. Президент решил использовать полностью подконтрольный ему институт Совета национальной безопасности и обороны в качестве дубинки в борьбе с политическими оппонентами.

Совещательный орган при президенте де-факто превратился в оружие, когда своими решениями в нарушение закона начал вводить санкции против украинских граждан и компаний. А принятый накануне закон о деолигархизации и вовсе в значительной мере призван поразить в правах «техасцев», которые привыкли грабить Украину на своих условиях. Это и стало последней каплей, спровоцировавшей бунт элит.

Важным аспектом потенциального успеха заговорщиков, очевидная цель которых – досрочное смещение Зеленского с поста президента, является невмешательство Запада. С одной стороны, «семипосольщина» не заинтересована в политической дестабилизации Украины, в результате которой можно ненароком и контроль над ситуацией потерять. С другой – мутный президент Зеленский, находящийся под влиянием таких токсичных для Запада персонажей как Игорь Коломойский, Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ, не устраивает США, Великобританию и ЕС в качестве агента внешнего влияния. Зеленский плохо управляем, коррумпирован и при этом совсем не «свой сукин сын», каким был для Запада тот же Петр Порошенко. То, что Зеленский чужд Западу, подтверждает тот факт, что «досье Пандоры» было активно подхвачено крупными западными СМИ, которые растиражировали статьи про украинского «офшорного президента».

На эту тему

Поэтому «Семипосольщина» и смотрит сквозь пальцы на формирование альтернативного центра силы, которая в нужный момент может сместить Зеленского. А учитывая динамику развития событий, нужный момент может настать уже очень скоро. Грядущая зима станет серьезным испытанием для команды непрофессиональных управленцев, которые умеют красть, но не умеют решать реальные проблемы. Приложить руку к политическому ослаблению Зеленского могут Москва и Минск. Недавний отказ Белоруссии от поставок электроэнергии Украине (наряду с тем, что Россия не экспортирует туда электроэнергию и уголь) – сигнал о том, что Зеленский исчерпал кредит доверия на ведение переговоров о мире, и спасения с севера ему ждать не придется. Ни «страна-агрессор», ни Лукашенко, которого Киев не признает законно избранным президентом, помогать не станут.

Сочетание факторов – бунт олигархов, новая политическая фронда внутри страны, и активное невмешательство Запада и России могут привести к тому, что Зеленский уйдет с поста уже в следующем, 2022 году. А значит, и вести какие-либо переговоры с потенциальным отставником нет никакого смысла. Единственное, что может отвлечь украинцев от проблем с газом, электричеством, коррупцией и бедностью – это война. Эскалация на Донбассе, применение боевых беспилотников с целью спровоцировать непризнанные республики и Россию на активные действия – возможно, последний шанс команды Зеленского сохранить себя во власти.